Дарт Вейдер угадывается безошибочно — такого же силуэта головной убор носил культовый злодей из «Звездных войн». Известно, что при создании этого персонажа авторы киносаги ориентировались на образы немецкого солдата времен Второй мировой и японского самурая. Самурайский прототип шлема Дарта Вейдера можно детально рассмотреть в Томском краеведческом музее — и каждая его деталь расскажет много интересного о военной эстетике Японии прошлого.

Автор: Сергей Коновалов

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Навскидку — килограмма два. Долго держать на весу без физподготовки сложновато. Каково было носить такой шлем на голове, проверить не удалось — вещь древняя, хрупкая, обращения требует осторожного.

Шлем самурая вместе с остальной коллекцией востоковеда Михаила Полумордвинова в Томский краеведческий музей попал 100 лет назад, в 1920-х. Комплект самурайских доспехов разведчик Полумордвинов приобрел в 1907. Подробностей в своих записях не оставил, но, скорее всего, покупку совершил в Нагасаки. Возможно, в торгово-пассажирском порту, куда допускали русских. А может, через некоего господина Оно — японец помогал Полумордвинову закупать для коллекции предметы в Токио и Киото. Так что территорию бытования доспехов определить сложно.

«Первые находки японских доспехов относятся к периоду Яёй, он длился до 3 века нашей эры, — говорит сотрудница ТОКМ Александра Котенко. — Тогда защиту делали из деревянных пластин. Железные доспехи стали находить в курганах позже — в период Кофун, это уже 3-6 век нашей эры. Они были китайского образца — такие же имели хождение на материке. А тот облик доспехов, который мы знаем как «самурайский», и который ассоциируется с самураями — появились уже в период Нара, то есть с 8 века нашей эры. Это так называемые «ламеллярные» доспехи — то есть, сделанные из пластин, скрепленных шнурами».

Александра Котенко

Пластины делали из разных материалов. Климат в Японии влажный — и металлические пластины покрывали лаком, чтобы защитить от коррозии. Могли использовать схему сложнее — сначала покрыть металл кожей, а потом уже лаком. По такой технологии мастер делал «полумордвиновский» экземпляр доспехов — вместе со шлемом.

«Первые находки шлемов в курганах тоже относятся к периоду Кофун (3-6 век), — говорит Александра Котенко. — Количество пластин, которые крепили к шлему для защиты шеи и плеч, варьировалось от 5-6 до нескольких десятков. «Полумордвиновский» шлем, скорее всего, относится к периоду Эдо — то есть, его могли сделать в промежутке с 17 по середину 19 века».

Шлемы могли весить до 3 кг. Полный доспех самурая — до 25-30 кг. Без посторонней помощи облачиться в такой было сложно — приладить детали и затянуть шнуровку, как правило, помогали слуги или родственники. Разоблачаться тоже было не с руки — особенно во время длительных походов. Потому вопрос личной гигиены был чувствительным.

Возможно, чтобы уберечь голову от перегрева, в верхней части полумордвиновского шлема имеется отверстие, похожее на вентиляционное. Передняя часть шлема имела украшение — кувагату. Такие появились в эпоху Хэйан, с 8 по 12 век — тогда пошел в воинские массы тренд свои доспехи декорировать. Шлемы украшали рогами, родовой символикой, мудрыми изречениями, амулетами и даже зеркалами — чтобы демонов отпугивать. Что именно было на музейном экземпляре — неизвестно.

До 12 века никакой амортизации шлем не предусматривал — от прямого контакта с металлом голову самурая защищала налобная повязка, шапка и волосы. С 12 века внутрь головного убора стали вшивать подкладку из ткани. В шлеме Полумордвинова она синего цвета. Так же как шнуровка и часть других элементов доспеха.

«Этот синий цвет достаточно любопытен, — говорит Александра Котенко. — Европейцы его прозвали «японский синий». Растение, из которого делается краска индиго, привезли в Японию в 6 веке из Индии. Называется оно «ао» — совпадает по звучанию с японским названием «синий». Краску называли «аодзомэ» — «синяя краска». Она была очень дешевой — сырья выращивали много, дефицита не было. Кроме того, краска обладала антибактериальными свойствами. И работала как репеллент — японцы до сих пор используют сок этого растения для пропитки ткани, чтобы отгонять насекомых. Конечно, ни шнуры, ни синие полоски ткани не спасали обладателя доспехов от насекомых во время походов. Но все же считалось, что синяя ткань более нежная, меньше натирает и отчасти работает как антисептик».

Оттенки у аодзоме могли быть разными — от светло-голубого до темно-синего. Последний имел название «кати/качи-иро» — омоним японского слова «победа». С учетом того, что в японской культуре цвет индиго ассоциировался с небом, морем, справедливостью и верностью, воин, облаченный в синее, должен был быть воплощением «бусидо» — «пути самурая».

Краска индиго была стойкой, и в отличие от красной, из киновари, держалась долго. Красный японцы использовали в доспехах для создания угрожающего эффекта, чтобы психологически подавить противника. На красном незаметна кровь, поэтому вблизи были не видны настоящие раны воина; зато издали казалось, что он забрызган кровью с ног до головы — и это могло ввести в заблуждение противника. Есть версия, что первым в полностью красный доспех облачился один из самых известных японских полководцев Такэда Сингэн — еще в 16 веке.

Гравюра с изображением Сингэна

В самурайском шлеме Полумордвинова в красное выкрашен козырек и внутренняя часть маски.

«Маски на шлемах появились в период Хэйан, в промежутке с 9 по 11 век, — говорит Александра Котенко. — Поначалу они были как маскарадные — только для верхней части лица. С 12 по 14 век появились маски, закрывающие нижнюю часть лица. Еще чуть позже появилось «ожерелье» из пластин — нодова — защита для шеи».

Маска в виде накладного лица называлась «мэнгу» — «боевая личина» (буквально — «маска-доспех»). Полумаски на нижнюю часть лица — «мэмпо». Они были разных типов — одни могли изображать лицо идеального воина, другие — лики старцев или юношей. Так, слишком молодой воин мог надеть лицо старика, а старик, напротив, чтобы его не заподозрили в немощи, мог перед боем выкрасить волосы в черный цвет и использовать личину юнца или даже женщины. По словам Александры Котенко, смысл такого обезличивания был в том, чтобы в бою не было места жалости к сопернику, и он велся на равных.

«Были еще маски с изображением разных мифических существ, — говорит Александра Котенко. — Например, тэнгу — крылатых воинов с уродливыми лицами и очень длинными носами. Считалось, что они являются мастерами боевых искусств. И некоторые великие воины — вроде Ёсицунэ — тренировались у них. Потому и стали великими. В общем, определенный психологический эффект маски должны были создавать».

Минамото Ёсицунэ упражняется в искусстве владения мечом с тэнгу. Часть триптиха Ёсикадзу Утагава, 1859 год

К шлему, что хранится в краеведческом музее, прикреплена маска старого человека — с морщинами и усами из бычьего волоса. Так что хозяин шлема на момент изготовления доспехов был, скорее всего, довольно молод.

В пользу того, что самурайский шлем полковника Полумордвинова был сделан между 17 и второй половиной 19 века, говорит его окраска — цвет индиго был особенно популярен в Японии в период Эдо. Ну а благодаря боковой пластине для защиты щеки можно предположить, что шлем изготовили именно в 19 веке.

«На боковой пластине есть «камон» — герб, знак рода или дома, — говорит Александра Котенко. — В данном случае, это стилизованный квадратный иероглиф «сосна», вписанный в круг. «Моны» или родовые знаки люди начинают активно изобретать, начиная с эпохи Хэйан. У этих знаков интересная история: иногда это были копии узоров с китайской ткани, цветы, насекомые, перья, оружие — люди словно соревновались в креативе на тему «что бы сделать свои гербом». К 19 веку насчитывалось уже около 240 типов монов. Самих монов — более 5000! Сейчас начинают создавать базы данных — но они, в основном, для более крупных родов. Что касается мона на нашем шлеме — казалось бы, есть герб дома, наверное, можно узнать и фамилию, и где воевали эти люди? Но все не так просто. Этот тип мона использовали многие, и конкретные фамилии найти очень сложно. В одном японском блоге я прочитала, что такой герб был распространен на территории Синано — это часть самого большого острова Японии Хонсю, в центре и немного к югу. Как раз оттуда был Такэда Сингэн, о котором я говорила выше. Но область распространения этого мона слишком большая, и слишком много там жило семей... Зато точно можно сказать, что популярность такого типа мона приходится на 19 век».

Возможно, установить первоначального владельца шлема не доведется никогда. Японцы с почтением относились к доспехам предков — хранили их как семейную реликвию, в особом месте. Тот факт, что доспехи самурая оказались на антикварном рынке и были проданы европейцу, говорит о том, что хозяева их, скорее всего, погибли. Достойный финал пути воина, согласно кодексу бусидо: «Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, что ведет к смерти».