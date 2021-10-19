«Разложить мусор по кучкам». Что ждет раздельный сбор мусора в Томске

Правительство выделило регионам миллиард рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Деньги получат 46 регионов, и Томской области в этом списке нет. При этом, томичи неоднократно жаловались на сложности с организацией процесса: в городе не хватает специальных сеток, а порой возникают сложности в обслуживании уже имеющихся. Сейчас в городе ждут открытия первых экологических пунктов. В них любой желающий сможет сдать вторсырье и получить за это небольшие деньги. О том, как пункты приема вторсырья могут изменить облик города, почему сортировка сейчас в тренде и как самим начать раскладывать мусор по пакетикам, мы поговорили с директором компании «Седьмой лепесток» Дмитрием Митасовым.

Один экопункт на 25 тысяч жителей

«Седьмой лепесток» — это федеральный проект, который уже запущен в части регионов. Это Липецк, Воронеж, Нижний Новгород. Теперь к проекту присоединился и Томск, и сейчас мы ждем экопункты. Единая стилистика исполнения, наши пункты не будут ничем отличаться от пунктов «Седьмого лепестка» в Воронеже, Липецке и т.д. Поэтому два пункта изготовлены на заказ, мы их везем в Томск ж/д транспортом (не стандартные габариты), а остальные уже будут изготавливаться в Томске по образу и подобию», — рассказывает Дмитрий Митасов, один из учредителей компании «АБФ ресурс» и директор компании «Седьмой лепесток».

Сейчас открытие центров перенесено на ноябрь. Планируется, что первый эко-пункт в Томске появится на ул. Красноармейская, 120, вблизи развлекательного центра Fакел. А второй установят в Северске, на улице Первомайской.

По словам Дмитрия, несмотря на то, что установка одного пункта обходится примерно в 1,5 млн рублей, проект не рассчитан на получение прибыли. «Наш подход заключается в том, что эти пункты должны стать частью современной инфраструктуры города. По нашему мнению, необходимо устанавливать один пункт на 25 тысяч жителей. Хотелось бы до Нового года установить шесть-семь штук. На данном этапе выбрано несколько площадок, по нашему мнению, подходящих для размещения будущих пунктов, которые были бы удобны для жителей. Например, рассматриваем территорию на въезде в Зеленые горки, чтобы можно было, идя на остановку, занести пакет с сырьем», — говорит он.

Пример других городов проекта показывает, что такие пункты пользуются популярностью. В Воронеже, например, в пункты сдают до 5 тонн вторсырья в месяц. Внутреннее исполнение эко-пунктов тематическое — обстановка одного сделана из дерева, другого — из металла.

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В целом, в планах открыть в Томске до 30 эко-пунктов, где стоимость сданного килограмма «чистого» вторсырья составит от 3 до 10 рублей. А пока? Пока со сдачей мусора на сортировку в Томске есть определенные сложности. «Чистый мир» после конфликта с региональным оператором прекратил обслуживание своих сеток, остались 320 оранжевых контейнеров «АБФ Логистик». «Для организации процесса раздельного сбора отходов в Томске необходимо дополнительно приобрести более 3000 контейнеров для раздельного сбора. Плюс большое количество мусоровозной техники для обслуживания данных контейнеров, а следовательно это дополнительные водители, дополнительная нагрузка на дорожное полотно, дополнительный расход топлива. Все это повлечет за собой рост тарифа. Эко-пункты, наоборот, готовы покупать у жителей то, что не является отходом, и то, что не попадет в контейнер для мусора, то есть полезное сырье. И все, что будет куплено, 100% будет переработано. Также необходимо понимать, что отходы стеклотары, зачастую вообще не доезжают до мусоросортировочного комплекса, так как, что при раздельном накоплении, что при отсутствии раздельного накопления, отход «едет» в мусоровозе, где отходы подпрессовываются пресс-плитой (по технологии транспортирования). По нашим данным до 70% отходов стеклотары не пригодны к ручной сортировке», — рассказывает Дмитрий.

Бутылка, бумага и хвост

Утилизация/переработка мусора — были как раз одной из целей мусорной реформы. Чтобы эту цель достичь, каждый регион разработал свою территориальную схему обращения с отходами. В этом документе указаны все источники образования отходов, а также элементы инфраструктуры обращения с ними — сортировочные комплексы, предприятия по утилизации, полигоны ТКО, а также планируемые объекты. Согласно новой территориальной схеме, в ближайшие два года в Томской области планируется ввести в эксплуатацию сеть мусоросортировочных комплексов. Самым крупным из них станет автоматизированный комплекс в Томске. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей, строительство объекта планируется осуществлять в две очереди. Власти говорили, что первая очередь, мощностью 80 тыс. тонн в год, будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году. Введение в эксплуатацию второй очереди объекта приведет к увеличению общей мощности комплекса до 200 тыс. тонн в год.

«Мусоросортировочный комплекс — это место, где с помощью современного оборудования можно мусор разложить по кучкам. Но сортировка должна одновременно развиваться с производственными мощностями по утилизации. То есть, мы собрали, отсортировали, а наша промышленность должна быть в состоянии переработать его и что-то произвести. Ведь если предложение превысит спрос, то ничего не получится. И сейчас постоянно открываются новые предприятия, которые становятся все технологичнее. Эта отрасль постоянно развивается», — говорит Дмитрий. Сейчас первый город в области, где с 2017 года работает простой полуавтоматический комплекс — Северск.

Как же работает подобный комплекс? Начинается все с разгрузки. Мусоровозы заезжают и разгружаются на приемной площадке. Затем вся работа выстроена по определенной схеме. Сначала выбирается крупногабаритный мусор. Например, мебель, доски, крупная техника — то, что может повредить оборудование на следующих стадиях сортировки. Все остальные отходы попадают в разрывателипакетов. Мусор освобождается от них, а специальный вал формирует слой отходов на конвейере. Конвейерная лента поднимает отходы в зону предварительной сортировки. Это единственный участок, где используется ручной труд. Люди убирают большие куски металла, картона, стекло. Далее поток отходов проходит черезметаллосепараторы и сепараторы цветных металлов. Далее все попадает в роторный сепаратор, где отделяется фракция с высокой насыпной плотностью (меньше 7 сантиметров). Это могут быть листья, чайные пакетики, уличный смет, камни, песок и т.д. Все эта масса попадет в зону компостирования, где отход размещается в специальных условиях хранения на 14-21 день и согласно тех. условиям, в процессе утилизации из мусора получается техногрунт. Основной же мусорный поток направляется на оптический сепаратор, на разгонном столе мусор расстилается по периметру, а затем поток воздуха “отстреливает” определенной отход. То есть, поэтапно из общей кучи убираются полимеры, текстиль, бумага, дерево. Остатки - хвосты - попадают либо в пресс-компактор, либо ждут термической утилизации. Полимеры же попадают в дальнейшую зону распределения, где по видам разделяются канистры, бутылки, пленки и т.д. Затем идет зона ручной сортировки. Например, есть заводы, где принимается ПЭТ-бутылка всех цветов. А есть заводы, где принимается бутылка по отдельным цветам.

Подобные комплексы уже работают во всех крупных городах России. Рядом с нами это — Новокузнецк, Красноярск и Омск. В центральной части России это — Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара и т.д. Собранное сырье затем развозится по всей России. «На территории Сибири есть крупные предприятия, такие как, например, завод «Экран». Они производят стеклотару, работают на оборонную промышленность. Закупают отходы стеклотары по всей России, а потом переплавляют стеклобой в новую тару. С отходами макулатуры все проще. В России работает более 10-15 мощных предприятий. Поблизости с нами это «Кузбасский скарабей» в Кемерово , «Алтай-кровля» в Новоалтайске. В Омске крупный завод, в Набережных челнах. В связи с развитием мусорной реформы деловых отходов становится все больше, поэтому все больше становится предприятий, которые занимаются переработкой. Например, в Омске успешно работает завод «Сибпласт», где из упаковок из-под чистящих средств, канистр производят гранулу, из которой потом производят гигантское количество вещей, например, тазики, ведра, канистры, ручки, крышки и другие малые архитектурные формы», — рассказывает Дмитрий. То, как мусорная реформа влияет на технологию утилизации отходов можно увидеть на примере ПЭТ-бутылки, одного из самых распространенных отходов в мире. «До реформы, существовало несколько понятных технологий, с понятными участниками рынка, которые были в состоянии утилизировать ПЭТ. В результате «той» утилизации мы получали конечный продукт, не пригодной дальнейшей утилизации, т.е. не был достигнут этот самый эффект рециклинга. Дать вторую жизнь мы им не можем. Изготавливали стрипленту и нетканое волокно, которые потом использовали на стройплощадках и в качестве наполнителя для подушек, утеплителей и т.д. Сегодня технологии позволяют использовать вторичный ПЭТ в пищевой промышленности, что в свою очередь позволяет из «старых» бутылок производить «новые» по принципу bottle to bottle. Европейское оборудование в состоянии так очистить материал, что вторичная гранула становится близка к первичному материалу. Поэтому думаю, что технологии переработки фракций будут стремиться именно к такому принципу, к рециклингу, в общем», — говорит Дмитрий.

Хочу сортировать мусор. С чего начать?

По статистике, каждый человек за год производит примерно 400 кг мусора. При этом, по данным Министерства природных ресурсов, перерабатывается только 8% всех отходов.

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С чего начать сортировку дома? «Новичкам» сортировки рекомендуют начинать с чего-то одного, например, собирать только стекло, бумагу или батарейки. А потом постепенно увеличивать число фракций. Лучше всего завести под каждую фракцию несколько контейнеров и подписать каждый — например, один для пластика, другой для стекла и третий для бумаги. При этом, батарейки, градусники, аккумуляторы, просроченные лекарства, бытовую химию, растворители и краски, технику нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами, иначе вредные вещества (ртуть, свинец, никель, кадмий, щелочи) попадут в окружающую среду. В период пандемии Роспотребнадзор рекомендует собирать отдельно все, что контактирует со слизистыми. Это маски, салфетки, зубочистки, линзы. Специалисты советуют складывать такие отходы в отдельный пакет. После наполнения его нужно плотно завязать и оставить на трое суток. Такая процедура поможет обезвредить отходы и снизить риск распространения вируса.

Что делать с пищевыми отходами? Их можно использовать в качестве компоста, а если огорода нет, то можно установить специальный кухонный измельчитель. Главное правило любой сортировки, чтобы фракция была чистой. Поэтому те вещи, которые вы хотите отдать на переработку, лучше всего хранить в отдельном месте. Емкости лучше всего предварительно вымыть, высушить и спрессовать. Крышки, дозаторы и наклейки нужно снять и сортировать отдельно. Бумажный мусор также надо освободить от скрепок, пружин и прочих вставок. «Я наблюдаю, как работает отрасль. Вспомните, какой изначально был хаос. Сейчас ситуация стала намного лучше, хотя, по сути, прошло же не так много времени со старта реформы. Все приводят в пример Европу, но не надо забывать, что они раздельным сбором мусора начали заниматься в 60-ых и стали этим заниматься не потому, что были супер-осознанные, а потому что у них были ограниченные земельные ресурсы. Согласно нацпроекту «Экология», Томская область к 2030-ым годам должна сортировать 100% мусора. Уверен, что это вполне реально», — говорит Дмитрий Митасов.