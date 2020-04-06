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Есть и еще одна проблема: люди часто не знают, как вместе проводить время. По выходным они ходят в развлекательные центры, а, сидя за одним столом, каждый смотрит в свой экран. Если представить себе такое кино, в котором люди вынужденно оказываются вместе взаперти — что там происходит? Они, наконец, начинают разговаривать друг с другом. Разговоры — прекрасная, но подчас опасная штука (для неопытных пользователей).
Отдельно стоит вопрос об отношениях в семье на фоне рисков для здоровья. Хотя, по сути, он состоит из тех же прояснений границ: могу ли я позаботиться о близких, если они не хотят? Как попросить о помощи, если отношения сложные?
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Ольга Плешивцева:
— Важно просто сформулировать объяснения и ответы на вопросы ребёнка. Нагруженные причастными и деепричастными оборотами предложения часто непонятны. Ребёнку трудно осмыслить происходящее.
Глубина страхов не зависит от возраста. Все сейчас сталкиваются с человеческой уязвленностью, страхом смерти и неопределенностью.
Что такое коронавирус, тоже следует объяснить, тем более сейчас уже появляются специально для детей созданные книги (испанская психолог Мануэла Молина нарисовала, а московская психолог Анна Скавитина перевела), мультфильмы и ролики.