СССР в 1920 году узаконил аборты первым в мире
. В 1925 году на 1000 жителей крупных городов приходилось, примерно, шесть случаев искусственного прерывания беременности. Однако уже в 1926 году в России полностью запретили аборты для впервые забеременевших женщин, а также делавших эту операцию менее полугода назад.
С 1930 года операция по искусственному прерыванию беременности стала платной. В 1936 году аборты вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности. Теперь их производили только по медицинским показаниям.
Инициаторы запрета надеялись, что в результате удастся увеличить численность населения. Однако практически сразу появились подпольные аборты и стали важной сферой теневой экономики. Нередко их проводили люди без медицинского образования, в результате женщины становились бесплодными а иногда и погибали.
Закон о запрете абортов действовал в СССР до 1955 года. Затем руководство страны разрешило проведение абортов в стенах специализированных медицинских учреждений. Аборт на дому по-прежнему оставался уголовно наказуемым. Врачу в этом случае грозило тюремное заключение до одного года, а в случае смерти пациентки — до восьми лет.
Сохранение спроса на незаконные аборты объяснялось просто: после аборта женщина должна была некоторое время находиться в больнице, по выходе из которой она получала листок нетрудоспособности, где в графе «диагноз» стояло слово «аборт». Поскольку далеко не все женщины жаждали обнародовать подробности своей личной жизни, многие предпочитали обращаться к частнику.
С 1980-х начали увеличивать сроки проведения абортов — до 24 недель и до 28, если есть особые социальные показания (инвалидность 1–2-й групп у мужа, смерть мужа во время беременности жены, расторжение брака, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы, наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав, многодетность, беременность в результате изнасилования).
В 1989 году разрешили амбулаторное прерывание беременности на ее ранних сроках путем вакуум — аспирации, по-другому — мини-аборт. Начали проводить медикаментозный аборт.
В 1996 году предельный срок для искусственного прерывания беременности был сокращен до 22 недель
(таковы и нормы ВОЗ), а перечень социальных показаний расширен. Показаниями к аборту стали считаться: отсутствие жилья, статус беженца или переселенца, безработица, доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в данном регионе, незамужество.
Российское законодательство об абортах до сих пор считается одним из самых либеральных в мире. Сейчас согласно «Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности
проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям — при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины — независимо от срока беременности.