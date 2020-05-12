Сам себе мастер и налоговая совесть

Постоянного дохода трикотажные вещи пока не приносят. "Это вообще не поддается никакому подсчету. Есть месяцы, где вообще не бывает никаких заказов. А потом все приходят разом буквально за два дня и начинают заказывать. Многое я шила и ничего не выкладывала. Были, например, взрослые костюмы, комбинезоны, всем срочно, поэтому многое отшивала и нигде не показывала. Бухгалтерию я вообще не веду. У меня записаны заказы в тетради, стоимость, но я вот, например, не высчитываю, сколько я потратила на ткань, нитки, стирку, электроэнергию. В минус не ухожу точно, но считаю, что цена у меня невысокая", - говорит она.



Сшить у Юлии детский утепленный костюм из штанов и верха стоит до двух тысяч рублей, свитшот - от 650 рублей, столько же комплект из шапки и снуда. У конкурентов может быть дороже: многие заказывают ткани из других городов, нанимают швей, снимают помещение, это все влияет на итоговую стоимость. Юля даже не покупает ткань про запас. Говорит, сложно предугадать, какой цвет и рисунок вызовет интерес. С нынешним объемом заказов берет трикотаж ровно под нужды.



"Честно, даже не прикину, сколько у меня заработок выходит. Бывают такие месяцы, как январь, когда все вообще по нулям. Бывают месяцы, когда заказов много. Но, как правило, если считать чистую прибыль в среднем, то больше 10 тысяч в месяц не выходит. Я сейчас не разрабатываю планов, чтобы каждый месяц выходить на какой-то доход и прилагать к этому усилия. Просто все так идет, как идет", - объясняет Антошина.



Свое дело Юля нигде не регистрировала. Говорит, что открывать ИП в ее случае смысла нет. "Постоянного дохода нет, и я боюсь, что заработанное в итоге будет уходить на налог и прочие вещи". Когда в регионе начнет действовать налог для самозанятых, подумает о целесообразности регистрации. С претензиями от налоговой никогда не сталкивалась и не слышала, чтобы такой опыт был у других знакомых, которые продают вещи своего производства в соцсетях. По ее словам, мониторят мелкие аккаунты только компании, которые предлагают услуги посредников для регистрации в налоговой или оформления других документов.

