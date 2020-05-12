Сам себе мастер и налоговая совесть

Когда заказов стало больше, к обычной швейной машине Юля приобрела оверлок, чтобы вещи не проигрывали по качеству обработки фабричным. Сейчас все изделия - взрослые и детские трикотажные костюмы, платья, футболки, шапки - Юлия Антошина размещает на страничке мастерской в Instagram
, там у нее даже есть свой хештег #яфеятепла (первые изделия шились из теплого трикотажа). Подписчиков не много - 650. Но даже с этим количеством заказов хватает. Бывает, что покупают из других городов и даже стран. Хотя Instagram остается основной площадкой, часто работают даже не соцсети, а сарафанное радио: один увидел у другого, спросил контакты, заказал.
Пока о помощнике в шитье не думает. Говорит, что если бы расширялась, то, скорее, пригласила бы человека на ведение соцсетей. Сложно переключиться на написание текста к посту, фотографирование, тем более когда "мастерская неинстаграмная" и сходу не сделать красивое фото. В остальном говорит, что пока нет такого оборота, чтобы в срок не успевать отшивать заказы.
"Не хочу отдавать кому-то рабочие заказы. У меня есть подруга, которая занимается только организацией. У нее работает швея, сама она ищет контакты, закупает ткани, организует фотосессии. Мне же проще сидеть, шить, чтобы социальными контактами кто-то другой занимался", - говорит Юлия.