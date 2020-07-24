Самовыдвиженцы на выборах в Думу Томска. Кто они?

Истории

Выборы в Думу Томска состоятся 13 сентября. Жители города будут избирать 37 депутатов. 10 из них избираются по партийным спискам (то есть голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты). Еще 27 депутатов идут по округам. То есть они будут представлять определенную территорию, а поддержать их смогут люди, проживающие только на этой территории.

Пока в избирательную комиссию по одномандатным округам документы подали почти 40 человек. Это кандидаты от партий «Новые люди», ЛДПР, «Партии Роста», «Справедливой России». А еще — 13 самовыдвиженцев. Рассказываем о независимых кандидатах в депутаты городской Думы.

Кандидаты от штаба Навального

Одними из первых о выдвижении в городскую Думу заявили Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. За плечами у них достаточно обширный политический бэкграунд. В 2018 году в центре Томска они провели шествие и и митинг «Он нам не царь», направленные против президентства Владимира Путина. За это Ксения Фадеева была сначала оштрафована на 250 000 рублей, а затем арестована на 10 суток.

В августе того же года Андрея Фатеева как организатора митинга против повышения пенсионного возраста приговорили к административному аресту в 25 суток.

Еще штаб Навального выпускает ролики на различные темы. В некоторых из них критикуются и решения действующего состава городской Думы. В частности, Андрей Фатеев на публичных слушаниях, посвященных бюджету Томска, отмечал, что нужно больше тратить денег на городскую инфраструктуру и развитие городского транспорта, и критиковал расходование бюджета на освещение деятельности Думы и мэрии в СМИ.

«Мы считаем, что в Думе должны сидеть независимые депутаты, которые не будут бояться отстаивать интересы людей перед представителями власти любого уровня. В Думе Томска сейчас из 37 человек 32 — единороссы. Понятно, что депутаты-единороссы не будут оказывать давление на мэра-единоросса, на глав департаментов, на начальников муниципальных предприятий, потому что они все — представители номенклатуры, — объясняет Ксения Фадеева. — Более того, депутаты-единороссы — это или представители крупного бизнеса, или представители коммунальных монополий, или директора школ и поликлиник. Последние не будут ругаться с начальством, чтобы не потерять работу. У представителей крупного бизнеса и монополистов — свои интересы, которые зачастую расходятся с интересами томичей. При этом мы, в общем, и так занимаемся тем, чем должны заниматься депутаты: отстаиваем интересы людей, требуем сократить чрезмерные представительские расходы бюджета, расходы на СМИ и больше денег выделять на то, что действительно нужно людям».

В поддержку экологии

Подали документы на выдвижение сразу несколько человек, которые ранее выступали с экологическими проектами.

«Прошлым летом в нашем городе случился мусорный коллапс, а затем из-за несогласованных и неэффективных действий городской, областной власти и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами у нас чуть не угробили существующую систему раздельного сбора отходов. Тогда я активно включилась в борьбу за качественный раздельный сбор отходов, — рассказывает одна из кандидатов Галина Сосновских. — Вместе с единомышленниками мы организовали два пикета, написали кучу обращений по разным инстанциям, несколько раз были на приемах в кабинетах чиновников, участвовали в круглых столах, посвященных проблеме отходов. Но проблема до сих пор существует».

С ней солидарен и эколог Игорь Лютаев. Игорь рассказывает, что если он станет депутатом, то все решения будут принимать жители 8 Академического избирательного округа.

«Перед каждым заседанием Думы мои избиратели смогут зайти на страницу в соцсети и проголосовать. Если большинство избирателей проголосует «за» какой-либо вопрос, то на заседании Думы я проголосую точно так же. Неважно, бюджет или законопроект. Сами граждане смогут принимать решение по каждому проблемному вопросу. Только так люди по-настоящему начнут осознавать свою ответственность перед нашим городом», — говорит он.

«Довольно просто на кухне роптать, как все плохо. Еще проще считать, что мы ничего не решаем и от нас ничего не зависит. Но каждый ответственный и честный человек должен участвовать в общественной, в том числе политической, жизни. Ведь только мы можем и вправе решать, как нам жить», — отмечает Игорь.

Планирует участвовать в выборах и томский Чистомэн — Евгений Лукьянчук. С 2018 года Евгений занимается очисткой берегов рек, уборкой несанкционированных свалок.

«Службы города на них не обращают внимания. Даже проконтролировать дальнейшее поддержание мест бывших свалок в относительной чистоте, штрафуя нерадивых горожан, они не в состоянии. У меня складывается стойкое ощущение, что они в принципе не видят, что происходит на их подведомственной территории, ориентируясь только на обращения граждан. Но постойте, у граждан есть своя работа и своя зона ответственности. Нужно быть в курсе, ходить ногами по городу и своими глазами наблюдать. Работая с волонтерами, я убедился, что часто для элементарного наведения порядка не нужны колоссальные финансовые вложения (если, конечно, не ставится целью именно распил средств)», — говорит Евгений.

Городские активисты и урбанисты

Подал документы и председатель ТОСа «Молодежный» (1500 жителей, 6 многоквартирных домов) Максим Забелин. В 2018 году он стал инициатором сбора подписей против строительства мусоросортировочной станции в конце Иркутского тракта. Прошлой осенью добивался устранения свалки на закрытом полигоне в Новомихайловке, а в марте начал создавать Ассоциацию местного самоуправления, в которую уже вошли около 35 председателей ЖК, ТСЖ и ТОС.

Выдвинулись и кандидаты от «Городских проектов» — сообщества активистов, созданного при поддержке блогера-урбаниста Ильи Варламова. Одной из самых заметных акций «Городских проектов» стал сбор подписей против установки фонарей на проспекте Ленина.

«В Думу я решил идти, потому что считаю, что сейчас она работает неэффективно и, скорее, на себя, чем на город. Там слишком много людей из «Единой России», у которых одно мнение на все вопросы: отсутствие разнообразия в этом плане приводит к тому, что какое-либо развитие протекает слишком медленно. Многие депутаты там работают очень давно, вряд ли поспевают за современными тенденциями и не стремятся к новым знаниям, что тоже сказывается на их эффективности, — говорит координатор проектов в Томске Давид Аветян. — Сейчас нас выдвигается много молодых, и если мы сможем добиться своего, то я надеюсь, что нам удастся ускорить развитие города, сделать его безопасным, удобным для всех, красивым, чистым, с качественным общественным транспортом, и электротранспортом в особенности».

Выдвинулись от проектов пять человек. Помимо Давида, это Алексей Палько, Василий Котоногов, Андрей Серегин, Максим Шараев.

«Я коренной томич, мне 20 лет. Студент 3 курса лечебного факультета СибГМУ. До недавнего времени политикой не увлекался и не занимался ей, думал, что это что-то абстрактное и ко мне лично не имеет отношения, — объясняет Алексей Палько. — Параллельно начал интересоваться урбанистикой, как это устроено, как эффективнее и удобнее было бы для города и его жителей. Наткнулся на видео журналиста Ильи Варламова, где он понятным языком освещает благоустройство городов, на конкретных примерах показывает ошибки. Немного позже узнал о Максиме Каце и «Городских проектах», посмотрел его видео о политике. В какой-то момент появилось осознание того, что город не что-то чужое, а это все мы и только мы можем что-то поменять в лучшую сторону. Как это обычно бывает, в нужное время с Ютуб-канала Максима Каца узнал, что 13 сентября будут выборы в городские Думы, оказалось, что и в моем родном городе такие будут. Решил, что это хорошая возможность попасть в команду единомышленников и помочь городу в случае избрания».

А что с подписями?