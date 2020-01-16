«Со своим именем я дала дочери частичку себя»

Истории

Согласно российскому законодательству, отчество ребенку дается новорожденному по папе. Но как быть, если папа пропал еще до появления ребенка на свет? Все чаще в России одинокие мамы дают детям матронимы — женские варианты отчеств. Несколько СМИ написали об этом явлении, и среди женщин, которые дали своим детям свое имя вместо отчества оказалась томичка Мария Чернобровкина. Ей 29 лет. Закончила СибГМУ. Журналист ТВ2 связалась с Марией и выяснила, почему она записала свою дочь Елизавету Марьевной. И как на это отреагировали окружающие.

Фото: фото предоставлено Марией Чернобровкиной

— Почему вы решили дать дочери матчество?

Где-то на подкорках сознания я, наверное, всегда знала, что буду рожать одна и растить одна. В одном СМИ написали, что эта идея возникла у меня во время беременности, но на деле я наверное с лет с 20-ти думала о том, что если я буду одна, то дам своему ребенку вместо отчества свое имя. Меня мама воспитывала одна, и по ее рассказам, она через суд и ДНК-экспертизу бегала и доказывала моему отцу, что я его ребенок. Мне был год, и мама таскалась со мной из Томска в Новосибирск, чтобы сделать эту экспертизу.

Я знала, что своему ребенку я такой участи не хочу. Я не буду бегать за кем-то, просить признать отцовство, а потом алименты. И тем более вписывать в графу «отец» человека, которому это не нужно.

И когда все-таки ситуация стала именно такой, какой я думала, что написать в графе «отчество» даже не вызвало у меня сомнений и вопросов. Марьевна и точка. Осталось лишь добиться, чтобы написали именно так.

— Насколько сложно было оформить свидетельство о рождении? Задали ли вопросы сотрудники ЗАГСа?

— Получилось легче, чем я ожидала. Регистратор из роддома позвонила в ЗАГс и по словарям посмотрели, если ли аналог, то есть мужское имя Марий. И только после их одобрения вписали так, как я хотела. А вот если бы не было мужского аналога моего имени, скорее всего мне бы отказали. Хотя законодательно это вроде нигде не указано. Как раз во время беременности изучала этот вопрос, чтобы свести к минимуму вероятность отказа.

— Как отреагировали ваши родители, друзья?

Мама воспитывала меня одна и она отнеслась к этому спокойно. Отец меня не воспитывал, но периодически один-два раза в год общается со мной. Он позвонил с возмущением, говорил, что я страдаю глупостью, что документы надо заменить и дать внучке его имя. Что вся моя затея попахивает лесбиянством.

Моя бабушка по материнской линии помогала меня воспитывать и мое решение она одобрила. Но своим знакомым стесняется сказать, что у ее внучки отчество Марьевна. Так что она «дала» своим друзьям традиционное отчество, чтобы не было вопросов. Друзья все поддержали. Только одна подруга попыталась дать совет: мол, я должна дать правильное отчество и подать в суд на алименты, так как человек должен нести ответственность. Все остальные прекрасно поняли мою позицию, потому что знают саму ситуацию.

— Удивляются ли в поликлинике такому отчеству? Объясняете ли вы посторонним людям, почему решили дать дочери матроним?

В лицо все говорят: а это в честь вас? И что «прикольно» и «очень здорово». В интернете же у людей другая реакция на мой поступок. Во мне видят ненормальную женщину, помешанную на унижении мужчин и восхвалении женщин.

Фото: фото предоставлено Марией Чернобровкиной

— А что пишут люди вам в соцсетях?

После первой статьи в «Афише» мне стали писать и женщины и мужчины. Женщины спрашивали: как можно провернуть такое, так как собирались делать ЭКО от донора.

Мужчины же писали оскорбления. Кто-то писал, что я страшная, что со мной вообще никто бы сексом в здравом уме не занимался бы. Кто-то писал, что я сплю с бомжами направо и налево, и поэтому не знаю, кто отец ребенка.

Кто-то предлагал топать в ЗАГС и самой менять отчество на матроним, а не портить жизнь ребенку. Это хороший совет, только мне жалко времени и денег. Будь это быстро и бесплатно — давно бы сменила. Поэтому в обычной жизни я практически нигде не использую отчество. Только полную форму своего имени, либо имя и фамилию.

В принципе, писали очень много грязи. Ведь, как только ты заявляешь о чем-то, то твою страницу тут же шерстят по несколько раз и ищут на тебя компромат. Да, я обычный человек, у меня есть фото в купальниках и прочие. Но под таким контекстом из меня чуть ли не проститутку сделали. Естественно, с такими людьми я не вела переписку, а молча их блокировала.

Хотя было и несколько мужчин, которые высказались весьма сдержанно, что я плохо отношусь к мужчинам. Я с ними немного поболтала, и они поняли, в чем именно заключается суть «матчества».

В целом, после публикации в «Афише» был тяжелый период. Мало того, что я не высыпаюсь, и тяну быт, и ребенка одна, так еще и получала сообщения о том, какая я тварь. Психологически это было очень тяжело.

Я не против мужчин, не против отчеств, но я за то, чтобы матронимы тоже были. Пусть у людей будет выбор. Сейчас у женщин появляются возможности растить детей без поддержки мужчин — так надо дать им эту возможность. Пусть рожают, дают матронимы и живут счастливо. И если сегодня люди покидали в меня тапками, а завтра про меня забудут, то я то буду жить с их гневом дальше. Поэтому не читаю. Если мне пишут что-то мерзкое, то я тут же удаляю и стараюсь даже не вникать в смысл прочитанного.

— Вы не боитесь, что ее будут дразнить?

— В детстве? Нет. Тут все просто, вы сами помните отчества тех, с кем учились в садике или школе? Я вот не помню. Потому что в основном используется только фамилия и имя. А дразнят за все на свете: слишком умный, толстый, бедный, высокий, не тот акцент, не та национальность. Когда мне говорят, что ее будут дразнить дети, мне хочется ответить «так воспитайте своих детей так, чтобы они уважительно относились к другим».

Я путешествую и знаю, что мир огромен и разнообразен, что у людей разный цвет кожи, разная вера и разные имена. И это нужно принимать нормально.

Фото: фото предоставлено Марией Чернобровкиной