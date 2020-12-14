«Работаем в красной зоне за 755 рублей»

Роддом №4 перепрофилировали под ковидный госпиталь в октябре 2020 года. Стали набирать новых сотрудников, но большинство персонала перешли из роддома работать в красную зону: других вариантов не было. По словам уборщиц, при устройстве на работу обещали заплатить от 40 до 70 тысяч рублей. Деньги многим до сих пор на карту так и не пришли, кто-то увидел свой трудовой договор только после увольнения. По словам уборщиц, они напрямую работают с заболевшими ковидом и заменяют санитаров.



Ирина К. звонит в редакцию ТВ2 прямо из красной зоны. Телефон в ее руках — в специальном защитном чехле, тогда его можно пронести в отделение. Ирина работала уборщицей в роддоме №4 еще до перепрофилирования, раньше месячный оклад Ирины составлял 16 тысяч рублей. В конце ноября она получила аванс в размере 755 рублей. Ирина не понимает, как начисляется зарплата в госпитале. По ее словам, у всех уборщиц в квитках стоят разные суммы, а трудовой договор с некоторыми сотрудниками госпиталя так и не заключили.



«Помимо своей работы по уборке, я выполняю работу санитарки, но нигде это не указывается, — говорит Ирина. — Когда роддом перевели в ковидный госпиталь, нам обещали заплатить по 40 тысяч рублей. Мы этот месяц помогали медсестрам и врачам, работали по 12 часов. Мы помогаем кормить пациентов, собираем мочу, капаем в нос, меняем белье. Всем заплатили, а нам — нет. Государство на это выделяет деньги, а мы не считаемся медработниками, если не нравится — уходите, говорят нам. Почему мы должны работать в коронавирусном госпитале и не получать за это дополнительные выплаты?»



В зарплатном квитке у Ирины сейчас стоит оклад — 5 627 рублей в месяц. На зарплатную карту пришло около 6 тысяч рублей.



«Я недавно получила аванс 755 рублей, как мне жить на эти деньги? — негодует Ирина. — Почему не могут выплатить ковидные деньги за октябрь и ноябрь? Трудового договора у нас не было, он до сих пор на подписании у главврача. Как выяснилось в отделе кадров, у буфетчиков, поваров, уборщиц не было вообще никакого трудового договора».

