«Самолеты летают, коронавирус распыляют». Что такое химтрейлы и как появилась эта теория заговора

Все мы, наверняка, видели белый след, оставшийся от пролета самолета в небе. Все чаще появление такого следа вызывает вопрос, а иногда и панику. В редакцию ТВ2 неоднократно обращались обеспокоенные томичи с вопросом, не влияют ли подобные полосы на состояние здоровья или экологию. Некоторые заходят дальше и говорят о связи следов и коронавируса. Сторонники этой версии называют такой след химтрейлом (от англ. chemtrails: chemical — химический + trail — тропа, след) или химиотрассой. О том, как зародилась подобная теория и отчего же на самом деле в небе появляются подобные следы, в нашем материале.

«Ядовитые полосы»

Химтрейлом становится далеко не каждый след от самолета. «Ядовитая» полоска от обычной, по мнению конспирологов, отличается тем, что держится в небе до нескольких часов и может образовать в воздухе воздушную сетку.

Вчера над городом так сильно летали, что я решил это сфотографировать. Небо было полностью белесым. Уже, как бы, обычные химтрейлы. Но в этот раз со мной что то приключилось...Сегодня с утра стало плохо, а потом ещё хуже! pic.twitter.com/IPlpay641Q — Сергей Против нового мирового порядка. (@HappyDoomer) February 15, 2022

Сам термин «химтрейл» впервые был употреблен в 1996 году, когда ВВС США опубликовали отчет о возможности рукотворного изменения погоды. Они предположили, что если засеивать облака специальными химическими реагентами, например, иодидом серебра, то можно заставить воду в атмосфере менять агрегатное состояние. Таким образом, например, можно было бы контролировать слишком сильные ливни и предотвращать град. В официальных документах термин «химтрейл» впервые появляется в 2001 году в акте Конгресса об экзотических системах вооружений. Первую же известность химтрейлы приобрели к 2007 году, когда местное телевидение штата Луизиана связали повышенное содержание бария в почве с тем, что этот участок был расположен под небом, покрытым сеткой конденсационных следов от самолетов. Как утверждали журналисты, концентрация бария на том участке втрое превышала предельно допустимую концентрацию вредных веществ. Однако позднее оказалось, что журналисты ошиблись в подсчетах. Телевидение извинилось, но волна интереса к химтрейлам вспыхнула с новой силой.

«Химиотрассы» являются одной из наиболее популярных теорий заговора. Вначале — в Америке. А теперь они пришли к нам. Теория такая — что вот эти самолеты, которые пролетают над нами на большой высоте, оставляют определенный след, мы все его видим. И некоторые авторы теорий заговора и просто наблюдатели, видя этот след и не понимая физическое и химическое происхождение этого следа, считают, что вот это над нами что-то распыляется. Что распыляются некоторые химикаты, которые позволяют нам стать более послушными к приказам государств, правительств, мировой элиты, «золотого миллиарда» и так далее. Изначально это все появилось в США в 90-е годы. Корни — в непонимании физических законов. В каких-то климатических условиях водяных паров больше, и след не так быстро исчезает. В каких-то случаях его вообще не бывает. Но вместо того, чтобы обратиться к нормальному экспертному знанию, люди, которые верят в теории заговора по поводу этих следов на небе после самолетов, начинают искать подтверждение собственным догадкам. Теория заговора — это когда мы подтверждаем те самые теории, или мифы, в которые мы хотим верить», — объяснял доктор философии, автор книги «Русская теория заговора» Илья Яблоков.

«Коронавирус распылили также»

В России о химтрейлах первым заговорил уфолог Николай Субботин, который, среди прочего, занимается поиском вампиров, оборотней и великанов. Затем тему подхватили. Например, говорили, что проводили анализ и обнаружили в таких следах «высушенные раковые клетки крови». «Очень сложно человека, который верит в теорию заговора, заставить поменять свое мнение. Нужна очень большая проработка сознания этого человека. Что мы имеем в данном случае в России? Прошлый год и этот год — это история про людей, которые очень сильно нервничают. Сильно переживают по поводу разных вещей. Не только ковида, но и инфляции. Беспокоятся по поводу прививок, по поводу работы — много по каким причинам беспокоятся. Из-за повышения процентной ставки по ипотеке — например. А все это беспокойство, эти стрессы, обычно подталкивают человека верить в странные вещи. Вспомните, сколько в 90-е было веры в разных барабашек, летающие ковры, излучение, в Кашпировского, Чумака, который заряжал воду. Когда человек живет в постоянном стрессе, ему хочется видеть подтверждение собственных страхов», — объяснял Илья Яблоков.

Новую популярность химтрейлы получили с приходом коронавируса. Например, только в декабре 2020 года на общероссийской «Зеленой линии» экологи получили более 70 звонков на тему химиотрасс. Увеличилось число запросов и в Яндексе, и в Гугле.

Химиотрассы инструмент по уменьшению населения на планете . Об этом пишут уже года три , но видимо всем нет дела до этого . Кстати и корона вирус распылили ТАКЖЕ , наверное ! pic.twitter.com/1dSUzEiHAm — Smiling cat (@Smiling51577021) April 2, 2020

В русскоязычном интернете есть множество сообществ, посвященных теме химтрейлов. Сторонники этой теории отрицают пользу вакцинации, а также усматривают прямую связь между ухудшением состояния здоровья человека и излучением от вышек 5G. Социальные сети модерацией подобных сообществ занимаются неохотно. Максимум, что они могут сделать, это вывесить плашку-предупреждение, если сообщество публикует спорные материалы о вакцинации.

Почему возникают на самом деле?

А теперь серьезно. Что же за белые полосы оставляет в небе самолет и почему они возникают? Самолет летит на большой высоте, там холодно. Когда воздушное судно сжигает авиационное топливо во время полета, оно выбрасывает горячий влажный воздух. Горячий воздух встречается с окружающим воздухом низкой температуры и смешивается, таким образом образует водяной пар. Именно этот пар и конденсируется в виде полосы, тянущейся за самолетом. Конденсационный след зависит от влажности и температуры окружающей среды. Если воздух влажный, то след будет сильно заметен, а если сухой, то он быстро рассеется. В США, например, авиационные трассы большей частью проходят вдоль параллелей и меридианов, и если погодные условия мешают следам быстро рассеиваться, на небе возникает сетка. Так как самолет оставляет коридор шириной порядка 10 километров — отсюда параллельные следы, самолетов может быть несколько, поэтому следы могут пересекаться. Инверсионные следы в основном состоят из кристалликов льда, но в них есть и другие примеси: например, примерно 0,05% серных соединений, а также углекислый газ и оксиды азота. Все это безвредно и никаких кислотных дождей самолеты не вызывают. При этом, на высоте 7–10 км любые вещества будет относить ветром в разные стороны.

Другим доказательством существования химтрейлов, якобы, служат фотографии интерьеров пассажирских лайнеров, в которых вместо сидений установлены баллоны с жидкостью. Конспирологи уверены, что именно в этих баллонах и перевозятся ядовитые вещества. Однако это просто бочки с водой, которые имитируют вес пассажиров. Они необходимы для балласта и используются на летных испытаниях.