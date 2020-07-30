Санитарные рубки как стихийное бедствие: ответ главы департамента лесного хозяйства Томской области

Истории

Начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев ответил на запрос ТВ2 по «санитарным» рубкам в Карегодском госзаказнике Молчановского района Томской области. Признаемся, такого честного ответа от чиновника мы не получали никогда. Артем Конев приравнял санитарные рубки в лесу к таким стихийным бедствиям, как «повреждение вредными организмами, ветер, пожар». Именно так! Черным по белому.

А вот эти штабеля деловой древесины, которые мы видели своими глазами, согласно версии департамента, оказывается, были заготовлены не в Карегодском заказнике, а приобретены на основании договора купли-продажи древесины от 19.04.2020 № И19/04-20 у ИП Червоткин А.В. Т.е. территория заказника использовалась просто как место складирования. «На территории вышеуказанных участков заготовка деловой древесины не ведется», – утверждает Артем Конев. Ниже приводим ответ на запрос полностью.

Судя по ответу начальника департамента лесного хозяйства Томской области А. С. Конева, дело может оказаться гораздо более криминальным, чем можно было предположить ранее, считает руководитель лесного отдела Гринписа в России Алексей Ярошенко.

Артем Конев утверждает, что на участках, где проведены сплошные санитарные рубки на территории заказника в кварталах 17 и 18 урочища «Обско-Чулымское» Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества «деловая древесина, сложенная в штабели на участке в объеме 3449 кбм, по информации представителя ООО «Интелстрой», приобретена на основании договора купли-продажи древесины от 19.04.2020 № И19/04-20, заключенного между ИП Червоткин А.В. и ООО «Интелстрой».

«По данным ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, лесной участок, арендуемый ИП Червоткиным А.В. для заготовки древесины, действительно граничит с Карегодским заказником и конкретно с кварталом 18, и между Червоткиным А.В. и ООО «Интелстрой» действительно была заключена сделка по продаже древесины в объеме 3550 кубометров (это единственная такая сделка, отраженная в ЕГАИС). Вот только дата заключения сделки по данным ЕГАИС – 27 июля 2020 года! Кроме того, дорога, ведущая к санрубкам в кварталах 17 и 18 со стороны арендного участка ИП Червоткин А.В. – тупиковая, и везти туда три с половиной тысячи кубометров древесины для временного хранения было бы незачем», — прокомментировал предоставленную Артемом Коневым информацию эксперт Гринписа.

По мнению Алексея Ярошенко, таким образом, во время обследования проведенных в кварталах 17 и 18 в Карегодском заказнике сплошных санитарных рубок, о которых мы рассказывали 6 июля 2020 года (а снимали 23 июня), никакая деловая древесина, принадлежавшая ИП Червоткину, никаким законным способом появиться не могла – учтенная в ЕГАИС сделка еще не была заключена. Использование заказника для устройства промежуточного склада древесины, заготовленной на сопредельной территории, тоже никак не вписывается в его режим, отмечает Ярошенко.

«Если, как пишет в своем ответе господин Конев, официально на этих санрубках «заготовка деловой древесины не велась» (а на снимках ТВ2 хорошо видно, что это именно деловая древесина), то, возможно, государство не досчиталось, по меньшей мере, многих сотен тысяч, а то и миллионов, рублей (за счет разницы в таксовой стоимости деловой и дровяной древесины). А это значит, что проверять всю эту историю нужно уже не только на предмет законности самих рубок, но и на предмет соблюдения охраняемых законом имущественных интересов Российской Федерации», – считает эксперт Гринписа.

Фото: ТВ2

Но и это еще не все! Господин Конев нам сообщает, что «очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой древесины способом сбора в кучи и валы с оставлением их на месте для дальнейшего перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период». Такая забота о животных зоологического заказника, конечно, могла бы послужить оправданием сплошных санитарных рубок, если бы не одно но.

В акте лесопатологического обследования говорится, что конечная цель санитарной рубки – сжигание поврежденных сухостойных и буреломных деревьев.

По мнению независимого эксперта по лесному хозяйству Никиты Дебкова, своим комментарием начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев фактически признал, что никакой угрозы распространения вредителей нет, поскольку сжигания порубочных остатков не будет производиться. С пожарной точки зрения, по мнению Дебкова, эффект от санитарной рубки тоже неочевидный — кучи просохнут и дальше будет сохраняться опасность возникновения пожара.

Сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов отмечает, что в акте указано о необходимости сжигания порубочных остатков, а согласно ответу департамента их оставят в том числе, для подкормки животных.



«Интересно правда, кого они собираются таким образом кормить? В основном на месте, как мы убедились, произрастала сосна. Но лосям и тем же глухарям нужны не высохшие порубочные остатки, а живая хвоя. Особенно в зимний период. Или может департамент имел ввиду других животных? Например, разных представителей этномофауны? Которые действительно размножаться на неубранных порубочных остатках и станут прекрасным кормом для разных представителей воробьинообразных. А те в свою очередь объектом питания мелких хищников? Ну, и далее по трофической цепи. Теперь уж пусть лучше сжигают эти кучи, все равно прекрасные сосновые гривы уже вырублены», — поделился он мнением.



Редакция ТВ2 благодарит начальника департамента лесного хозяйства Артема Конева за этот не очень быстрый (месяц), но честный ответ.

Напомним, о том, что под видом сплошной санитарной рубки на особо охраняемой природной территории фактически идет заготовка деловой древесины, ТВ2 сообщил сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов. Вместе с независимым лесопатологом (имя не называем по договоренности с экспертом) съемочная группа ТВ2 отправилась 23 июня 2020 года в Карегодский заказник. Информация подтвердилась. Ниже видеодоказательство.