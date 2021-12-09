Ревизор уехал. Что изменилось в Томске после ролика Варламова?

Полтора года прошло после приезда блогера Ильи Варламова в Томск. За это время его ролик «Упущенные возможности Томска: разваленный трамвай, сгнившее деревянное зодчество, нелепая набережная» посмотрели больше 1,2 млн человек. Но изменилось ли что-то в городе? Оказалось, что да.

Дворы русского Парижа

В самом начале своего видео Илья Варламов посещает район Томска, известный, как Париж. Блогер посещает наш город весной, мы же на пересечение улиц Льва Толстого и Лебедева пришли осенью, когда контраст наиболее заметен. Вот, например, здание по адресу Льва Толстого, 48А. Его внешний облик практически не изменился: полуразрушенный фасад, обвалившаяся штукатурка, разбитый фундамент. Однако за это время закрасили рекламу наркотиков, хотя на других домах она осталась. Жилой многоквартирник, как и многие здесь, спустя полтора года остается в аварийном состоянии. Главное, что исчезли повисшие ботинки на ветвях рядом растущего тополя.

В соседнем дворе локации с люком повезло больше. Когда-то здесь решили вмонтировать новое сооружение для доступа к подземным коммуникациям. Мусор, арматуру и куски бетона все-таки вывезли. Плиту с новым люком попытались сравнять с дворовым асфальтом — получилось почти незаметно. Появилась грузовая шина, но сколько она здесь пролежала – неизвестно. Остается только надеяться, что все изменения произошли не спустя год.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Трамвайное полотно, как и сам транспорт — ахиллесова пята города. Если первое, через год ремонтируют и заменяют в разных районах Томска, второе — или покупают, или получают в качестве подарка от «Мосгортранса». Приобретать новые или поддерживать в хорошем состоянии старые – возможности нет. Разбираем улицу Лебедева, от остановки Чкалова до Киевской (время в выпуске 9:55 – 10:55). В этом году ремонт путей проходил в два этапа: первый — с 15 июня по 18 июля, второй — с 19 по 31 июля. Транспорт в этот период времени не ходил. Что по итогу? Полностью перебрали трамвайное полотно на этом участке путей, проложили новые рельсы, залили площадки и пандусы к ним вблизи остановок. Трамваи, конечно, шуметь не перестали, зато стало комфортнее добираться к остановкам и дожидаться транспорт.

Оборудовали в этом районе и остановку: установили знак и лавку с навесом. Теперь, возможно, многие перестанут дожидаться транспорт вдоль путей. — Я здесь девять лет живу, и ни разу не было даже намека на знак, а тем более на остановку, — отзывается молодая девушка. — Еще дальше на Лебедева поставили такой же навес с лавочкой, но там на пересечении Лебедева – Комсомольского строят дом. — А вы ролик Варламова видели? — Нет.

Грызем гранит, но не науки

Одно из ключевых мест в ролике Варламова занимала набережная Ушайки. О реконструкции набережной Ушайки и центральной части главного городского проспекта Ленина губернатор Сергей Жвачкин пять лет назад договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Финансирование масштабного проекта полностью осуществлялось из внебюджетных источников – на средства газовиков – и превысило миллиард рублей, говорилось в пресс-релизе обладминистрации в сентябре 2019 года. После выхода ролика, блогер и губернатор Томской области даже успели обменяться репликами в интернете, Варламов на своем сайте, губернатор — через медиа. Вспомнить, как это было, можно здесь. Было заявлено, что сама территория вмещает одновременно свыше полутора тысяч человек, но по факту сейчас там можно встретить не больше десяти людей одновременно. Чтобы быть максимально объективными, мы отправились туда среди недели и в выходные, дневное и вечернее время. Изменений не заметили, люди как будто обходят это место по стороне с волнообразной стеной, и редко спускаются к самой реке Ушайке. Полная противоположность набережной, другая набережная — Томи, на которой нет даже лавочек. И в ролике Варламова (время в выпуске – 17:58), и сейчас там всегда можно встретить немало людей, даже в будни.

Набережная Ушайки Набережная Ушайки

Но вернемся к «гранитному памятнику». Хоть людей было не так много, нам удалось опросить пару человек и узнать их мнение по поводу общественного пространства. Выяснилось, что по большому счету жители нейтрально относятся к относительно новому месту, а обходят набережную, потому что привыкли. «Не хожу там, потому что чувствую себя, как «на ладони». А так, ну набережная как набережная, можно спуститься к речке, раньше же здесь вообще ничего не было. Летом здесь, конечно, людей больше», — поделился с нами Сергей.

Набережная Ушайки Набережная Ушайки

Из всех возможных изменений заработал только общественный туалет, внутри довольно чисто. Посменно дежурят работники. Они рассказали, что санузел не работал по причине ремонта, а сейчас любой житель или гость города может по необходимости им воспользоваться.

Глобально ничего нового на набережной до сих пор не появилось: нет дополнительных мест для отдыха, детских площадок для игр и даже новых лавочек. Однако сейчас Центр развития городской среды подготовил свой проект обновления этого пространства. По данным опроса, большинству горожан новая концепция понравилась.

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