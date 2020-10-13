Реформа в ТГПУ: кафедры объединяют в институты и сокращают ставки

Истории

В Томском педагогическом университете проходит управленческая реформа. Так, факультет иностранных языков и управление международного сотрудничества были преобразованы в Институт международных коммуникаций. В вузе появился Институт детства, а несколько кафедр были переданы на другие факультеты.

С чем связаны такие преобразования? Как на это реагируют преподаватели и что говорят в вузе? Об этом в материале ТВ2.

Полторы ставки на семь человек

«О реформе мы узнали в конце августа, когда было заседание Ученого совета. Как я узнала, голосование было не тайным, а очным. То есть уже было нарушение. Если бы голосование прошло тайно, то, как мне кажется, изменения бы не были поддержаны. А так люди испугались», — рассказывает профессор кафедры философии и социальных наук Татьяна Минченко.

Начать реформу в Педе решили с создания Института детства. Его создали на основе факультета культуры и искусств, а также факультета дошкольного и начального образования.

Минус в том, что не стало факультета. Мы сейчас за короткий период поняли то, что такая структура нужна. Сейчас пытаемся договориться о создании структуры взамен факультета, если обсуждение закончится положительно, то будем развиваться в достаточно хорошем русле. Пытаемся найти компромисс, который устроит всех, — комментирует ТВ2 заведующая кафедрой музыкального и художественного образования факультета культуры и искусств Наталья Романова.

По ее словам, студенты, узнав о преобразовании, находились в растерянности. Осложнял ситуацию и коронавирус, из-за которого нельзя было провести организационную встречу.

«Для них стрессовый момент то, что они не знают, что происходит в университете. Наша задача – работать с ребятами. Рассказывать им, что всегда действуем в их в интересах. Но пока сказать, хорошо это или плохо, рано», — отмечает Наталья Романова.

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Кафедру философии и социальных наук и кафедру отечественной истории и культурологии передали историко-филологическому факультету. Руководство вуза пообещало, что ставки не будут затронуты и будет больше нагрузки в связи с введением практических занятий. Однако часы лекций стали сокращаться еще с февраля 2020 года.

«Сейчас, например, в университете 30 часов философии. Для сравнения, в Педагогическом колледже — 48 часов. То есть мы по уровню ниже, чем колледж. Это базовый методологический курс, от которого решают избавиться. Решение неправильное и абсолютно нелогичное», — отмечает Татьяна Минченко.

До объединения на кафедре работало восемь человек. Сейчас есть ставки для двух профессоров.

Одна сотрудница у нас в декрете, но ей ведь тоже надо куда-то выходить. А у нас полторы ставки осталось, грубо говоря. Базовый курс, который по кафедре читали почти все, сократили вдвое. Мне сейчас предлагают 0,7 ставки с учетом того, что мне передают нагрузку съеденных коллег. Без этой нагрузки — 0,4 ставки. Хотя я избрана профессором на полную ставку до августа 2021 года. И это уже их проблема, что мне не могут найти нагрузку, — говорит Татьяна Минченко.

Однако говорить о массовом увольнении несогласных с проведенной реформой в ТГПУ также не спешат.

«Времена сложные. Наверное, год назад решение было бы более кардинальным. Бюджетная сфера все-таки остается стабильной. Педагоги, если и будут уходить, то не сразу и не все. Некоторые, возможно, адаптируются. Когда речь идет о том, что у тебя есть семья, то процесс увольнений будет очень постепенный. Возможно, уйдут совместители, у которых есть основное место работы. Штатные преподаватели очень подумают, прежде чем уходить. Так что тут 50/50», — говорят ТВ2 преподаватели.

Общий тренд

Общая тенденция по стране — оптимизация или реструктуризация. Цель укрупнения очевидна. Мы живем в непростых условиях, вызовы к образованию очень серьезные. Образование сейчас отстает. Данная мера — попытка вписаться в процессы, быть на одной волне с ними. Другое дело, какое видение у этих процессов, — говорит ТВ2 заведующая кафедрой музыкального и художественного образования факультета культуры и искусств Наталья Романова.

Так, в апреле этого года ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал крупнейшую реформу университета: 40 факультетов, институтов и лабораторий объединят в 14 высших школ.

В 2017 году подобную реформу пережил Томский политехнический университет. Тогда в вузе вместо институтов появились школы, вместо кафедр — отделения, бакалавриат разделили на два уровня, магистратуру на два типа. При этом было сокращено больше 80 преподавательских ставок. В конце 2019 год Виктор Демин, временно возглавивший университет, допускал, что реформу «могут развернуть обратно».

Фото: miptstream.ru

Влияет на проведение подобных реформ и соотношение преподавательско-ученического состава. Так, за последние десять лет, с 2010-го по 2018 год, количество студентов, обучающихся в университетах Томска, сократилось на 20 тысяч человек в год. Если в 2008 году в Томской области обучались 89,3 тысячи студентов, то в 2018-м их число достигало 59,3 тысячи человек. При этом, согласно дорожной карте, с 2018 года на 1 преподавателя должно приходиться 12 студентов. Хотя в 2012 году на 1 педагога приходилось 9,4 студентов. При этом, по данным профсоюза «Университетская солидарность», в российских вузах нагрузка на преподавателей является одной из самых высоких в мире — у некоторых она составляет почти 1300 часов в год при норме в 900 часов.

Безусловно, для администрации вузов такой смысл есть, — комментировал процессы оптимизации сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов. — Название «кафедра» меняется на название «департамент» (иногда этот процесс сопровождается сокращениями, изменениями условий труда), а те, кто возглавил новое структурное подразделение, становятся более зависимыми от руководства; часть преподавателей переводятся на непреподавательские должности. Например, в МФТИ кафедру иностранных языков переименовали в департамент иностранных языков, после чего весь преподавательский состав (ассистентов, доцентов и др.) перевели в методисты. А на методистов «майские указы» не распространяются, так как это не профессорско-преподавательский состав. Значит, зарплату можно платить какую угодно. На наш взгляд, ничего, кроме управленческого хаоса, данные нововведения не принесут.

Что говорят в университете?

Редакция ТВ2 неоднократно просила ТГПУ прокомментировать изменения. В середине сентября в пресс-службе попросили подождать до Дня учителя, пообещав после организовать интервью с ректором. В октябре в пресс-службе сказали, что ректор университета Андрей Макаренко на две недели ушел в отпуск, добавив, что перед отпуском он дал интервью каналу ГТРК-Томск.

«Можете взять комментарий оттуда», — сказали в управлении по связям с общественностью.

​В шестиминутном интервью ректор вуза Андрей Макаренко, действительно, рассказывает про создание Института детства.

1 сентября мы создали у себя такой институт — институт детства. Правильно сформировать мировоззрение — очень важная задача. Знаете, возникал такой термин, как архитектор мировоззрения, архитектор личности. Учитель должен быть таким архитектором. Он должен понимать, что формирует ребенка, когда и как правильно его сформировать. А период детства, мне кажется, все больше растягивается. Сейчас говорят о 20 годах, 30. Детство в современном мире становится все больше и больше. Поэтому необходимо правильно формировать ребенка. Эту задачу мы и поручаем новой структуре. Туда влился факультет дошкольного, начального образования и факультет культуры и искусства, потому что, мне кажется, мы недооцениваем художественно-эстетическое образование, которое позволяет формировать личность, — объяснял Андрей Макаренко изменения, произошедшие в вузе.

Больше про реформу ТГПУ ректор не говорил. Однако заметил, что Владимир Путин в нацпроекте поставил задачу, в том числе, стать ведущим университетом в своей отрасли. В презентации, подготовленной ректором, говорится, что изменения нужны для «повышения академической и деловой репутации», «роста заработной платы и качества жизни сотрудников», «достижения качества педагогического образования, отвечающего современным требованиям рынка труда».

«Мне кажется, что тот коллектив, который сейчас сформировался в университете — это коллектив и ученых, и преподавателей, и методистов, он может решать любые вызовы, которые ставит перед нами время».

Пока же изменения в Томском педагогическом продолжатся. Планируется, что после Нового года физико-математический и биолого-химический факультеты объединят в одну структуру.