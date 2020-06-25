«Сложно добиться блокировки языка вражды в отношении ЛГБТ»

В списке оказался и бывший томич Артем Лапов. Он согласился поговорить с ТВ2 про свою деятельность и уровень гомофобии в России.

В мае этого года, после прошедшего Дня борьбы с гомофобией, в соцсети выложили список адресов и телефонов российских ЛГБТ-активистов. Правозащитники пока не могут точно сказать, к какой группировке принадлежат люди, которые слили в интернет персональные данные. Кто-то считает их сторонниками известного «гееборца» Тимура Булатова, кто-то фанатами руководителя паблика «Мужское государство» Алексея Позднякова .

— Твои персональные данные появились в списке, который активно распространяют в соцсети «ВКонтакте» Тимур Булатов и его сторонники. Чем заслужил его внимание?





– Точно нельзя сказать, что в соцсетях его распространяет именно Тимур Булатов, потому что у себя он ничего такого не публиковал. Список распространяют другие люди. Если посмотреть на профили в соцсетях, то это вообще какие-то дети. Одному, например, 15 лет. Среди них есть несколько фейковых аккаунтов, и непонятно, кто это и сколько лет человеку. Никакой информации, никаких внятных фотографий. Да, среди подписок таких аккаунтов есть и профиль Тимура Булатова. Но не факт, что идея распространения персональных данных идет именно от Булатова. Лично мне Тимур Булатов никогда не угрожал.





— Ты предпринял какие-то меры, чтобы себя защитить?





— Да, я подал заявление в Следственный комитет. Сделал скриншот всех комментариев, которые увидел я и которые мне скидывали. Подал заявление по факту нарушения моего права на неприкосновенность частной жизни, это 137-я статья УК РФ. Я знаком с некоторыми людьми из этого списка и знаю, что они тоже написали заявления в правоохранительные органы. Совместно с российскими ЛГБТ-организациями.





Неизвестно и непонятно, откуда были взяты эти адреса. Но одно точно – данные в этой базе устарели, она актуальна была на начало 2000-х годов. Видимо, эта база на черном рынке до сих пор продается. У части людей адреса неактуальны. Список был выложен 23 мая, и теперь его периодически копируют и вставляют в комментарии в различных гомофобных группах. Отдельных постов по поводу этого списка нет. Как нет и призывов к расправе. Пишут, что это «список ЛГБТ-активистов, извращенцев и педофилов», и персональные данные. Имя, отчество и домашний адрес, а иногда и номер телефона. В отношении некоторых пишут комментарии, что тот, например, «педофил». Я считаю, что те люди, в отношении которых пишут именно такие комментарии, могут пожаловаться в полицию еще и на клевету и оскорбления.





— Ты, получается, туда попал как ЛГБТ-активист?





— Не знаю. Как юрист, я оказываю консультации ЛГБТ-людям, веду уголовные, административные, гражданские дела. Но о сексуальной ориентации клиентов и клиенток я никогда не спрашиваю, если мне о ней не рассказывают и это не имеет значения для дела. Также я сотрудничаю с Московской ЛГБТ-группой «Стимул» и Российской ЛГБТ-сетью. Они привлекают меня как юриста по некоторым делам.