«Счастье любит тишину». Хэппи-энд в истории слабовидящей томички Анастасии Суяровой

Истории

Он, она, свадебный вальс. На первый взгляд, обычные молодожены. Только двигаются слегка неловко. На видео, снятом в августе в Томске, танцуют слабовидящая томичка Анастасия Суярова и незрячий московский программист Константин Кузнецов.

С момента, когда Анастасия в отчаянии запустила в сети петицию «Помогите получить жилье в Томске инвалиду с маленьким ребенком», до времени, когда у нее появился не только свой дом, но и настоящая семья, прошло чуть больше двух лет. На предложение встретиться, чтобы поговорить о хэппи-энде в ее истории, 30-летняя Настя попросила обойтись без прогулочных фотосессий: «Счастье любит тишину. Давайте лучше дома чай попьем?»

35 квадратных метров

В 2018 году Анастасия Суярова записала видеообращение к губернатору и создала петицию на сайте change.org.

«Я решила снять публичное видеообращение к вам, Сергей Анатольевич. И надеюсь на то, что вы это обращение увидите в интернете. Так как другими путями я до вас достучаться не могу. Я больше, чем уверена, что ни одно мое обращение вы даже и не читали. Все отписки мне присылают ваши заместители...»

У Анастасии — врожденная атрофия зрительного нерва обоих глаз. В три года Насте установили инвалидность. В семь — отдали в специализированную школу-интернат. Там Настя провела 12 лет. Поначалу ездила на выходные домой. Потом — перестала. После того, как родные продали квартиру в городе и купили домик в деревне, дорога стала занимать слишком много времени. Да и отношения с родными становились все прохладнее.

«Я чувствовала себя чужой, что ли, — объясняла Настя. — Как не в семье. Не было ощущения, что вот приехала дочь любимая. Меня не спрашивали, как дела, как учеба. Наверное, на этой почве и перестала ездить. Потом закончила интернат и стала снимать себе жилье».

Снимать жилье было непросто. Доход Насти состоял из пенсии по инвалидности — 19 тысяч рублей в месяц. Из них 10 тысяч уходили на аренду гостинки. На остальное жила с дочкой Маргариткой. Поначалу девушка подрабатывала уборщицей. Пока вторая группа инвалидности не стала первой.

Возможно, ухудшение зрения спровоцировал стресс. Бывший муж после расставания пообещал снять для нее с годовалой дочерью квартиру, но в последний момент не смог найти денег. И Настя с ребенком оказались в прямом смысле слова на улице — с горой вещей. Им тогда помог кризисный центр, где поддержали психологически и отчасти материально — продуктами, памперсами. Насте даже предложили снять жилье, но она отказалась — у других девочек ситуация хуже, а у нее хотя бы пенсия есть.

Решить свой жилищный вопрос в одиночку у Насти не получилось. Накопить на квартиру было нереально. Инвалиду первой группы ипотеку в банке давать отказались — мол, пенсия за доход не считается, плюс ребенок маленький на иждивении. Томские чиновники сказали, что ничем помочь не могут, так как прописка у Насти сельская — в Малиновке, где родные купили дом, пока она училась в интернате. По завещанию бабушки, Насте в этом доме площадью 35,8 квадратных метров была отписана четвертая часть. Но к моменту, когда девушка закончила интернат, в доме жили шесть человек — три брата с мамой, отчим и его отец. Поселиться с дочкой в переуплотненном и неблагоустроенном «родовом гнезде» с дровяной печкой и туалетом на улице для инвалида по зрению было невозможно. Сельская администрация признала Анастасию Суярову нуждающейся в улучшении жилищных условий, но помочь тоже ничем не смогла — в селе нет маневренного фонда.

После того, как слабовидящая девушка запустила петицию, ее историю рассказали СМИ. И на карточку Насти стали поступать пожертвования. В общей сложности — 917 тысяч рублей. В 2019 году эти деньги Настя конвертировала в собственные квадратные метры.

С Новым годом, с новым счастьем

Подруга помогла найти хороший вариант — квартиру в новом доме, рядом с остановкой, магазином, детским садом и школой. Настя, теперь уже сертифицированный специалист (свидетельство после окончания колледжа пришлось ждать 13 меясцев), устроилась работать массажистом в детскую поликлинику. Пенсия, зарплата и первоначальный взнос, который помогли собрать прочитавшие петицию люди, позволили наконец оформить ипотеку и купить собственное жилье. Так, в конце лета 2019 года у Насти Суяровой появился свой дом — вполне просторная, 40 квадратов, однушка в Зеленых горках.

А под Новый, 2020-й, год в жизни Насти появился Костя. Подруга Лиза, незрячая девушка, с которой Настя на пару снимала комнаты в коммуналках во время учебы в колледже, сообщила, что приедет к ней в гости на праздник с другом. Настя была не против.

«Новый год — это такой праздник, когда накатывает грусть, — говорит Настя. — И не знаешь, как провести этот вечер, чтобы не чувствовать одиночества. Мы с Маргариткой всегда старались куда-нибудь уходить — то сами в гости, то к нам приезжала одноклассница моя. Лишь бы не оставаться вдвоем. Потому что смотришь на чужие фейерверки, вроде должно быть весело, а становится грустно. Поэтому, когда Лиза спросила: “Нормально, если я приеду с Костей?”, я ответила: “Нормально”

С Лизой, к которой поехал из Москвы в Сибирь, Костя познакомился по интернету: «Незрячие люди очень общительные, и мир у нас довольно тесный — потому что нас не так уж много в масштабе страны».

Зрение Костя потерял в 12 лет. Врачи не сумели вовремя поставить правильный диагноз — думали, астигматизм, а оказалась отслойка сетчатки. Теперь Косте 26. Он выучился на программиста и работает в компании, которая специализируется на ПО для незрячих людей. Сейчас колдует над текстовым редактором, который переводит обычные документы в азбуку Брайля и наоборот. А до этого работал над проектом «Virtual Walking» — что-то вроде Гугл-карт для людей с потерей зрения.

«Берем данные и преобразуем в вид, который подходит для слабовидящих, — говорит Костя. — Есть карты с масштабированием, голосовыми подсказками. Мышкой можно навести на объект, голос скажет, что это такое. А для незрячих есть свои плюшки. Например, текстовое описание: это Т-образное или П-образное здание, столько этажей, такой площади... Плюс создается сеть дорог, по которым можно перемещаться, с текстовым описанием».

После визита в Томск Костя планировал отправиться путешествовать дальше, поэтому к Насте на Новый год приехал с вещами. Но так никуда и не уехал. К удовольствию Лизы, которая эту встречу для своей подруги устроила специально.

«Первое впечатление, наверное, сложилось по голосу. А потом все определяет общение, характер», — говорит о знакомстве Константин. Настя смеется: «На самом деле, Костя мои фотографии показывал друзьям, маме, спрашивал у них — как я выгляжу. Ему говорили — ну вот такая блондинка... А мне, чтобы его разглядеть, надо было бы вплотную в него уткнуться — но мы же не были еще так хорошо знакомы, я постеснялась”. Костя улыбается: «Настя, я бы все равно не заметил!». «Ну, я не на внешность смотрела. Мне показалось, скромный такой — очень нравится это качество в людях. Образованный. Понравилось, как с ребенком общается — начал подход искать, если так не получилось, пробовал по-другому. Это для меня было на первом месте — я бы не стала строить отношения с человеком, которому нет дела до ребенка. Плюс ко всему, уже последним пунктом — брюнет, высокий», — снова смеется Анастасия.

Фото: из семейного архива Кузнецовых

В конце июня 2020-го Костя и Настя подали заявление в ЗАГС. А 12 августа молодожены Кузнецовы в масках получили свидетельство о браке и, позвав в арендованный дом 10 самых близких гостей, станцевали свой свадебный вальс.

Фото: из семейного архива Кузнецовых

Какой формы облака

Первое серьезное испытание Косте как главе семейства выпало этой осенью — Настя попала в больницу, и на него полностью легла ответственность за быт — свой и Маргаритки. Ему, до приезда в Томск жившему с мамой и не умевшему готовить, пришлось научиться делать яичницу, варить каши и даже супы. Но заплетать на ощупь косы Маргаритке перед школой было выше его сил. Костя нашел выход — договорился с мамой Ритиной одноклассницы, чтобы она заплетала девочку с вечера. Лайфхак к тому же экономил время с утра — учеба у первоклашки начинается в 7.40.

Недавно Маргаритка попросила разрешить ей ходить в школу самостоятельно, вместе с подружкой: «Я же не маленькая, школа рядом!». А еще рядом бассейн, где девочка начала заниматься плаванием.

«Мне здесь просто здорово, — говорит Маргаритка. — Место нравится. И к школе близко, и к саду. Но в школе лучше, чем в саду — там и учитель, и уроки, и спать не надо днем. Куда меня водят? Костик иногда водит в поликлинику. А еще хожу на флейту. Мама выбрала. Но лучше флейты ничего не может быть!».

Единственную комнату Настя с Костей отдали Маргаритке. Себе обустроили что-то вроде кухни-студии. Здесь рабочий кабинет Константина — перед выключенным монитором он взаимодействует с клавиатурой и мышкой при помощи звукового синтезатора: «Ползунок, громкость, высота...».

«Когда ко мне приходят подруги, они даже не верят, что Костя совсем без «остатка», — говорит Настя, наливая нам чай. — Потому что он ориентируется в пространстве почти безошибочно. Ну вот сейчас немного запнулся, потому что стол для чаепития переставили...».

Иногда семья Кузнецовых выходит погулять по старому городу — последний раз, например, ходили к Воскресенской церкви. Тогда Маргаритка выступает в роли гида — описывает, какие деревья растут по дороге, какие на ветках сидят птицы или какой формы по небу плывут облака. Если хороший рассказчик, говорит Константин, то и незрячему легко все представить.

Из-за ковидного карантина, на который попали в ноябре, Настя с Костей пропустили тифловыставку в художественном музее — «Чувство живописи». Это экспериментальный проект, который давал возможность незрячим и слабовидящим людям познакомиться с работами современных авторов. Рядом с картиной стоял стол с ее «осязательной» копией, предметами, связанными по смыслу с изображением и некой парфюмерной композицией. Специальный аудиогид с описанием и шумовыми эффектами помогал посетителям самостоятельно изучать экспонаты. «Я в Москве на подобной выставке был — там импрессионизм таким образом представляли, интересно было, — говорит Константин. — Думал, и здесь так же будет. Но не успели, жаль».