Добрые новости
25 июня,
2020
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Истории

«Сложно добиться блокировки языка вражды в отношении ЛГБТ»

Лидия Симакова
Лидия Симакова
5 часов назад

В мае этого года, после прошедшего Дня борьбы с гомофобией, в соцсети выложили список адресов и телефонов российских ЛГБТ-активистов. Правозащитники пока не могут точно сказать, к какой группировке принадлежат люди, которые слили в интернет персональные данные. Кто-то считает их сторонниками известного «гееборца» Тимура Булатова, кто-то фанатами руководителя паблика «Мужское государство» Алексея Позднякова.


В списке оказался и бывший томич Артем Лапов. Он согласился поговорить с ТВ2 про свою деятельность и уровень гомофобии в России.

«Сложно добиться блокировки языка вражды в отношении ЛГБТ»
Фото: из личного архива Артема Лапова

— Твои персональные данные появились в списке, который активно распространяют в соцсети «ВКонтакте» Тимур Булатов и его сторонники. Чем заслужил его внимание?


– Точно нельзя сказать, что в соцсетях его распространяет именно Тимур Булатов, потому что у себя он ничего такого не публиковал.  Список распространяют другие люди. Если посмотреть на профили в соцсетях, то это вообще какие-то дети.  Одному, например, 15 лет.  Среди них есть несколько фейковых аккаунтов, и непонятно, кто это и сколько лет человеку. Никакой информации, никаких внятных фотографий.  Да, среди подписок таких аккаунтов есть и профиль Тимура Булатова.  Но не факт, что идея распространения персональных данных идет именно от Булатова.  Лично мне Тимур Булатов никогда не угрожал.


— Ты предпринял какие-то меры, чтобы себя защитить?


— Да, я подал заявление в Следственный комитет.  Сделал скриншот всех комментариев, которые увидел я и которые мне скидывали.  Подал заявление по факту нарушения моего права на неприкосновенность частной жизни, это 137-я статья УК РФ.  Я знаком с некоторыми людьми из этого списка и знаю, что они тоже написали заявления в правоохранительные органы. Совместно с российскими ЛГБТ-организациями. 


Неизвестно и непонятно, откуда были взяты эти адреса. Но одно точно – данные в этой базе устарели, она актуальна была на начало 2000-х годов. Видимо, эта база на черном рынке до сих пор продается. У части людей адреса неактуальны.  Список был выложен 23 мая, и теперь его периодически копируют и вставляют в комментарии в различных гомофобных группах. Отдельных постов по поводу этого списка нет. Как нет и призывов к расправе. Пишут, что это «список ЛГБТ-активистов, извращенцев и педофилов», и персональные данные. Имя, отчество и домашний адрес, а иногда и номер телефона.  В отношении некоторых пишут комментарии, что тот, например, «педофил». Я считаю, что те люди, в отношении которых пишут именно такие комментарии, могут пожаловаться в полицию еще и на клевету и оскорбления.


 — Ты, получается, туда попал как ЛГБТ-активист?


— Не знаю. Как юрист, я оказываю консультации ЛГБТ-людям, веду уголовные, административные, гражданские дела. Но о сексуальной ориентации клиентов и клиенток я никогда не спрашиваю, если мне о ней не рассказывают и это не имеет значения для дела. Также я сотрудничаю с Московской ЛГБТ-группой «Стимул» и Российской ЛГБТ-сетью. Они привлекают меня как юриста по некоторым делам.

«Сложно добиться блокировки языка вражды в отношении ЛГБТ»
Фото: из личного архива Артема Лапова

— Как ты думаешь, с введением закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений вырос ли уровень гомофобии в стране? Если да, то чего стало больше: дискриминации или угроз?


— С введением закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений увеличился уровень гомофобии, в основном, в социальных сетях. Это происходит из-за того, что в соцсетях сложно добиться блокировки языка вражды и привлечения человека к ответственности за разжигание вражды и ненависти именно по отношению в ЛГБТ-сообществу.  Эти факты и способствуют тому, что люди чувствуют себя безнаказанными.  Но язык вражды – это и есть последняя ступенька перед совершением преступления. Ненависть начинается с предубеждений, стереотипов, все это высказывается в соцсетях, а потом уже совершается преступление. 

Так, сейчас идет травля владельцев сети магазинов настольных игр «Единорог». 17 мая, в День борьбы против гомофобии, они в своей официальной группе «ВКонтакте» высказались  против ненависти в отношении ЛГБТ.  И Тимур Булатов призвал своих сторонников «писать правильные комментарии».  Добиться, чтобы такие преступления расследовались и наказывали виновных, очень сложно. Насколько мне известно, ЛГБТ-группа «Стимул» сейчас консультирует попавших под удар людей.


Что касается других преступлений в отношении ЛГБТ, то полиция такие преступления чаще всего расследует. Например, подставные свидания для геев. Преступники, если их находят, получают реальные сроки.


— Учитывая, что в последнее время на любых активистов оказывается давление, что будет с ЛГБТ-активизмом?


— Я думаю, что все будет так же. ЛГБТ-активистов никто не запрещал, запрещена пропаганда и фактически запрещены публичные высказывания об ЛГБТ в положительном контексте. Но у ЛГБТ-активизма есть перспективы, в том числе и по поводу отмены и этого закона.


Добавим, что, пока готовился материал, соратники Владислава Позднякова, лидера так называемого «Мужского государства», запустили сайт с базой данных ЛГБТ-людей России и феминисток. Ранее в телеграм-чате «Поздняков-чат» его участники обменивались информацией о якобы совершенном в России убийстве неизвестного лица на почве ненависти. На это обратили внимание интернет-пользователи сегодня утром. На момент публикации данные из чата исчезли. Ранее Владислав Поздняков публиковал у себя в телеграм-канале информацию, что среди участников его движения есть сотрудники МВД. Юристы ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с появлением сайта с персональными данными.

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