«Риск есть, а денег нет»: сотрудники скорой жалуются, что не получили президентские выплаты

Истории

118 миллионов рублей выделено Томской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей.

Власти региона о том, что произведены выплаты, отчитались. Однако многие медицинские работники недоумевают. Они жалуются, что выплаты получили только те, кто работает непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, а риски и повышенная нагрузка при этом не учитываются.

«На местном уровне решили по-другому»

В редакцию ТВ2 несколько дней поступали обращения от сотрудников скорой помощи, которые не получили никаких доплат.

«Я являюсь сотрудником ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Томска. На нашей станции выделена одна подстанция, рассчитанная под вызовы к пациентам с COVID-19 и подозрением на него. Аргументируя этим, руководство подстанции нам сообщили, что мы (работники других подстанций) не работаем с COVID-19 и не имеем риска заражения. Потому и доплат никаких нам не положено, не за интенсивность и повышенную нагрузку, не ту, которую обещал в своём обращении президент», — пишет ТВ2 сотрудник одной из подстанций.

Автор письма отмечает, что в апреле некоторые сотрудники скорой доплату получили, но ее величина у всех отличалась.

«Большинство сотрудников никаких доплат не получили вовсе, я в том числе. Несмотря на то, что к пациентам с повышенной температурой выезжают бригады отдельной подстанции, у нас у всех есть риск заражения. Регулярно в стационарах обнаруживаются пациенты с COVIDом. Многие из них поступают туда в порядке скорой помощи, где контактируют с другими пациентами, таким образом со всеми ими контактируем и мы в приёмных отделениях стационаров.

Наша работа сама по себе подразумевает риск, ведь когда мы едем на вызов, неизвестно, что окажется там по приезду. Ведь пациент может не знать и не иметь клинических симптомов, но быть носителем вируса.Обследование сотрудников станции в виде мазков проводилось выборочно, вызвали конкретных сотрудников. Остальных никто не обследовал, несмотря на то, что главный санитарный врач указал на необходимость обследовать сотрудников, имеющих риск заражения на рабочих местах. Видимо, нас в эту категорию не включили, как и в тех, кому положены обещанные выплаты».

Другая обратившаяся отмечает, что тем, сотрудникам скорой помощи, которые работали с больными коронавирусом, заплатили от 10 до 25 тысяч. Она говорит, что из-за пандемии нагрузка существенно выросла, а руководство отказывается пояснять расчет стимулирующих выплат.

Фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи при Томской районной больнице Михаил также рассказывает, что выплаты не получил никто.

«Старший фельдшер пыталась дозвониться до экономического отдела, чтобы понять, что с выплатами, но там никто не берет трубку. Административный корпус закрыли, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Боятся. Звонили на горячую линию облздрава, там обещали дать аргументированный ответ в течение 10 дней», — говорит Михаил.

Он рассказывает, что число вызовов также увеличилось.

«Особенно увеличилось количество вызовов с ОРВИ, так как поликлиники сейчас никто не посещает, вызывают на дом. При этом не всегда правильно сообщается эпиданамнез. Бывает такое, что приезжаешь просто на повышенную температуру, а в итоге выясняется, что человек контактировал с больным коронавирусом. То есть, риск присутствует всегда».

Работники Светленской районной больницы написали коллективное обращение Владимиру Путину и жалобу в прокуратуру.

«В Светленской районной больнице все бригады выезжают на любые вызовы (с температурами, с пневмонией). Возят и рискуют люди, у которых маленькие дети. Получив оплату за апрель, все удивились, так как никто не получил доплату по постановлению Правительства. Обратившись в бухгалтерию Светленской районной больницы, мы получили ответ, что распоряжений из департамента не было, так как не было в апреле подтвержденных короновирусом. Позвонив на горячую линию департамента здравоохранения получили ответ: «Да действительно на федеральном уровне распоряжение такое было, но на местном мы решаем немного по другому», — говорится в письме сотрудников, адресованном в редакцию ТВ2.

Множество факторов расчета

По данным обладминистрации, выплаты за апрель должны получить 350 специалистов. Величина выплаты рассчитывалась для каждого работника индивидуально и зависела от многих факторов.

«Выплата рассчитывается, исходя из большого количества параметров, в том числе, количества отработанного времени, занимаемой должности, наличия локального нормативного акта внутри медицинской организации на эту тему. Также понятно, что у людей, работающих на ставку и на полставки будут разные абсолютно цифры. Также величина выплаты зависит от количества дежурств, того, когда создано структурное подразделение медорганизации, занимающееся COVID-19», — пояснял замгубернатора Иван Деев порталу vtomske.

При этом Деев подчеркивал, что выплаты получат те медработники, которые трудятся именно в структурном подразделении больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

«В первый месяц врач может получить меньше 80 тысяч. Это все зависит от того, когда издано распоряжение об открытии учреждения — в нашем случае — респираторного госпиталя на базе медсанчасти № 2. Срок работы врача до этого оплачен не будет, выплата начисляется только с момента открытия учреждения. А в последующие месяцы выплата будет полной, если врач отработал полное рабочее время за свою ставку. А если у человека было, например, меньшее количество дежурств, чем предусмотрено его ставкой, то получит выплату он не в полном объеме, а за фактически отработанное время. <...> Другой случай — если, например, рентген аппарат в больнице один, и врач-рентгенолог работает половину дня на красную зону, другую половину — на зеленую. То он получит полную выплату за все время работы», — сказал замгубернатора.

А что в других регионах?

На неполучение президентских выплат жалуются и сотрудники медучреждений других регионов. Так, сотрудники скорой помощи Анжеро-Судженска (Кемеровская область) выложили видео, в котором показали, в каких условиях они работают и пожаловались на невыплаты.

15 мая медики сообщили Тайге.инфо, что готовы начать голодовку, если им не выплатят положенные средства. Они настаивают, что доплаты должны осуществляться, как это и написано в постановлении правительства №415, и за работу с группами риска.

В кузбасском минздраве заявили, что записавшие обращение медики не имеют права на надбавки, так как не работают с пациентам, у которых подтвердился диагноз. Заявление о стирке комбинезонов и респираторов минздрав объяснил тем, что медики работают в многоразовых средствах индивидуальной защиты, которые подлежат обработке и дезинфекции.

Местная прокуратура и Кемеровское управление СК начали проверку.

Доследственную проверку по обращению медиков по поводу невыплаты зарплаты начало и иркутское управление СК. Иркутские медики также заявили, что «регулярно не выполняются распоряжения президента РФ, начиная с „майских указов“», а «выплаты <…> за работу с COVID-19 всем врачам, фельдшерам и другим работникам скорой помощи не выплачены».

В некоторых регионах выплаты стали рассчитывать исходя из времени, которое медработники проводили непосредственно с пациентами, у которых выявили коронавирус. В частности, о выплате в 250 рублей в качестве стимулирующих за работу с зараженными коронавирусом пациентами заявил водитель скорой помощи центральной городской больницы Искитима. Примерно ту же сумму, по его словам, начисляли и некоторым другим сотрудникам.

«Получаем тревожные сигналы...»

В Минздраве неоднократно говорили, что выплаты должны рассчитываться независимо от количества времени, которое врач проводит с пациентом, у которого диагностировали коронавирус.

«Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета, — сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. — В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили. Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал».

Замминистра объяснила, каким именно образом должна выплачиваться надбавка.

«Что касается так называемой президентской надбавки — она выплачивается в размере не более 100% на 1 ставку. То есть, если медработник работает на 0,5 ставки — он получает 50% надбавки, а если на 2 ставки, то все равно получает 1 выплату. При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — заявила Татьяна Семёнова.

15 мая Владимир Путин потребовал «прекратить канитель» и выплатить медикам полные суммы:

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — отмечал президент.

16 мая правительство выпустило новое распоряжение, в котором было сказано, что пункт про «фактически отработанное время» исключен из постановления № 484.

Еще через день, 17 мая, замглавы Минздрава Татьяна Семенова отправила письмо в региональные минздравы, в котором говорилось, что доплаты должны выдавать в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник отработал по установленному графику и как-либо контактировал с инфекцией.