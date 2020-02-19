«Школа – наш Сталинград»: почему жители двух томских поселков обратились к Путину

Истории

«В прошлом году в нашей школе прошло, как сказать-то по-русски, раздробление нашей школы. Часть нашей школы передали в город, раскинули по нескольким школам. Объясняют тем, что не хватает преподавателей. Что хотят творят. Глава администрации нашел два миллиона купить себе машину на казенные наши деньги? Нашел. А на нашу школу нет у него денег. Школу уничтожают, нет рабочих мест. И вы хотите, чтоб мы за эту жизнь голосовали?» – возмущаются жители поселка Причулымский на видео, адресованном Владимиру Путину.

В начале 2020 года администрация Асиновского района решила закрыть две школы: филиал гимназии № 2 в Причулымском, поселке в 40 километрах от Асина, и единственную школу в поселке Большой Кордон. Решение асиновские власти подкрепляют посланием президента, в котором он требовал обеспечить школьников качественным образованием и горячим питанием, а селяне вспоминают слова Путина о том, что нужно сохранять небольшие школы для сохранения отдаленных поселков.

Видео: предоставлено Алексеем Шитиком

«В 2019 году к нам приехала Екатерина Анучина, она в районной администрации за образование отвечает, и объявила, что старшие классы с 5 по 9 будут учиться в другой школе. В классах, мол, меньше 10 человек, пусть ездят в соседний поселок, – вспоминает жительница Причулымского Валентина Сижук, где закрывают филиал гимназии № 2. – Начальные классы районная администрация обещала не трогать. Но прошло время, и нам объявили, что школа закрывается, потому что не хватает финансирования. Детей территориально перевели в другую школу, до которой от нас 15 километров. Предлагают автобус, но только для начальных классов, а старшие будут добираться своим ходом. Мы связались с властью, а нам ответили, что школа изжила себя: 48 учеников и педагогов мало, невыгодно ее финансировать».



Валентина добавила, что на обращение к Владимиру Путину жители Причулымского уже получили ответ: разбирайтесь с представителями местной власти, это в их компетенции. Аналогичный ответ пришел из облдепартамента образования. Сергей Жвачкин, говорит Валентина, и рад бы помочь, но его власти здесь нет. Область, мол, только распределяет деньги, а на что и как их тратить, решают уже на месте.

Николай Данильчук (глава Асиновского района - прим. редакции) сказал, что школу зарезервируют пока, а в помещении будет центр досуга. Но зачем нам центр досуга, кто туда будет ходить, если дети уедут в соседнее село учиться? – возмущается Сижук. – Нас не слушают, люди из образовательного отдела общаться с нами не хотят – все, тема закрыта, обсуждений не будет. Приказа о закрытии школы или какого-то другого подтверждения тоже не дают, хотя мы требуем.

Общаться с властью недовольным закрытием школы причулымцам помогает районный депутат Владимир Артемов. По словам депутата, селяне возмущаются уже не из-за закрытия школы, а из-за переменчивой позиции местных властей. Сперва замглавы Асиновского района по социальным вопросам Ольга Булыгина говорила людям, что инициатива по закрытию школы идет от региональных властей. На последней же встрече, вспоминает Артемов, чиновница честно объявила, что закрытие и открытие школ в районе – это полномочия местной власти, а закрытие филиала гимназии № 2 согласовано на всех уровнях и вопрос обсуждению не подлежит.

«Причина банальная и простая, как и у всех наших бед: нет денег на поддержание этой школы. В школе, мол, мало учеников, содержать ее невыгодно. Проще их перевести в другую школу и на этом сэкономить. Осенью людям говорили, что начальные классы не тронут и в другую школу переведут только 5-9-е, но не прошло и двух месяцев, как объявили, что школу закрывают совсем, – объясняет депутат. – Конечно, люди не хотят первоклашек куда-то отправлять. Привыкли жить в поселке, где все друг друга знают. Ребенок вышел, прошел 300 метров и уже в школе. А тут мало того что ехать куда-то нужно, так эта шпана ведь и опоздать может, автобус всех ждать не будет. То же самое и с обратной дорогой. Да и не верят они, что администрация свои обещания исполнит и постоянно будет детей возить. Сейчас, мол, дадут автобус и проездные талоны, а через полгода все отнимут».

Если после закрытия филиала гимназии № 2 в Причулымском останется еще она школа, то в поселке Большой Кордон асиновские власти решили закрыть единственную, несмотря на то, что только в 2010-м открыли школу после капремонта. А 28 школьников, которые в ней учатся, отправить в соседние села: Минаевку и Новониколаевку.

Фото: asinotv.ru

«В январе мы узнали, что закрывают школу. Вызвали чиновников местных из отдела образования, собрали сход, – вспоминает жительница поселка по имени Мария. – Нам тогда объявили, что финансы не главная проблема, и к учителям якобы претензий нет. Причина в том, что наши дети ни на какие олимпиады не ездят и в общественной жизни района не участвуют».

Теперь большекордонских школьников будут возить в соседние деревни. До Минаевки от поселка 8 километров пути, до Новониколаевки 10. По словам Марии, в школе учились дети с инвалидностью и их родители переживают сильнее всего.

У одного мальчика на занятиях кровотечения случаются, мама бежит его забирает. А в соседнем поселке кто его будет забирать и куда? Что делать, если фельдшера рядом не окажется? Есть девочка с эпилепсией, она тоже прямо на уроке может в обморок упасть. Что с этими детьми делать? – возмущается Мария. – Учителей у нас в школе хватает, они все нормальные, прошли аттестацию. Зачем закрывать единственную школу в поселке – это мне непонятно.

Донести недовольство до администрации Асиновского района большекордонцам помогает депутат Надежда Путинцева. Женщина вспоминает, что на первом сходе в школьном спортзале собралось больше 50 человек. И тоже говорит, что им объявили тогда: дело не в финансовых трудностях, а в том, что школьники из Большого Кордона ни на олимпиады, не на соревнования не ездят.

Фото: asinotv.ru

Люди тогда были возмущены: как это не ездят, когда наш школьник недавно чемпионом района стал по лыжным гонкам? Готовы мы ездить, только везут нас не всегда. Было и такое, что учитель физкультуры подавал списки, сколько человек на соревнования в Асино поедет, а автобус приезжал и забирал только половину. Остальных физрук на машине отвозил, – рассказывает Надежда Путинцева. – Я слышала, что у школы 70 тысяч рублей перерасход, потому что МРОТ подняли и дворникам-завхозам теперь больше нужно платить, но финансирование для школы не повысили. Мы на сходе говорили, что готовы сами дрова заготовить, если нужно. Несколько раз уже делали так, когда мои дети учились: собирались, работали вместе, потом чай пили. Лишь бы школа осталась. «Нет, не в этом дело, закрываем школу, потому что ваши дети в общественной жизни не участвуют», – отвечают нам. Вот Путина послушать, так он дело говорит: строить школы надо в поселках, и пусть хотя бы один школьник, но учится! А без школы ведь селения загибаются.