Сардана Авксентьева о Томске, партии «Новые люди» и поддержке особенных детей

Истории

Томск посетила кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Пожалуй, самый популярный мэр в России. Сразу после вступления в должность якутского градоначальника Авксентьева продала дорогие внедорожники мэрии, потом снизила цены на проезд в транспорте, а в 2020 году заявила о планах переселить чиновников в опенспейсы на окраине города.

Сейчас Сардана планирует выдвигаться в Госдуму от партии «Новые люди». В рамках партии она отвечает за региональное направление — пытается добиться большей самостоятельности регионов и поменять налоговую политику Москвы в отношении распределения налогов, собранных на местах.

Что Сардана Авксентьева думает о Томске? С чего можно начать решение городских проблем? И какую помощь она уже планирует оказать томичам? Об этом в нашем материале.

Стрела и лилия

Редакция ТВ2 уже общалась с мэром «здорового человека». В рамках визита Сарданы Авксентьевой в Новосибирск мы ездили в этот город и записали большое интервью с ней. Тогда же позвали в гости и к нам. Приехав в Томск, Сардана воспользовалась приглашением.

Полностью посмотреть разговор редакции ТВ2 с Сарданой Авксентьевой можно в нашем инстаграм-канале. Публикуем отдельные выдержки из него.

— Накануне депутаты Думы Томска совместно с администрацией провели объезд по школам. На самый срочный капитальный ремонт нужно 750 млн рублей. В бюджете таких денег нет. Спикер Думы и и.о. мэра написали обращение к сенаторам, депутатам о создании нацпроекта по ремонту соцучреждений, потому что новые объекты строятся, а про старые все забыли. А они разваливаются на глазах.

— В Якутске та же самая проблема. Содержание всех школ, детских садов — все должно ремонтироваться и содержаться за счет бюджета муниципалитета. И вот эта страшная трагедия, которая произошла в школе. Охрана же тоже за счет муниципалитета. Конечно же, у них не хватает средств и им нужна на эта поддержка. Недавно «Доместос» проводил конкурс по ремонту школьных туалетов, согласитесь, что это стыдно. Школа должна ребенка к себе тянуть. Дети должны туда стремиться. Речь идет и о методиках образования, и о здании. Ведь сейчас школы перестали быть воспитательным центром. Они стали поставщиками образовательных услуг. Так что, безусловно, проблема есть и ее нужно решать на государственном уровне.

— Беларуси выделили 500 млн долларов. Как вы относитесь к этой помощи?

— На самом деле, конечно, вся эта помощь другим странам всегда вызывает у меня вопросы. Только что мы встречались с мамами, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Почему мы всем миром должны собирать на их лечение, почему мамы на коленях должны просить о помощи, но при этом мы с барской руки помогаем всем остальным? Мне это непонятно. Безусловно, внешняя политика — это сложная вещь и какие-то подобные поступки должны совершаться. Но с точки зрения здравого смысла, я считаю, что сначала дома все должны быть накормлены, обуты и одеты, а потом уже помогай, кому хочешь.

— В программе партии есть речь про сокращение госрасходов. О чем конкретно речь?

— Я не могу сейчас конкретно сказать про это, очень много скрытых расходов. Поэтому, войдя в Госдуму, мы планируем провести инвентаризацию федерального бюджета. Сейчас у нас на это полномочий нет. Что мне приходит в голову? Мне кажется, что начинать надо с оборонки. Я понимаю, что есть какие-то государственные тайны, но там очень много идет скрытыми госзакупками. Я думаю, что на это надо посмотреть более пристально.

Я в своем телеграм-канале писала про лесные пожары. Почему в СССР так массово не горело, а сейчас горит? Мы знаем, что в Сибири все сначала тонут, а потом горят. Тонем потому, что перестали проводить берегоукрепительные работы, а горим потому, что разрушена система лесной охраны. Не сказать, что правительство совсем не обеспокоено этой проблемой, сейчас закупили такую технику, которая работает вместе с наземными силами. И ведь не хватает кадров, не хватает людей, которые будут эту технику обслуживать. Нет мест хранения для этой техники. То есть вопросы надо решать комплексно, на это денег не хватает, а леса горят.

Меня возмущает то, что мы не тушим лес, если он горит не вблизи населенных пунктов. Но пожар, особенно верховой, перебирается очень быстро. Что сейчас происходит в Якутии. Небольшой поселок, люди перебираются в его центр, сгорели вышки, опоры телефонной связи. Люди сидят без связи и света. А если бы приняли решение тушить, когда все это возникло… Ведь в зачатке надо гасить. Я говорю про это с точки зрения здравого смысла.

— Политика — это искусство компромиссов: что-то можно, что-то — нельзя, и тебе приходится это принять. Однако же в нашем Отечестве железно действует: "Коготок увяз — всей птичке пропасть". В нынешних Госдуме и Совете Федерации за самые адские законы голосуют люди, которых мы в прошлом знали как вполне вменяемых. Смотришь и понимаешь, что птичка эта давно сдохла. Для себя вы решили: чего вы не сделаете никогда?

— Когда я вступала в должность мэра, то присягнула на то, что всегда буду действовать в интересах жителей города, чего бы мне этого ни стоило. И постоянно спрашиваю себя о том, до какой степени я могу с чем-то согласиться. Понимаю, что есть большая политика — помощь другим странам, но что при этом важно, что будет хорошего сделано для людей, которые проживают, например, в Томске. Мне важна такая детализация. Мы, женщины, склонны воспринимать детали и частности. Мужчины смотрят глобально. То есть необходимо уравновешивание. Мне 50 лет, я далека от мысли, что мы придем и все сразу изменится. Но я думаю, что даже 1, 2, 3 человека могут вернуть в Государственную Думу дискуссию. Здравый смысл будет присутствовать.

Я обращаюсь к томичам, ко всем — ходите на выборы. До тех пор, пока вы говорите, что за вас все решили, ничего не изменится. Обязательно голосуйте. Потому что правильно говорят, нас там никто не ждет, поэтому чем больше людей придет на выборы, тем сложнее что-то подделать, манипулировать, пририсовать. А пока явка в Томске — 17%, то не плачьте: ничего не меняется. Только активные люди могут что-то изменить.

— Знаете ли вы якутский язык? И почему у вас такое имя? Оно якутское?

— Конечно, знаю свой родной язык. Мы себя называем «саха», якутами нас называют другие народы. Имя мне дали мои родители, так как я родилась 2 июля. Тогда еще не было глобального потепления и только-только расцветали лилии. «Сардана» в переводе с якутского лилия. Вторая версия — это стрела, так как вы знаете, что когда лилия еще не раскрылась, то она похожа на наконечник стрелы. Недавно смотрела казахский фильм про предводительницу Томилис, у нее была подруга, которую звали СарданА. В Казахстане это имя тоже распространено. У русских есть цветок саранки, это все родственное — саранки — СардАна — СарданА. Один корень.

Контролировать расходы чиновников

Сардана Авксентьева побывала и на недостроенной левобережной дороге. Напомним, ее строительство началось в 2008 году. Тогда в федеральном бюджете образовался излишек средств, а в Томске нашелся старый проект, который вовремя оказался в нужном месте. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Строительство левобережной дороги остановилось в 2013 году. К этому времени полотно уже было отсыпано щебенкой. Но тут сменился губернатор, а Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги:

«Жить всегда нужно по средствам. Наша задача – найти компромисс между желаниями и возможностями. Пример — дорога на Левобережке. На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я был категорически против продолжения строительства», — так тогда прокомментировал ситуацию с левобережной дорогой Сергей Жвачкин.

В 2017 году дорогу законсервировали. Сейчас она готова на 90 %. Осталось сделать две развязки, которые соединят «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска, и дорогой со стороны Тимирязевского, и положить асфальт. Сейчас самым затратным является строительство двух колец. В 2015 году экс-мэр Николайчук оценил стоимость каждого из них в 500 миллионов рублей.

«Неэффективное использование средств при определенной сумме может перерасти в определенную статью. Что такое превышение должностных полномочий? Иногда, когда кому-то нужно, оно трактуется очень широко, а иногда закрываются глаза на вопиющие случаи», — отметила Сардана Авксентьева.

Другое предложение Сарданы было более кардинальным. После встречи с мамами особенных детей, которые пожаловались на отсутствие доступной среды, специальных спортивных групп для детей с ОВЗ и необходимость капремонта в школах для детей с ментальными нарушениями, экс-мэр Якутска предложила передать Дом приемов губернатора под комплекс для особенных детей.

По ее словам, многие проблемы можно решить, если между властями города и его жителями будет налажен диалог. Однако эффективнее всего этот диалог работает в том случае, если представители власти выбираются напрямую, а не назначаются сверху.

«Да, работа мэра в последние годы становится опасной. Как у сапера. Но всегда найдутся люди, которые захотят что-то изменить», — добавила она.