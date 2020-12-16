Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска

Истории

Кировский районный суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Сейчас он под следствием, в СИЗО. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления».

Мэрский пост Иван Кляйн первый раз занял в октябре 2013 года (при явке чуть более 20%, 62% голосов избирателей) . В 2018 году он был избран на второй срок (при явке около 20% , около 53% голосов пришедших на выборы). Чем закончится уголовное дело против томского мэра пока прогнозировать трудно. Однако можно предположить, исходя из предыдущего опыта уголовных дел в отношении градоначальников, что в мэрское кресло Иван Кляйн уже не вернется. Поэтому мы решили подвести предварительные итоги его пребывания в этой опасной должности томского градоначальника. Чем же запомнился Иван Кляйн в качестве мэра?

Бюджет

Если в 2013 году доходы составляли 8,6 млрд рублей, то в бюджет на 2020 закладывались доходы в размере 13,8 млрд рублей. А с учетом межбюджетных трансфертов сейчас они составляют больше 17,5 млрд рублей. При этом, в городе по-прежнему с собранных налогов остается восемь-девять копеек с рубля.

Помимо увеличения доходов поработали в администрации и над дефицитом. Так в 2017 году, впервые за 20 лет бюджет Томска был исполнен с профицитом в размере 91,5 миллиона рублей. Благодаря этому город на 27 миллионов сократил объем муниципального долга; а расходы на обслуживание долга снизились почти на 28%.

Однако пандемия больно ударила по бюджету. По предварительным оценкам, бюджет Томска недополучит 1,06 миллиарда рублей, в том числе, 249,8 миллиона рублей по неналоговым доходам. В августе мэр Томска Иван Кляйн направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить предел дефицита муниципальных бюджетов с 10% до 30% от собственных доходов бюджета. По мнению Кляйна, это помогло бы выйти из кризиса после пандемии в следующие несколько лет. Однако реакции не последовало.

Благоустройство

Критики Ивана Кляйна не раз обвиняли его в том, что все благоустройство Томска касалось лишь центральных улиц. В чем-то они правы. Одним из масштабных проектов стало благоустройство площади Ново-Соборной, которое проходило в 2017 году. На главной площади города заменили плитку, убрали парапеты возле фонтана, высадили новые деревья, поставили лавочки, установили крытую сцену для выступлений.

Финансировала работу в основном компания «Томское пиво». Они же в 2016 году, кстати, установили светомузыкальный «Фонтан молодости» у Томских товаров, а в 2020 за счет компании восстановили арку в Горсаду.

В 2017 году началось масштабное благоустройство Лагерного сада, которое продолжалось несколько лет. Специалисты демонтировали гранитные плиты, ступени и бордюры на двух площадках кургана. Также в Лагерном саду заменили старую тротуарную плитку на новую, гранитную, высадили новые деревья, заменили и несущие конструкции стел с именами погибших в войну — теперь они облицованы в полированный гранит.

Работы по благоустройству проводились и в Михайловской роще, и на проспекте Кирова. Последние сопровождались рубкой деревьев, за что критиковались и были признаны горожанами не очень удачными.

Дом за рубль

В сентябре 2016 Иван Кляйн инициировал программу по восстановлению деревянных домов Томска. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате. В планах у мэрии было отремонтировать таким образом 60 домов за пять лет. В 2018-2019 годах были восстановлены здания, в частности, по ул. Пушкина, 5, Пушкина, 24, пр. Кирова, 27а. В 202о году должны завершиться работы на объекте по адресу ул. Октябрьская, 30.

«Мы уже передали инвесторам 34 дома – 33 деревянных и один каменный, в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Проект «Аренда за рубль» набирает обороты, к нему проявляют интерес инвесторы из других регионов. И я уверен, что в итоге все дома найдут своего арендатора и получат вторую жизнь», — отмечал Иван Кляйн в ноябре 2020 года.

При этом, ряд домов, которые передали в аренду, обрели вторую жизнь только на бумаге. Арендодатели не предоставили в мэрию проекта или плана работ, ремонт также не начался. А в сентябре 2020 года один из арендаторов даже выставлял готовый пакет документов на Авито — предлагал купить за 690 тысяч рублей. Ремонт дома, по оценкам, стоит от 8 до 20 млн рублей.

Границы исторического поселения

За четыре года разбирательств решить этот вопрос так и не удалось. У Томска до сих пор нет документации, которая по закону должна быть у исторических поселений.

В 2016 году мэрия объявила конкурс на разработку необходимой документации, его выиграла ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» из Москвы, субподрядчиком выступило ООО «Валбэк-ру» из Вологды. Планировалось, что документы на согласование в Минкульт будут отправлены в конце 2016 - начале 2017 года. Однако разработанный проект эксперты раскритиковали.

«Мы просим подрядчика не включать территорию на правом берегу Томи в границы исторического поселения. Они нас не слышат, говорят, там — видовая точка. Но если ее включить, возникнут сложности с реализацией проекта «Томские набережные» — на данной территории нельзя будет ничего строить. Мы с этим не согласны. <...> Если граница закроет треть города, мы остановим его развитие», — заявлял ранее мэр Иван Кляйн.

В результате разразился конфликт, который вышел не только за границы исторического поселения нашего города, но и за пределы Томской области. Мэрия отказалась платить за проект ООО «Валбэк-Ру» и обратилась в арбитражный суд. Компания из Вологды подала встречный иск к мэрии.

Областная власть предлагала рассчитаться с подрядчиком, а работу поручить институту «Сибспецпроектреставрация» под руководством Олега Лещинера. Снова разразился скандал, отголоски которого дошли до Москвы. В феврале 2019 года президент Владимир Путин поручил губернатору Сергею Жвачкину к 31 мая решить вопрос с обеспечением сохранности культурных объектов региона. После этого Сергей Жвачкин заявил, что принятию «замечательного проекта» мешали «бюрократические проволочки». Однако позднее в уже согласованный всеми сторонами проект томские архитекторы предложили внести правки и исключить ряд территорий. Томскому отделению ВООПИиК это не понравилось, и проект вновь завис.

Транспортный вопрос

Заканчивается строительство долгожданной развязки на 76-ом километре. Работы начались со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной.

В 2019 году специалисты областного ДРСУ завершили весь комплекс работ по подготовке к строительству тоннеля. Для этого дорожники построили основной ход и перенаправили транспортный поток по новой дороге через путепровод, перекрыли старый участок автодороги в зоне строительства. Также они обустроили съезды в тоннель, провели работы с коммуникациями.

В 2020 году работы по строительству развязки планируется завершить. На сегодняшний день дорожники построили на Богашевском тракте шестиполосную дорогу на протяжении 1,3 километра: от площади Южной до самой развязки.

Не решенным остался другой транспортный вопрос — Степановский переезд. Разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей.

Однако проект так и не смог пройти экспертизу. В итоге мэр города раскритиковал проектировщика — компанию «ЖелДорИзыскания», а мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней договор. Планировалось, что мэрия объявит конкурс на разработку другого проекта. Однако из-за пандемии коронавируса ряд расходов бюджета городской администрации сократили. Под сокращение попала и статья на финансирование разработки технико-экономического обоснования реконструкции переезда.

Ливневки

По оценкам заммэра Вячеслава Черноуса, в Томске работают только 20-30 % ливневок. Именно поэтому после каждого дождя Томск становится похожим на Венецию.

В 2018 год специалисты ТГАСУ разработали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации Томска. В инвентарную ведомость вошли более 24 тысяч элементов. Это смотровые и дренажные колодцы, дождеприемники и трубопроводы, лотки и другие элементы. Общая протяженность ливневой канализации составила 202 километра. В целом на ремонт ливневок, по оценкам Ивана Кляйна, необходимо порядка миллиарда рублей.

Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году, но процесс подписания соглашения затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом. По последней информации, концессионное соглашение будет заключено только в 2021 году.

Надземные переходы

Проблемное наследство от предыдущего мэра Томска — Николайчука. Построены они были в 2012 году. В 2014 году в ходе проверки прокуратура Томской области обнаружила нарушения, допущенные в ходе строительства объектов: оказалось, что все переходы на Пушкинской развязки должны были быть подземными. Именно поэтому взять на баланс город их не может. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело, однако Следственный комитет не нашел в действиях бывших чиновников — Николая Николайчука и Владимира Оккеля нарушений.

Мэрия подавала несколько исков к компании «Сибмост». По мнению мэрии, выделенные на строительство переходов деньги были использованы нецелевым образом, поэтому «Сибмост» должен был либо вернуть деньги, либо скорректировать проект. В компании отвечали, что строительство пушкинской развязки велось на основе контракта, а решение о замене семи подземных пешеходных переходов на четыре надземных и два подземных было принято коллегиально на выездном совещании.

В феврале 2017 года арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Томска о взыскании с «Сибмоста» излишне выплаченных средств по муниципальному контракту в размере 155,5 миллиона рублей. Компания данное решение обжаловала, однако Верховный суд РФ оставил его в силе. В мэрии были готовы заключить мировое соглашение, при условии строительства подземных переходов на месте надземных. Но компромисс так и не был достигнут.

По факту, в Томске используется только два надземных перехода, столько же стоят на балансе. Изначально даже обсуждался снос надземников, но сейчас мэрия от этого отказалась. Сейчас администрация ищет варианты введения в эксплуатацию остальных переходов. Компания «Сибмост» при этом признана банкротом.

Аварийное жилье

Аварийное и ветхое жилье — проблема, актуальная для Томска. К началу 2019 года в очереди на расселение находилось 519 домов, Еще 419 подлежали сносу, а 100 должны были реконструировать.

При этом, в Томске есть ветхое жилье, не попадающее под понятие «аварийное». Это порядка полутора тысяч домов с износом более 60 %.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

В 2019 году работы по расселению аварийного жилья начались в рамках нацпроекта. По программе «Жилье и городская среда» до 2024 года в Томске будут расселены 415 аварийных домов площадью более 115,4 тыс. кв. м, в которых проживает свыше 8663 томичей.

«Мы формировали эту программу с 2012 года. И вот она выстрелила, когда федеральный центр объявил о нацпроектах. Сегодня появляется возможность расселения людей из ветхого и аварийного жилья, которые стояли в очереди с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Понятно, что до конца задачу с расселением аварийного жилья мы не решим, так как есть дома, которые были признаны аварийными позже, но это важный первый шаг для нас», — говорил Иван Кляйн.

По оценкам мэрии, в 2021 году новое жилье получат около 1800 человек.

Два САХа

Работу «Спецавтохозяйства» и взаимоотношения этой структуры с мэрией томичи не забудут долго. Так в 2017 году Томск завалило снегом: количество осадков за первые две недели года уже превысило норму в два раза. Снегом были завалены даже центральные улицы города, САХ не справлялся.



В это время в интернете появилась петиция с просьбой отправить в отставку администрацию Томска из-за плохой уборки снега. Под ней оставили подписи больше 12 тысячи человек. Иван Кляйн усомнился в том, что количество подписавших петицию соответствует тому количеству, кто действительно так думает. И не исключил умышленной накрутки голосов «агентами Госдепа».

В 2019 году в «Спецавтохозяйстве» произошла реорганизация. Предприятие поделили на две компании — «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в городе, и «Томск САХ», функция которой — уборка города.



О том, как САХ справляется с работой регионального оператора, можно было начать судить с июля 2019 года. Тогда больше месяца улицы Томска были заполнены мусором. В САХе не хватало машин для вывоза мусора, сотрудников, в городе не хватало мусорных контейнеров.

К зиме ситуация урегулировалась, но грянул другой скандал. «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компании «Чистый мир». Там посчитали, что «Чистый мир» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В итоге в разрешение этого конфликта вмешался Иван Кляйн, и было заключено мировое соглашение.

Открытие колонки

В конце августа 2017 года Иван Кляйн и Сергей Панов, занимавший тогда пост спикера гордумы, перерезали красную ленточку перед колонкой с водой на улицах Шпальная и Строевая.

До строительства сетей, жители домов на этих улицах получали воду от «Томскводоканала» два раза в неделю. Теперь к водоснабжению удалось подключить 78 частных домов.

Открытие колонки с участием мэра города вызвало понятный восторг в соцсетях. Церемония попала в пользовательский топ самых нелепых церемоний 2017 года. И в рейтинг нелепых церемоний блогера Варламова.

Закрытие ТВ2...

Когда руководство телекомпании ТВ2 получило письмо от томского областного радио-телевизионного передающего центра о расторжении договора на вещание в одностороннем порядке, Иван Кляйн предложил ТВ2 и ОРТПЦ сесть за стол переговоров, придерживаясь официальной версии о «конфликте хозяйствующих субъектов».

«Нельзя вовлекать в конфликт людей, которые не имеют полной и достоверной информации о происходящем. Надеюсь, здравый смысл победит, и руководители компаний станут на путь конструктивного сотрудничества», — говорил он.

В Томске проходили несколько митингов в поддержку телекомпании. На них приглашали выступить и Ивана Кляйна. Ни один митинг глава города так и не посетил.

Праздники

При Иване Кляйне главным праздником города стал не день рождения Томска, а День Томича. Праздник проводится с 2015 года, несколько раз входил в топ-200 лучших событийных проектов России. Не обошлось и без скандалов. Так в 2018 году компания «Антонов двор» на Дне томича представила 150 килограммов пирожного «картошка». Этот рекорд зафиксировали на фестивале «Вкусное местное», после чего организаторы раскидали пирожные в толпу празднующих.

Позже, когда фотографии и видео, были выложены в сеть, пользователи соцсетей раскритиковали поведение организаторов и посетителей праздника. Не понравилось случившееся и Ивану Кляйну. Инцидент с раскидыванием он назвал ложкой дегтя, испортившей праздник.

При Кляйне стал проводиться и фестиваль «Хрустальный Томск». На фестиваль съезжались мастера не только с России, но из других стран.В прошлом году участники конкурса были из Китая, Мозамбика, Армении, Кореи, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.