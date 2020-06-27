«Сидим и ждем»: студенты из Киргизии не могут вернуться домой из-за коронавируса

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Больше трех месяцев ждут студенты Киргизии возможности попасть домой. Прямого сообщения между странами нет, границы закрыты. 21 июня они записали видеообращение к президенту республики с просьбой организовать чартерные рейсы для возвращения домой.

«С каждым днем мы все больше теряем надежду на скорое возвращение домой и просим оказать содействие в организации нашего выезда на родину. У многих заканчиваются сроки проживания в общежитии, а также сроки регистрации на территории России. Не говоря уже о денежных средствах и продуктовых запасах. Большинство студентов иностранных стран уже давно вывезли. С учетом того, что с каждым днем ситуация с коронавирусом ухудшается, мы просим организовать отдельный чартерный рейс для студентов», — попросили они главу республики.

Нускайым Камардинова одна из обратившихся. Девушка обучается на втором курсе Томского политехнического университета. Списки желающих уехать в Киргизскую Республику собираются три месяца. Девушка обращалась и к консулу, но конкретного ответа не получила.

«Из других областей — Казани, Санкт-Петербурга — студентов уже увозят. Поэтому мы и сняли обращение. Проблема в том, что до начала карантина у многих была подработка, сейчас они находятся в достаточно тяжелом финансовом положении. Да и психологически хочется уже вернуться домой. Я проживаю в общежитии. В Политехе проблем с этим нет, мы можем жить все лето. Но в некоторых вузах с окончанием учебы говорят выселяться, искать новое жилье», — говорит Нускайым.

Сейчас многим с деньгами помогают родители. Нускайым тоже. При этом, ее маму перевели на работу на полставки, это сказалось и на зарплате.

«У всех заканчиваются деньги, регистрация и терпение. Сердце разрывается у каждого из нас от переживаний за детей, которые остались одни в другой стране, без поддержки и помощи родных и близких», — написала на странице в Фейсбуке Чолпон Узакбаева, разместившая ролик. Ее племянница Аймончок обучается в Томском государственном университете на втором курсе.

«Нам изначально не сказали, что дистанционное обучение продлится весь семестр. Говорили лишь о десяти днях. Первые десять дней жили спокойно, была уверенность, что обстановка уляжется и мы вернемся в университет, а обучение продолжится очно. Но когда десять дней прошли, нам сказали, что учеба продолжится в дистанционном формате. У многих появилось желание вернуться домой, но к этому времени границы уже закрыли. Основная проблема заключается в том, что нас не могут принять, так как нужны места в обсервации», — поясняет Аймончок.

Для возвращения нужен отдельный чартерный рейс. Можно попасть в Киргизию и на машине, но для этого придется проехать через весь Казахстан.

«Сейчас это немного опасно. Не думаю, что правительство Казахстана пойдет на это, — считает Аймончок. — Практику у многих перенесли, сессия закончилась у процентов 70-80 студентов. Мы просто сидим и ждем. Осложняет ситуацию то, что коронавирус стали выявлять в общежитиях. А у нас коридорный тип проживания — общий душ и кухня, то есть опасность заразиться велика».

Из Сибири не могут вернуться домой порядка 1800 студентов, говорит почетный консул Киргизской Республики в Томске Рустам Абдуманапов. В Томске в официальных списках на возвращение 280 человек.

«Обычно студенты улетали на регулярных рейсах, но их сейчас нет. Отправляются только чартерные рейсы по договоренности между двумя государствами. С момента начала пандемии из Новосибирска улетели только два самолета. На борту первого были люди, которые практически два месяца провели в аэропорту «Толмачево». Некоторые из них устраивали голодовки, ситуация с ними была очень тяжелая», — поясняет Рустам Абдуманапов.

Второй чартерный рейс из Новосибирска состоялся 22 апреля. Улетели 176 человек. Пассажирами были преимущественно люди с хроническими заболеваниями, женщины с детьми и пожилые.

«Из Томска мне удалось отправить лишь двоих человек. В данный момент по информации генерального консула ведутся рейсы об организации отдельного рейса для студентов. По крайней мере пообещали. что при организации чартеров порядка половины мест будет отдаваться студентам», — отмечает Абдуманапов.

По его словам, с начала пандемии Киргизская диаспора несколько раз развозила продукты. Помощь получили порядка 450 студентов. Накануне диаспора вновь получила продуктовые наборы из Новосибирска, которые раздаст в ближайшие дни.

Несколько партий и около 30 общественных организаций предложили Правительству Киргизии организовать санитарные поезда, которые могли бы вывезти из России наибольшее количество людей, нуждающихся в возвращении домой. По оценке их представителей, санитарный поезд за один раз смог бы вывести более полутора тысяч человек.

В минздраве идею уже отвергли. По словам замглавы ведомства Нурболота Усенбаева, риск заражения в вагонах остается высоким.

В настоящее время в Киргизии коронавирус обнаружен у 4 204 человек. Выздоровели 2 162 пациента. Еще 43 заболевших скончались.

«Ситуация с коронавирусом сложная, как в Киргизии, так и в Томске, поэтому прогнозировать что-либо непросто. Я понимаю состояние студентов, но к сожалению так происходит. Сейчас ждем открытия границ. По крайней мере, уже появляются новости, что рассматривается вариант их открытия, со странами СНГ в первую очередь», — говорит почетный консул Рустам Абдуманапов.