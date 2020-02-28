По ориентировочной оценке эко-активистов, в Томске сортируют мусор около 5-10 % жителей. То есть от 25 до 50 тысяч человек в нашем городе хотят производить меньше мусора. Некоторые осознанные горожане достигли таких высот в этом стремлении, что почти ничего не выбрасывают на помойку. И хотя движет ими не корысть, а мысли о спасении планеты, некоторые все же задаются вопросом: почему они должны платить за вывоз мусора столько же, сколько платят те, кто выбрасывает много?

«Чистый мир» позиционирует себя как пионера сортировки мусора в Томске, несмотря на то, что эта компания была не единственной и не крупнейшей. На своей странице В Контакте представители «Чистого мира» выкладывают много полезной информации о том, как правильно сортировать вторсырье для их сеток, размещают видео из своего цеха, проводят анкетирование, - в общем, правильно выстраивают взаимоотношения с общественностью. В группе более 5 тысяч подписчиков, при этом сторонники «Чистого мира» предпринимают усилия для того, чтобы доставить вторсырье в немногочисленные желтые сетки, не доверяя оранжевым. Они уверены: мусор на Северском заводе сортируют, выбирая лишь дорогостоящие фракции, или не сортируют вообще

Фото из группы АБФ Логистик В Контакте : сортировка мусора в Северске