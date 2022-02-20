«Решили участвовать в новом сезоне, чтобы просто кайфануть»: томичи снова в проекте «Импровизация. Команды»

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Импровизация. Команды». Каждую неделю в баттле участвуют две команды. У команд в запасе есть шесть раундов, которые отличаются по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, за каждую удачную шутку они начисляют той или иной команде по одному баллу. Томск на проекте вновь представляет команда «Такие», куда входят четверо импровизаторов: Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко. Импровизацией они занимаются больше девяти лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр». Томичи участвовали во всех трех сезонах шоу, но в первом и втором им удалось поучаствовать только в 1/4 финала. Зато в прошлом сезоне томская команда «Такие» стала чемпионом. Об участии в новом сезоне в статусе чемпионов нам рассказал участник команды Сергей Игуменшев.

— Вы вновь решили участвовать в шоу «Импровизация. Команды». Почему? Решили доказать что-то себе или соперникам? — Мы решили участвовать в новом сезоне проекта, чтобы просто кайфануть! Прошлые три сезона мы старались выиграть и очень переживали, нервничали, а здесь, в статусе чемпионов, мы добились, чего хотели и можем поиграть в свое удовольствие. — А поменялось ли в жизни что-то после победы в шоу. Стали ли чаще узнавать на улице, например? Звать на другие проекты? — Не сказать, что мы стали суперизвестными и нас стали узнавать на улице. Вот Руслан у нас живет в Москве, его иногда узнают, фотографируются с ним. Но у нас появилась большая фан-база. Теперь есть фан-аккаунты и даже телеграм-канал, в которых мы общаемся с нашими фанатами. — Готовились к новому сезону? Как именно? — Так как мы очень далеко живем от Москвы и вообще от какой-либо сцены, на которой проходят региональные баттлы «Импровизация. Команды», мы не имели возможности репетировать, с кем-то баттлиться. Поэтому в основном собирались сами или с друзьями. Есть у нас такое объединение Stand Up Community Tomsk, ребята там помогают нам тренироваться. И прям перед поездкой в Москву мы дали свой сольный большой концерт в ЦК ТГУ. Вот это и была наша тренировка!

— Насколько, в целом, в импровизационном шоу важен элемент подготовки? — Понятно, что наполнение и все шутки – это импровизация, но нужно привыкнуть к форматам, тем более, что от сезона к сезону они меняются и их надо наиграть, понять как они работают, какие зацепочки и крючки в них есть, поэтому, конечно, подготовка очень важна. — Почему из всех направлений юмора, вы решили остановиться именно на импровизационном жанре? — Перед тем как заниматься импровизацией, каждый из участников нашей команды прошел большой юмористический и творческий путь. Началось все с КВН, мы поиграли в разных командах. Когда наигрались, и нам это немножко надоело, мы вдруг узнали, что есть такой жанр как юмористическая импровизация. Мы посмотрели, как выступают в этом жанре, попробовали и подумали, что это действительно интересно, ново, неожиданно и начали делать свой театр. Руслан собрал свой коллектив, в котором нас не было на первых порах, потом потихонечку мы начали к нему присоединяться. И вот наш «Так себе театр» существует уже девять лет, и мы занимаемся юмористической импровизацией в Томске.

— Вообще, импровизация — это сложно? Как можно ей научиться? Что может помешать стать хорошим импровизатором? — Импровизация – это очень сложно. Несмотря на то, что нынешняя молодежь не любит КВН, мы ему благодарны. Именно подготовки к нему, мозговые штурмы при написании сценариев погрузили нас в структуру шутки, в юмор, в то, что может веселить человека. Также мы приобрели актерские навыки. И только обладая этим багажом можно начинать заниматься импровизацией. Просто так будет слишком сложно рассмешить человека современного, который уже пресыщен всевозможными юмористическими форматами. — Насколько импровизация сочетается с цензурой: с внешней или с внутренней? Может ли вообще быть цензура в импровизации? — Если говорить о цензуре, в нашем проекте цензуры как таковой нет. Понятно, что то, что выходит на телевидении, подвергается монтажу. Но в случае, если шутка смешная, оставляют ее такой, какая она есть. Если нужно какое-то слово прикрыть, его закрывают специальным звуком. Здесь вопрос идет даже не о цензуре, а о внутреннем моральном стержне. Что ты можешь себе позволить, а что не можешь. И постоянно задумываешься о том, как посмотрят на это другие. — А вы сталкивались с цензурированием шуток? — Здесь вопрос все-таки о морали. Если шутка смешная, она должна дойти до зрителя только в том случае, если она не аморальна.

— Помните ли свои первые выступления на публике? Какими они были? — Если говорить об импровизации, то это был достаточно маленький зал в Томске («Малина», которой сейчас не существует). Это попытки прямо на сцене постичь жанр. Где-то они удавались, где-то нет. Бывали некие эксперименты, когда мы зрителям сообщали, что «сейчас будет эксперимент. Строго не реагируйте!». Каждый что-то придумывал, привносил свое. Это была некая «разведка боем», потому что не было в доступе ни учебников, ни шоу по импровизации, чтобы посмотреть и поучиться. Но был гигантский интерес к этому, который подпитывал и не давал опустить руки, если что-то не получалось. — Вообще, волнуетесь перед съемками, выступлениями? Или, напротив, собраны и спокойны? Что помогает справиться с волнением? — Если посмотреть на нашу команду перед выступлением, то будет казаться, что у нас спокоен только Руслан, но это только внешне. Конечно же, все волнуются. И вообще, признак хорошего настоящего артиста – волноваться всегда перед выходом на сцену! Это такой профессиональный навык, потому что это волнение трансформируется в творческую энергию. Но если не удастся, а у нас бывали такие случаи, тогда будет, конечно, очень-очень сложно. — От чего пришлось отказаться ради юмора, ради съемок в шоу? — Ради юмора, в свое время, мы меньше времени уделяли учебе, пока учились в университете. А если говорить про съемки в проекте «Импровизация. Команды», мы частенько отказываемся от уже полученных заказов (трое из нашей команды ведущие мероприятий), возвращаем деньги и извиняемся. В общем, приходилось отказываться от заработка ради съемок в проекте.