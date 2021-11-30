«Мы тоже слышим людей»: совет Думы Томской области поддержал законопроект о QR-кодах

Совет томской областной Думы поддержал принятие законопроекта о QR-кодах в России. Заседание длилось около трех часов и, вопреки регламенту, транслировалось в интернете. В это же время в здание облдумы приходили томичи с просьбами не поддерживать данный законопроект. Совет — орган совещательный. Он рассматривает законопроект, обсуждает его плюсы и минусы, а затем вырабатывает определенную рекомендацию, к которой депутаты могут прислушаться, а могут и проигнорировать ее. Окончательное же решение — принять законопроект или нет — принимается на собрании облдумы всеми депутатами. Рассказываем, как прошло обсуждение законопроекта о QR-кодах в областном парламенте.

Открывала совместное заседание Совета Думы и думского комитета по законодательству спикер Оксана Козловская. Она отметила, что законопроект поступил в облдуму 19 ноября. По ее словам, в Думу уже поступило порядка 1,8 тысячи обращений с просьбой не поддерживать законопроект. Еще больше 600 обращений были направлены лично депутатам. По словам Козловской, в обращениях томичи указывают, что законопроект противоречит федеральным нормам действующего законодательства в части добровольной вакцинации. По мнению некоторых граждан, данная инициатива нарушает статьи Конституции РФ, а сам QR-код унижает человеческое достоинство.

Комментируя содержание обращений, Козловская отметила, что большая их часть написана под копирку. При этом, спикер Думы акцентировала внимание на том, что обращения идут от жителей Томска, а не районов. «Я избиралась от Асиновского округа, ни одного обращения от жителей Асина — нет», — сказала она. Говоря о законопроекте, Козловская подчеркнула, что проект еще не обсуждался в Госдуме. «Мы сегодня рассматриваем законопроект, который еще не принят, даже в первом чтении. Я просто хочу напомнить, что речь, в первую очередь, идет о концепции закона, его соответствии законодательству и Конституции Российской Федерации», — сказала спикер.

«Конституции не противоречит»

Для обсуждения законопроекта в областной Думе выступали различные эксперты. Среди них был и руководитель Общественной палаты Томской области, доктор юридических наук, профессор Владимир Уткин. Он отметил, что в Общественную палату также было направлено больше ста обращений, написанных под копирку. «Проблема, которая обсуждается в этом зале, многогранна. У нее есть и социальные аспекты, и психологические. Вопрос не прост, в силу общественной значимости, которая на мой взгляд, искусственно подогревается», — сказал Уткин. Характеризуя предложенный законопроект, он напомнил, что Владимир Ленин в разгар эпидемии холеры принял подобное предложение, запрещающее ездить куда-либо тем, у кого нет прививки. «Судя по обращениям граждан, один из упреков состоит в том, что эти меры противоречат Конституции, так как они ограничивают права трудовые, права на свободу передвижения. Да, ограничивают. Кто сказал, что они не ограничивают. У нас есть статья 55 и 56, в которых прямо говорится про ограничения прав граждан. 55 статья — права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, безопасности государства. В статье 56 говорится о том, что целый ряд Конституционных прав ни при каких условиях не могут подлежать ограничению, но все те права, про которые говорится в обращениях не относятся к кругу ограничиваемых прав», — подчеркнул Уткин. При этом он признал, что «дьявол кроется в деталях», а данные предложения нуждаются в доработке, так как «неумная, неразумная реализация этих мер может породить социальные протесты и недовольство».

Автор: Дума Томской области

Глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина также подчеркнула, что QR-коды «не ущемляют права человека». «Они нужны для того, чтобы защитить население, у которого нет иммунитета. Сейчас непривитые люди — это зона риска. Непривитые пожилые люди — зона риска вдвойне. Поэтому закон просто необходим. Нужно понимать, что в той или иной эпидемиологической ситуации нужно сделать, как это сделать и на каких основаниях должен действовать губернатор. И во всех регионах это должно быть сделано одинаково», — подчеркнула Пичугина. Она добавила, что сейчас распространение вируса продолжается во всем мире, а вакцинация имеет более 200-летнюю историю. «К депутатам поступают жалобы по вопросу, что вакцины приводят к смерти, к тяжелым последствиям. На территории Томской области зарегистрированы на сегодняшний момент семь человек, у которых есть осложнения после вакцинации, но все эти семь человек получали прививки в 80-х, 90-х и начале 2000-х годов. Они никак не связаны с вакцинацией от гриппа и коронавируса», — сказала Пичугина. По ее словам, Роспотребнадзор неоднократно просил сообщить конкретные данные людей, у которых после вакцинации от ковида начались осложнения. Однако ни одного обращения по этому поводу в региональное управление Роспотребнадзора не поступило. «На любые поствакцинные осложнения оформляется экстренное извещение, которое передается в Роспотребнадзор, и оно рассматривается комиссионно. Никакого смысла что-то утаивать нет. Есть публикации различных стран, где применялись наши вакцины. Они подтверждают, что после введения вакцины могут быть клинические проявления, но они быстро проходят, а иммунитет держится», — отметила глава ведомства.

«Врачи на грани профессионального выгорания»

Присутствовали на собрании областной Думы и представители медицинского сообщества. Накануне они направили в облдуму письмо с просьбой поддержать законопроект. «Мои коллеги на грани профессионального выгорания, — сказал главный врач Межвузовской поликлиники Виталий Грахов. — Делается все, чтобы комфортно прийти и поставить прививку. Созданы стационарные пункты, есть выездные бригады. Поликлиника работает без выходных. То есть, в любое время можно прийти и привиться». Он подчеркнул, что сейчас очень многие не понимают, как работает вакцина. «Студенты — активные пользователи интернета. А если зайти и почитать то, что пишут антипрививочники, то волосы дыбом. Пользуются какими-то левыми базами данных. Как кто-то сказал: «Они не доказывают, они просто говорят», — отметил Грахов. Глава НИИ онкологии Евгений Чойнзонов также рассказал про неудачи в информационной кампании. По его словам, недоверие к вакцине сложилось, в том числе и из-за того, что многие врачи агитировали против вакцинации. «Мы, медики, работу с населением провалили. Когда пандемия только начиналась, то с экранов телевизора появлялись люди, которые не разбирались в этих вопросах, но давали, как им кажется, исчерпывающие советы. Сегодня вопрос стоит не в том, нужно вакцинироваться или нет. Он решен: вакцинироваться нужно», — сказал Евгений Чойнзонов.

Выступила в ходе собрания и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. «Я буду выступать, как представитель медицинского сообщества. Сегодня система медицинского здравоохранения России находится на грани выживаемости, — сказала она. — 300 тысяч коек сегодня в России перепрофилированы. 16% моих коллег работает в ковидной зоне. На территории Томской области 25% врачей работают в ковидных госпиталях, 22% — среднего медицинского персонала. Первичное звено совершенно оголено. До пандемии не хватало 30% медицинского звена. Сегодня столько же перешло в ковидные госпиталя. И единственный вопрос, который стоит, регулирование того, что происходит в стране. Ведь в каждом регионе разная ситуация. Для этого нужен системный и единый подход», — подчеркнула Татьяна Соломатина. При этом, она добавила, что несмотря на кажущийся спад заболеваемости расслабляться рано. «Заместитель губернатора Алена Левко говорила, что у нас идет снижение заболеваемости. Я бы об этом говорила очень аккуратно, потому что ровно через 10-14 дней мы узнаем, что такое новый штамм коронавирусной инфекции, который имеет 47 мутаций именно в том белковом сегменте, который провоцирует клетку принять этот вирус», — сказала Соломатина, призвав поддержать законопроект о QR-кодах.

«Мертворожденный законопроект»

Другой депутат Госдумы Владимир Самокиш, говоря о законопроекте, отметил, что он действительно нуждается в доработках. «Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас обсуждается законопроект о наделении правами должностного лица, то есть губернатора, вводить те или иные ограничения. QR-код — это форма справки. Какая она будет: электронная или бумажная, ведь нужно понимать, что у жителей в сельской местности может не быть смартфонов. Другой вопрос, как мы будем обеспечивать сохранение медицинской тайны, защиту персональных данных? Как будем выдавать документы людям, у которых есть медотводы или высокий титр антител? Технических вопросов, связанных с подзаконными актами, очень много. Это правда. И мы их уже задаем Минздраву», — сказал депутат Госдумы. В свою очередь, юрист, депутат областной Думы Марат Валеев раскритиковал качество данного законопроекта. «Сразу хочу сказать, что я вакцинировался. Я за вакцинацию и считаю, что иными способами пандемию не победить. И я был за принятие законопроекта до тех пор, пока не ознакомился с ним. Несмотря на то, что это первое чтение, у законопроекта низкое качество с точки зрения законодательной техники. Профессор Уткин отметил семь недостатков, я чуть меньше, но в конце концов, он профессор, а я доцент. Если бы вы смотрели на этот закон, как юристы, то вы бы нашли эти недостатки. Но самое главное, я считаю, что декларируемые цели этого закона недостижимы, когда у нас в стране 20% несовершеннолетних. И на каждого 5-го гражданина законопроект не будет распространяться. Поэтому он априори мертворожденный законопроект, который однозначно не будет работать», — сказал Валеев.

Оппозиция против

Выступали в рамках Совета облдумы и руководители всех думских фракций. Все оппозиционные партии заявили, что принятие данного законопроекта не поддерживают. Леонид Терехов, ЛДПР: «Депутаты ЛДПР считают, что законопроект, который затрагивает такой широкий круг лиц, должен снимать, если не большинство, то хотя бы часть вопросов. В данном документе этого нет. Большинство людей перенесли болезнь на ногах. У них есть антитела, но нет отметки, что это ковид. Многим приходится ставить прививку, хотя антитела у них есть. В законопроекте говорится, что выдача справки о вакцинации на бумаге осуществляется в МФЦ. Да, действительно, если приехал за справкой, то ее можно получить вне очереди. Зато по остальным вопросам запись идет на 23 декабря. Что будет, если закон будет принят? Есть вопросы и по сельской местности, по тем, у кого кнопочные телефоны. И потом вопрос в актуальности. Нам сказали, что темпы роста заболеваемости снижаются. Раз уровень снижается, то и закон, на наш взгляд, не актуален». Галина Немцева, «Справедливая Россия»: «Нужно понимать, что противники представляемого законопроекта не равно антипрививочники, как бы не хотелось убедить в этом всех. С момента поступления информации о том, что проект федерального закона направлен в регион для обсуждения, мы получили около 1000 обращений не поддерживать законопроект. Если цель - купирование инфекции, то мы считаем, что это можно делать и другими методами. Например, ввести экспресс-тестирование в аэропортах, вокзалах и других общественных местах. Ведь QR-код не является свидетельством того, что человек не заражен и не может заразить другого. Если цель — это 100% вакцинация, то сейчас вакцинация от коронавируса является добровольной, соответственно принуждение к вакцинации недопустимо. Я уже говорила, что недоверие населения к власти очень огромно, а следовательно недоверие ко всему, что навязывается агрессивно. Но, видимо, получив, большинство в Думе вы опять об этом забыли. Остановитесь, не увеличивайте градус общественного недовольства. Перезапустите программу вакцинации, убеждайте, отвечайте на вопросы людей».

Наталья Барышникова, КПРФ: «Я готова поклониться в ноги каждому медицинскому работнику. Но необходимо отделить антипривочников от противников QR-кодов. Это совершенно другое. Законопроект создает дисбаланс власти между региональным и федеральным уровнем. Так ответственность за большую часть вопросов, связанных с пандемией, возлагается на регионы. Законопроект создает условия для дискриминации граждан России. Для россиян даже для перемещения между городами вводятся QR-коды, а для въезжающих в Россию иностранцев достаточно будет ПЦР-теста, срок действия которого будет определять Роспотребнадзор. При этом в сложной эпидемиологической ситуации с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Финляндией. Законопроект не определяет порядок посещения общественных мест иностранцами, которые не могут получить QR-код. Это положение также создает условия для дискриминации граждан России. Кроме того, законопроект не устанавливает статус иностранцев в России, которые не могут получить QR-код. Законопроект не определяет статус человека с высоким титром антител. Недостаточно ясно определены права тех граждан, которые имеют медицинский отвод от прививки. По новым правилам они могут пользоваться всеми общественными благами только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Но тест имеет ограниченный срок действия: от нескольких дней до одних суток. За чей счёт его постоянно надо будет подтверждать до 1 июня 2022 года? В законопроекте это не определено. Законопроектом не установлен правовой статус граждан, которые отказываются от вакцинации, и не определены их права в России, гражданами которой они являются. Законопроект не содержит информации о порядке получения медицинских услуг в поликлиниках и больницах, государственных и негосударственных, гражданами Российской Федерации, не имеющими QR-кодов. Законопроект вводит ограничения, которые затрагивают права организаций, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере перевозки пассажиров. Законопроект не определяет статус и права граждан России, сделавших прививку вакциной иностранного производства. При этом эффективность предложенных законопроектом мер не доказана. У нас и так действуют ограничительные меры с 2020 года». Максим Вдовин, «Новые люди»: «Дальше будет хуже. Напряжение будет расти. Услышьте людей, их сейчас тысячи. Странно считать, что люди не выросли в осознании этой проблемы. Мнение людей игнорировать недопустимо».

После выступления представителей оппозиционных партий слово взяла Оксана Козловская, которая в довольно резкой форме раскритиковала предыдущие выступления: «Что сегодня делать с теми людьми, которые за всем этим наблюдают и надеются, что власть их защитит. Почему мы сегодня не слышим другую часть населения? Почему мы не слышим медицинское сообщество? Они говорят: «Остановитесь, послушайте, мы не выдерживаем». У нас уже некому работать в больницах. Почему вы считаете, что мы не слышим людей, а вы, оппозиция, их слышите». Спикер облдумы отметила, что по данным облздрава, на сегодняшний день в регионе привито 49% взрослого населения. «Речь идет о Томской области, о нашем умном регионе. Каждый принимает решение сам, никто и никого палками не заставляет. Сегодня речь идет о концептуальном чтении. Омбудсмены говорят, что никаких противоречий для принятия чтения нет. А дальше, пожалуйста, оформляйте вопросы, предложения и направляйте их в Госдуму», — сказала Козловская. В итоге после обсуждения комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности принял решение — поддержать данный законопроект. «За» принятие проголосовало шесть человек. «Против» — трое: Константин Галимов-Ермак (КПРФ), Ринат Валеев (СР), Станислав Карпов (ЛДПР). Поддержали проект члены «Единой России» — Валерий Осипцов, Валерий Харахорин, Юрий Дроздов, Оксана Козловская, Степан Михайлов, Александр Куприянец. (Прим.ред — в первоначальной версии новости говорилось, что против проголосовали два депутата. Дело в том, что в ходе подсчета голосов Оксана Козловская поправила Степана Михайлова и сказала, что один из голосов не считается. Однако позже на сайте областной думы появилась информация, что против проголосовали все-таки трое депутатов). Основное голосование по этому вопросу состоится 2 декабря с девяти утра до 17 часов вечера. В нем будут участвовать уже все депутаты областной Думы. Решение определяется простым большинством: 22 депутата должны либо поддержать, либо отклонить данный законопроект. У партии ЕР в данном созыве 27 мандатов.