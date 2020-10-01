Путем католических мучениц

Сестры-монахини Греко-католической церкви были сосланы в Сибирь в 1950 году из украинского города Хиров. Всего в Сибирь тогда сослали десять монахинь из конгрегации святого Иосифа. Из-за тяжелых условий, заболев туберкулезом еще в дороге (везли на товарняках), сестры Лаврентия и Олимпия умерли в Харске в 1952 году.





В 2001 году Папа Иван Павел II, будучи на Украине, причислил сестер к лику блаженных. В этот же год монахини конгрегации святого Иосифа поехали искать могилы блаженных сестер в Харск. Показать им место захоронения смог житель соседней деревни Сулзат, у родителей которого сестры когда-то жили. В 2005 году католики провели эксгумацию и большую часть мощей увезли в Украину, на родину блаженных. Паломничество в Харск стали совершать с 2009 года.