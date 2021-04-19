«Собственность и жилье»: участники программы «Дом за рубль» рассказали, как привлечь больше инвесторов

Истории

Клуб активных горожан отметил Международный день памятников и исторических мест в Российско-немецком доме, собрав за круглым столом самых активных участников программы «Дом за рубль» и тех, кто личным примером доказывает, что в «историческом наследии» можно жить комфортно. «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива» — так обозначили участники круглого стола тему встречи, главной целью которой стал поиск путей развития программы городской администрации «Дом за рубль». За пять лет по этому проекту восстановлено всего лишь пять домов. Они разбросаны в разных уголках города и, увы, не спасают от ощущения запущенности нашего исторического наследия в целом. Если не предпринять каких-то радикальных изменений в программе, шансов спасти сотни домов, нуждающихся в реконструкции и ремонте, у нас просто нет. Что предлагают участники проекта «Дом за рубль», что по этому поводу думает и.о. мэра Михаил Ратнер, далее в кратком отчете со встречи.

Программа «Дом за рубль» стартовала в 2016 году с подачи мэра Томска Ивана Кляйна. Он предложил бизнесменам брать в аренду на 49 лет за 1 рубль расселенные аварийные дома с условием, что они приведут их в порядок. Один из них был поднят в буквальном смысле из пепла — это дом на Пушкина, 5. Сергей и Евгений Калугины, отец и сын, владельцы компании по производству окон «Регион-ДСК», восстановили этот деревянный дом себе под офис.

К весне 2020 года Калугины восстановили еще один дом на Октябрьской, 30. В здании в Кустарном переулке, 6 , который тоже взят по программе «Дом за рубль», в настоящий момент начинаются отделочные работы. На встрече в РНД Евгений Калугин рассказал, что он взял еще один дом на Красноармейской, 78а — уже готов проект, проведены противоаварийные работы, и планирует приступить к восстановлению здания уже этим летом.

Евгений отметил, что для него как для инвестора программа «Дом за рубль» была интересна до этого года. Сейчас ситуация стала сложнее из-за отмены льготы на подключение тепла — затраты возросли примерно на 700 тысяч рублей на дом. Из-за роста издержек, по мнению Евгения, программа замедлится, но работать все равно будет.

По пожеланиям, что должно быть в программе, тут главный вопрос — что мы хотим? Чтобы программа работала, как сейчас, или чтобы она получила какой-то виток развития? Это разные вещи. Чтобы работала, как сейчас, можно все оставить, как есть, не мешать. Будет какое-то количество домов, будут брать, будут отказываться. Это будет два-три, четыре дома в год сдаваться. Не более того. На Красноармейской, 78а я уже третий арендатор, то есть один взял, отказался, второй взял, отказался, — говорит Калугин.

— Но если мы говорим о том, чтобы программа шагнула вперед, то тут есть несколько векторов, — считает бизнесмен. – Первый. У нас почему многие берут дома и не делают? Потому что есть переживания, глядя на то, как у нас часто мэры меняются. Отношение к власти как к гаранту, оно подорвано. И, конечно, когда здание у тебя не в собственности, возникают риски… В общем, первое – это необходимо продумать — это механизм передачи этих зданий в собственность после восстановления через десять лет. Ведь это деревянные здания, и, как ни крути, а их нужно содержать. А через двадцать лет кто будет делать капитальный ремонт? За чей счет он будет? Об этом никто не задумывается. Поэтому для мэрии имеет смысл продумать возможность, чтобы через десять лет арендатор мог приватизировать или купить это здание по какой-то фиксированной стоимости. Ведь оно уже восстановлено, оно уже есть. Его ни один инвестор не будет сносить, чтобы построить что-то другое. Глупо бояться этого. Сегодня в Томске достаточно земли на продажу. По этому поводу переживаний быть не должно. Ни один инвестор, вложив 15 миллионов, потом это здание не будет сносить.

Второе, юридически предусмотреть использование этих домов для проживания одной семьи. Сегодня дома, которые были интересны инвесторам с точки зрения коммерческой недвижимости, исчерпали себя. Большинство оставшихся домов коммерчески использовать не выгодно. Но есть огромное количество людей, которые готовы заплатить кучу денег, чтобы жить в историческом деревянном доме, в исторической среде. Сочетание хорошего места, красивого здания и современных технологий позволяют сделать уникальное предложение именно жилья. Но тут же все опять упирается в отсутствие возможности приватизировать или выкупить. Меня как жителя города, как инвестора интересует, чтобы программа развивалась. Чтобы дома не то чтобы забирались, а чтобы они активно восстанавливались. И если будет такое решение о возможности приватизации, хотелось бы, чтобы оно распространялось и на те дома, которые уже восстановлены или восстанавливаются.

Другой участник круглого стола Олег Полозов, юрист по профессии, взял по программе «Дом за рубль» каменное здание на Свердлова, 4 — вновь выявленный объект культурного наследия. Он ни от кого не скрывает, что собирается в восстановленном доме жить. Закон разрешает использовать дома, отремонтированные по муниципальной программе, под апартаменты. Сам ты будешь жить в этих апартаментах или кому-то сдашь, разницы никакой нет, уверен юрист.

— Иван Григорьевич Кляйн высказывал опасение, что в собственность «Дома за рубль» нельзя отдавать, потому что потом их снесут. У меня взгляд совсем другой, — говорит Олег Полозов. — В собственность сразу никто и не просит. Отдайте сначала в аренду, чтобы сначала восстановили, а потом уже в собственность.

Только сумасшедший человек снесет дом, который он восстановил. С точки зрения экономической рациональности, не может быть здесь никаких опасений.

— Что касается восстановления памятников архитектуры. У меня дом-памятник, и я ничего не смогу с ним сделать плохого в силу законодательства об охране памятников. Поэтому восстановленным домам, по моему мнению, можно тоже присваивать статус памятника, и это будет дополнительной защитой для исторических зданий, — считает Олег Полозов.

У нас в Томске есть примеры, когда памятник архитектуры, дом Куприяновой по Ленина, 143, снесли, было уголовное дело, за давностью прекращено. Но противодействие администрации Томска, прокуратуры, комитета по охране культурного наследия привело к тому, что инвестиционный проект по постройке там торгового центра не реализуется. Только экономическое давление на бизнес может остановить снос памятников. И хочу сказать, что решениями суда, вот Михаил Аркадьевич Ратнер здесь присутствует и может подтвердить, незаконными признаны действия всех... Бездействие администрации признано незаконным, что они не сохраняют памятники, комитета, самих собственников. Все всё нарушили, создали патовую ситуацию. И если постоянно будут такие патовые ситуации, то это уже остановит инвесторов, которые хотят что-то разрушить. Так что присвоение объекту звания памятника после восстановления – это, конечно, обременительно для собственника, но это спасает от дальнейшей воли собственника сделать с ним все, что захочется.

И что касается выкупа. С моей точки зрения, и десяти лет ждать не надо. Как только ты восстановил дом, ты уже доказал свою заинтересованность. И человек, восстановивший дом, его сносить не будет. Как только появилась у человека возможность дом выкупить, нужно предоставить ему такое право. Просто необходимо установить охранное обязательство. Повторюсь, моя модель — это дом сделать памятником.

Тему восстановления памятников подхватил Алексей Будников. Алексей предприниматель, занимается поставкой медицинских расходных материалов по Сибири. Дом-памятник на ул. Савиных, 10а взял, потому что понравились дом и его расположение. Чтобы горожане могли следить за восстановлением дома, он создал аккаунт в Инстаграме.

— Мы в течение трех лет скрупулезно восстанавливаем дом по Савиных, 10а, — рассказывает Алексей Будников. — Пытаемся разобраться во всех процессах восстановления. Мы сделали внутри столярку. И мы сами себя на месте обеспечиваем необходимыми столярными изделиями. Это, например, наличники. И даже мы решили элементы металлические восстановить по тем лекалам, которые были более ста лет назад. Для меня это, скорее, хобби. Конечно, что-то из этого можно было бы и не делать, но мне нравится вот такой основательный подход.

Что касается программы восстановления памятников истории, то Алексей Будников считает, что надо работать сейчас над количественным показателем. Иначе красивых деревянных домов в Томске с каждым годом будет становиться всё меньше и меньше.

Алексей Будников согласен с участниками программы «Дом за рубль», что передача домов в собственность тем или иным образом может дать программе новый виток развития. По его мнению, просто так условные сто-пятьдесят человек в год не придут и нужно привлечь тех людей, которые, имея средства, строятся за городом.

Я думаю, что частный инвестор всегда сделает лучше. Ну, и по затратам, там, где по бюджетной программе будет потрачено сорок миллионов, частный инвестор при лучшем качестве потратит двадцать миллионов.

— И ещё. Здорово было, когда Егор Кузьмич Лигачев создал систему реставрации, с проектным институтом и тремя мастерскими, — говорит Алексей Будников. — Где специалисты могли восстанавливать резьбу и все детали. Специалисты привлекались из других регионов. Вот тот же известный наш столяр Хабир Аблаев приехал тогда в Томск из Башкирии. Сейчас частный инвестор не может создать такую систему. Это в силах государства. Такая система очень помогла бы людям, которые восстанавливают дома.

После выступления трех инвесторов программы «Дом за рубль» слово взял Михаил Ратнер, и.о. мэра. По его словам, он приехал на этот круглый стол, чтобы послушать, пропитаться проблематикой восстановления исторической среды.

— Финансирование восстановления деревянной архитектуры серьезно сократилось в последнее время, и мы, к сожалению, на уровне местного бюджета можем ну, какие-то единицы объектов истории сегодня сохранять, — говорит Ратнер. — Очевидно, что для нас это тоже проблема. Тем не менее медленно, может быть, не всегда верно, но мы движемся. Вот последний пример, Ленина, 56. Видим, радуемся, красивое получается здание. Но это тоже жилой объект, это люди, которые будут там проживать. Что будет в перспективе? Признаюсь, есть у меня определенные опасения.

Второе направление, которое мы сейчас тут обсуждали — это «Дом за рубль». Спасибо инвесторам, Евгению Калугину, Александру Беликову, Алексею Будникову, Олегу Полозову и многим другим. Можно долго перечислять людей, которые стали энтузиастами, которых по большому счету заразили вы, первопроходцы.

​— С одной стороны, количественный показатель домов, которые мы бы хотели, чтобы они восстанавливались в городе, у нас есть. Мы сегодня набрали темп — 36 объектов в год (речь идет об объектах , переданных в аренду; большинство из них еще не восстановлены — ред.). Правда, пять только находятся в той стадии, которая позволяет платить тот пресловутый один рубль аренды в год. Остальные еще не перешли в эту самую стадию.

И пандемия, и кризис в целом свою роль играют. В том числе и поэтому у нас показатель не 60 домов, как мы планировали, а 36. Вы правы, что крупный бизнес не весь заинтересован в программе. Но для себя вижу, что для крупных компаний это может быть и имиджевый проект. Почему бы там тому же Трансгазу или Томскому пиву не подключиться к программе. У нас много крупных компаний, которые могут это сделать. И в конце концов, здания находятся в центре города, и так можно оставить свой след в истории в хорошем смысле этого слова.

Что касается вот этих механизмов, о которых вы говорите. Часто слышу, что нужно сделать какую-то ступень, чтобы переходить на процедуру предоставления в собственность. Нам надо хорошо подумать и обсудить это вместе с вами. Что касается перевода в жилье, то сегодня без решения вопроса о собственности возможности нет. Эта процедура не урегулирована на федеральном уровне. Поэтому как вариант это в перспективе собственник в своих интересах может перевести его в жилое назначение.

В завершение Михаил Ратнер согласился, что частный инвестор — это самый эффективный инвестор. И пообещал, что мэрия будет предпринимать меры для того, чтобы желающих брать дома по программе «Аренда за рубль» было больше.

Основатель компании «Сибирский кедр» Алексей Альпет, который взялся восстанавливать несколько деревянных домов на пересечении Гоголя и Никитина, в свою очередь предложил создать единый портал, на котором участники программы «Дом за рубль» могли бы делиться опытом. А для тех, кто хотел бы заняться восстановлением исторической застройки в городе, выложить на этом ресурсе алгоритм действий — куда обращаться, где найти мастеров, как решить административные проблемы и т.д.

Обсудили на встрече в РНД и «личную инициативу». Екатерина Кирсанова рассказала о музее «Профессорская квартира» на Кузнецова, 30, Сергей Медвечиков о проекте «Квартира № 1 на Белинского», а Александр Лунев поделился опытом превращения водонапорной башни в комфортабельное жилье. По мнению модератора встречи и главного редактора издания «Томский обзор» Елены Фаткулиной, подобные проекты обладают одним из наибольших потенциалов по вовлечению большого количества людей в восстановление исторических зданий в Томске. Люди покупают эти объекты в собственность и таким образом вносят свой вклад в сохранение памятников архитектуры и исторических мест.