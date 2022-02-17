Собачий вопрос. Как быть с бездомными животными в России

Проблема бездомных собак стала одной из главных тем начала 2022 года. О том, что численность бездомных животных растет, вспомнили и в Следственном комитете, и в Госдуме. Хотя на закон «Об ответственном обращении с животными», принятый в декабре 2018 года, жаловались давно. И мэры, и руководители приютов отмечали, что его нормы не работают. Однако жалобы и предложения игнорировались, а закон лишь дополнялся новыми пунктами. Так, с начала 2020 года вступила в силу норма, согласно которой единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Теперь единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск). Особо агрессивных собак предписано содержать в приютах до наступления естественной смерти. В Томске государственного приюта содержания бездомных животных — нет.

«Дешевле построить сад, чем приют для собак»

В Томске содержанием бездомных животных занимаются несколько организаций. Самая известная из них — это «Верный друг», у которой с мэрией города заключен контракт на отлов бездомных животных. Сумма контракта составила 18 миллионов рублей. На данный момент в пункте передержки содержатся 562 собаки. «По муниципальному контракту на один собакодень выделяется 51 рубль 50 копеек. У нас на бюджете сейчас 282 собаки, остальные 280 собак были отловлены не в рамках контракта и содержатся за наш счет. Благотворительными сборами мы не занимаемся, у меня есть бизнес, часть от которого я отдаю на содержание тех собак, которые у нас накопились с 2015 года», — отметила представитель «Верного друга» Алена Можейко.

Автор: https://vk.com/otlovtomsk Автор: https://vk.com/otlovtomsk

По расчетам Алены Можейко, на один день содержания собаки в приюте должно выделяться минимум 75-80 рублей. В эту сумму входят питание, уборка вольеров, оплата персонала, дрова, коммунальные услуги – все, кроме лечения, которое пункт передержки проводит за свой счет. При этом, величина собакодня в разных регионах может отличаться. Вот, например, какие данные приводит на своей странице в Фейсбуке мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский: «Занимательная арифметика. Кто нам дороже и ближе… МРОТ – 13 890 (месяц работать). Средняя пенсия по области – 16 339 (всю жизнь на нее работать). Содержание ребенка, взятого под опеку, 12 407 (в месяц). Питание детей из малоимущих семей в школе – 83 рубля в день. Горячее питание, 1–4-й классы, 72 рубля в день. Двухразовое питание детям-инвалидам 7–10 лет – 121 рубль, 11–18 лет – 139 рублей. Отлов, стерилизация, возврат СОБАК – от 13 900 до 18 000 в нашей области, а в Бодайбо еще дороже. Сколько же миллиардов денег тратится в стране на собак?» – написал Боровский в своем аккаунте.

Автор: https://vk.com/goodhands Автор: https://vk.com/goodhands

Содержание приюта для бездомных животных «Добрые руки» в месяц обходится в 500 тысяч рублей. На данный момент в нем живет больше 200 собак. Сейчас у приюта сменился руководитель. Им стал организатор волонтерского движения «Общий Дом» Артем Рутман. «Сейчас наша главная цель – создание Центра гуманного отношения к животным на базе этого приюта. Для таких серьёзных инфраструктурных изменений мы будем вынуждены объявить большой сбор для формирования бюджета приюта, ведь он содержится исключительно на пожертвования. Все вырученные средства будут направлены на медикаменты, заработный фонд сотрудников и закупку корма. Также в ближайшее время планируем перестройку вольеров и строительство новых», — говорится в сообщении приюта.

Другой частный приют для собак «Дог Хаус» тратит в месяц от 130 до 150 тысяч рублей. Сейчас в приюте содержатся 138 собак, еще 14 – на лечении в стационаре или дома у волонтеров. По словам руководительницы Галины Майер, основная часть средств уходит на питание и лечение. Например, операция и кастрация пса стоит от 7 тысяч рублей. «В ветклиниках бешеные цены! Мы же не своих собак лечим, а подобрышей – сбитых, израненных. Поэтому было бы здорово, если бы какая-то клиника работала бы с нами с хорошими скидками. Бывает, соберешь на собаку пожертвований, но потом сбор на приют никакой. А ведь вылеченная собака потом кушать хочет, она живет с нами годами», – отметила она.

По словам начальника отдела госнадзора в области обращения с животными новосибирского областного управления ветеринарии Александра Замиралова, в настоящее время создание одного собачьего места в приюте стоит дороже, чем место для ребенка в детском саду. На строительство самого дешевого типового приюта для животных необходимо 10 млн рублей, а с центром стерилизации — до 25 млн. Строительство одного приюта на 250-300 голов оценивается до 60 миллионов рублей. Стоимость можно было бы уменьшить, если бы был принят типовой проект. Тогда деньги, которые сейчас затрачиваются на подготовку проектно-сметной документации, могли бы идти уже на строительство приютов. В Томске по оценке мэрии, на строительство приюта потребуется около 120 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. Сейчас администрация города должна найти 5,5 млн рублей на разработку ПСД приюта для бездомных собак.

«Отрава раскидана по всему селу»

Сейчас в Томске специалисты фиксируют 6-8 стабильных собачьих стай (в частности на Каштаке, ул. Сибирской, Мокрушина, Б. Хмельницкого и др.), за ними ведется наблюдение. Однако особо актуальной проблема бездомных собак остается в отдаленных территориях, куда зачастую специалисты на вылов не выезжают. Например, жители села Межениновка пожаловались ТВ2 на массовую травлю собак. По их словам, отрава раскидана по всему селу, в результате умирают и бездомные, и домашние животные.

Накануне стало известно об отравлении щенка в микрорайоне Радонежский. Там прохожие увидели щенка, бьющегося в конвульсиях и экстренно доставили в ветеринарную клинику. «Как установили врачи, произошло отравление противотуберкулезным препаратом. Чем опасен для собак? Превышение дозировки может обернуться отравлением или смертью. Живодеры используют это средство для травли собак. При накоплении или одновременном приеме большой дозы противотуберкулезного препарата в организме собаки резко уменьшается количество пиридоксина, замедляется кровообращение, развивается гипоксия головного мозга, судороги, гипогликемическая кома, организм перестает функционировать, наступает смерть. Сейчас Джерси в тяжелом состоянии. Первые сутки могут быть решающими, врачи борются за спасение собаки. На данный момент судороги прекратились, отек головного мозга, утеряно зрение», — сообщает «Дог Хаус», который ведет сбор средств на лечение Джерси.

Несмотря на то, что в Уголовном кодексе есть статья о жестоком обращении с животными, подсчитать общее число обращений по ней сложно. Активисты из ассоциации «Благополучие животных» отправили запросы во все региональные управления МВД, но получили лишь примерное число — чуть больше двух тысяч обращений в 33 регионах. По данным активистов, в 74 % случаев полицейские отказывали заявителям в возбуждении уголовного дела. По данным государственной системы «Правосудие», с 2018 года суды рассмотрели 456 уголовных дел о жестоком обращении с животными. Больше всего дел было рассмотрено в Свердловской (21 дело), Челябинской (17) и Тюменской (16) областях. В 12 регионах России по 245-й статье не было зарегистрировано ни одного дела. «Пёс Блэк был зарублен топором предыдущим хозяином, шарпей Гера был выброшен с балкона, щенок Голд был найден с пакетом на голове, рядом с окровавленным камнем и кирпичом, собака Ежик была найдена с перерезанным горлом. Это неполный перечень зверств только за последний год, — говорил депутат гордумы Константин Ушаков на собрании гордумы. — Статья УК РФ "О жестоком обращении с животными" в настоящее время не работает, и этим создаются предпосылки для повторения подобных случаев. Проблема в том, что закон был принят, но нет ощущения, что наказание неотвратимо. Очевидная безнаказанность приводит к тому, что количество преступлений, совершенных в отношении животных, только растет».

Автор: Наталья Севостьянова Автор: Наталья Севостьянова

Так, в январе 2022 года в мкр. Мокрушина был обнаружен труп домашней собаки, по кличке Кент. Пес умер от удара в сердце ножом. Зоозащитники обратились в Кировское ОМВД с просьбой возбудить дело по статье о жестоком обращении с животным. Однако полиция и прокуратура признаков правонарушения не обнаружила. Полиция установила, что животное во время прогулки зарезал его хозяин, разозлившись на непослушание. Так как пес умер мгновенно и не мучился, то в возбуждении дела было отказано. Зоозащитница Наталья Севостьянова обратилась в суд по этому делу. Первое заседание назначено на 24 февраля.

Есть ли выход?

Сейчас в Госдуме принят в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы для владельцев животных за выброшенных питомцев (для граждан до 3 тыс. руб., а юрлицам до 30 тыс. руб.). Помимо этого, зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов анонсировал штрафы до 200 тыс. руб.— для должностных лиц, которые не исполняют законодательство в этой сфере. Аналогичное наказание предлагается ввести для граждан, если их собака кого-либо покусает. Также в Думе будут рассмотрены поправки, которые дадут регионам полномочия устанавливать правила определения случаев, «при которых возникает угроза причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан», а также порядок обращения с бездомными животными в таких случаях. Как отметил депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко, у регионов должна быть возможность прибегать к «гуманному умерщвлению» животных в случае их немотивированной агрессии и при угрозе жизни окружающих.

Автор: https://vk.com/goodhands Автор: https://vk.com/goodhands