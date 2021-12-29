«Терпение на пике»: почему школу в Подгорном не открывают после ремонта уже три года

В сентябре 2019 года единственную школу села Подгорное в 290 километрах от Томска закрыли на ремонт и не открыли до сих пор. Больше трех лет 806 детей из Подгорного и соседних поселков учатся в школьном общежитии, Доме детского творчества и филиале Томского аграрного колледжа. Школьникам тесно в этих помещениях, не приспособленных для регулярных занятий. Не первый раз подрядчик – ТГАСУ – обещает, что новый учебный год начнется в здании школы, но и местные жители, и сотрудники школы обещаниям уже не верят. Корреспондент ТВ2 Роман Чертовских съездил в Подгорное и рассказывает о проблеме.

Подгорнская СОШ, закрытая на время ремонта Подгорнская СОШ, закрытая на время ремонта

«На наше государство надеяться – себя не уважать. Прямую линию Жвачкина смотрела недавно, губернатор на ней говорил, что ему не стыдно в глаза смотреть томичам. Я там в открытую в комментариях написала, как же ему не стыдно, если школа в Подгорном уже третий год не работает? Жвачкин и не знает об этом, наверное. Наградить его медалью Козловская (Оксана Козловская – спикер закдумы Томской области) предложила, но за какие такие заслуги? Меня вот эта несправедливость больше всего бесит!», – возмущается Валентина Бойчик.

Валентина родилась в Подгорном и «всю жизнь» работала в местном военном комиссариате. Как раз к моменту выхода на пенсию ее должность сократили, и работать Валентина перестала. Пока мы идем по центральной улице Ленинской, бойкая пенсионерка рассказывает, как «бьется» с главой Чаинского района Владимиром Столяровым за то, чтобы недостроенные и аварийные дома снесли, а другие – отремонтировали. Потом хвалит нового, молодого главу Подгорнского сельского поселения Алексея Кондратенко – за то, что при нем «улицы и детские площадки лучше убирают, елку нарядную поставили».

Валентина Бойчик Валентина Бойчик

Выносить проблему с затянувшимся ремонтом Подгорнской школы за пределы Чаинского района Валентина начала одной из первых. Когда в 1973 году школу начали строить, маленькая Валя вместе с другими сельскими детьми носила строителям ведра с водой и кирпичи. Сейчас в школе должен учиться ее внук, но из-за ремонта мальчику приходится ходить на уроки в Дом детского творчества. ДДТ, как его сокращенно называют местные. «Тесно в ДДТ, условий для постоянной учебы там нет. Классы маленькие, первые парты на расстоянии вытянутой руки от доски стоят. Дистанции никакой, душно из-за скученности. И на физкультуру школьникам оттуда приходится бегать вниз с горы, они носятся раздетые, простывают», – сетует пенсионерка. Еще несколько жительниц Подгорного, которых мы встречаем по пути в школу, жалуются на толкотню в узких коридора, отсутствие гардероба и нежелание старшеклассников учиться – «хочется уже помещение побольше, где маленькие не будут бегать». Женщины просят не писать в статье их имена и фамилии: «в селе все друг друга знают, проблем не оберешься». Большую часть вестибюля школьного общежития занимает раздевалка: четыре металлических вешалки, заполненных одеждой. Возле них толкутся школьники. Одежду они вешают и забирают сами. Родители школьников говорят, что дети нередко приходят в чужой обуви и одежде. Свои вещи потом приходится искать через чаты в WhatsApp. В узких коридорах общежития, иногда врезаясь в друга друга, бегают старше- и младшеклассники. Между школьниками с трудом лавируют учителя.

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«Тяжело так преподавать: сложно, тесно, некомфортно. Раньше в каждом кабинете были компьютеры, теперь некуда их ставить. А сейчас ведь все в электронном виде, цифровизация. Я детям биологию объясняю на пальцах, без микроскопов и препарирования, – говорит Татьяна Подгорных в маленьком кабинете, приспособленном под учительскую; даже втроем в нем тесно. – Мотивация падает, но мы все равно учим, даем знания. Ладно еще год работать в таком режиме, тут уже все три».

«Заметно, что у детей психологический спад идет: и нежелание учиться появилось, и неуверенность, – говорит учитель начальных классов Лариса Глухова. – Сейчас век информационный, люди видят, как в других школах учатся, стремятся к хорошему. А условия не те, невыносимо уже. Население тоже будоражится, на грани срыва все. Надеемся, что огласка сейчас поможет. Сложно добиться перемен, когда в своей каше варишься, а общественность власти быстрее услышат».

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Директор в кладовой

В десятке метров от общежития стоит одноэтажное белое здание, расписанное сказочными сюжетами и наставлениями. К зданию примыкают деревянные гаражи: у школы есть четыре автобуса и две «газели», на них возят на уроки детей из соседних поселков. Когда-то в белом здании располагалась фильмотека, потом кружок по работе с глиной и школьная кладовая. Сейчас его заняла директор Подгорнской СОШ Марина Торопова вместе со всеми своими замами – по тесному кабинету на каждого. В прихожей бывшей кладовой в трех шагах от входа работает замдиректора по учебно-воспитательной работе Наталья Кузнецова. Марина Торопова рассказывает, что перед началом ремонта провела родительские собрания во всех классах и предупредила, что школьникам около года придется учиться в других зданиях. Чтобы найти помещения для 806 детей и сотрудников школы ей пришлось договориться с колледжем и ДДТ, проработать все здания с Роспотребнадзором, получить разрешения. «Никому не нужны чужие люди на долгий срок. На год все согласились нас пустить, а сейчас вынуждены терпеть второй и третий. Никто нас не ждет с распростертыми объятиями, мы всем мешаем. Понятно, что в общежитии тесно, в ДДТ парты и стулья маленькие, в колледже другое расписание. Но помещения есть, мы сохранили очное обучение, и это главное!», – говорит директор.

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В 2019 году Подгорнская СОШ провела аукцион на создание проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы, его выиграла фирма ООО «СМР» из Барнаула. Когда проект капремонта был готов, администрация Чаинского района провела второй аукцион на проведение ремонта. Его выиграл ТГАСУ, нанявший для выполнения работ субподрядчика. Ремонт должен был завершиться к первому сентября 2020 года. В августе из школы вывезли всю мебель и документы, а в сентябре, вспоминает Марина Торопова, «началось чуть движение, демонтаж какой-то». Уже через месяц работы остановились: выяснилось, что ПСД сделана «очень плохо, с нестыковками». ТГАСУ приходилось связываться с «СМР», «СМР» вносила корректировки в проект ремонта, на это уходило время. Ситуацию усложнили коронавирусные ограничения на переезды между регионами. В итоге, как говорит директор школы, «весь 2020-й год ремонт стоял». В феврале 2021 года Марина Торопова обратилась к экс-главе Департамента общего образования Томской области и депутату областной Закдумы Леониду Глоку. Глок помог организовать приезд главного подрядчика, а тот заверил директора, что ремонт школы ускорят, увеличат число работников на объекте до 50 человек. Но столько людей на объекте Марина и другие подгоренцы ни разу не видели – школу всегда ремонтировали не более 30 человек. «И чем дальше от встречи, тем меньше было движения. Первого сентября мы в школу, конечно, не зашли», – сетует директор.

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Несколько местных жителей говорили корреспонденту ТВ2, что строителям на объекте задерживали или вовсе не платили зарплату, из-за чего многие из них бросали работу. Один из ремонтировавших школу подгоренцев вспоминал: в день приезда представителей ТГАСУ его попросили прийти на час раньше, а когда проверка объекта закончилась, отпустили домой. Марина Торопова все же отмечает, что к декабрю 2021 года подрядчик завершил ремонт школы почти на 100%. Одна из учителей даже пронесла в свой кабинет герань, и цветы бурно растут на окне – в здании тепло. Оставалось доделать перила, установить пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения... Однако 13 декабря подрядчик остановил работы – не смог договориться с заказчиком о сумме оплаты промежуточных работ.

«Почему возникла такая проблема? Подписать на оплату абы что администрация Подгорного не может: есть комиссия, в составе которой «Стройконтроль» проверяет, выполнены ли заявленные в смете работы или нет. Понимаю, каждый хочет больше урвать для себя. Но если подрядчик задваивает объемы работ или пишет работы, которых в смете не было, администрация их оплатить не может — это незаконно. У администрации есть деньги, платить она готова, но нужно, чтобы подрядчик оформил документы правильно, – объясняет Марина Торопова. – Недавно мой зам ходил по кабинетам и увидел много недоделок. Где-то отходят обои, где-то армстронг не доведен до совершенства. Таких недоделок очень и очень много, мы с ними зайти в школу не можем – через полгода-год все отвалится. Соответственно, нужны дополнительные работы, по оплате которых тоже нужно договориться».

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15 декабря коллектив Подгорнской СОШ отправил письменное обращение в администрацию Томской области, а 21-го записал видеообращение для прямой линии с губернатором Сергеем Жвачкиным. Видеообращение на прямой линии не посмотрели, но Марина Торопова уверена, что «власти их услышали»: подрядчик пообещал директору и администрации, что в ближайшее время несколько работников придут устранят недоделки, а 5 января начнется установка видеонаблюдения, перил и пожарной сигнализации. «Некоторые родители ругают меня за то, что я затеяла этот ремонт. Объясняю им, что с последнего ремонта много времени прошло и одной протекающей крышей нельзя было ограничиться. Винят меня в том, что не проконтролировала составление ПСД, но я ведь учитель, а не инженер, – говорит Марина Торопова с покрасневшими от слез глазами. – Все тут в жуткой тревоге, но надежду не теряем. Теперь уже Новый год, и мы рассчитываем хотя бы четвертую четверть начать в школе. Очень хотим, чтобы 11-классники закончили учебу в нашем здании. Терпение уже на пике, и боль от этой ситуации есть».

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«Со слов заказчика»

Здание администрации Чаинского района стоит на центральной улице села. Валентина Бойчик уверяет, что глава района Владимир Столяров принимает «без записи». Владимир Николаевич действительно соглашается на разговор с журналистом, но приходится подождать: в кабинете он громко доказывает что-то учителю истории Светлане Журавлевой, которая опубликовала на своей странице в «ВК» обращение коллектива школы к губернатору Жвачкину. Владимир Столяров тоже говорит, что барнаульская «СМР» «составила некачественную проектно-сметную документацию капремонта, и ТГАСУ приходилось «месяцами» ждать ответа на запросы по изменениям ПСД. Много времени ушло на корректировку смет: в ПСД стояли цены стройматериалов за 2019-ый год, за три года ремонта они кратно выросли, и подрядчику пришлось через госэкспертизу доказывать удорожание материалов, чтобы не понести убытки. Отметим, журналист ТВ2 спрашивал ТГАСУ о причинах, по которым ремонт школы затянулся на три года, но руководство университета отказалось от комментариев.

Здание Администрации Чаинского района Здание Администрации Чаинского района

«К сожалению, от затянувшегося ремонта страдают не подрядчик или проектировщик, а наши дети. И я нисколько вину с себя не снимаю: мне очень стыдно, особенно перед детьми, – говорит Владимир Столяров. – Администрация делает все, чтобы качественно сдать в эксплуатацию нашу любимую школу. Осталось сделать совсем немного. Со слов подрядчика, все материалы заказаны, и после Нового года работы возобновятся и будут завершены. Но, повторяю, со слов заказчика».