«Россия по кэшбэку продается очень плохо»

Истории

В Томске, если судить по 2GiS, 127 туристических агентств. Мы решили прозвонить десять из них и попробовать по ним составить общую картину того, что происходит сейчас в туристическом бизнесе. Из десяти фирм в восьми ответили на звонок. Работают только семь. Шесть из них — на удаленке. Офис снимают только два агентства, остальные от аренды отказались, так как платить нечем.

Сейчас открыты для поездок всего несколько стран: Куба, Турция, Арабские Эмираты, Занзибар, Мальдивы, Танзания. Большинство вылетов идет через Москву и лишь некоторые через Новосибирск.

Яна Петрова — директор «Сибинтура», представитель туроператора «Корал Тревэл»

— Сейчас в тех странах, куда открыт доступ, не нужен по прилету двухнедельный карантин. Требуют тест, например, Эмираты за 96 часов до начала путешествия. По прилету на Кубу сами кубинцы берут тест, бесплатно. На Мальдивах тоже по прилету требуется тест. И когда наши граждане возвращаются в Россию, они тоже сдают тест на коронавирус.

Но в целом идет спад. Люди боятся лететь. Некоторые жалуются, что по по возвращению работодатель их незаконно садит на двухнедельный карантин. Такого не должно быть. Карантин только три дня, пока делается тест. Соответственно, если тест отрицательный, человек может выйти на работу. Также эти сведения передаются в Роспотребнадзор. Все прилетевшие граждане должны загрузить результаты теста на портал Госуслуг.

Сейчас продажи идут именно на Новый год. И судя по тому, как заполняются рейсы и с каким темпом заканчиваются отели, в принципе достаточно высокий спрос. Но мы туристам все-таки советуем с туром брать страховку от невыезда. Чтобы, если вдруг перед вылетом у вас возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, вы могли вернуть деньги. Лучше заплатить 3-4 тысячи страховку от невыезда, чем потерять все деньги.

«Абориген Тур», Вячеслав Максимов:

— Мы пока фактически не работаем. Начиная с марта, фактически ни одной путевки не продали. И лететь особо некуда, и народ побаивается. Летом чуть-чуть продавался Алтай. Кто от офисов отказался, чтобы минимизировать расходы. Мы тоже от офиса отказались. Если в январе, феврале санкции ослабят, то, может, пойдут продажи. Никто же не хочет улететь в Таиланд и потом там две недели в обсервации провести.

Сейчас одно из самых популярных направлений – это Турция. Крым уже дороже. Внутренний российский рынок — это в основном санатории, но они еще дороже. Например, в Белокурихе одноместный номер 12 ночей обходится 55-60 тысяч на человека. Сейчас людей интересуют Байкал и Великий Устюг на новогодние праздники. Из необычных направлений на зиму, например, Кольский полуостров.

«Авентура», Ольга Дутова — сотрудник:

— Мы частично ушли на удаленную работу, потому что смысла нахождения в офисе сейчас нет. Работаем с туристами по записи, чтобы не собирать людей вместе. Работаем по всем открытым направлениям. Но сейчас люди практически ничего не спрашивают, никуда не летают. Основное направление для Сибири всегда была Азия, людям хотелось в теплые края. Тем более что сервис в России оставляет желать лучшего, если сравнивать одной стоимости отели, то за границей они лучше. Да и перелеты по России подчас дороже.

Новый год будет провальным однозначно, потому что обычно в это время новогодние каникулы уже бронируют. Сейчас очень мало кто спрашивает, люди боятся заранее покупать. И мы в большинстве своем не продаем туры заранее. И делаем медицинскую страховку расширенную с покрытием всех ковидных ситуаций.

Некоторые турфирмы воспользовались господдержкой. Так называемый «Кредит плюс 2 процента». При условии, если фирма стопроцентно сохраняет свой состав, кредит этот возвращать не нужно. Речь идет о сумме минимального размера оплаты труда на человека. Кто-то смог получить этот кредит на два месяца, кто-то на полгода.

«Аврора тур». Оксана Петрович — директор:

— Мы сейчас работаем на удаленке. Четыре месяца аренду с меня не брали, но сейчас я ее опять плачу, потому что у нас вроде же как все работает. На Новый год один человек спросил Занзибар, я ему информацию собрала, и он молчит. Так что пока я ни одного новогоднего тура не продала. На Занзибар у нас прямые рейсы предполагаются из Новосибирска, два раза в неделю. По заполняемости трудно сказать. Но судя по рассылке, они уже скидывают цены. Изначально была минимальная цена за пакетный тур 124 тысячи на двоих (с перелетом), сейчас по рассылке 90 тысяч на двоих.

«Агентство распродажи туров». Евгения Шарафутдинова — директор:

— Люди берут сейчас туры максимум за две недели. Далеко никто не загадывает. Не хотят рисковать, потому что не известно, что будет. По России и в Турцию летом были очень хорошие продажи. С сентября спад. В октябре вообще практически никто ничего не покупал. Многие болеют.

«Азбука путешествий». Наталья Саинова — руководитель отдела продаж:

— Конечно, поток клиентов существенно снизился. Летом хорошо отработали: Сочи, Крым, Турция. А сейчас люди боятся заболеть и не вылететь. Тем более в Турции сейчас холодно. Ну, а Занзибар — это направление еще не так развито, чтобы его активно разбирали. Поддержка шла чисто на зарплату. Но нам особо это не помогло. Потому что менеджеры получили минимальный оклад 12 тысяч. Три сотрудника умножаем на 12 тысяч. На самом деле человеку было выгоднее уволиться, встать на биржу и получать там 15 тысяч рублей. Это пособие по безработице для отраслей, которые в первую очередь пострадали от ковида.

Что будет дальше – непонятно. Россия по кэшбэку продается очень плохо. За это время у нас было всего три заявки. Потому что Россия — это не массовое направление. Куда лететь, когда холодно. Кэшбэк — это когда ты покупаешь тур через туроператора и тебе возвращается на карточку 20 процентов от стоимости. Но не больше 20 тысяч рублей за заявку. За это время у нас было всего три заявки. Калининград и Санкт-Петербург. Гостиница должна попадать под кэшбэк, и нужно иметь карту «Мир».

«АгенТТура». Снежана Быдзина — директор:

— В июле, августе мы немного поработали. А сейчас, когда и так традиционно мертвый сезон, на него наложилась еще и ситуация с коронавирусом. Даже несмотря на предложение о кэшбэке. Первый этап кэшбэка был неудачный. Второй с хорошими условиями. Но тем не менее конкретно для моих туристов даже он оказался непривлекательным. Все решили пересидеть. За месяц нет не то что заявок, но даже запросов.

Господдержку мне удалось взять на два месяца. И это было действительно подспорье. Я по-прежнему арендую офис. В апреле мои арендаторы на 40 процентов снизили цену. Потом летом вернули. Но в августе я воспользовалась целевым кредитом, и сегодня аренду и интернет я оплачиваю из этих денег. Если ты соблюдаешь условия — сохранение штата, этот кредит вроде как покроет государство. Но так ли это, об этом мы узнаем в апреле.

Я бы уже давно отказалась от офиса, но для меня офис — это якорь, ты вроде как на плаву, в надежде, что вот-вот жизнь наладится и все вернется. Но, похоже, к Новому году от офиса придется все-таки отказаться, так как господдержка закончится. А что будет дальше, мы даже не загадываем.