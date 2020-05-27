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27 мая,
2020
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Истории

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Открытое заявление «Синдиката-100» в отношении угроз сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»

25 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были опубликованы угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой: «Бухутуева, сука лживая, мы тебе язык вырвем, мразь, и в ж..у тебе же, засунем. И нам пох…на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: «арматурка Кашина» отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!» (орфография оригинала сохранена). 

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»
«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»

Угрозы опубликованы под перепостом на странице Марии текста «Новой газеты» от 22 мая 2020 года, в которой главные редактора нескольких российских изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.


Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности. Мы считаем, что нарушена часть 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, или то же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Мы уверены, что причина угроз кроется не только в указанной публикации. Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега.

Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации.

Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко полон пессимизма, было бы делом чести доказать обратное.  

Добавим, что Мария Бухтуева сегодня, 27 мая, подала заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. 

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»
«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля»

Синдикат-100 — объединение негосударственных СМИ, созданное весной 2020 года. В его состав вошли «Дождь», ТВ2, «Такие дела», Медуза и другие. 


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