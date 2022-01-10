Путь к смерти. Продолжение

«Я признал свою вину и взял все на себя, хотя на самом деле все было совсем по-другому. Бил резиновой палкой по печени С. только Ефремов, а не я. И скончался он именно от его ударов, от разрыва печени. На данный момент, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, прошу нового разбирательства по этому делу, так как хочу восстановить справедливость и прошу помощи Вас в этом». Это пишет в редакцию бывший подопечный, потом стажер, а потом старший смены реабилитационного центра «Путь жизни» Дмитрий Пермяков. Дмитрия в январе 2019 года осудили на девять лет за убийство другого подопечного реабилитационного центра. Вместе с Дмитрием в убийстве обвинили еще двоих человек, но реальный тюремный срок получил он один: у другого фигуранта, Дмитрия Медведева, срок условный, а третий, Дмитрий Бобко, не дожил до суда. Они тоже «лечились» в «Пути жизни». Мы уже писали о том, как в этом центре людей «избавляли» от наркотической и алкогольной зависимости. Незаконное лишение свободы, избиения и истязания, удары электрошокером и другие способы «реабилитации» практиковались в «Пути жизни» годами. Руководил всем этим директор центра Артем Ефремов. После того как в отношении Артема Ефремова возбудили несколько уголовных дел, Дмитрий Пермяков и его семья решили рассказать все обстоятельства того дела, включая предысторию, то, что Дмитрий сам пережил во время «реабилитации».

Светлана Ярославцева Светлана Ярославцева

От редакции: Информацию, которая содержится в письме Дмитрия Пермякова сложно проверить. Контакты части подопечных реабилитационного центра «Путь жизни» недоступны, а один из главных свидетелей, директор Артем Ефремов, находится в СИЗО с марта этого года. Мы понимаем, что Дмитрий Пермяков, отбывающий срок по обвинению в тяжком преступлении, может умышленно или неумышленно искажать факты в своих интересах. Тем не менее, мы дали ему возможность высказать свою точку зрения, учитывая новые обстоятельства по делу: уголовные дела и арест директора центра и его сотрудников.

«Меня прицепили цепями и стали лить воду на лицо, чтобы я не мог дышать»

В 2016 году Дмитрий Пермяков страдал от наркотической зависимости. Сам он справиться с проблемой не смог, поэтому попросил свою маму подыскать ему реабилитационный центр. та согласилась. Семья стала искать в интернете: все реабилитировали по-разному, кто-то молитвой, кто-то трудотерапией, а кто-то работал с программой «12 шагов». Именно она и понравилась Татьяне. Так она нашла «Путь к жизни». «Увидела сайт ребцентра «Путь жизни», позвонила. Меня сразу связали с директором Артемом Ефремовым, я все и рассказала про Диму, — вспоминает Татьяна. Упоминала и что хочу сначала просто разобраться, как подобные центры работают, а уже потом что-то предложить сыну. Ефремов ответил, что сможет сам съездить вместе с психологом ребцентра и поговорить с Димой, - и если сын согласится, то они примут его. Мне тогда показалось это странным, и я спросила: ваш центр в Томске, сын в Новосибирске. Так далеко ехать, только чтобы просто поговорить?... Ефремов сказал, что это не проблема, он едет по делам, может и с сыном встретиться. Я согласилась. Через некоторое время мне позвонил Ефремов и сообщил, что они побеседовали с Димой, и тот согласился на реабилитацию. Они его забрали». По ее словам, только на суде Татьяна Пермякова, узнала, как попал в центр ее сын. Вечером 26 ноября в его съемную квартиру, ворвались двое мужчин крупного телосложения. Это были Артем Ефремов и сотрудник еще одного ребцентра «Решение», Илья. Они потребовали от молодого человека поехать с ними, но Дмитрий отказался. Тогда они начали избивать его руками и ногами, затем обмотали скотчем с головы до ног и вынесли на руках из квартиры. Свидетелем этой сцены была девушка, она в это время находилась в квартире. Дмитрия закинули в машину на заднее сиденье. Он рассказывает, что попытался протестовать. Тогда Ефремов остановил автомобиль, они с Ильей достали из багажника две биты и стали бить. Били по ногам, рукам и телу. Когда Дмитрий замолчал, они засунули его в багажник и отвезли в «Путь жизни», который находился в селе Проскоково Юргинского района.

Автор: Светлана Ярославцева Автор: Светлана Ярославцева

«Когда мы приехали, — пишет Дмитрий Пермяков в своем письме, — меня вытащили из багажника и размотали скотч. В центре были Ефремов, Илья, Л. и М. Я выкурил сигарету и напал на Л., так как у него на шее были ключи, я попытался их забрать, после этого меня снова избили и опять замотали в скотч, только теперь еще и рот заклеили. Затем занесли в кабинет, Ефремов набрал номер моей мамы и включил громкую связь. Мама что-то говорила минуты 3-4, а затем Ефремов сказал ей, что я не хочу с ней разговаривать, и отключил телефон. Меня унесли в спальню и положили на железную сетку без матраса и подушки, прицепили наручниками правую руку, а железной цепью левую ногу. В таком положении я провел две недели. Меня кормили три раза в день, отцепляли руку и приносили еду, иногда выводили в туалет». Однажды один из сопровождающих в туалет пришел один, и Дмитрий снова попытался напасть на него, чтобы освободиться. Но тут же в комнату забежал другой и начал избивать Дмитрия резиновой палкой. После этого его снова пристегнули цепями за руку и ногу и положили на кровать. Дмитрий говорит, что за нападением последовало наказание: вечером Ефремов приказал привести его в подвал. Там зафиксировали у бетонной стены, положили на лицо тряпку и стали лить воду. «Лили воду так, что я не мог дышать. Медведев бегал наверх и наливал ведра с водой, а Ефремов разговаривал со мной, требовал, чтобы я согласился на «лечение». Так продолжалось всю ночь. Затем меня унесли обратно на сетку и прицепили уже за обе руки и за обе ноги. Кормили один раз в сутки. Это продлилось два месяца. После этого я согласился «лечиться». Тогда же Дмитрию в первый раз разрешили поговорить с мамой. Татьяна вспоминает, что сын отвечал на ее вопросы неохотно и односложно. Она тогда подумала, что ему там тяжело: замкнутое пространство, одни и те же люди. Ефремов говорил ей, что с Димой все хорошо. А видеться очно с подопечным центра было запрещено.

Автор: Светлана Ярославцева Автор: Светлана Ярославцева

«Мне никто не поможет, поэтому я решил выполнять все, что скажет Ефремов»

Через три месяца Дмитрий Пермяков в первый раз попросил помощи у полицейского и рассказал, что происходит в центре «Путь жизни». Тогда туда приехали местные участковые с проверкой и Дмитрий обратился к одному из них – Игорю Зинченко. Но тот, по словам Дмитрия, в ответ только рассмеялся. (Мы отправили запрос в МВД по Кемеровской области, но нам ответили, что все материалы переданы в СК, туда и надо обращаться. Следственные действия относительно «Пути жизни» еще не закончены и потому СК их комментировать не может). В тот же вечер Артем Ефремов снова избил Дмитрия. Когда бил, повторял, что никто не поможет. После избиения снова утащили в подвал и опять пытали водой. Пытки продолжались четверо суток. Кормили один раз в день. В туалет не выводили. На пятый день Ефремов сказал, что с Дмитрием бесполезно разговаривать и его утащили в дом. И опять прицепили за руки и ноги к кровати. «В центре издевались не только надо мной. И другим не давали сутками спать, прицепляли тяжелые предметы к людям и те были вынуждены ходить с ними целыми днями. Или вообще привязывали друг к другу. Не кормили, заставляли работать (лук перебирать). Каждому присваивали оскорбительные клички, не разрешали умываться, стираться и стричься. Внушали, что мы «не люди», что мы «никто». Нельзя было высказывать свое мнение без разрешения, нельзя было даже встать со стула без разрешения и тому подобное», — вспоминает Дмитрий. Почти через год «реабилитации» у Дмитрия снова появилась возможность заявить об истязаниях в полицию. Он был ранее судим и имел условный срок, поэтому ему надо было периодически отмечаться у инспектора. Как рассказал Дмитрий, в одну из таких поездок он рассказал об издевательствах двум инспекторам в отделе “Юргинский”. Попросил вызвать следственный комитет и прокуратуру, чтобы написать заявление о насильственном удержании в «Пути жизни». Но никто никого не вызвал. Инспектор, у которой Дмитрий сидел в кабинете, позвонила матери Дмитрия и рассказала о том, что ее сын боится возвращаться в центр, и она должна отреагировать на это заявление. «Я тогда была в шоке, — вспоминает Татьяна Пермякова. — Инспектор позвонила и сказала, что якобы в центре с Димой плохо обращаются. И что он хочет написать заявление в прокуратуру, и она должна как-то отреагировать. Растерялась, мне ведь Ефремов каждый раз говорил, что у сына все хорошо. Я ведь была счастлива, что кто-то стал нам помогать решить проблему с наркозависимостью сына. Я боялась, что мне снова придется разгребать последствия, если сын опять начнет употреблять. После разговора с инспектором сразу Ефремову позвонила. Он сказал, что Дима мной манипулирует. Что хочет вернуться и ограбить магазин, чтобы купить себе наркотики. Я поверила. Если бы я тогда знала, как на самом деле «лечили» моего сына».

В итоге Дмитрия Пермякова вернули в «Путь жизни» без заявления. Инспектор направила молодого человека для разговора к психологу и пообещала Татьяне Пермяковой сходить с проверкой в "Путь жизни", чтобы посмотреть на условия проживания ее сына. А Диму в тот же вечер в ребцентре снова избили и пытали водой. Когда пришли инспекторы с проверкой, ему ничего не оставалось, кроме как сказать, что все хорошо, и он просто хотел домой к маме, поэтому все выдумал. Видео с извинениями и рассказом, что над ним в центре никто не издевается, директор центра Ефремов отослал Татьяне Пермяковой. С тех пор, как пишет Дмитрий, он стал придерживаться всех правил и делать то, что прикажет директор в надежде, что Ефремов когда-нибудь отпустит его домой. Своим поведением Пермяков добился, что Ефремов действительно его отпустил ненадолго пожить «на воле», но не дома, а в съемной квартире в Томске. Там, помимо Дмитрия, жил еще один такой же «пациент» и все это оплачивала Татьяна Пермякова. Телефон, покупки и местоположение Дмитрия продолжал контролировать директор. Он установил специальное приложение на телефон, с помощью которого мог следить за тем, куда ходит Дмитрий, что смотрит в интернете, кому звонит и пишет, и что покупает. Также обязательным условием «освобождения» было то, что Дмитрий должен быть постоянно на связи. Один промах – и в «центр тебя закроют надолго». Сбежать Дмитрий не мог – Ефремов отобрал паспорт. На пару дней к молодому человеку приехала мама, но сын тогда ей ничего не рассказал. Всего за два года реабилитации сына, включая съем квартиры - так называемая соцреабилитация, Татьяна Пермякова заплатила 539 тысяч рублей.

«В центре произошел несчастный случай. Умер мужчина»

21 апреля местные участковые привезли в центр нескольких мужчин. Их между собой называли «алкашами». Участковые просили Ефремова и старших смены «отрезвлять» привезенных. Такое случалось и раньше Кого-то избивали, кого-то держали, чтобы тот написал «явку с повинной». Иногда просто «пристегивали наручниками и держали так неделю». Одного из «алкашей» по фамилии Хлебко 24 апреля двое подопечных (Бобков и Медведев) начали избивать по приказу Ефремова. Решили, что тот намерен передать родным одного из «пациентов» сведения о том, как с ними обращаются в «Пути жизни». Они втроем, вместе с Ефремовым, увели Хлебко в спортзал, прикрепили его наручниками к потолку. Били кулаками и резиновыми палками. Хлебко признался в итоге в том, что к нему действительно обратились с просьбой передать жалобы на волю. Следующим в спортзал потащили Снятко. Того, кто просил передать весточку родным. Его также подвесили наручниками к потолку. «Ефремов сказал мне пойти туда и избить Снятко, на что я отказался. Тогда Ефремов сказал мне, что либо я пойду и изобью его, либо он меня убьет. Свидетелями этого разговора были несколько человек, которые также были в комнате и слышали, как Ефремов говорил мне это по рации. Я испугался и пошел в спортзал, там были Бобков и Медведев, они били Снятко. Ефремов сказал мне действовать, и я начал тоже избивать его. Ефремов в это время взял резиновую палку и начал ей бить его тоже. После некоторого времени Снятко отцепили и ему стало плохо, он не мог идти, я испугался за его жизнь и позвонил в скорую. Ефремов тогда мне сказал, что пожалею об этом и немедленно уехал из центра. Затем приехала скорая, вызывала полицию, и нас арестовали».

О том, что произошло в центре, мать Дмитрия узнала от Ефремова. Тот ей позвонил вечером и сказал, что в «центре произошел несчастный случай. Умер мужчина». И отдельно подчеркнул: теперь все время будьте на связи. «Подробностей Ефремов мне не сообщил, сказал, что ничего не знает, так как его в тот момент в центре не было, — рассказала Татьяна Пермякова, — Что утром только будет вскрытие и что полиция весь персонал забрала в отделение. Получается, он скрыл от меня всю информацию. Позже с телефона адвоката мне позвонил Дима и сказал, что его задержали. По статье 114, часть 4. (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум лицам и более – прим.ред.). На мой вопрос, что случилось, ответил, что надо спрашивать у Артема Ильича. И попросил передать в ИВС сигареты».

Во время следствия творились странные вещи, вспоминает Татьяна Пермякова. Так, когда уже проводились следственные действия, и Дмитрия постоянно перевозили из СИЗО (следственный изолятор - прим.ред.) в ИВС (изолятор временного содержания - прим.ред.), следователь в камеру к нему провел Ефремова. Они там поговорили, и после этого Дмитрий решил взять всю вину на себя. «В деле было трое подозреваемых: Дима мой, Дмитрий Медведев и Дмитрий Бобков. Бобков до суда не дожил, погиб. Ефремов всем сначала нанял адвокатов, они поработали совсем немного во время следствия. Потом адвокат остался только у Ефремова. Мне кажется, что адвокаты были наняты только для того, чтобы сливать информацию Ефремову. Потому что в разговоре он как-то обронил, что сейчас вот прочитает протоколы допросов. Получается, он все это просматривал? Когда мы уже наняли своего адвоката, и она начала разыскивать других пациентов, то Ефремов начал говорить, что, мол, вы зря все это делаете. И что таким образом, вы накинете своему сыну срока еще на несколько лет. И говорил, что Дмитрий неоднократно принимал участие в избиении ребят. Я задаю себе постоянно этот вопрос: мог ли мой сын и другие ребята отказаться исполнять приказы Ефремова? И прихожу к выводу, что нет, не могли. Что Артем Ильич говорил, они то и делали. Вот представляете, приезжаете вы туда. Вас месяц держат на цепи. Без матрасов. И ты сидишь и не понимаешь, почему ты здесь. И ты морально уже сломлен и делаешь то, что тебе говорят. Тебе некуда деваться. И бьют тебя постоянно». Чтобы Дмитрий Пермяков взял вину на суде, добивался не только директор центра. Как пишет Дмитрий, во время следствия на него оказывал давление и следователь Александр Трандофилов. Он сказал Пермякову, что «срок ему точно дадут и поэтому «лучше будет грузиться одному, так как срок будет меньше». И лучше признать вину. «А если я сейчас не признаю вину, то мне дадут срок по максимуму, — пишет Дмитрий. И я не увидел для себя другого выхода в тот момент, так как все были против меня. Посчитал, что меня все равно никто не послушает и никто не поверит, никому я ничего не докажу, а так хоть срока поменьше дадут. Только поэтому я признал свою вину и взял все на себя, хотя на самом деле все было совсем по-другому. Бил резиновой палкой по печени Снятко только Ефремов, а не я. И скончался он именно от его ударов. От разрыва печени». В приговоре говорится, что Дмитрий Пермяков избил Снятко на почве неприязненных отношений. Согласно показаниям свидетелей, бил Снятко только Дмитрий Пермяков. Он нанес несколько ударов одетыми в боксерские перчатки кулаками по голове, груди и животу. Один раз ударил ногой в живот. Избиение продолжалось несколько часов. Пермяков, по версии следствия, сначала бил Снятко кулаками, а затем взял резиновую дубинку. Приказал привязать наручниками Снятко к боксерской груше и бил дубинкой. На суде Дмитрий Пермяков признал и количество ударов, и то, что бил Снятко кулаками, одетыми в перчатки, и резиновой битой. И что резиновую биту в спортзал принес именно Артем Ефремов со словами “А может кто-то что-то хочет сказать”. В суде озвучивали только те показания, которые Дмитрий давал на стадии следствия, так как тот отказался от дачи показаний в суде. В ходе следствия Дмитрий давал показания дважды. В первый раз Дмитрий Пермяков рассказал, что бил Снятко, которого привели в спортзал Бобков и Медведев. Бил по коленям, Бобков и Медведев по шее Затем они замотали Снятко рот скотчем, Бобков взял в руки резиновую палку и начал бить ею. В это время зашел в спортзал директор центра Артем Ефремов и попросил снять Снятко с груши и отвезти его во внутренний двор, чтобы помыть пылесосом. Избитого Снятко Пермяков увидел снова только тогда, когда того привели в комнату и уложили на кровать. Пермяков сам и вызвал скорую помощь. Через три месяца Пермяков изменил свои показания и рассказал, что наносил потерпевшему Снятко удары по телу, голове и животу. После того другие волонтеры, по инициативе Бобкова и Медведева, пристегнули его наручниками к боксерской груше и замотали скотчем лицо. Через несколько дней в спортзал зашел директор центра Артем Ефремов и сел на лавочку. Снятко отстегнули от наручников. В это же время Дмитрий снял перчатки и увидел, что на одном из тренажеров лежит резиновая палка, взял ее и нанес несколько ударов по спине. Когда Снятко упал, Пермяков ударил его несколько раз по животу.

Автор: Отрывок письма в редакцию от Дмитрия Пермякова Автор: Отрывок письма в редакцию от Дмитрия Пермякова

Пермяков также говорил, что изменил свои показания, потому что был в подавленном состоянии, находился под стражей, в то время как Бобков и Медведев были на свободе, поэтому и сказал, что избивали Снятко они. В ходе очных ставок Дмитрий Пермяков пояснял, что ему лично Артем Ефремов сказал провести с Снятко профилактику. Под профилактикой в центре подразумевалось физическое наказание. Рассказал, что и его в том числе избивали, привязывали к кровати. Ефремов позже в суде говорил, что сам не присутствовал в тот вечер в реабилитационном центре: ездил, мол, по делам. Потерпевший С. приехал в центр 22 апреля на поезде сам, тот его встретил, привез в центр и передал старшему смены. И что о действиях Дмитрия Пермякова Ефремов узнал только от следователей. Сам он никогда никого к противоправным действиям не призывал, ничем не угрожал. И что пациенты центра «это люди с нарушенной психикой, склонны к обману, желают уйти от ответственности» Ефремов также отметил, что в центре «Путь жизни» ни к кому никакого насилия не применялось. Реабилитационный центр постоянно проверяли органы саннадзора и участковый. Никаких жалоб не было от пациентов и никаких нарушений за все время существования центра тоже.

«Я не верю, что Дмитрий мог кого-то убить»

Друг Дмитрия – Андрей (имя изменено, так как до сих пор опасается за свою жизнь-прим.ред.) рассказал ТВ2, что и сейчас не верит в его виновность. Андрей, как и Дмитрий, страдал от наркозависимости. Его родители подписали договор с центром “Путь жизни” на три месяца, но потом оказалось, что на год. Его, как и всех остальных в центре — сразу на цепь. Привязали к кровати за руки и ноги. Объяснили это мерами безопасности, чтобы Андрей не нанес себе вред - то есть, не совершил самоубийство. Слова Андрея почти во всем совпадают с рассказом Дмитрия Пермякова: привязывали к кровати, не кормили, заставляли лежать на голой сетке. «Мы не нравились директору Ефремову, потому что мы наркозависимые. Он постоянно на нас орал, за любую провинность. Однажды Ефремов придумал «машину времени»: мы пять дней не ели, пять дней не спали. Галлюцинации даже начались. Еще у него забава была: "дать леща". Каждый должен ударить по лицу другого. Ефремова это забавляло, он смеялся. А как директора в центре нет, так наступала тишина. Каждый занимался своими делами».

Автор: Светлана Ярославцева Автор: Светлана Ярославцева