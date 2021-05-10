Пульс города. Что будет с творческим объединением «Арс котельная»?

Истории

Почти 300 человек (по данным на 9 мая) подписали открытое письмо в поддержку томских художников из пространства «арс котельная». Среди подписавшихся — культурологи, искусствоведы, арт-критики не только Томска, но и Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Несмотря на то, что «арс котельной» четвертый год, многие впервые услышали о ней 1 мая 2021 года. Когда в центре Томска прошел «Великий поход» — костюмированное шествие с музыкальными инструментами по центру города, закончившееся задержаниями 20 человек. В итоге, всех отпустили без протоколов.

Но спустя несколько дней в «котельную» пришли представители собственника земли — томского бизнесмена Виктора Кучеренко. Художникам сообщили, что «по поручению администрации» вход в здание будет заварен.

«Запечатывают двери»

«Арс котельная» появилась в Томске в 2018 году. Художники нашли заброшенную котельную и постарались максимально навести порядок на ее территории (отсюда и котельная в названии сообщества). Приставка же «арс» происходит от словосочетания artist-run space — то есть, «место, управляемое художниками».

«Мы с ребятами-художниками в 2018 году облюбовали никому не нужную заброху в центре Томска, все вычистили: убрали мусор, шприцы, окурки, и человеческое говно, которое там копилось годами. Нам нужно было максимум независимое и удобно расположенное в городе пространство для молодых художников, которые никому у нас в общем-то и не нужны, ровно как и эта старая котельная. ars котельная — это то, что мы построили на руинах своими силами с нуля. Это горизонтальное художественное сообщество, выставочная и образовательная площадка», — пишет художница Аксинья Сарычева.

Участники сообщества говорят, что за неполных три года они провели больше 25 различных бесплатных мероприятий, на которые приходили от 20 до 120 человек. Так в «котельной» проходили выставки, концерты, фестивали с участием не только томских художников и музыкантов, но и гостей из Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Владивостока, Владимира, Москвы, Новокузнецка, Петербурга.

«Арс котельная» стала экспериментальной площадкой разработки новых форм локальных искусств. <...> Нашим пульсом всегда была привязка к месту — локальности — в ее климатических, культурных и антропологических смыслах. наши способы коммуникации, организации и культурной деятельности всегда осознанно и подчеркнуто демократичны. Мы все время экспериментируем и пытаемся разобраться, как в нашем мире со всеми его проблемами может существовать неиерархичное сообщество, где голос каждого (ой) одинаково важен», — пишут художники.

Начать очередной творческий сезон они решили с «Великого похода», организованной совместно с другим томским творческим пространством «Погреб».

«Мы оделись в костюмы, пели и танцевали, кто-то украсил губы бюста Пушкина помадой. Это была партисипаторная акция, разработка способов спонтанных перфомативных взаимодействий друг с другом и с городским пространством. 20 участников акции были задержаны полицией с целью проверки наших действий на состав несанкционированного митинга. Задержание стало громким локальным инфоповодом и теперь нас закрывают путем физической блокировки входной двери», — говорят сами художники в открытом письме.

5 мая в «котельную» пришел представитель собственника земли. Он рассказал, что здание аварийное, находиться здесь опасно, а потому по требованию администрации он будет вынужден заварить входную дверь. О том, что находится в данном здании небезопасно и может рухнуть крыша, говорили и сотрудники полиции, приехавшие в «котельную» перед первомайской акцией.

То, что «котельная» действительно находится в аварийном здании признают и сами участники сообщества говоря, что «у котельной огромная дыра в крыше и нет никаких коммуникаций, летают птицы и растет виноград». Однако больше всего их тревожит отсутствие какого-либо диалога.

«Тот факт, что в Томске, который власти и жители часто называют «культурным и студенческим» городом, одна за другой закрываются независимые и государственные ориентированные на молодую аудиторию культурные площадки, (например Сибирский филиал ГЦСИ, SPLENDOR GALLERY, культурное пространство FLAT и галерея LOCUS, салон «Подвал»), мы считаем провалом локальной культурной политики, и все это время работали над исправлением ситуации. Мы готовы продолжать работу. Нашему сообществу для работы нужно только место, помещение с любыми коммуникациями», — подчеркивается в открытом письме.

Пульс города

После публикации открытого письма томских художников их поддержали коллеги из других городов.

Так новосибирская художница Янина Болдырева отметила, что с подобными проблемами сталкиваются художники по всей России.

«Ни один официальный музей не заменит живого общения с городом, и такие места, как котельная с ее арт-сообществом будут, как магнит, притягивать всех вокруг. Не будет этого места — будет другое, это неизбежно. Город просто обязан работать с такими сквотерами-энтузиастами, и вместо того, чтобы заваривать двери и создавать себе ореол славы бесчувственных дебилов, которые не понимают своей же выгоды, лучше бы договориться с художниками и спросить: «Дорогие друзья, чем мы можем помочь? Как мы можем вложиться рублем или другими ресурсами в ваше общее дело, не навредив и не нарушив дух вашего проекта?», — пишет Болдырева.

Сообщество урбанистов «Город не бесит» считает, что сегодня аналогов «Арс котельной» в Томске нет:

«Само по себе такое образование людей уникально. Оно как раз и является тем пульсом города, которое вдыхает в него жизнь, это субкультурное явление, которое пусть и не поддерживалось городом, но и не закрывалось. Сейчас получается, что один из немногих самоорганизованных коллективов города и само место разгоняется. Представьте еще раз. Город — это пространство, где разные слои общества как-то хотят самореализоваться. Кто-то идет в кружки по интересам, клубы, спортивные секции, театральные студии и т.д. "Арс Котельная" была одним из таких мест. Оно появилось само. Это удивительное явления. Оно живое и это ценный артефакт для города. Это знак того, что город живой, что с такими течениями и импульсами города стоит как минимум обращаться осторожно и приглядываться к ним. Это тот пример, когда город или уничтожит в зародыше подобные творческие единицы, разгонит их по "домам" и люди через пару-тройку лет покинут город. Или же город поступит с ними более снисходительно, предложит или другое место, или вступит в диалог, или будут искать иные пути решения. Т.е. сделает шаг навстречу — покажет ладонь, а не кулак».

Поиск площадок

Подключились к решению проблемы и городские депутаты. Депутат Давид Аветян написал обращение к и.о. мэра Михаилу Ратнеру.

«Для города в перспективе это полезный феномен, — считает он. — На место «Котельной» заходили экскурсии благодаря деятельности художников. То есть, получилось оживить даже заброшенное место своими выставками. Я вижу в этом потенциал для привлечения инвестиций, например, в программу «Дом за рубль». Свято место пусто не бывает, и если предприниматели увидят ценность территории, что на нее есть спрос, им будет интереснее вкладывать в нее свой капитал».

Максим Забелин уже предложил вариант, где могут разместиться художники (мансарда в районе Кирова-Вершинина). Встретиться и обсудить возможные варианты предложил и Владимир Самокиш.

«Аварийный объект, самовольно вскрытый художниками, несет опасность — на кого-нибудь упадет балка, доска, кирпич и.т.п. и собственник просто сядет в тюрьму, а в администрации полетят головы. Какой вижу выход: предоставление альтернативных помещений. Будут они частные или муниципальные — неважно», — пишет Самокиш.

Встреча Владимира Самокиша с представителями «Арс котельной» прошла 10 мая.

«Договорились посмотреть свободные муниципальные помещения. Если что- поможем, — говорит депутат об итогах встречи. — Пользуясь случаем, обращаюсь к собственникам нежилых помещений. Если у вас есть свободные 50-100 квадратных метров на длинный срок для арт-пространства молодых художников – пишите в личку и соцсети. Сразу предупрежу — аренду платить не будут. Относиться к проекту можно по-разному, главное — помочь найти пространство для творчества. И не спорить о вкусах. Ars longa, a vita brevis (Жизнь коротка, искусство — вечно)», — резюмировал Самокиш.