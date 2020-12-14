Добрые новости
14 декабря,
2020
«Работаем в красной зоне за 755 рублей»
Медсестрам, уборщикам, санитарам и буфетчицам, которые работают в ковидных госпиталях в Томске, не пришли обещанные надбавки за октябрь. Об этом ТВ2 рассказали сотрудники. Какие выплаты положены сотрудникам больниц, где лечат коронавирус?
Уборщицы ковидного госпиталя роддома №4 в томске
Ковидный госпиталь: Роддом №4
Роддом №4 перепрофилировали под ковидный госпиталь в октябре 2020 года. Стали набирать новых сотрудников, но большинство персонала перешли из роддома работать в красную зону: других вариантов не было. По словам уборщиц, при устройстве на работу обещали заплатить от 40 до 70 тысяч рублей. Деньги многим до сих пор на карту так и не пришли, кто-то увидел свой трудовой договор только после увольнения. По словам уборщиц, они напрямую работают с заболевшими ковидом и заменяют санитаров.

Ирина К. звонит в редакцию ТВ2 прямо из красной зоны. Телефон в ее руках — в специальном защитном чехле, тогда его можно пронести в отделение. Ирина работала уборщицей в роддоме №4 еще до перепрофилирования, раньше месячный оклад Ирины составлял 16 тысяч рублей. В конце ноября она получила аванс в размере 755 рублей. Ирина не понимает, как начисляется зарплата в госпитале. По ее словам, у всех уборщиц в квитках стоят разные суммы, а трудовой договор с некоторыми сотрудниками госпиталя так и не заключили.

«Помимо своей работы по уборке, я выполняю работу санитарки, но нигде это не указывается, — говорит Ирина. — Когда роддом перевели в ковидный госпиталь, нам обещали заплатить по 40 тысяч рублей. Мы этот месяц помогали медсестрам и врачам, работали по 12 часов. Мы помогаем кормить пациентов, собираем мочу, капаем в нос, меняем белье. Всем заплатили, а нам — нет. Государство на это выделяет деньги, а мы не считаемся медработниками, если не нравится — уходите, говорят нам. Почему мы должны работать в коронавирусном госпитале и не получать за это дополнительные выплаты?»

В зарплатном квитке у Ирины сейчас стоит оклад — 5 627 рублей в месяц. На зарплатную карту пришло около 6 тысяч рублей.

«Я недавно получила аванс 755 рублей, как мне жить на эти деньги? — негодует Ирина. — Почему не могут выплатить ковидные деньги за октябрь и ноябрь? Трудового договора у нас не было, он до сих пор на подписании у главврача. Как выяснилось в отделе кадров, у буфетчиков, поваров, уборщиц не было вообще никакого трудового договора».
Зарплатные квитки Ирины
«На работу в ковидный госпиталь выстроилась очередь добровольцев
Студентка томского базового медицинского колледжа Анна Геращенко узнала, что можно заработать в коронавирусном госпитале от одногруппников. Работать нужно было по сменам, день чередовался с ночью по 12 часов. У Анны на руках были корочки младшей медицинской сестры, но ее все равно взяли на должность уборщицы с обязанностями санитарки.
Анна Геращенко
Нам сказали, что можно устроиться в госпиталь уборщиками и получить зарплату 70 тысяч. В отделе кадров роддома №4 выстроилась огромная очередь желающих работать в ковидном госпитале. Нас спросили, умеем ли мы утилизировать отходы класса B, и все. Сказали, что берут нас на должность уборщиков с функцией санитаров. Ставок санитаров в госпитале не было. Трудовой договор мы не видели. Мы согласились. Я совмещала учебу и работу в госпитале. На учебу это никак не повлияло, я пропускала один день в неделю. Мы не думали, что нас обманут. В госпиталь мы заходили через подвал, нам мерили температуру, обрабатывали руки. За защитные костюмы мы расписывались в специальном журнале. В костюмах мы мыли палаты, санузлы, стены, уносили утки за пациентами. Лежачих пациентов нужно было накормить, подмыть и поменять им памперс. Уборщики должны убирать, а мы напрямую контактируем с пациентами. И нам ничего не положено?!»
Анна Геращенко, уборщица ковидария
Анна работала в госпитале с 22 октября по 10 ноября, потом ушла на больничный. Получила за октябрь 20 тысяч, деньги перечисляли частями. Последнюю выплату перевели в декабре, когда Анна уже уволилась. Обещанных начислений 40-70 тысяч за работу в респираторном госпитале Анна так и не увидела. Вместе с Анной уволились еще три ее одногруппницы, которые тоже работали уборщицами в роддоме №4.

Изучив трудовой договор Анны, адвокат Михаил Ерастов отметил, что договор уборщиц «тщательно продуман и составлен хитро.
«Фактически в этом договоре уборщики выполняют свои функции, но формулировки настолько продуманы и размыты, что по этому договору можно много других обязанностей сверх указанных возложить на уборщиков», — объясняет Михаил Ерастов.

Если у вас нет должностных инструкций и трудового договора на руках, специалисты общественной организации «Альянс врачей» советуют запросить эти документы в отделе кадров. Шаблон такого запроса вы найдете здесь.

Если в вашем трудовом договоре написаны функции санитара при должности уборщик помещений — нужно оформить заявление и отнести его главному врачу о внесении изменений.

«Если же вы хотите продолжать работу у постели больного в качестве санитара, то нужно написать заявление об изменении должности в ваш трудовой договор, и, если это необходимо, предоставить вам возможность пройти обучение согласно профессиональному стандарту. Соответствующий шаблон вы найдете здесь», — пишут специалисты общественной организации «Альянс врачей».

С зарплаты Анны вычли 13% налогов. Стимулирующие выплаты не облагаются налогом только у медицинского персонала. Поэтому это не нарушение.

Сейчас Анна работает в новом ковидном госпитале в Северном парке. Это новая больница, которую после строительства сразу перепрофилировали под ковидный госпиталь. По словам Анны, условия работы ее устраивают. За месяц работы ей обещали заплатить 60 тысяч рублей. На этот раз она подписала договор сразу.

Должности санитаров в России упразднили пару лет назад. Массово понижали санитарок до уборщиц по всей стране для того, чтобы выполнить майские указы Путина. Санитарок определили в уборщицы, уменьшили им зарплату, убрали медицинский стаж. Больше они не считаются медперсоналом. Такая оптимизация экономила бюджетные средства..

С мая 2020 года Путин назначил медработникам дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными. Но уборщицам федеральные надбавки к зарплате и компенсации за заражение коронавирусом не положены. Они официально не медперсонал. При этом уборщицы, то есть бывшие санитарки, убирают каждый день в палатах, где лежат ковидные пациенты, и по-прежнему выполняют функции упраздненной профессии.

Ковидный госпиталь роддома №4
Буфетчицам выплата не положена
Буфетчицы в роддоме №4 тоже не получили ковидные выплаты. Когда роддом переделали в ковидный госпиталь, буфетчица Светлана Кузнецова осталась на прежнем месте работы. По словам Светланы, руководство больницы никак не комментирует ситуацию с выплатами. Ковидные деньги за октябрь женщина не получила. Светлана работает в красной зоне: кормит пациентов с COVID-19, отвозит в палаты завтраки, обеды и ужины.

«Нам сократили основную зарплату, — говорит Кузнецова. — Мы перешли на работу в госпиталь из роддома. Когда мы начали разбираться, почему нам не перечислили деньги за месяц работы, выяснилось, что и трудовой договор с нами не был составлен. Мы ничего не понимаем, что происходит: кому-то выплатили тысячу рублей, кому-то 750 рублей».
А кто главврач?

Бывший глава департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов возглавил роддом № 4 в августе этого года. Холопов был руководителем областного департамента здравоохранения с 2014 года. В 2020 году губернатор Сергей Жвачкин освободил Холопова от должности после скандала с фотографиями черных мешков, сделанными в отделении томского морга.

Связаться с Александром Холоповым редакции ТВ2 не удалось, он не стал брать трубку, потом телефон стал недоступен.

В департаменте здравоохранения Томской области прокомментировали, что все стимулирующие выплаты уборщикам служебных помещений роддома №4 за фактическое время работы в респираторном госпитале за октябрь выплатили.

«Выплаты за ноябрь месяц будут произведены в установленные сроки выплаты заработной платы», — отметили в облздраве.

По словам адвоката Михаила Ерастова, уборщикам, лифтершам и буфетчикам, которые работают в ковидных госпиталях, дополнительные выплаты должны выплачивать из областного бюджета. дополнительные выплаты платят из областного бюджета. Их размер должен быть указан во внутренних нормативных актах медицинских учреждений.

Как пишет РИА Томск, респираторный госпиталь в томском роддоме №4 может первым перестать принимать пациентов с коронавирусом после открытия «ковидария» на площадях Дворца зрелищ и спорта.
Томская районная больница
Наталья (имя изменено) работает медсестрой в перепрофилированной под ковидный госпиталь в Томской районной больнице в Тимирязево. С июня она получала положенные ковидные деньги. В октябре обещанных выплат в размере 65 тысяч так и не выплатили.

— Ковидные деньги не выплатили всей больнице, — говорит Наталья. — Все боятся жаловаться открыто, работы другой нет. В департаменте здравоохранения Томской области нам говорят, что деньги из Москвы за октябрь им так и не поступили.
Санитар Сергей Шорин устроился в ковидный госпиталь Томской районной больницы в октябре. С трудовым договором у Сергея проблем не было. Он выполняет функции уборщика и санитара. По его словам, все санитары госпиталя в октябре не получили выплаты. За разъяснениями он обратился в прокуратуру, теперь ждет официальный ответ.

Раньше он работал санитаром в ковидном госпитале СибГМУ и получал сначала около 100 тысяч рублей в месяц, потом сумма уменьшалась на 10-20 тысяч. Ковидный госпиталь СибГМУ закрыли, и Сергей искал новую работу. По его словам, за октябрь в томской районной больнице ему не выплатили 32 500 рублей.
С ноября правительство отменило постановление № 415, а постановление № 484 предусматривало выплаты только с апреля по октябрь. Но "ковидные деньги" все равно будут выплачивать.

Теперь медработники будут получать специальные социальные выплаты по постановлению Правительства от 30.10.2020 № 1762.Их рассчитывают за фактически отработанное время, то есть за смену.

Поскольку часть медиков по новому постановлению теряет часть выплат, их компенсируют за счет регионального бюджета. Как сообщил агентству РИА Томск замгубернатора по соцполитике Иван Деев, Томская область получила на эти цели 83 миллиона рублей. Эти средства будут выплачиваться медикам не через региональный бюджет, а через Фонд социального страхования, куда медорганизации передают данные о сотрудниках.

«Теперь размер выплат за работу с «ковидными» пациентами привязан к количеству смен в «красной зоне». Если раньше можно было войти в нее один раз и, независимо от объема работы, получить полную выплату (например, стоматолог, которого пригласили к пациенту в «красной зоне»), то теперь для получения полной выплаты за месяц, необходимо отработать количество полных смен на одну ставку», – добавил он.

Для врачей, постоянно работающих с пациентами с COVID-19, выплаты (при работе на одну ставку) составят порядка 80 тысяч рублей в месяц, при работе на 1,5 ставки выплата вырастет на 50%, при работе на полставки – на 50% уменьшится. Такая же шкала разработана и для младшего медперсонала, водителей и других сотрудников «ковидариев. Кроме того, выплаты с декабря начнут получать и диспетчеры скорой помощи.

С 1 декабря сотрудники «ковидариев», которым положены специальные выплаты, будут узнавать о факте зачисления средств на портале Госуслуг.

Если медперсоналу не выплачивают деньги за ковидных пациентов, это значит что медкомиссия по месту работы не передала данные в Фонд соцстрахования. Медработникам нужно обращаться за разъяснениями к начальству больницы.

Кому положены выплаты?

Медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сколько получите?

Размер выплаты будет зависеть от вашей должности:
Деньги Фонд социального страхования будет напрямую перечислять медработникам на банковские карты, число отработанных смен учитывается в специальной программе фонда, установленной во всех медучреждениях региона – в нее заносится табель рабочего времени с указанием числа отработанных смен. Выплаты за ноябрь по новому порядку медработники в Томской области получат в декабре.

Татьяна Голикова на очередном совещании обещала, что выплаты за ноябрь поступят медикам из ФСС не позднее 15 декабря. А за 25 рабочих дней декабря оплата должна быть произведена до конца 2020 года.

Во время подготовки материала медсестре Наталье из Томской районной больницы пришла выплата за октябрь.

Декабрь, 2020

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