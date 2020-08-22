Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Германию из Омска

После того, как поздно вечером 21 августа омские врачи все-таки решили дать добро на транспортировку Алексея Навального в другую клинику по желанию родственников, утром 22 августа реанимационная бригада доставила пациента в аэропорт. Там его переместили в медицинский самолет, который еще накануне утром прибыл в Омск по первоначальной договоренности о транспортировке. Вместе в Алексеем в Германию полетит его жена Юлия.

Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг

Пресс-секретарь Навального добавила, что на взлетно-посадочной полосе, кроме российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, полиции были журналисты России-1 с камерой. Отметим, ранее на центральных и государственных каналах не выходило сюжетов о госпитализации Навального.





Отметим, основатель немецкого фонда, который помогает эвакуировать Навального Яки Бизила дал интервью "Медузе". Он рассказал, что немецкие медики, которые вчера посещали омскую больницу и пациента, оценили состояние Навального как стабильное, но критическое, но приняли решение, что транспортировать можно. После вечернего согласия омских врачей вылет борта решили отложить до утра, чтобы пилоты смогли передохнуть перед длительным перелетом.





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