«SOS Каргасок»

Истории

В Каргаске, где проживает около 7, 5 тысяч человек, за последние месяцы от бродячих собак пострадали несколько десятков хозяйств. Бездомные собаки по ночам загрызают скотину и кусают людей. Как рассказали ТВ2, в середине мая бродячая собака покусала восьмилетнюю девочку. Обеспокоенные жители, понимая, что вопрос не решается, подали заявку на участие в митинге, но местные власти им отказали, ссылаясь на пандемию.

«Мы не требуем отстреливать собак»

По словам местных жителей, стаи собак на домашний скот нападают обычно по ночам, а днем, когда по улицам бегают дети, нападают и на детей.

Мою восьмилетнюю дочку укусила собака, когда она днем возвращалась из спортивной секции домой, — рассказывает Наталья Карпова, — Она ехала на велосипеде, увидела большую собаку, слезла с велосипеда, чтобы не провоцировать животное. Но та ее укусила за ногу. Дочь сильно напугалась. Позже я узнала, что хозяин этой собаки умер, поэтому ее выкинули на улицу.

По словам матери, после укуса бездомной собаки, девочке поставили шесть прививок.

У 36-летней Натальи Решетило в конце апреля собаки передавили кроликов в стайке. Поздно ночью стая собак разгрызла дверь в сарай, утром хозяйка нашла мертвых кроликов. «Крольчиху и пять кроликов задавили собаки, маленьких крольчат пришлось выхаживать». По словам Натальи, все бездомные собаки днем находятся в разных местах, а ночью собираются в стаи. Сначала они загрызали птиц и кроликов, потом овец и свиней, есть случай, когда от укусов собак погиб теленок. Сейчас многие в Каргаске ночью ходят с вилами проверять свое подворье.

Наталья Решетило одна из организаторов группы в WhatsApp для пострадавших от собак «SOSКаргасок». В группе около 200 участников.

«Этой зимой возле школ собаки начали нападать на детей, люди успевали собак растаскивать, — говорит Наталья. — В администрации Каргаска позже провели два совещания, где мы задали вопросы, когда уберут бездомных собак с улиц. Нам прочли закон, что собак отстреливать нельзя. У нас поселок охотников и рыболовов, вопрос могли бы решить и собственными силами, но просто люди боятся потерять лицензии на ружье. Это же их заработок. А от администрации никаких конкретных действий так и не последовало. Поэтому мы и решили провести митинг».

Наталья Решетило написала заявление на проведение митинга 28 мая — против бродячих собак и за безопасность местных жителей.

В администрации в митинге отказали, ссылаясь на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Предупредив, что если митинг состоится, то организаторов и участников привлекут к административной ответственности и штрафам. По словам Натальи, отказ в митинге из-за ограничительных мер – насмешка. 9 мая в Доме культуры жители отмечали концерт, в закрытом зале было около 200 человек.

«Мы не требуем отстреливать собак, мы хотим, чтобы администрация Каргаска приняла меры: построила питомник для собак или обратилась к сторонним организациям по поводу отлова собак».

У Виты Гришаевой стая собак загрызла в мае 29 овец. Сумма ущерба — 171 тысяча рублей. Эти деньги Вите никто не вернет.

«Всех убитых животных мы сразу вывезли на скотомогильник. В течение недели две овцы от укусов умерли, у троих овец случился выкидыш».

Сейчас Выта выхаживает еще четыре овцы. Девушка на протяжении трех лет писала заявления в полицию о нападении собак на домашний скот, но полиция скидывает эти жалобы в администрацию. В администрации отказывают в возбуждении административного дела из-за отсутствия состава правонарушения. У собак нет владельцев, а значит и спрашивать по логике администрации не с кого.

«Собаки забираются ночами в стайки и дворы и давят скот и птицу. Из администрации приходят ответы, что у них нет средств на отлов и нет организаций, которые могли бы это делать. Мы просим принять меры администрацию, но она бездействует. Просим рассмотреть возможность возмещения ущерба пострадавшим семьям....», — из запроса Виты в прокуратуру.

Вита планирует подавать в суд на администрацию. Других вариантов вернуть деньги за причиненный ущерб нет.

Зоозащитники: «Многие выбрасывают своих животных на улицу»

61-летняя Екатерина Богатых с 2017 года помогает бездомным собакам и кошкам в Каргаске. У нее дома своя передержка. Она живет на окраине села в лесу, там и держит больших собак.

Ни одного приюта для домашних животных в Каргаске нет, мы постоянно ссоримся на эту тему с администрацией района. Которая утверждает, что денег на это нет. Если бы был приют, не было стай собак на улицах, я бы не тащила домой этих собак и не выхаживала их за свой счет. В Каргаске есть единственная ветклиника, но цены там для меня неподъёмные.

В прошлом году у Екатерины дома жили 32 собаки, сейчас их осталось 14. Всех собак Екатерина раздала, один кобель даже поехал жить в Омск. Женщина получает пенсию 19 тысяч рублей, на собак минимум в месяц уходит 10 тысяч. Приходится жить в долг, признается Екатерина.

Появление собак на улицах в Каргаске Екатерина объясняет безответственностью людей.

«Многие выбрасывают своих животных на улицу, а те плодятся. Люди у нас «добрые». Берут щенков, поигрались, и выбросили на улицу. По всему Каргаску бегают эти несчастные собачонки. Я часто подбираю с улицы больных собак, выхаживаю их дома, кормлю, некоторых приучаю к поводку и пристраиваю. Часто собак берут на охрану дома или для охоты. У нас в деревне есть 82-летняя бабушка. Она приютила брошенных щенков, так те начали плодиться. Она их отпустила, теперь они бегают по деревне голодные».

Местные власти: «Проделки росомахи»

Сопредседателя регионального штаба ОНФ в Томской области Константина Юденко удивляет позиция местных властей по отношению к ситуации в Каргаске с бездомными собаками и пострадавшими людьми.

«Ни местные власти, ни правоохранительные органы на протяжении длительного времени никаких действенных мер не принимали. Более того, глава Каргасокского сельского поселения заявил, что нападение на домашний скот в подворьях – это проделки росомахи, а не бродячих агрессивных собак. В результате бездомные собаки уже больше года держат в страхе все село с населением в 7,5 тысячи человек. Все это лишний раз говорит о том, что власть должна слушать и слышать людей, оперативно принимать адекватные меры, и решать проблемы своевременно, а не тогда, когда ситуация доведена уже до точки кипения».

По информации общенародного фронта, с начала 2020 года все 20 муниципальных образований Томской области получили государственные полномочия по отлову, стерилизации, содержанию и дальнейшему устройству безнадзорных животных и 39 млн. рублей. Муниципалитеты должны организовать работу по отлову и созданию мест временного пребывания, обеспечить стерилизацию или кастрацию животных, а также пожизненное содержание агрессивных собак, которых нельзя выпустить в среду обитания. Ранее муниципальные образования изыскивали средства на регулирование численности бродячих собак из собственных источников.



В ОНФ часто обращаются по поводу нападений бездомных собак. Но уже в этом году ситуация поменялась, власти на местах приспособились к изменившимся условиям, нашли подрядные организации на отлов агрессивных животных, провели конкурсы и справились с проблемой, считает председатель областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» Владислав Береснев. По его мнению, властям Каргасокского и других сельских районов, где складывается похожая ситуация, необходимо изучить опыт других муниципалитетов и как можно скорее решить острую проблему, которая беспокоит людей.

25 мая в прямом эфире глава администрации Андрей Ашеулов пообещал, что ситуация с бездомными собаками в Каргаске разрешится. Глава сообщил, что объявлен новый аукцион по выбору подрядчика, который по контракту займется отловом собак. По информации аналитической системы Контур.Фокус, сумма последнего контракта составит 450 тысяч рублей.

По словам главы, на предыдущем аукционе отсутствовали участники. «Уже проведена работа с подрядчиками, и ряд организаций подали заявки».

Недавно волонтеры нашли нового хозяина для щенка бездомной собаки. Кто-то из неравнодушных жителей решил скинуть деньги на стерилизацию собак. Люди пытаются решить проблему сами. Так что если вы хотите помочь бездомным собакам в Каргаске, сообщите зоозащитнице Екатерине Богатых. Ее профиль в соцсетях.