«Работаем в красной зоне за 755 рублей»

С ноября правительство отменило постановление № 415
, а постановление № 484 предусматривало выплаты только с апреля по октябрь. Но "ковидные деньги" все равно будут выплачивать
.
Теперь медработники будут получать специальные социальные выплаты по постановлению Правительства от 30.10.2020 № 1762.Их рассчитывают за фактически отработанное время, то есть за смену.
Поскольку часть медиков по новому постановлению теряет часть выплат, их компенсируют за счет регионального бюджета. Как сообщил
агентству РИА Томск замгубернатора по соцполитике Иван Деев, Томская область получила на эти цели 83 миллиона рублей. Эти средства будут выплачиваться медикам не через региональный бюджет, а через Фонд социального страхования
, куда медорганизации передают данные о сотрудниках.
«Теперь размер выплат за работу с «ковидными» пациентами привязан к количеству смен в «красной зоне». Если раньше можно было войти в нее один раз и, независимо от объема работы, получить полную выплату (например, стоматолог, которого пригласили к пациенту в «красной зоне»), то теперь для получения полной выплаты за месяц, необходимо отработать количество полных смен на одну ставку», – добавил он.
Для врачей, постоянно работающих с пациентами с COVID-19, выплаты (при работе на одну ставку) составят порядка 80 тысяч рублей в месяц, при работе на 1,5 ставки выплата вырастет на 50%, при работе на полставки – на 50% уменьшится. Такая же шкала разработана и для младшего медперсонала, водителей и других сотрудников «ковидариев. Кроме того, выплаты с декабря начнут получать и диспетчеры скорой помощи.
С 1 декабря сотрудники «ковидариев», которым положены специальные выплаты, будут узнавать о факте зачисления средств на портале Госуслуг.
Если медперсоналу не выплачивают деньги за ковидных пациентов, это значит что медкомиссия по месту работы не передала данные в Фонд соцстрахования. Медработникам нужно обращаться за разъяснениями к начальству больницы. Кому положены выплаты?
Медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).Сколько получите?
Размер выплаты будет зависеть от вашей должности: