С оборудованием на выход

Истории

Три года назад Алексей Чеботарев, решивший создать уникальный для Томска гимнастический зал, пришел в заброшенное здание на улице 79-й Гвардейской Дивизии. Вместо окон целлофан, коммуникации обрезаны, система отопления разморожена. Когда-то здесь были мастерские Томского коммунально-строительного техникума. Но уже несколько лет, как здание пустовало. Вернее, было завалено мусором. Год ушел на то, чтобы согласовать аренду с техникумом, который по-прежнему управлял зданием. Еще полгода на ремонт. Открылся спортивный центр совсем недавно, в феврале 2018 года. И вот теперь центр может оказаться на улице.

Мы благонадежные арендаторы, исправно даже сейчас, не работая, платили арендную плату, коммунальные услуги, нет никаких оснований расторгать с нами договор, — недоумевает директор спортивного центра «Реактор» Алексей Чеботарев. — Сообщение о расторжении аренды для нас полная неожиданность. Мы столько в это здание и в этот центр вложили! Порядка семи миллионов рублей только в ремонт. Причем это же не магазин, это не бизнес, где можно легко заработать. Развивать гимнастику невыгодно, но мы сознательно выбрали социальное направление. У меня дочь и сын здесь занимаются, и я хотел, чтобы не только у моих детей была возможность развиваться. У меня есть параллельный бизнес, поэтому я на это решился. И пусть мы никакой помощи от государства не получали. Но теперь нас фактически выгоняют на улицу!

В областной администрации принято решение передать здание от коммунально-строительного техникума колледжу гражданского транспорта. Как объяснили Алексею Чеботареву, когда он дозвонился в департамент профессионального образования, решение было продиктовано «социальными» задачами. Ибо колледжу гражданского транспорта не хватает аудиторного фонда на улице Суворова и колледж планирует разместить здесь мастерские «для участия в реализации национальных проектов в 2021 году».

А потому детский спортивный центр «Реактор» просят уже с 6 мая расторгнуть договор аренды. Который, кстати, действует до 2021 года. То есть либо ты выселяешься на улицу со всем имуществом добровольно, либо тебя выселяют через суд. Так как, напомним, это добросовестные арендаторы и оснований для досрочного одностороннего прекращения договора нет. Но в любом случае сейчас или через полгода итог один — на улицу.

«Легко сказать переехать, — говорит Алексей Чеботарев. — Здесь оборудована яма гимнастическая, которая должна быть углублена на полтора метра. И не каждый арендатор даст это сделать. Это для соскока с турника. Высота у здания должна быть не менее шести метров. Подобные здания можно найти, но в промышленной зоне. А так как к нам ходят дети с полутора лет, важна доступность. Такой центр не должен быть в промзоне, чтобы дети после школы могли ходить и заниматься. Сейчас мы находимся на Каштаке, здесь спальный район, рядом школа, детские садики. В промзону вы своего ребенка вечером, например, не отпустите».

Сейчас спортивный зал уже месяц как не работает. Это не аптека и не продуктовый магазин, то есть не тот вид деятельности, что разрешен в период самоизоляции. Это ИП, так что помощи ждать неоткуда. Они заплатили арендную плату в полном объеме, коммунальные услуги в полном объеме. И зарплату сотрудникам, как велел президент.

«Единственное, что мы можем попробовать сделать — получить МРОТ на каждого сотрудника, но это никак не решает наши проблемы. Это абсолютно популистское решение. Еще нам предложили перенести коммунальные услуги на следующий год, но тогда нам придется напрячься в следующем году, и мы не стали этого делать. Знаю, что многие арендаторы у коммерческих структур, у частных лиц получили скидку по арендной плате. Те идут навстречу, но государство — нет».

Коммуналка за прошлый месяц составила чуть больше 30 тысяч. 10 человек персонал. Месяц без работы. Среди сотрудников есть тренеры, которые приехали в Томск из Кемерова, и им приходится снимать квартиру.

Спортивная гимнастика — это базовый вид спорта. Она дает гибкость, ловкость. В Томске есть спортивная школа по спортивной гимнастике. Но то школа олимпийского резерва. Основная ее задача – готовить участников соревнований мирового уровня. Чтобы попасть туда, ребенок проходит жесткий отбор. А «Реактор» — для общего физического развития. Сюда может прийти любой: высокий, низкий, полненький, худой, с плоскостопием и без. От полутора лет с мамой и папой. И, кстати, дорасти до второго или третьего спортивного разрядов. Ибо квалификация тренеров и оборудованные залы позволяют это сделать.

Пока родители, отдавшие в центр детей, о том, что он вынужден будет закрыться, не знают. Списочный состав детей до введения режима самоизоляции составлял более 600 детей. Бумага о грядущем расторжении аренды пришла на днях.

«Для нас принципиально важно, чтобы этот центр сохранился. Потому что таких малышковых групп, с таких хорошим уровнем подготовки тренеров и оснащенным залом, в Томске больше нет, — говорит одна из матерей Светлана Волкова. — Это единственный в городе зал с таким безопасным оборудованием не только для занятий продвинутых групп по гимнастике, но и для совсем маленьких. Наша Варя ходила туда с полутора лет, сейчас ей три с половиной. Но у меня подрастает еще одна дочка, и мы планировали тоже ее в этот центр отдать. Для малышей эта общефизическая подготовка очень полезна. Мы живем не рядом, но специально ездили на машине, ибо альтернативы в Томске такому залу нет».

Что теперь делать, в центре не знают. Были планы расшириться, даже сделали дизайн-проект. Во второй половине здания был мебельный цех, с которым ранее расторгли договор аренды за неуплату, и Алексей Чеботарев с командой мечтал сделать там для малышей бассейны для занятий аквагимнастикой.

Самое интересное, что как только мы тут все отремонтировали и открылись, к нам приходило много государственных делегаций, — мы стоим с Алексеем Чеботаревым в пустом гимнастическом зале. — Кого у нас тут только не было. Департамент по спорту, департамент по профобразованию. Начальник профтехобразования Юрий Калинюк, помню, посмотрел и говорит: как здорово, а вы на свои деньги это все делали? Да, все на свои, без поддержки. Мы, например, в Польше заказывали гимнастический ковер, который стоит более полутора миллионов. Снаряды в гимнастике очень дорогие. Это штучное и редкое оборудование. Там такая сложная была логистика, этот ковер же огромный, мы его еле доставили из Польши в Томск в позапрошлом году. И что теперь нам делать?