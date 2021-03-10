Истории

Сколько Томску нужно парковок? Вопрос сложный. Сейчас при строительстве нового жилья действует норматив на одну квартиру — одно машиноместо. Этот норматив вызывает споры. Застройщики ссылаются на него как на фактор, влияющий на себестоимость строительства и, соответственно, на конечную цену жилья. А также указывают на то, что сам по себе он не бесспорен. Обсуждая тему, предложим сперва небольшой мысленный эксперимент.

В городе есть множество мест, где постоянно негде оставить машину. Насколько большой парковка должна быть у мэрии? Или у ТГУ? Если руководствоваться действующим нормативом применительно к жилью.

Как мы будем считать? Средняя заполняемость автомобиля в городе — 1,3 человека. Площадь, которая приходится на один автомобиль, — 20 м². Это непосредственно площадь автомобиля, зазоров для открытия дверей, пространства для въезда/выезда, а также проезда по парковке.

Предположим, что у каждого посетителя музея, театра или студента есть свой автомобиль. Раз есть автомобиль, то должно быть и парковочное место. Каким был бы Томск, если бы указанный норматив применялся бы не только к жилью, но и к административным зданиям?

Томский планетарий и Театр драмы

В 2019 году планетарий, согласно официальной информации, посетили 33 335 человек. Если предположить, что каждый день в планетарий приходило одинаковое число посетителей, то получается 90 человек. Таким образом, площадь необходимой парковки должна составлять 1800 кв. м.

Недалеко находится и Театр драмы. В 2019 году его посетили 97 802 человека. В сутки в среднем получается 268 человек.

Таким образом, совокупная парковка у этих двух учреждений по нормативу для жилья непременно бы «залезла» на территорию Богоявленского собора.

Площадь Ново-Соборная

Рядом с Ново-Соборной площадью находятся здание городской администрации, ТУСУР, Горсад. Не так далеко и стадион «Труд». Сейчас парковаться там нельзя, но если было бы можно, там смогли бы припарковаться 2275 машин.

Томский государственный университет

В ТГУ только за счет бюджета обучаются 9851 человек. Прибавьте к этому списку преподавательский состав. Это еще 1600 человек. Если бы у каждого из них была машина, то нужно было бы обустраивать парковку общей площадью 229 020 кв. м.

Для сравнения: на территории Университетской рощи смогло бы уместиться только 2915 машин

Еще 6000 машин можно было уместить на территории Сибирского ботанического сада.

К чему все это было?

В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Таким образом, власти Томска планируют стимулировать строительство жилья на территории города.

По данным мэрии, за прошлый год в городе было выдано шесть разрешений на строительство многоквартирников, в общей сложности 83,7 тыс. кв. м. В 2015 году, когда область установила рекорд по вводу жилья, в Томске было построено 36 многоквартирных домов общей площадью 109 тыс. кв. м. Тогда средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 45,2 тысячи рублей. К концу 2020 года средняя цена первички составила 65 686 рублей. Впрочем, у соседей цены на «первичку» тоже растут. В Красноярске в 2020-м квадратный метр подорожал на 12-18%, и к исходу года его цена колебалась в интервале от 65 тыс. до 69 тыс. В Новосибирске средняя стоимость квадратного метра на февраль 2021 года и вовсе приблизилась к 80 тыс.​

Как бы там ни было, в томском «белом доме» нынешнюю ситуацию со строительством в областном центре прямо назвали «катастрофической». И связывают, в частности, с действующим нормативом по парковкам.

Эффекта от норматива «одна машина – одна квартира» мы не получили, нигде свободнее и комфортнее не стало, а вот денег в Томске и инвестиций стало меньше, квартиры стали дороже. Работающих башенных кранов стало единицы вместо десятков и когда-то сотен… Ситуация (со строительством жилья) чрезвычайная, и меры по преодолению этой ситуации должны быть исчерпывающими, — отмечает замгубернатора по строительству Евгений Паршуто.

В свою очередь заммэра Томска по строительству Алексей Макаров и вовсе считает, что пора строить дворы без парковок, а для хранения автомобилей возводить гаражные кооперативы.

​Проблема очень острая. Но сегодня, приезжая в высотные районы, мы видим настоящие поля парковок. То есть мы подумали об одной части населения – автовладельцах, но не подумали о детях, мамах с колясками, стариках. Жители первых этажей не могут открыть окно! Зимой машины заводятся каждые 20 минут, и этими газами жильцы вынуждены дышать. Нужно уходить от этого.

Макаров говорит, что в соответствии с действующими экологическими требованиями к городской среде парковки свыше 300 машиномест должны быть удалены от жилья и располагаться в промзонах. В Томске же это требование повсеместно не соблюдается, отмечает заммэра.

Часть депутатов городской Думы обвиняют власти в лоббировании интересов застройщиков. Они отмечают, что общественный транспорт ходит далеко не везде, а число автомобилистов ежегодно растет.

Как обычно, чиновники и просто умные специалисты доказывают, что тех цифр, которые предлагаются: 1 машиноместо на 100 квадратных метров жилья – будет достаточно, — говорит Игорь Лютаев. — Аргументы вроде «Вы поживите в Зеленых горках» администрацией отметаются как неконструктивные, а в контраргументы приводятся данные статистики: если мы разделим, умножим, да прибросим... и вообще, вы депутаты, решайте, что надо строить гаражные кооперативы, а не о парковках думать. Я выступаю против изменения действующего норматива 1 место / 1 квартира. Считаю и его недостаточным. Предложил поездить пообщаться с людьми в новых микрорайонах. Очень интересно мнение жителей в микрорайонах, которые были застроены по этому нормативу. Призываю всех, кто неравнодушен, высказаться. Обратиться в рабочую группу или к депутатам, которые в нее входят.

Депутат Владимир Самокиш предлагает ввести компромиссный норматив в 0,8 машиноместа на квартиру, но не менее 1 машиноместа на каждые 60 кв. м. По его словам, при беглом взгляде действительно кажется, что действующий норматив завышен в 1,68 раза, но за 20 лет число автомобилей на душу населения выросло в два раза. Поэтому, «согласившись с новым нормативом в предложенном администрацией виде, через 10 лет получим филиал микрорайона Овражный в каждом дворе», считает депутат.

Депутат Давид Аветян в качестве альтернативы выступает за развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры. По словам Аветяна, к решению этой проблемы нужен комплексный подход, так как сейчас все «далеко от идеала».

«Во всех городах, где снижали число парковок, местные жители постепенно пересаживались с автомобилей на велосипеды и общественный транспорт и начинали больше ходить пешком. И это всегда приводило к уменьшению пробок! Все по законам рынка: меньше объем предложения при постоянной цене — меньше величина спроса. Сейчас большинство парковок в городе, напомню, бесплатные лишь условно: их цена заложена в стоимость квартиры и обслуживания придомовой территории. Мы все равно платим за них, только косвенно, что легко игнорировать», — рассуждает депутат.

Предложение о снижении нормативов должны одобрить сначала на публичных слушаниях, а потом на собрании Думы. Сейчас в Думе создана рабочая группа, но обсуждение вопроса приостановлено.

Пока же нерадостное резюме подводит городской депутат Артем Канарев:

По поводу норматива на парковки. С одной стороны, такого норматива совсем не должно быть. Потому что люди, у которых нет машин, не должны оплачивать места для хранения тем, у кого автомобили есть. А с другой стороны, очевидно, что администрация снижает этот норматив, только чтобы отчитаться по сданным квадратным метрам, что само по себе зло. Неважно, какого качества будет это жилье, главное, что начальник поставит галочку и получит премию.

Но самое-то важное: все сейчас обсуждают этот частный случай вместо того, чтобы говорить о корне проблемы. В Томске крайне некомфортно жить без машины. И в то же время город просто исчезнет, если попытается обеспечить всех инфраструктурой под автомобили.