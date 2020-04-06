Ольга Плешивцева:



— Говорить о своих страхах детям следует. Они и так видят изменения, которые происходят в жизни. Но ещё более важно рассказывать и показывать, как родители, семья с этими страхами справляются. Если родители купили непривычно много продуктов, нужно объяснить почему.

Если родители перестали водить ребёнка к бабушкам/дедушкам, тоже надо объяснять.

Ребенку любого возраста нужно рассказывать, что происходит, каким образом будет жить семья. Соответственно, томские дети должны знать, что такое самоизоляция, что она предполагает, что можно делать, а что нет. Если мы говорим о Москве, то ребенок должен понимать, что такое режим всеобщей изоляции.