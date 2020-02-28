Добрые новости
28 февраля,
2020
Сетки «Чистого мира»
получили новые адреса
Как выполняется соглашение между региональным оператором и «Чистым миром»
С 1 июля прошлого года компания «Чистый мир», специализирующаяся на сборе вторичного сырья в Томске, оказалась в эпицентре «мусорной войны». От УМП «Спецавтохозяйство», ставшего региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томске и Томском районе, поступило требование убрать несогласованные сетки для сбора пластика. Требование не было удовлетворено и вскоре воплотилось в исчезновение желтых сеток.
Оказалось, что в Томске много людей, привыкших к желтым сеткам для сортированного мусора. Против регионального оператора и в защиту «Чистого мира» началась информационная кампания, всколыхнувшая социальные сети и СМИ. После пикетов, официальных обращений и встречи руководства «Чистого мира» с мэром Иваном Кляйном региональный оператор вернул сетки на склад компании, а затем между ними было заключено соглашение, по которому «Чистый мир» обязуется приводить свою деятельность в соответствие с федеральным законом, а региональный оператор предоставляет «Чистому миру» адреса для сеток. Страсти улеглись, но не до конца. О дальнейшей судьбе раздельного сбора мусора дискутировали эко-активисты в Cat Space 19 февраля.
Эко-вечер в Cat Space
«Мэр поставил задачу увеличить число сеток для раздельного сбора мусора от 300, которые есть сейчас у подрядчика САХа — «АБФ Логистик», до 600. В это число должны войти и наши сетки. Со Спецавтохозяйством было заключено соглашение на 24 адреса для тех сеток, которые у нас уже стояли в городе. Мы таким образом их окончательно узаконили. Сейчас небольшая часть сеток вновь расставлена по городу. В дальнейшем было решено список адресов для «Чистого мира» расширить. Мы обратились в САХ с просьбой предоставить нам остальные адреса и региональный оператор прислал нам новый список».

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»
hНапомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ему, теперь сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами. Закон должен привести к отсутствию новых стихийных свалок и ликвидации существующих, уменьшения объемов захоронения ТКО и извлечение полезных компонентов, входящих в состав ТКО (сортировка отходов и переработка полезных фракций). В соответствие с обновленным законом, деятельность всех операторов на мусорном рынке должна регулироваться региональным оператором и стать максимально прозрачной. До 2 июля раздельным сбором мусора в Томске стихийно занимались две компании: «Планета без мусора» (новосибирская фирма) и «Чистый мир». У «Планеты без мусора» по городу было расставлено 300 сеток зеленого цвета, у «Чистого мира» — от 30 до 40. После июльских баталий «Планета мусора» отказалась работать в Томске. Число адресов для сеток «Чистого мира» по результатам соглашения с региональным оператором увеличилось.
Первоначальный список адресов для желтых сеток от САХа
«В этом списке большинство адресов удаленные. Это окраины или вовсе пригородные поселки. Я с большим уважением отношусь к их жителям. Среди них много осознанных людей, которые сортируют мусор. Просто у нас нет возможности поставить сетки по этим адресам».

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»
Список показался сторонникам «Чистого мира» странным с учетом того, что в центре Томска множество площадок, где контейнеры для раздельного сбора мусора отсутствуют. Пусть не вернуть желтые сетки на прежние адреса, но что мешает определить их туда, где они нужны и где их обслуживание не будет убыточным? После того, как первоначальный список адресов опубликовали в группе В Контакте "Чистого мира", под постом разгорелась горячая полемика. Жители высказывали свое негодование по поводу списка, а Михаил Курилов — руководитель «Спецавтохозяйства», которое является региональным оператором — в комментариях к посту со списком написал:
1. К региональному оператору (РО) действительно поступает большое количество заявок на установку емкостей для раздельного сбора отходов (адрес для заявок priem@sahtomsk.ru), и все они у нас зафиксированы. На каждый из адресов представленных в списке существует конкретная заявка с фамилией и телефоном. В этом может убедиться любой из вас. Приходите, и я покажу
2. ООО «Чистый Мир» подписал соглашение с РО, где взял на себя определенные обязательства. В свою очередь РО обслуживает не только г. Томск, но и Томский район. Жители Томского района также готовы и хотят разделять отходы и также присылают нам свои заявки, и если в городе вопрос раздельного сбора хоть частично, но решен, то в Томском районе этим тоже нужно заниматься, и тут нет фактора «удобно-неудобно». Емкости для раздельного сбора должны быть на каждой контейнерной площадке.
3. Оранжевые сетки на фото привезены из города на ремонт (их жгут, ломают крышки, воруют и ломают колеса). После ремонта они возвращаются на площадки.
Толстая папка с заявками от жителей действительно существует. Ее первым делом продемонстрировал корреспонденту ТВ-2 Михаил Курилов в своем кабинете. Заявок больше тысячи, и 45 % заявлений были не из города, а из Томского района.
«Стоимость содержимого каждой сетки для нас должна покрывать расходы на ее обслуживание, сортировку, дробление, хранение и транспортировку вторичного сырья до перерабатывающих заводов. Когда сеток мало и они расставлены на большом расстоянии друг от друга, это перестает быть рентабельным. Мы пока думаем, что с этой ситуацией делать. Честно говоря, даже рассматривали вариант, чтобы вообще собрать сетки и прекратить это все. Невозможно постоянно пробиваться сквозь стену».

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»

Михаил Курилов
директор ООО "Спецавтохозяйство"
«Я подписал соглашение и готов в рамках этого соглашения работать. Все условия этого соглашения соблюдены. Исходя из полученных заявок, адреса из них были равномерно распределены между Томском и районом. То, что «Чистый мир» хочет работать там, где ему рентабельно, понятно. Только есть вопрос: а кто должен работать там, где это нерентабельно? Если мы взялись сотрудничать, то нужно работать и там, где рентабельно, и там, где нерентабельно, и каждое предприятие должно свою экономику уметь выстраивать. Есть запросы от реальных людей, им нужны сетки. Если «Чистый мир» не устраивает Томский район, мы его убрали из списка, оставили только Томск. Но Томск тоже разный. Люди живут и подальше, и поближе. Я понимаю, что «Чистый мир» хочет, чтобы мы предоставили ему адреса на одном пятачке, желательно в центре, чтобы легко было собирать сетки. Но тогда очевидно, что его цель — не раздельный сбор и удобство людей, а рентабельность».
Региональный оператор пошел навстречу «Чистому миру». В итоге, 21 февраля «Чистый мир» получил новый список, в котором все адреса томские. Правда, в нем остались и отдаленные пригородные районы (например, пос. Апрель и Просторный, д. Эушта, с. Тимирязевское и Дзержинское), и адреса двухэтажных деревянных домов на окраинах.
Письмо от САХа с обновленным списком адресов для желтых сеток
Этот список в «Чистом мире» сочли подходящим. Началась расстановка сеток по новым адресам, и 10 уже успешно размещены. Но переписка с региональным оператором по поводу «неудобных» адресов продолжается.

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»
«Ранее от нас потребовали, чтобы мы вывозили сетки каждый день. Непонятно, зачем это нужно. Мы и так следили за своими сетками и вывозили сырье два раза в неделю. Они никогда не выглядят забытыми и переполненными. Во всяком случае, по оранжевым сеткам точно не скажешь, что они каждый день вывозятся. Но, исходя из таких предписаний, работу с пригородами мы можем позволить себе только в формате летних акций, когда дачный сезон способствует накоплению большого количества перерабатываемого мусора».
На фоне переписки по поводу адресов для желтых сеток в рамках того же знакового соглашения региональный оператор предъявил «Чистому миру» требования: следовать точному расписанию вывоза содержимого сеток, установить на обслуживающие машины систему ГЛОНАСС и предоставить адреса перерабатывающих заводов. Правда, требования эти не злой умысел руководства РО, как иногда считают защитники «Чистого мира», а следование букве закона. Нужно заметить, что расписание вывоза мусора — токсичная тема для обеих сторон. Переполненные и засыпанные мусорными пакетами сетки «АБФ Логистик» стали поводами для гневных постов в социальных сетях в пабликах общественных экологических организаций.
Фотографии с переполненными оранжевыми сетками АБФ Логистик в Академгородке и Зеленых горках из группы В Контакте "Чистого мира"
Но справедливости ради, надо заметить, что забитые до отказа желтые сетки тоже встречаются. Но писать об этом некому и негде, потому что у крупных мусорных операторов нет ни большого числа идейных сторонников, ни специальных людей, занимающихся черным пиаром конкурентов в социальных сетях. К слову, Мария Дериглазова честно призналась, что она не занимает в компании «Чистый мир» никакой должности, но является руководителем общественной организации «Зеленый луч», деятельность которой финансируется «Чистым миром».
Фотографии желтых сеток "Чистого мира" на ул. Красноармейской, 101а, Дальнеключевской, 16а и пер. Буяновском, 3а. Масштабы переполненности меньше, но тоже наблюдаются (26 февраля 2020 года).
«ГЛОНАСС мы установили, чтобы убедить, что мы не выбрасываем пластик в лес. Зачем нам это делать, ведь вторсырье — это наши деньги? При этом я лично видела на мониторе в кабинете директора САХа: в системе ГЛОНАСС нет ни Северского мусоросортировочного завода, ни машин, которые везут мусор в Северск. Как мне объяснил сам директор, сейчас САХу это не нужно, поскольку там занимаются обычным мусором. Зачем тогда требовать все это от нас? Лично мне это видится так: региональный оператор старается максимально осложнить нам работу, навязывая правила, которым сам не следует».

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»
Чтобы разобраться с требованием по установке ГЛОНАСС — насколько оно параноидально или, наоборот, рационально, — давайте обратимся к цифрам. До начала действия реформы на полигон для захоронения привозили 250-300 тонн отходов. Со 2 июля эта цифра увеличилась до 900 тонн. Разница — 600 тонн. Где это гигантское количество мусора оказывалось до 2 июля? Похоже, что именно на тех самых злополучных незаконных свалках в припоселковых лесах и городских территориях. До реформы мусорный бизнес был полностью непрозрачным и, как следствие, криминальным. В Томске действовало около 30 больших и маленьких компаний, которые собирали мусор, брали за это деньги и вывозили... туда, где прятались эти 600 тонн разницы ежедневно. В лес? Но не пойман — не вор. Незаконно выбросить и закопать мусор в тупике пригородной проселочной дороги можно было совершенно бесплатно, а за полигон нужно хоть небольшие деньги, но платить.

На фото: интерактивная карта, отображающая стратегические объекты и передвижение машин с мусором, оборудованных ГЛОНАСС. В левом верхнем углу — мусоросортировочный завод в Северске.

А вот теперь неудобные и неожиданные цифры. Ориентировочно «Чистый мир» собирает в каждую сетку по 50 кг сортированного мусора. «Урожай» с 30 сеток составляет 1,5 тонны. Как бы тщательно люди ни сортировали мусор, все равно в контейнеры РСО попадает некоторое количество не перерабатываемых фракций — TetraPak, CD/DVD-диски, пенопласт, вспененная упаковка от яиц, упаковка от чипсов, шоколада, сырков, керамическая и стеклянная посуда. Допустим, не перерабатываемые фракции составляют 10 % (хотя здравый смысл подсказывает, что все-таки гораздо больше, ведь даже чемпион в сфере переработки мусора — Германия — перерабатывает только 50 % пластиковых отходов). Тогда так называемые «хвосты» сортировки составляют 150 килограммов мусора ежедневно.
Где прячутся «хвосты»?
В ноябре прошлого года с «Чистым миром» был подписан договор о захоронении отходов на полигон. К 27 февраля было вывезено 8200 кг на 3000 рублей. А где оказались прежние «хвосты» сортировки? Хочется надеяться, что не в лесу, а в расставленных по городу контейнерах других операторов.
«До того момента, как САХ стал региональным оператором, у нас с ним действовали другие договора о вывозе отходов на полигон. Потом все действующие компании были вынуждены свои договора о вывозе перезаключать. Последний раз мы вывозили в апреле. Прежний договор был действительным до лета. Договор заключается на определенное место, и мы переезжали с одного склада, который у нас был на Нахимова, на другой. Мы искали место и потом перезаключили договор. Мы это все храним у себя. Хвосты лежат: что-то в запрессованном виде, что-то просто в виде мусора. И, соответственно, мы их перевезли с одного склада на другой. А потом заключили новый договор. У нас есть чеки от «Спецавтохозяйства», мы даже публиковали у себя в группе. Заезжает машина, ее взвешивают, потом на выезде ее взвешивают снова. Эта разница — те отходы, которые вывезли для захоронения. За них мы платим».

Мария Дериглазова
представитель компании «Чистый мир»
Последний вывоз отходов за 2019 год «Чистый мир» осуществил в апреле — чуть меньше 2 тонн. И 8 тонн в этом году. Сетки стояли на улицах города до октября, и месяц простояли после возвращения — получается 6 месяцев. По самым скромным подсчетам, за эти 180 дней работы «Чистого мира» должно было накопиться около 27 тонн хвостов. 8 из них отвезли на полигон, осталось 19 тонн. Такого количества мало для того, чтобы заинтересоваться судьбой этих отходов? Этот вопрос адресован тем, кто, как и автор этой статьи, задумывается о будущем своих детей, сортирует мусор и готов (был?) выходить на пикеты в поддержку «Чистого мира». Если верить словам Марии, «хвосты» — на переехавшем складе «Чистого мира». А если их там нет, то, значит, от них избавились — каким способом, остается только догадываться. Кстати, «Планета без мусора» за всю историю своей деятельности с 300 сетками в Томске не вывезла на полигон ни одной тонны отходов.




Теперь ясно, что ГЛОНАСС уж точно никому не помешает. Эта система устанавливается на машины всех действующих операторов «мусорного рынка», чтобы в режиме real time отслеживать передвижение машин с мусором. На интерактивной карте в кабинете директора регионального оператора отображаются машины САХа и АБФ Логистик (всего более 60, из них 6 машин АБФ Логистик, вывозящих содержимое оранжевых сеток в Северск), синими точками помечены контейнеры, большой синий прямоугольник в правом верхнем углу — полигон ТБО.
На этой карте мы не увидели:
- мусорных баков Кировского района, потому что система находится на этапе разработки,
- машин, собирающих мусор в Северске, потому что этот город обслуживает другой оператор,
- машин «Чистого мира».

Несмотря на заявление Марии, судя по официальной переписке с региональным оператором, машин с ГЛОНАСС у «Чистого мира» пока нет.
Письмо от регионального оператора с требованиями к "Чистому миру" (11 февраля) и ответ (14 февраля)
Разорить и вывести «Чистый мир» с рынка, — именно такую цель, по мнению томских эко-активистов, преследует региональный оператор, который должен обеспечить раздельный сбор отходов. Но, с другой стороны, существует Департамент тарифного регулирования, который оценивает, каким будет тариф за вывоз мусора. Группа поддержки «Чистого мира» уверена: чем больше отходов производят жители, тем больше нужно вывозить и тем больше будет тариф. Внедряя раздельный сбор отходов, экопредприниматели снижают количество отходов, которые нужно доставить для захоронения на полигон и косвенно влияют на уменьшение тарифа.
Эко-вечер в Cat Space
тарифы на вывоз мусора в сибисрком федеральном округе
Тариф для жителей многоквартирных домов (руб./мес.)
53,59
Томск
60,35
Барнаул
67,63
Омск
73,85
Новосибирск
По подсчетам Михаила Курилова, до реформы с каждого из нас за мусор брали 100-120 рублей в месяц. Эта сумма незаметно «сидела» в графе ЖКО. Сейчас тариф появился в отдельной графе, но, выходит, стал меньше. За что мы платим эти деньги? По нормативам каждый из томичей в среднем производит около 800 грамм твердых коммунальных отходов в день, в месяц 24 килограмма. В Томске живет полмиллиона человек. При этом из 42 тысяч зарегистрированных юридических лиц только 3200 заключили с региональным оператором договор о вывозе мусора. Остальные 9/10 вывозят мусор за счет горожан.
«Реформа уничтожила систему раздельного сбора мусора, которая стихийно развивалась в городах. Люди на голом энтузиазме пытались строить бизнес, направленный на уменьшение количества мусора вокруг. Но приходит региональный оператор — крупный монополист по сбору твердых коммунальных отходов — и старается убрать с рынка все организации, которые занимаются раздельным сбором. Тариф рассчитывается по специальной формуле, и он напрямую зависит от количества образованных нами отходов. Поскольку региональные операторы заинтересованы в повышении тарифов на вывоз мусора, им гораздо выгоднее увеличение числа отходов, а не осознанное потребление, сохранение живой природы и вся прочая, по их мнению, чушь».

Игорь Лютаев
эколог, директор НП "ЦОР"
Малый экобизнес и региональный оператор: кто лучше сортирует?
По ориентировочной оценке эко-активистов, в Томске сортируют мусор около 5-10 % жителей. То есть от 25 до 50 тысяч человек в нашем городе хотят производить меньше мусора. Некоторые осознанные горожане достигли таких высот в этом стремлении, что почти ничего не выбрасывают на помойку. И хотя движет ими не корысть, а мысли о спасении планеты, некоторые все же задаются вопросом: почему они должны платить за вывоз мусора столько же, сколько платят те, кто выбрасывает много?
«Чистый мир» позиционирует себя как пионера сортировки мусора в Томске, несмотря на то, что эта компания была не единственной и не крупнейшей. На своей странице В Контакте представители «Чистого мира» выкладывают много полезной информации о том, как правильно сортировать вторсырье для их сеток, размещают видео из своего цеха, проводят анкетирование, - в общем, правильно выстраивают взаимоотношения с общественностью. В группе более 5 тысяч подписчиков, при этом сторонники «Чистого мира» предпринимают усилия для того, чтобы доставить вторсырье в немногочисленные желтые сетки, не доверяя оранжевым. Они уверены: мусор на Северском заводе сортируют, выбирая лишь дорогостоящие фракции, или не сортируют вообще

Фото из группы АБФ Логистик В Контакте: сортировка мусора в Северске
Отчасти так происходит потому, что представители экологически настроенной общественности не могут добиться экскурсии на комплекс по сортировке ТБО в Северске. По их словам, эту экскурсию им пообещали в САХе и Департаменте природных ресурсов еще в ноябре, но так и не провели. Раз АБФ Логистик не спешит демонстрировать качество своей работы, значит, так и есть: дело темное, считают активисты. В свою очередь, представители регионального оператора утверждают, что для экскурсии любой желающий — будь то журналист или эко-активист — должен только сообщить, на какой период времени у него оформлен пропуск в закрытый город. Самим же представителям регионального оператора в экскурсии в цех «Чистого мира» было отказано. Как бы то ни было, непрозрачность не играет на руку никому. Похоже, назрела необходимость обоюдного обмена экскурсиями в цех по сортировке с подробной демонстрацией того, что сортируется и где потом хранится. Пока мы можем располагать только постановочными фотографиями из соцсетей.
Так выглядит сортировка в компании "Чистый мир". Время от времени в нем проводятся экскурсии.
«На сайтах Администрации Томской области и АБФ Логистик появилось объявление о том, что в оранжевые сетки на переработку принимается тетрапак. Даже в Москве, где вторсырье можно накопить в гигантских количествах, этот вид упаковки со скрипом принимают и просят отказаться от него, потому что это не рентабельно. Нам нужны частные компании по сортировке отходов и переработке вторичного сырья. Они заинтересованы в каждом виде отходов, которые можно переработать. Это их деньги. Организациям, которые тратят государственный бюджет, невыгодно развивать раздельный сбор. Я уверена, максимум, что региональный оператор извлекает из общей массы отходов — это пластиковая бутылка, стеклянная бутылка и картон. Это то, что может быстро превратиться в доход. «Чистый мир» отправляет на переработку более 20 видов вторичного сырья и постоянно развивается. А монополистам это не нужно. Для них это «долгие деньги».

Юлия Трифонова
участница инициативной группы поддержки компании "Чистый мир"
Во всей этой продолжающейся истории присутствуют два полюса. На одном — желание прекратить свинство в виде бесконечных помоек, сохранить живую природу, минимизировать негативное влияние человека на планету, на другом — just business. Сторону зла по привычке приписывают тому, кто «обижает слабых», сторону добра тому, кто лучше позаботился о своей репутации в социальных сетях. Мусорный бизнес даже с приставкой «эко» не перестал быть бизнесом. Ежедневный вывоз из города сотен тонн нашего мусора с отслеживанием стихийных свалок не перестал быть социально-ориентированной работой на экологическую безопасность. Жителям же, поддерживающим идею сортировки отходов и горящим ею, стоит руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом, взвешивая факты и сравнивая их.
И в качестве эпилога: присутствие компании «Чистый мир» на «мусорном рынке» Томска эко-активистам отстоять удалось. Теперь поддержка сторонников сортировки вторичного сырья способствует более выгодным локациям и увеличению числа желтых сеток. Положение «Чистого мира» сегодня плачевным уже не назовешь. Сеток для раздельного сбора станет больше. Если исходить из общей благой идеи, то это должно радовать и эко-предпринимателей, получающих прибыль от продажи вторичного сырья, и руководство регионального
оператора, внедряющего систему раздельного сбора отходов, и тех, кто терпеливо сортирует бытовые отходы.
Автор: Маргарита Некратова,
февраль 2020 г.
Компания
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