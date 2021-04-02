«Осуществляется пропуск сотрудника по биометрическому профилю — лицу, в результате чего нет необходимости введения электронного пропуска. В этом году мы приступили к монтажу оборудования в шестом корпусе ТГУ. Скоро мы закончим установку и в дальнейшем сможем оценить, насколько это будет удобным для студентов и преподавателей», — объясняет Алексей Зарубин.



Не обошел стороной Сбербанк и IT-решения в сфере пандемии. Так был разработан «Искусственный интеллект КТ». Программа автоматически выделяет на компьютерной томограмме легких изменения, вызванные пневмонией или коронавирусом, и вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что позволяет определить тяжесть протекания заболевания.



Призван облегчить работу медиков голосовой помощник Voice2Med. Продукт, созданный на основе технологий искусственного интеллекта, позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. «Сейчас у нас запущен пилотный проект использования голосового помощника с департаментом здравоохранения Томской области на базе поликлиники № 1», — говорит Алексей Зарубин.



Комплексное телемедицинское решение от «СберЗдоровья» создано для контроля людей, переносящих коронавирус, или людей, имеющих хронические заболевания. По задумке, робот-помощник обзванивает пациентов, задает шаблонные вопросы, составляет определенную картину, и затем сигнализирует, стоит ли лечащему врачу перезвонить пациенту или посетить его.

