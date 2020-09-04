Реакция фигурантов расследования Навального на фильм

Истории

«Если вы живете в Томске, то стоит вам щелкнуть выключателем, открыть кран, проехаться на лифте, выбросить мусор — как ваши деньги уходят депутатам-единороссам». Это цитата из фильма Алексея Навального. В нем он рассказывает о том, как жилищно-коммунальное хозяйство Томска стало частным.



«Единая Россия» — партия власти. Все те, кто руководит этими частным предприятиями — единороссы. И все они сейчас баллотируются в городскую Думу (либо по партийным спискам, либо по округам).



Фильм Алексея Навального «Томск в плену у депутатской мафии» за один день посмотрело больше 1 миллиона 700 тысяч человек.



Мы попытались прозвонить основных фигурантов расследования Алексея Навального и получить комментарии.

Свет. Отец и сыновья Резниковы

Цитаты из фильма:

«Городские сети города Томска оказались в руках именно этого достаточно известного в Томске человека. Известного, потому что он много лет работал директором «Горсетей», когда те были государственными.

<...> Сына Резников-старший привел за ручку в политику уже давно — тот уже и депутатом побыть успел, и заммэра Томска, и снова депутатом — сейчас он отвечает в гордуме за городское хозяйство, глава комитета (Максим Резников).

<...> А еще у электрической мафии есть запасной депутат — Телкова Елена Борисовна, она избирается по партийному списку «Единой России».

<...> Телкова — заместитель Резникова по комитету городского хозяйства и по совпадению партнер Резниковых по бизнесу — ей принадлежат 10 % ООО «Горсети». То есть мало им одного одного депутата-сына в горсовете. Они захватывают власть буквально целыми комитетами.

<...> Система видеонаблюдения и пожарные сигнализации. Фирмой-поставщиком владеет другой сын депутата Резникова, Игорь.

<...> Или вот еще — аренда представительских автомобилей (Мерседес и Ленд Крузер). У кого «Горсети» их арендуют? У фирмы некой Ясюк Галины Петровны.

<...> Эта же предприимчивая женщина продает «Горсетям» щебень, трубы, кабеля и иллюминацию. Знаете, кто она? Она начальница столовой «Горсетей». И свою работу в столовой совмещает с продажей всего, что пожелает закупать ее начальство».

Мы дозвонились до Владимира Резникова (старшего), руководителя «Горсетей». Фильм он уже посмотрел.

— Ну, что тут обсуждать. Пусть докажет. «Горсети» был в аренде с 1986 года, и имущество городское муниципальное никто не украл, как оно было в казне муниципалитета, так и осталось. И все закупки мы производим только по конкурсу. У Резникова Игоря, у кого угодно, только по конкурсу. И заведующая столовой уже давно не заведующая.

Я, как выборы пройдут, давно хотел сделать пресс-конференцию, рассказать о том, сколько сделано, что делается.

Тут не Резников важен. Вот дом мой показали. Но рядом дома еще лучше и больше. Ради выборов это все делается.

Вода. Кирилл Новожилов

Цитируем фильм:

«В 2010 году городское водоснабжение и водоотведение отдали в долгосрочное управление известной французской фирме, которая обещала многомиллиардные инвестиции и свой европейский опыт. Пока все звучит хорошо, да?

Но на практике все сложилось совершенно по-другому. Да, французы действительно были. Но обещанные миллиарды инвестиций и полная модернизация водоканала так и не случилась. Зато в 2011 году депутаты городской Думы одобрили новую инвестиционную программу — вместо 7 миллиардов там был один, и «инвестировать» почему-то решили не через французов, а с помощью обычных томичей — через повышенные тарифы.

Среди депутатов, одобривших это, был и наш герой Новожилов. Все это время под вывеской «французов» — через офшорные фирмы — водоканалом владел именно он. И сегодня томский водоканал совсем не томский. Он чешский. Реальной его владелицей через чешскую компанию является сестра единоросса Новожилова — Дарья Токминина.

Новожилов управляет водоканалом точно так же, как это делает его коллега-единоросс в «Горсетях». Занимая монопольное положение на рынке, он знает, что вам придется оплачивать все, что они смогут запихнуть в тариф. И поэтому самые крупные подряды водоканала достаются ему самому и его родственникам. Предприимчивая семья делает прокладку труб, ремонт, строительство, проектирование насосных станций и даже очистку канализационных вод.

Услуги родни обходятся недешево. Именно поэтому тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние 5 лет».

Кирилл Новожилов был на совещании, когда мы ему попытались дозвониться. Но на некоторые вопросы ответил по WhatsApp:

«Здесь одно можно только сказать, идет предвыборная борьба и в конкурентной борьбе используются все способы».

На вопрос, смотрел ли он предыдущие расследования Навального, Новожилов ответил:

«Сильно не смотрел, т. к. понятно, что каждый достигает своих целей и все одно и то же».

На вопрос о сути самих обвинений Кирилл Новожилов не ответил.

УК "Жилище" и другие. Сергей Панасюк

Цитируем фильм:

«УК «Жилище» — часть еще одного коммунального гиганта, в него же входит и УК «Тверская». Вместе эти две компании управляют почти 150-ю домами в Кировском и Советском районах Томска. Они собирают коммунальные платежи, они выставляют счета за свет, воду, обслуживание общих помещений, они вывозят мусор и обслуживают подъезд. То, что мы называем «квартплата», — все эти деньги идут этим управляющим компаниям.

<...> Когда-то было муниципальное предприятие: оно называлось УК «Жилище», оно обслуживало дома, и наемным директором там был депутат от «Единой России» Сергей Панасюк.

<...> Параллельно с этим, будучи заместителем мэра по ЖКХ, он создал коммерческую компанию с таким же названием — «Жилище», и постепенно обслуживание домов перевели на нее. Сейчас фирма принадлежит его жене.

<...> Но это не самое интересное. Секретным партнером Панасюков по этому бизнесу является наш старый знакомый — сын бывшего генпрокурора России Артем Юрьевич Чайка. Доля оформлена на тетю его жены, Марины Чайки.

<...> Сергей Панасюк — депутат и директор государственной компании «ТомскРТС». Она занимается сбытом тепловой и энергии и обслуживает тепловые сети города Томска. Его жена Елена Панасюк вместе с женой другого бывшего депутата и заместителя мэра Владимира Хана учреждает несколько управляющих компаний. В дело берут и дочь Панасюка, у нее есть еще две управляющие компании, в других районах. Всего 4 конторы и почти 200 домов — это самая большая управляющая компания города».

А вот Сергей Панасюк от общения отказался. Хотя сообщения наши явно читал.