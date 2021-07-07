Сергей Миронов побывал в Томске и объяснил, почему поддерживает Путина и не любит Навального

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приехал в Томск. В рамках пресс-конференции он подвел итог своей работе, а также работе фракции в Государственной Думе. О чем шла речь?

О работе в Госдуме: «Наша, пока самая малочисленная, партия, у нас 23 депутата, является самой профессиональной. Есть объективные данные. Мы на втором месте после «Единой России» по числу внесенных законопроектов — 746, из которых президентом были подписаны 216. Я не могу не отметить один аспект. Дело в том, что очень многие наши инициативы, которые мы вносили несколько раз, отвергались «Единой Россией» до тех пор, пока нас не поддерживал президент. Мы отменили сетевой роуминг, настаивали на изменении максимального по вкладам, настаивали на кредитных каникулах. Также запретили коллекторам передавать долги по ЖКХ. Однако, в целом работа Госдумы, заслуживает двойки. Больше оценки я поставить не могу, хотя бы из-за повышения пенсионного возраста. Мы голосовали против. Я уверен, что граждане нашей страны не забыли и не простят этого «подарка». Примерно 13 млн граждан нашей страны оказались обманутыми и с точки зрения своих планов, и с точки зрения пенсии. Точно так же на 2% был увеличен налог на добавленную стоимость — мы считаем, что это была большая ошибка. Нас абсолютно не устраивает новый подход к расчету прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, который по каким-то причинам оторван от реальной потребительской корзины». Про обновленную Конституцию: «Партия поддержала внесение изменений в Конституцию. Из них 13 были учтены. Ключевая поправка касалась индексации пенсии не реже одного раза в год. Также была принята наша поправка о значимости и роли русского языка. Я не случайно сказал, что именно благодаря президенту были приняты многие ключевые решения «Справедливой России». В этой связи мы сочли необходимым поддержать все поправки обновленной Конституции, и я лично, и мои товарищи по партии эти поправки поддержали. Сменяемость президента должна быть обязательна. Эту норму закона мы не изменили. Но я остаюсь сторонником того, что в нынешних условиях президент выполняет все необходимые функции и стоит на защите национальных интересов страны».

Про Единую Россию: «Главный наш политический оппонент — это «Единая Россия». Мы считаем, что зло — монополия этой партии. Если бы не было монополии, то не было бы повышения пенсионного возраста. Не было бы антинародных законов, не было бы идиотизма в образовании с ЕГЭ и прочими вещами. За примером далеко ходить не надо. Только что мы получили отрицательное заключение о нашем законопроекте о налоге на роскошь. Сегодня, когда за пандемию в России еще на 100 человек стало больше долларовых миллиардеров, мы предлагаем с богатых налог на роскошь. Но нет, правительство говорит, что нельзя их трогать, так как получится двойное налогообложение. Но, господа хорошие, вы не забыли, как вы обещали отменить транспортный налог при введении акцизов на нефть? Это ведь двойной налог для десятков наших граждан. Здесь они глаза закрывают. Здесь «Единая Россия» защищает олигархов. И когда нас спрашивают, какая мы оппозиция, то мы настоящая оппозиция. При чем, что больше всего бесит наших оппонентов — мы профессионалы. Наша последняя идея о справедливом базовом налоге просто взбесила всех. Ведь на тезис «денег нет, но вы держитесь», мы отвечаем: «Деньги есть — держите». Деньги есть, только нужно проявить политическую волю, но «Единая Россия» этого никогда не сделает. Она ведь боится именно нашу партию. И правильно делает». Про объединение с партиями «Патриоты России» и «За правду» «Мы считаем, необходимо объединить все левые патриотические силы. Я уверен, что в исторической перспективе, при другом руководстве, возможно и объединение с КПРФ. В этой связи я не скрывал, что в течение двух лет я вел переговоры с разными партиями левого фланга. Договориться удалось с двумя. Сейчас они влились в наш общий состав. Когда вы говорите про радикализм, то мы на съезде приняли программу нашей партии, посмотрите ее. Если вам покажется радикализмом признание Донецкой и Луганской народных республик, то напомню, что партия «Справедливая Россия» признала независимость ДНР и ЛНР в мае 2014 года. Это не радикализм, а признание существующего положении вещей». О многодневном голосовании: «Это костыль для «Единой России». Пандемия — предлог. Главная задача - организовать через админресурсы голосование бюджетников несчастных. Я говорил о том, что кое-где подумывают уже втихушку заказать дубликаты ключей для сейф-пакетов. Но мы этого не позволим. Впервые в истории нашей партии мы закроем все 96 тысяч избирательных участков на все три дня. Мы готовим 120 тысяч наблюдателей по нашей программе «Справедливый наблюдатель». Мы защитим каждый голос любого человека. Многие не приходят, потому что не верят: люди думают, что украдут, посчитают, как всегда».