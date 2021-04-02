2020 год стал особенным для Сбербанка. И дело не только в пандемии коронавируса. В прошлом году Сбербанк пережил крупный ребрендинг, избавившись от слова «банк» в названии. И это неслучайно: сейчас столкнуться с сервисами Сбера можно, заказывая продукты или смотря фильм у себя дома. Как говорят в компании, главная цель для них — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире.
Об особенностях работы во время пандемии, запуске новых сервисов и борьбе с мошенничеством в материале ТВ2.
Приложения для врачей, учителей и не только
«Мы активно развиваем свой бизнес в рамках экосистемы Сбера и в 2020 году запустили ряд продуктов, нестандартных для банковского бизнеса, — рассказал управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Алексей Зарубин. — В целом Сбербанк развивает девять индустрий — образование, здоровье, транспорт, безопасность, недвижимость и ЖКХ, туризм, госуправление и цифровизация, экология и ТКО, еда и торговля. В прошлом году в Томской области Сбер сделал упор на такие индустрии, как образование, медицина, транспорт».
Так, Сбер предоставил доступ к специальной цифровой платформе для школ, созданной для дистанционного взаимодействия учителей с учениками. Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно.
В Томске услугами этой платформы пользуются 84 школы — больше 11 тысяч учеников и 1100 преподавателей.
Не забыл Сбербанк и про вузы. Так, студенты и сотрудника ТУСУРа получили доступ к собственной банковской виртуальной школе, в которой собраны знания из области экономики и финансов, маркетинга и менеджмента, рекламы, PR. ТПУ и Сбербанк открыли новый целевой капитал в эндаумент-фонде университета, средства от которого пойдут на поддержку исследований ученых и студентов университета. В ТГУ в одном из корпусов установили биометрическую систему контроля учета доступа.
Алексей Зарубин и ректор ТУСУРа Виктор Рулевский
«Осуществляется пропуск сотрудника по биометрическому профилю — лицу, в результате чего нет необходимости введения электронного пропуска. В этом году мы приступили к монтажу оборудования в шестом корпусе ТГУ. Скоро мы закончим установку и в дальнейшем сможем оценить, насколько это будет удобным для студентов и преподавателей», — объясняет Алексей Зарубин.
Не обошел стороной Сбербанк и IT-решения в сфере пандемии. Так был разработан «Искусственный интеллект КТ». Программа автоматически выделяет на компьютерной томограмме легких изменения, вызванные пневмонией или коронавирусом, и вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что позволяет определить тяжесть протекания заболевания.
Призван облегчить работу медиков голосовой помощник Voice2Med. Продукт, созданный на основе технологий искусственного интеллекта, позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. «Сейчас у нас запущен пилотный проект использования голосового помощника с департаментом здравоохранения Томской области на базе поликлиники № 1», — говорит Алексей Зарубин.
Комплексное телемедицинское решение от «СберЗдоровья» создано для контроля людей, переносящих коронавирус, или людей, имеющих хронические заболевания. По задумке, робот-помощник обзванивает пациентов, задает шаблонные вопросы, составляет определенную картину, и затем сигнализирует, стоит ли лечащему врачу перезвонить пациенту или посетить его.
В целом, пандемия дала значительный толчок для развития экосистемы Сбера. Для экономии пользователей популярные программы объединили в единую подписку СберПрайм. Самый резкий рост среди городов Сибири показал город Томск — жители областного центра стали пользоваться онлайн-доставкой продуктов на дом в шесть раз чаще, со средним чеком в 2,7 тысячи рублей.
Начал свою работу в 2020 году сервис «СберЛогистика». Свои заказы и посылки томичи могут забрать в десяти отделениях банка, по одному постамату установлено в Асино, Колпашево, Стрежевом и два — в Северске. Скоро в области и Томске установят большее число станций. А летом 2021 года в Томске появятся еще две компании — «Сбер Еаптека» и «Самокат».
«До конца лета заработает в Томске сервис быстрой доставки продуктов питания из супермаркетов и магазинов у дома «Самокат». Также запустим летом сервис по доставке лекарств. Мы сегодня уже занимаемся строительством склада, от которого будет осуществляться доставка по городу. Помимо безрецептурных лекарств и витаминов представлены товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника», — отмечает Алексей Зарубин.
Ипотечный бум
Говоря о 2020, Алексей Зарубин назвал «мини-революцией» то, что произошло в Томской области на ипотечном рынке.
«В Томской области Сбер на ипотечные кредиты выдал почти в два раза больше денежных средств. За весь год клиенты взяли в банке 6,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 12,2 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем значительный рост — 156 % в количественном выражении и 180 % — в денежном. Но еще более показательны данные за октябрь — Сбер в Томске выдал почти 870 жилищных кредитов на сумму 1,7 миллиарда рублей. Это вдвое превосходит объемы октября 2019-го».
Такое увеличение спроса на ипотечные кредиты произошло в том числе из-за внедрения программ господдержки по сниженной процентной ставке. Вносят свой вклад в развитие рынка и специальные ипотечные программы. Так, Сбер подписал кредитный договор с застройщиком «Михайловского парка». В результате несколько ипотек были выданы под беспрецедентные 0,75% годовых. Сейчас с компанией-застройщиком ведутся переговоры по строительству второй очереди. Начало строительства планируется в июне 2021.
В среднем, нынешняя ставка по ипотеке на 2,8% ниже, чем год назад. Средняя ставка в Сбере за год составила около 6,5%.
«Это был очень сложный, но хороший год, в том числе с точки зрения строительства и покупки жилья. В Томске скупили все новое построенное жилье, цены сейчас немного выросли, наблюдается даже дефицит, — подчеркивает Алексей Зарубин. — Однако то, что более шести тысяч семей благодаря ипотеке от Сбербанка смогли улучшить свои жилищные условия или вовсе решить жилищный вопрос, безусловно, радует».
Задача — поддержать бизнес
Сбербанк принял участие в разработке мер поддержки, а затем — в реализации программы «Господдержка под 2%». Предприниматели могли взять льготный кредит для сохранения бизнеса. Ещё одна госпрограмма кредитования – под 0 % годовых – позволяла направить средства на выплату зарплаты сотрудникам. В Сибири программами поддержки воспользовались 17000 предпринимателей, которые благодаря им смогли привлечь более 31 млрд рублей.
«Поддержка малого бизнеса в период пандемии стала для Сбербанка одной из главных задач. Для этого Сбер осуществлял выдачу кредитов по льготным программам кредитования господдержки. Томское отделение является лидером в привлечении и выдаче льготных кредитов по Программам Правительства как в Сибирском банке ПАО Сбербанк, так и по всей России», — говорит Алексей Зарубин.
Так программой «Господдержка под 2 %» около 1,5 тысячи предпринимателей Томской области, им выдано 1,8 миллиарда рублей кредитов. Также в рамках льготного кредитования «Зарплата под 0 %» Сбер выдал 300 миллионов рублей более чем 200 предпринимателям.
«Мошенники даже мне звонят»
Одной из самых актуальных проблем в банковской сфере остаются мошенники. Для борьбы с мошенниками в Сбербанке внедрен искусственный интеллект. Если программа обнаружит странные, на ее взгляд, действия со счетом клиента, то временно заблокирует средства, пока не получит подтверждение от владельца карты. В том числе благодаря этим технологическим решениям в системах безопасности Сберу удалось занять первое место в рейтинге самых надежных банков, по версии Forbes. Однако, существует также «человеческий фактор»: мошенники используют методы социальной инженерии, выуживая из населения данные их карт.
«Идет просто вал звонков. К сожалению, наши клиенты подвергаются такой атаке. Звонят каждый день, даже мне иногда, – рассказывает Зарубин. – Я вычисляю сразу..
Когда звонят из «технологического отдела Сбербанка», это явный обман. Нет никакого технологического отдела. Или, если какой-нибудь «специалист» спрашивает про «финансовый номер», то никогда не верьте. Поэтому обращайте внимание на то, что говорят, на что делают акцент. И запомните: банк вообще никогда не запрашивает персональные данные клиентов и данные их карт»
Однако пандемия выявила еще одну проблему в финансовой сфере. Это многочисленные финансовые организации, деятельность которых не регулируется Центробанком. Они под большой процент предлагают вкладывать деньги, а потом просто исчезают, оставляя клиентов ни с чем.
«Сохранение средств наших клиентов серьезный вопросов. Мы постоянно занимаемся ликвидацией финансовой безграмотности, работаем со школьниками. Я, например, веду уроки для 7-9 классов. Здесь важно понимать, что если кто-то предлагает сохранить деньги под 20-30%, то на рынке таких процентов просто нет. Средняя ставка по депозитам - 4,5%, и то она считается высокой. Поймите, деньги – это личная ответственность каждого из нас. И когда тебя уговаривают, то лучше всего обратиться в банк и спросить там».
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