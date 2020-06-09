Надежде 23 года. Отец разбился, когда Наде было всего девять месяцев, мать начала пить, умерла, когда девочке было 14 лет. Воспитывала Надю сначала одна бабушка, а затем вторая.



Надя закончила школу с двумя четверками, поступила в Томский государственный архитектурно-строительный университет. Училась хорошо и была старостой, но на втором курсе произошел конфликт. Девушка обсуждала с одногруппниками, какой подарок лучше купить преподавателю на день рождения, но так как голос у нее громкий, то проходящей мимо преподавательнице показалось, что Надя кричит на окружающих.



«Я ей сказала, что она ситуацию не знает и лезет. Та ответила… В общем, она как-то оскорбила меня, я достала телефон, стала снимать и попросила повторить, что было сказано. Она и говорит: «Бойся по темным улицам ходить». Я была в шоке, думала, вот так и пришла учиться в вышку», — рассказывает Надя.



Девушка пожаловалась на кафедру и ректору. Пожаловалась и в прокуратуру, где дело закрыли спустя два месяца. 30 декабря, в разгар зимней сессии, Надя узнала, что ее отчисляют. Девушка говорит, что экзамены были сданы, сведения об этом стояли в зачетках, но не в ведомостях.



«Устроилась на работу в зоомагазин. Поработала и решила открыть свой в интернете. Посчитала, получалась, что выгодно. Но тут узнала, что беременна. И получается, какой зоомагазин? Там корм — двадцать килограммов, грузчиков нет, все самой надо поднимать. Думала сделать аборт, так как жить дальше как-то надо», — говорит Надежда.



Отец ребенка от ситуации сразу открестился. Мол, случайная связь. Тогда одна из знакомых посоветовала девушке обратиться в фонд «Маленькая мама». Здесь Надю выслушали и поддержали: помогли и одеждой, и пеленками, даже фрукты-соки давали.

