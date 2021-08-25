«Условия - просто жесть». Пациенты главного ковидного госпиталя Томска об отсутствии горячей воды и мыла

В Томской области еще не закончилась третья волна пандемии коронавируса. Медико-санитарная часть №2, которая принимает самых «тяжелых» пациентов, работает второй год. Но в нашей редакции и в соцсетях пациенты и их родственники рассказывают о том, что в госпитале больше месяца нет горячей воды, недоступны антисептики и мыло. Руководство больницы утверждает, что госпиталь оборудован бойлерами и горячая вода доступна в санузлах.

«Люди работают на износ, но в таких условиях - это просто какая-то Спарта»

Виталий Илюшин попал в реанимацию в МСЧ №2 по скорой, которую вызвали из фельдшерского пункта в Курлеке, 2 августа, когда ему резко стало плохо. Говорит, что «отошел от смерти на два шага». «2 августа, в прямом смысле, решалась моя судьба — буду я или не буду. Все было вызвано приступом пневмонии, поражением легких. Реаниматологи сделали все, что могли. У меня были проблемы с пищеварением, оказалось, что у меня сахарный диабет, сейчас я учусь новому жизненному порядку, учусь соблюдать диеты. Ситуация, что видел с ковидом в МСЧ №2 очень жесткая. Знаете, есть новогодний хоровод, где собираются в круг зайчики, медведи, лисички, все кружатся. И здесь также, только все из человеческих эмоций — надежда, нетерпение, инфантильность, радость, смерть. Я могу сидеть, планировать себе завтрак, а в это время будут вывозить тело человека, который только-только скончался. А как легко потерять при болезни контроль над своим телом и как сложно это вернуть обратно. Со мной лежала бабушка, которую кормили сами, но по меркам реанимации, она была в порядке. Это тяжело переживать, но тут даже история и про то, что своей рукой с трудом могу открывать бутылку с водой», — рассказывает Виталий.

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Виталий Илюшин говорит, что несмотря на сложности, которые переживают пациенты из-за болезни, слабости, им каждый день приходится справляться со сложностями другого порядка — санитарно-бытовыми. «Что касается санитарно-бытовых условий - это просто жесть. Специалисты медсанчасти в плане медицинского и хозяйственного персонала – тут все замечательно, люди работают на износ, сумасшедшие графики у них. Но в таких условиях – это просто какая-то Спарта. В больнице нет душа. Я жил в палате, в ней пять человек. Есть отдельный санузел, но в душах нет горячей воды. Это просто нонсенс! В разгар всего этого ада, что сейчас происходит, в одной из самых жарких точек ковида нет горячей воды. Я не знаю, какая совесть у наших чиновников, но эти вопросы опустим»

Просто людям, преодолевающим вот эти все ковидные штуки, им приходится еще преодолевать этот бытовой квест - это просто уму непостижимо. Нам со всех ящиков говорят, что медицина к чему-то тут готова. Специалисты - да, вопросов никаких. Но санитарно-бытовые условия тут - это ужас, — говорит Виталий.

Автор: представлено Ольгой Котеневой санузел в МСЧ №2

«Пациенты с пневмонией моются ледяной водой»

Ольга Котенева заболела коронавирусом вместе с мамой в двадцатых числах августа. Но через какое-то время мама начала задыхаться и скорая направила женщину на госпитализацию в МСЧ №2. «Привезли ее туда, сделали обследование, оказалось - двусторонняя пневмония, 45% поражения легких. Спросили, будет ли оставаться, но что еще делать, если задыхаешься. Ее положили в стационар. Я ей с собой ничего, естественно, не дала, только вот что первой необходимости: тапочки, зубная щетка, паста. Мыло взять мы почему-то даже не подумали. И вот она у меня там находится, мы с ней на связи. Говорит мне мама: "Я не могу даже элементарно помыть руки. Зашла в туалет, закрыла там окошко, оно даже мхом поросло от грязи". Очень холодно там, передала вчера ей кофту теплую. На фоне того, что холодно, ледяная вода из кранов идет - воды горячей нет. Также антисептиков никаких нет, ни туалетной бумаги, ни мыла, вообще никаких средств гигиены. Спрашивают, а где это все? Молчание немое в ответ, никто ничего не понимает», — рассказывает дочь пациентки, томичка Ольга Котенева.

Сколько до этого отсутствовала горячая вода в госпитале Ольга не знала, но решила прояснить ситуацию и позвонила в дежурную службу. Сама она живет неподалеку, на улице Мичурина, где отключили воду еще 6 июля. Также Ольга встречала в соцсетях комментарии жителей улицы Бела Куна, на которой также располагается медсанчасть, что и у них горячей воды нет с начала июля. Оперативный дежурный ответил Ольге по телефону, что по их данным, к 23 августа работы на сетях в том районе уже закончились.

Автор: представлено Ольгой Котеневой палата в МСЧ №2

«После я позвонила еще в теплосети. Дежурный их выяснила информацию, перезвонила, сказала, что нашла специалиста, который занимается этой теплотрассой, потому что по ее данным, все в рабочем состоянии. Он сказал, да, все работает, но тут проблема с МСЧ №2. Они сказали, что честно даже не знают, что посоветовать в этой ситуации, куда позвонить. Главврачу медсанчасти - нет, нужно куда-то выше, кто над ним сидит. В это время у нас пациенты моются ледяной водой. Мы, женщины, знаем, что нам нужны еще и другие средства гигиены. Вода ледяная и люди с пневмонией, двусторонним воспалением легких, осложнениями при коронавирусе - нельзя же им ледяной водой мыться. У нас второй год идет пандемия, второй год ругают медсанчасть, но я не могу понять, почему никто не может туда вмешаться и наладить ситуацию. Мама у меня от желудка никогда не пила таблетки, а тут у нее желудок заболел. Говорит, такая дрянь эта каша, проще дерьма поесть. И кто-то же кормит пациентов, выиграв тендер. Денег у нас на коронавирус сколько спускается, как-то же это должно контролироваться, это что какая-то бездонная бочка, где люди, но выживайте, как хотите?», — говорит Ольга.

Автор: представлено Ольгой Котеневой коридор в МСЧ №2

«Подача горячей воды организована в санитарных комнатах и в санузлах»

Журналист Агентства новостей ТВ2 обращался за разъяснением ситуации в компанию «ТомскРТС», которая занимается ремонтом городских теплосетей. Нам ответили, что ремонт завершается, но все учреждения должны предоставить акты готовности к подаче воды. «На этой неделе ремонт тепловых сетей, от которых запитано учреждение, завершается, но для возобновления горячего водоснабжения необходимо, чтобы учреждение получило разрешение на подключение, предъявив техническую готовность системы теплоснабжения здания. В настоящее время МСЧ №2 не имеет акта готовности к включению. Стационар МСЧ № 2 оснащен бойлерной системой для обеспечения учреждения горячей водой в период профилактических ремонтов», — рассказала пресс-секретарь компании Марина Терехина.

В тоже время ситуацию прокомментировал Александр Холопов, главврач МСЧ №2 и бывший руководитель регионального департамента здравоохранения. По его словам, горячей воды нет из-за ремонта теплосетей, но пациенты все равно имеют возможность пользоваться горячей водой в санузлах.