Сибиряк в Китае год был канадцем

Истории

Никита (имя изменено по его просьбе) учил английскому детсадовцев и школьников в городе Шэньян почти год. Почему в Китае он впервые почувствовал себя в безопасности? Что такое пекинское бикини? И почему приходилось притворяться канадцем?

В Китае Никита бывал еще в детстве, жил в городе неподалеку от китайской границы.



Там было много магазинов, где торгуют китайскими товарами — возили из Маньчжурии. Из Китая торговец мог вывезти 20 килограмм товара на человека, поэтому приходилось набирать группы.

«Детский сад, куда я ходил, был рядом с магазином сувениров из Китая, — вспоминает Никита. — Я часто заходил туда с родителями, потому что там было много редких и интересных артефактов. Параллельно с изучением содержимого магазина мы общались с продавцами. И как-то они спросили: «Не хотите съездить? Поездку мы оплатим, только часть выделенного вам багажного веса оставите под наши товары». Мы как туристы приезжали, гуляли, смотрели город и что-то там покупали себе: одежду, обувь и прочее».



Позже родители переехали в Томск. Здесь Никита отучился на переводчика. Работать в Китай поехал почти сразу после выпуска.

«На ломаном английском спрашивают цель визита»

На вакансию Никита наткнулся, листая ленту «ВКонтакте». Привлекла зарплатой — 80 000 рублей в месяц. Знание китайского не требовалось, только английский.



«Если быть честным, на рынке труда в Томске вариантов особо не было, — рассказал Никита, недолго думая, предложил поехать в Китай друзьям. — Я общался с ребятами, которые параллельно с учебой подрабатывали в переводческих агентствах, а потом устроились туда на полную ставку. У них был оклад в районе 23-24 тысяч рублей. Это не суперфигово, но тогда я подумал: неужели ради этого я старался, учился 11 лет в школе, готовился к ЕГЭ, пять лет бегал с сессиями в университете, сдавал госэкзамены и писал диплом?».



Никита и двое друзей решили устроиться на работу. Нужно было записать видео — рассказать о себе на английском.



Сначала видео смотрел рекрутер в России, а потом отправлял их в Китай.



«Следующим шагом была подача доков на визу, — Никиту и одного из друзей взяли на работу, другому отказали из-за длинных волос. — Так как я новичок, отсмотрели одно видео и берут, никто рабочую визу мне делать не собирался. Оформление рабочей визы предполагает, что работодатель сам запаривается с документами, платит большую пошлину, чтобы ты приехал и официально работал.



Этого никто делать не собирался, а турвиза на пару месяцев была непрактичной. Все рекомендации давала девушка-рекрутер. Она сказала, что самый логичный вариант — сделать бизнес-визу на полгода. Она требует одного выезда — через 90 дней нужно пересечь границу. Можно просто перейти и зайти обратно, главное — печать».



Оформляли визу две недели. В Шэньян летели с пересадкой через город Урумчи. Здесь у Никиты спросили про цель визита.

«На границе сверяют документы и на ломаном английском спрашивают цель визита. Я сказал, что еду общаться с поставщиками, чтобы возить одежду из Китая в Россию. Дефолтные шмотки одноцветные, на которых буду делать принты. Они такие: «Ну ладно».



По словам Никиты, один из главных минусов поездки — билеты и аренду жилья оплачивали сами, несмотря на отсутствие заработанных денег.

«Смешно, что тебя не понимают»

После Урумчи долетели до Шэньяна. Там их встретила китаянка-менеджер, ее звали Мэри.



В Китае, по словам Никиты, помимо обычного имени, принято брать имена попроще — для иностранцев.

Население Шэньяна в районе 7-7,5 млн человек. Огромный город, мегаполис. Но не сильно страшный, я не ощутил его как город, в котором можно утонуть. Он для меня был вполне осязаем.

«Мэри нас встретила со своим мужем, повезла сразу к девчонкам, которые прилетели из Томска, одна из них — моя одногруппница. У них уже была квартира, нам какое-то время перекантоваться нужно было».



Первые два дня менеджер возила Никиту и его друга по знакомым риелторам. Ей не нравилось, что они отказываются от предложенных вариантов: «Хотя на это и были вполне весомые причины. Мол, бери, что дают, чего выпендриваешься».



В итоге сняли квартиру за 1900 юаней в месяц (около 19 000 рублей) в 25-этажном доме.



«Комнаты справа и слева, в середине кухня, как трезубец Посейдона. Там еще маленький балкончик был. Минималистичная очень и чумазая, но в целом неплохо… Две комнаты — уже хорошо. Плюс там достаточно клевый район — рядом стадион, где проводили часть мероприятий пекинской олимпиады. Все выглядело привлекательно, сам микрорайон в деревьях, все такое аутентичное, азиатское».

Заплатить пришлось сразу за полгода — жилье в Китае иностранцам сдают неохотно. Также нужно было оставить залог в размере месячной платы.



«Первые дни большую часть времени у девчонок проводили. Это были последние дни августа, а работа со 2 сентября начиналась. Они нам показывали, куда пойти поесть, где купить еду и всякие бытовые нужности.



Было смешно, что тебя не понимают... Но, как выяснилось, язык жестов универсален и везде работает эффективно. Плюс по большей части магазины у них в формате супермаркетов — берешь и приносишь что-то на кассу. Только цифры потом все же пришлось выучить, чтобы понимать, сколько платить нужно, или просто цену узнать. Благо, у них с цифрами все более-менее лайтово устроено, и после того, как научился считать от 1 до 10, проблем уже не возникало, а миллионы — это не про нас».

В Китае Никита сразу обратил внимание на чистоту. По его словам, на улицах не валялись пакеты, бычки, мусор, но на асфальте часто встречались следы жира у водостоков. Позже Никита узнал, что жир туда сливают работники местных кафешек после приготовления чего-то «особенно сытного».



«Они никогда не скупятся на рекламу — вывески яркие, повсюду неон. Иероглифы вокруг сами по себе зрелище завораживающее, чего уж говорить о драконах, летающих вокруг небоскреба по светодиодной сети, протянувшейся от первого до восьмидесятого этажа. Как будто оказался в каком-то многосерийном фильме во Вселенной наподобие Призрака в Доспехах. Ходишь, а у тебя бесконечные эпизоды вокруг. Все сияет и искрится».

«Я и мой друг изначально в голове зафиксировали мысль, что китайский учить не будем. Были шарм и прелесть в пребывании в информационном вакууме. Ты идешь, и тебе не обязательно втыкать наушники, чтобы отгородиться от происходящего вокруг. Часто в России, оказавшись без наушников, допустим, в общественном транспорте, я мог ехать, и что-то мне настроение испортит: кто-то с кем-то поругается, какую-то чушь скажет».



Первое время Никиту смешила китайская речь.



«Сама фонетика их достаточно забавно построена, — не буду пытаться пародировать. — Звучит смешно. По большей части, когда какие-то слова напоминают что-то нецензурное на русском, и мозг резонирует — почему они это говорят своему ребенку?».



Самое частое слово, с которым Никита сталкивался в Китае, — «лаовай». Позже он узнал у коллег, что оно переводится как «иностранец».



«Каждый раз, как ты его ловил, мог повернуться, и люди переставали говорить. Они совсем безрассудно не могут болтать — понимают, что многие изучают китайский, какие-то предложения могут выцепить и понять, что речь о них».



При всем том все-таки отношение к иностранцам в основном позитивное, считает Никита.



«Все с улыбкой по большей части. Дети, которые не имели до этого контакта, могли ярко реагировать. Допустим, ты едешь в метро и видишь ребенка, он из садика возвращается и тут замечает какую-то странную физиономию, начинает дергать маму за рукав: «Мам, что это такое?». Вопрос решается одной улыбкой, и ребенок начинает хихикать».



Хорошо принимают иностранцев в кафе и барах, могут угощать за счет заведения. Это работает как реклама — китайцы видят, что в кафе ходят иностранцы.

​

«Часто доброжелательность в Китае все же казалась слегка лицемерной. Между собой они не часто любезничают, иногда ругаются, матерятся, а когда ты идешь, то как будто меняешь атмосферу вокруг. Не могут люди быть рады видеть тебя всегда...».

«Сложно притворяться»

В Китае Никита был канадцем, друг — англичанином. Их попросили говорить только на английском. О том, что придется притворяться перед всеми, узнали после приезда — до этого вскользь упоминали об этом по телефону.



— Нас попросили не говорить вообще на своем языке. Я был канадцем, Кайлом. Все коллеги думали, что мы «нейтив спикеры» (с рождения говорим на английском).



Поначалу говорили на русском только дома, но постепенно «планка контроля снижалась».



— Первое время пытались на английском говорить. Потом поняли, что в общественном транспорте нас так гораздо легче будет понять. А если говорить на русском — вакуум будет двухсторонний, на 99 процентов были уверены, что нас не поймут.

По словам Никиты, в Китае на английском говорят «редко и еще реже хорошо».



— Не знаю что не так, но видимо у них какой-то провал в образовательной системе был… Мы работали с кучей книг, и иногда казалось, что их намеренно пишут отвратительно-отталкивающими и запутанными, чтобы у детей в какой-то момент щелкнуло, и они подумали, что им это не нужно.



Английский Никиты за время пребывания в Китае стал, по его словам, немного хуже.



— Приходилось максимально язык упрощать. Потому что я не могу ничего сказать на китайском. У всех были ассистенты — китайцы, говорящие на английском, но даже для них приходилось максимально упрощать речевые конструкции. Позабылись слова, которые знал раньше.



Но в бытовом плане язык расширился. Была напряженка, потому что, будучи «нейтивом», постоянно можно было ждать вопроса и нельзя было облажаться. Могли ткнуть во что угодно и спросить: как это будет на английском?



Однажды Никите нужно было попросить вытереть пол шваброй, а он забыл слово — пришлось гуглить.



— Самое тупое, что я потом говорил, а они все равно не понимали. В итоге приходилось брать швабру самому, показывать и говорить: «It's a mop - use it!». Зато потом это помогало, когда они тыкали и спрашивали - что это такое?



На одном уроке Никита общался с детьми про площадь стран.



— Решил спросить, какая самая большая страна в мире. Они говорят — Россия. Я такой да… После сказали, что вторая — Канада. И я такой: да, я оттуда. Было очень странно.

На работе в детсаду была дверь, через которую можно было убежать, если нагрянет с рейдом миграционная служба.



Раз в школу, где работал Никита, пришла полиция, его предупредили, и он спрятался с другим преподавателем из Эфиопии в туалете — сидели и ждали, пока напишут, что можно выйти.



Однажды в баре Никите «посчастливилось» выпить с сотрудниками миграционной службы.



— Один наш знакомый, который был барменом, сидел за столиком с двумя китайцами в каком-то ресторане и предложил нам подъехать… Они наливали много крепкого, брали стаканы наподобие граненых, а сами пиво пили. В процессе посиделки наш друг, который позвал, говорит, что это копы из миграционной службы. А мы, блин, по бизнес-визе приехали и преподаем здесь… Нас там было шесть человек, кто нелегально работал или подрабатывал, сидели с чуваками, работа которых - отлавливать нас. Мы такие: ты как?! Нормально вообще? Он сказал, что сегодня за столом они больше не полицейские, а просто сидят и отдыхают в вечер пятницы.



Полицейские могли найти в телефонах локации школ и начисленную на карты зарплату.



— В итоге все прошло нормально. Мы с ними посидели, вышли из кафе и сфотались, они поехали домой спать… Было рискованно, но в то же время очень азартно.



По словам Никиты, в Китае, несмотря на строгость закона, по-прежнему процветает коррупция, деньги и связи решают многое.



Иностранцу нужна временная прописка — получал Никита ее у участкового. Однажды тот что-то заподозрил и не отдал загранпаспорт. Никита сообщил об этом менеджеру Мэри.



— Я ушел, работодатель позвонил — на следующий день сделали прописку и отдали паспорт.



Если просрочить с пропиской, при выезде из страны оштрафуют.



По словам Никиты, одна девушка просрочила оформление временной прописки на неделю — ей светил штраф в размере 50 000 рублей. Мэри, в итоге, каким-то образом договорилась или заплатила за нее сама.

В Китае любят детей

Первые пару месяцев Никита работал в разных садах и школах, «катался и исследовал город». Только в ноябре попал в детский сад к другу, где проработал с ним до января.



Работали пять дней в неделю — с восьми до пяти. Обед был с 12:30 до 14:00.



За время работы в Китае Никита учил английскому детей от двух до 14 лет.



В вечернее время мог преподавать в школах — урок стоил 150–180 юаней (тысяча-полторы рублей). За работу в детском саду получал фиксировано 8 000 юаней (около 80 000 рублей).



— Это было достаточно монотонно, скучно. Но в целом нагрузки было немного.



В ноябре пришлось вылететь во Владивосток по визе. А в январе срок визы подошел к концу — уехали в Томск.



Друг остался, а Никита вернулся обратно в Китай. Работодатель одобрил друга, которому в прошлый раз отказал из-за длины волос.



Никита продолжил работать в том же детском саду. В этот раз квартиру получилось снять в пяти минутах от рабочего места. Стоила дороже — около 26000 рублей, но и сама была лучше.

— Мы проработали месяц, а потом случился конфликт между родителями и руководством. Родители были недовольны, что у моей группы была комната меньше, чем у младшей, и решили забрать детей из сада. Они потом со мной связывались, и мы пытались организовать уроки вне сада, найти какое-то пространство, потому что дети спрашивали, где Кайл… Но это сложно было запускать и рискованно…



Менеджер Мэри нашла Никите новую работу — приходилось ехать с двумя пересадками в другой конец города.



— Было обидно, что оплатил квартиру на полгода вперед рядом с местом работы, а вынужден был ехать в такую даль. Я пытался ездить буквально дня четыре. В итоге, на четвертый день, стоя в пробке и опаздывая, я решил: ну его в задницу...



Плюс меня поставили на группу детей от полутора до двух лет. Дети, которые «агу» и «гы», и я должен был им что-то объяснить на английском. Нужно было давать одно слово в неделю. Проходили части тела: пытался придумывать игры, прыгал, врубал песенки, чтобы они трогали нос, глаза, уши. Занятие не из самых приятных и интересных. Более некомфортно я себя, пожалуй, никогда в жизни не чувствовал.



На новом месте работы Никита поговорил с руководством сада о зарплате, узнал, что остальным платят по 10 000 юаней, а некоторым еще и снимают квартиру.



После ссоры с менеджером Никита три недели искал работу самостоятельно и ходил на собеседования — в итоге, устроился в другую школу. Здесь платили уже 13 000 юаней, подменял преподавателя из Штатов. Сразу сказал коллегам, что русский, канадцем был уже только для родителей. Для Никиты это было важно - «чувствовал себя максимально нехорошо, каждый раз когда приходилось кривляться, выдавать себя за кого-то».



Коллегам мог рассказать про Сибирь, погоду, Новый год, «не врать про индейку на день благодарения и рождество».



Никите нравилось работать с детьми. По его словам, ко всем можно было найти подход.



— Никогда не думал, что захочу быть преподавателем, а на выхлопе понял, что дети не такие уж плохие, какими я их себе представлял. Они часто могут дать энергетику очень сильную и приятную, способную самый отстойный день превратить во что-то тёплое и уютное.



Никита рассказал, что дети в Китае «всегда чем-то заняты». При обсуждении на английском распорядка дня, выяснилось, что у многих пятиклассников большая нагрузка: встают в пять утра, собираются и идут в школу, после – факультативы, бассейн, английский, танцы, все расписано вплоть до вечера.



— Просто приходят домой и падают спать, у них нет времени бездельничать. Может быть, будучи ребенком, я бы этого не ощутил, но сейчас, как минимум, расстроился бы от такого графика. Возможно, меня бы это даже сломало, а они ходят с улыбками, довольные.

В основном, в Китае у всех по одному ребенку. В 1970-х была введена политика «одна семья — один ребенок». За рождения «лишних детей» накладывали штрафы.



Самый большой штраф в истории закона выписали режиссеру Чжану Имоу за третьего ребенка — 7,5 млн юаней. Заводить второго ребенка семьям в Китае разрешили только в 2016 году.



— За следующего ребенка надо платить налог, — рассказал Никита. — Здесь детям дается больше тепла, все финансы вкладывают в детей, не жалеют ничего. Родители очень добрые и щедрые. Ни разу Никита не видел в Китае, чтобы родители ругали детей.

«Пытались социализироваться»

— Я отвел шесть уроков в одной школе, прыгал на велосипед ехал в другую, потом еще до одной на трамвае. И летел скорее домой. Покупал еду, приходил, кушал. Почти всё первое полугодие ложились до полуночи, не сильно поздно. В 06:30 вставали и в 07:15 выходили, чтобы успеть к восьми на работу. И постоянно спали в обед. Вечером часов в 20:00 возвращался домой, могли с другом что-то посмотреть, поболтать. Потом просто по комнатам расходились и спали. На новой работе, которую сам себе нашёл, график был ещё более щадящий, работал по 3-4 часа вечером в будни и столько же в выходные только утром или в обед.



В выходные Никита пытался социализироваться — ходил в бары и клубы. Там знакомился, добавлялся в WeChat — популярное в Китае приложение, похожее на WhatsApp.



— Все работает через WeChat. Ты видишь человека, и, будучи хорошо выпившим, тебе не надо пальцем забивать номер или искать его по имени, как во «Вконтакте» (тогда во «Вконтакте» еще не ввели QR-коды, что, кстати, вполне вероятно, они как раз переняли у WeChat'a). Ты просто тыкаешь одну кнопку, и у тебя появляется QR-код, ты показываешь, и тебя добавляют. В Китае через него все работает. Это и мессенджер, и банковские карты, и Instagram, звонишь в нем, заказываешь еду и одежду.



Чаще всего Никита бывал в баре «Popping Candy», где много русских.

— Потому что нам не хватало речи, хотелось просто говорить на русском с кем-то. В Китае стал слушать русскоязычных ребят. В наушниках идешь на работу, и не хочется включать Lil Uzi Vert, American Football, Trippie Redd, nothing,nowhere или Mineral, а хочется, чтобы мне рассказали что-то на русском. Походы в бар были аналогом: послушать эту музыку, познакомиться с ребятами, пообщаться, не пытаться что-то объяснить людям, которые едва ли понимают тебя, даже если ты говоришь на английском.



Субботу, по большей части, проводили дома, общались и ели, а в воскресенье выезжали гулять в центр: побывали в императорской гробнице, катались на скейтах по площади Мао Цзэ-дуна.



— Много было интересной архитектуры. Там есть клевое здание в виде кольца на фоне водной глади. Было офисное здание похожее на мордорское око, высокое и мрачное… В спальных районах все выглядит достаточно однотипно – стараются выдержать какую-то историю одну для каждого района. А в центре много колоритных зданий.

Никита в Китае много катался на велосипеде. Там хорошо работает велошеринг. Везде много велосипедов и на каждом есть QR-код — сканируешь его через WeChat. В месяц плата за пользование велосипедами — 100 рублей. Можно доехать на велосипеде до метро, бросить его, выйти и взять новый. В 2019 похожие сервисы попробовали ввести в четырех городах России – часть велосипедов своровали, сожгли и утопили.

— Раз с другом катались — ехали вдоль реки вечером: повсюду растительность, какие-то деревянные дорожки выложены. И тишина. И я заехал в какой-то закоулок… Было темно, смотрел под колеса, и тут поднимаю взгляд, а на меня уставились два глаза. Я на велике, а они были еще выше. Смотрю и понимаю, что это страус, а за ним еще десять. Это был зоопарк. Зоопарк без охраны, без входа, в спальном районе. Я спрыгнул с велика, испугался сильно. И я понимаю, что ехал в этот момент между клеток, и слева от меня еще было что-то. Начал со вспышкой фотать. Там были какие-то олени, а у них свет так страшно от глаз еще отражался…

В Шэньяне много магазинов. На улице Тай Юань магазины различных брендов, а под землей крупный рынок, где торгуют подделками. Там Никите сильно запомнились вывески: логотип Парка Юрского периода с надписью «Fashion», усы с подписью «Okay thank you youngchic». Много несуразных вывесок на английском были с ошибками, что поднимало настроение. Такая же история с переводами названий и составов блюд в кафе и ресторанах.

В Китае Никите очень понравилась еда. Ели в кафе, а снеки брали домой, даже кастрюли дома не было — только тарелки и кружки. Позже освоили доставку. В Китае это оказалось дешевле, чем ходить в кафе.



— Первый раз мы поели возле девчонок лапшу жирную, толстую с яичницей и соевым соусом. Это было очень вкусно и сытно. Мы отдали тогда 95 рублей, но порция была значительно больше, чем в том же томском Mr. Tako.

В основном ели в сетевом кафе «Gust», меню в котором состоит из 15 фиксированных блюд. Также ели в «пельменной» — «Monbo wonton». В день на человека выходило около 500 рублей. Ели всегда палочками, «про вилку почти забыли».

Кроме Шэньяна и Урумчи, Никита побывал в Пекине и Даляне.



В Пекине получилось погулять, когда выезжали во Владивосток. Погуляли по площади Тяньаньмэнь, вдоль императорского дворца — внутрь вечером не пускали.



— Мы решили просто пойти дальше, вдоль огромной стены красной. Выглядит все нереально красиво. Стало еще круче, когда мы попали на улочки старого города: максимально аутентичные домики с покатыми крышами из черепицы, как в фильмах. Самое крутое, что это не просто здания, а в них можно было зайти, там были магазины. Ты купить кока-колу заходишь в прикольный домик, где дракон стоит на крыше. А сам Пекин казался каким-то дико огромным: 20-полосные дороги, расстояние между зданиями измерялось сотнями метров, все такое большое и громоздкое. Как будто ты — Гулливер и попал в страну великанов, просто сейчас уже ночь, и они уже все разошлись спать по домам.

До поездки в Далянь Никита много слышал про город от студентов, которые ездили туда учиться по обмену. Город находится на побережье Желтого моря.



— Он такой курортный, ассоциации были с какими-то черноморскими городами. Чем он известен — какое-то время был в распоряжение русских. Его отдали в пользование как порт или что-то в этом роде. Поэтому здесь есть улицы с русскими названиями. Таблички прямо на русском языке.



От Даляня Никита ожидал большего. Среди минусов выделил его «вытянутость и секционность». Самый быстрый способ перемещения здесь — скайтрейны.

— Будто из одного дистрикта в другой едешь. Много пустырей. Ты едешь — пустыри, бац — район, дальше — опять пустыри. И это все Далянь. Зачем так сделано не особо понятно. При чем пустыри с руинами какими-то… И чтобы из одного района добраться в другой — нужно сесть на поезд. После приезда часа два добирались до места, завалились в квартиру и проспали весь первый день. Вечером мы выползли и поехали сразу в центр гулять — туда, где все фотографии клевые делали. И… ничего такого: просто набережная, большие площади и море. Улочки где-то клево сделаны, стилизованы под Венецию.



Во второй день в Даляне поехали уже не в центр города, а на пляж, чтобы не просто смотреть на океан с отвесной набережной, тщетно пытаясь достать до воды, а к нему прикоснуться. Там весь день до отъезда и провели.

«Старики там танцуют»

В Китае Никите запомнился «вездесущий красный».



— Они невероятно любят красный цвет и наслаивают на него золотой. В целом, был реально удивлен тому, что люди живут клево и богато. У них коммунизму как-то удачно удалось ужиться с рыночной экономикой. У них нет какого-то занавеса, они не слепы. Я выходил с работы, смотрю: стоит Тесла новенькая, а в нее садится девчонка из группы моего друга. Просто мама приехала за дочкой, а это самый обычный сад в спальном районе. У них очень много дорогих машин - уже говорит о том, что у людей есть деньги.

Тем не менее, «китайцев защищают от лишней информации». В привычные Instagram, Twitter и Facebook приходилось заходить через VPN.



Из коммунистической символики Никита отметил изображения и статуи Мао Цзе-дуна повсюду.



Также по вечерам почти на любом районе люди вместе бегают, занимаются спортом или маршируют под музыку, которая играет на улице, впереди всегда есть заводила с динамиком на поясе — «коммунизм ощущается в том плане, что люди здесь — общность». При всем этом в повседневной жизни китайцы «живут по законам XXI столетия».



— У них это все в здоровой форме — люди счастливые. Все у них хорошо, просто бегают под музыку.

— Старики там танцуют. Бабушки могут, если мужики не пришли, танцевать с веерами, а так — бальные танцы. Это все какую-то создает атмосферу… Ты не чувствуешь, что что-то плохое может произойти. Ты идешь и максимально беззаботно все вокруг. По крайней мере, то время, что я там был, у меня ничего это чувство не сломало. Ощущение того, что мир вокруг не желает мне зла.



В школах и детсадах Никита видел «что-то похожее на пионеров». Дети каждую неделю поднимали флаг, а ассистенты вместе с детьми учили какие-то патриотические стихи.



— В Китае сложно нарушать закон из-за камер повсюду. При этом по городу почти не ходят полицейские. Они иногда проезжают мимо, но это они скорее в участок едут, нежели какой-то дозор ведут. Нет такого, чтобы они как-то напрягали на улицах, ходили по тротуару, караулили кого-то за углом… такого не встретишь. Все автоматизировано по большей части, да и люди как будто думают: а какой смысл, я спалюсь, и меня завтра уже найдут.



С агрессией Никита ни разу не сталкивался. В России после Китая ему не хватает чувства безопасности.



— Несмотря на то, что я, находясь там каждый день, рисковал, ведь мог быть пойман как нелегал, я себя чувствовал безопаснее гораздо. У меня не было какого-то волнения. Я понимал, что со мной ничего не случится. Гуляя или катаясь на велосипеде в 00:00-02:00, я точно знал, что приду домой, буду в целости и сохранности. В России такого ощущения не бывает почти никогда.

«Просто кидай на пол»

Со временем Никита понял, что чисто в Китае не из-за того, что люди не мусорят, а потому что хорошо убирают.



— Урн почти нет — все кидают под ноги. Китайцы очень много плюются. Мужики и женщины. Они вообще не стесняются человеческой природы. Мы сидели, а девушка молодая что-то съела и просто отрыгнула, не пытаясь отрыжку скрыть.



По словам Никиты, китайцы курят везде и курящих в стране много.



— У них тоже запрещено курить в куче мест, но всем на это пофиг. Закон для галочки. Курение процветает. Это большая часть казны китайской. У них там монополизировано все — нельзя торговать табаком извне. Мальборо, если и купишь, то только с китайским табаком. Кроме Мальборо ничего не было вообще, только китайские марки. Конечно, можно было найти ларьки в подземке, где продавали сигареты со всего мира.



Контрафактные сигареты стоили в два-три раза дороже. По словам Никиты, условный российский Bond с кнопкой обошёлся бы там рублей в 250 (в России стоит чуть больше ста рублей). Один из таких магазинов находился районе студенческого городка. Продавец заводил покупателей за прилавок и поднимал доску пола — там были огромные стеллажи, набитые пачками сигарет.

— Курят они везде. Никто не парится дети — не дети. Во второй месяц нашего пребывания в магазин заходит мужичек в кепке дальнобойщика и в косухе, с сигаретой в зубах, и идет в самую глубь магазина, пройдя мимо кассы. Стоит и курит справа от нас. Потом берет пакет с молоком, бросает сигарету на пол и идет рассчитываться. Ему никто ничего не сказал, за ним просто уберут. Так и работает везде. Они свинячат, но есть люди, которые получают деньги за уборку, они то и делают свою работу, которая позволяет городу не превратиться в одну огромную свалку.



В клубе я как-то раз курил сигарету, докуриваю и спрашиваю у охранника, куда выкинуть. Он показывает, мол, просто бросай на пол. Я такой смотрю на него: что серьезно? Мол, давай найдем что-нибудь. В итоге берет у меня бычок и сам его на пол кидает.



В России Никита долго привыкал к запрету курить в общественных местах — в Китае не курил только при детях, а здесь пришлось «снова прятаться».



Из веселого в Китае Никита выделил привычку оголять животы в жару у мужчин за сорок.



— Пекинское бикини — показатель благосостояния. Когда жарко, да и не обязательно когда жарко, оголяешь пузо — значит, ты богатый и много кушаешь. Хотя я разговаривал с молодыми девчонками: они говорили, что им это не нравится. Но – традиция.

Снова ехать в Китай Никита не планирует — находиться в вакууме надоело, а жить без друзей и родственников сложно. Также отшутился про коронавирус.



Кроме того, вернулся преподаватель из Штатов, которого он подменял — в Китае пришлось бы искать новую работу.



Поехать работать Никита готов, если оплатят визу и решат вопросы с жильем, чтобы не приходилось снова тратить деньги на аренду квартиры.



По словам Никиты, больше всего привыкать в России после года в Китае приходилось к серым лицам.



«К этому, мне кажется, не привыкнешь. Просто серость лиц, и все, она есть. Это лучше всего ощущается на контрасте».