...Потому что это очень важное место для российской истории. На всем своем протяжении — 40 лет до 79 года, 40 лет после 79 года. И еще сколько-то лет, сколько мы не решим эту проблему, оно будет оставаться очень важным.



— Наверняка у людей возникнут идеи — можно делиться с вами?



Меня легко найти в Фейсбуке, в Телеграме, есть сайт «Последнего адреса». И есть томский музей, который находится в следственной тюрьме НКВД — мы сейчас здесь вместе с Василием Ханевичем, он мог бы передать нам любые ваши идеи и предложения на этот счет. Но это должны быть сложные идеи и предложения. Я думаю, не стоит нам советовать поставить здесь бетонный куб с такой-то надписью. Это точно не решение проблемы... И вот я обращаюсь к тем, кто, может, увидит это интервью из томичей: если у вас есть какие-то старые архивные карты, мало ли что в домашних архивах может сохраниться. Может, ваши предки работали на Оби — были лоцманами или капитанами каких-то кораблей, которые тут осуществляли навигацию, и остались какие-то чертежи, старые, это все будет сейчас важно. Важно все это собрать, сравнить с нынешней конфигурацией берега, попытаться понять, что где было в точности. Сколько унесло, сколько оторвало, сколько обрушило, сколько размыли в 79 году... Я думаю, это должен быть какой-то большой народный проект, а что касается денег, то деньги найдем».

