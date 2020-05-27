«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»

25 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были опубликованы угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой: «Бухутуева, сука лживая, мы тебе язык вырвем, мразь, и в ж..у тебе же, засунем. И нам пох…на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: «арматурка Кашина» отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!» (орфография оригинала сохранена).

Угрозы опубликованы под перепостом на странице Марии текста «Новой газеты» от 22 мая 2020 года, в которой главные редактора нескольких российских изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.





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