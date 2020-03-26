«Просто вычеркнули из жизни ребенка маму»

Поначалу бывший супруг успокаивал Ульяну, что вернет девочку в ноябре. Потом заблокировал Ульяну в мессенджерах. Оказалось, что перед полетом в Краснодар Андрей готовил иск в Томске на определение места жительства ребенка, говорит Сырова. В нем он даже указал старый номер ее телефона, чтобы суду было сложнее найти мать, считает Ульяна. Потом Андрей сделал повторное свидетельство о рождении и браке, записал ребенка в томский сад: место в саду дали вне очереди как ребенку сотрудника правоохранительных органов. Когда все было готово, приехал за ребенком.



Ульяна заявила в краснодарскую полицию о том, что дочь забрал бывший муж и ей не известно, где она находится. Там ей никто не ответил. 31 октября 2019 года судья расторг брак Сыровой. Мужа на заседании не было. Ульяна подала иск на определение места жительства ребенка в Краснодаре. За месяц она взяла справки от нарколога и психиатра, документы на квартиру, характеристику от участкового и справку из детсада в Краснодаре. Органы опеки в Краснодаре проверили условия проживания в квартире, где была прописана девочка.



О дочке бывший муж Ульяне ничего не сообщал. Она написала жалобу в УМВД по Томской области. В конце концов в декабре 2019 года женщина собралась и прилетела в Томск.



Поселилась у знакомых. Узнать о Кате ей помогло заявление в полицию. В квартире, которую раньше снимал муж, никого не было. В полиции ей сообщили, что девочка живет у родственников мужа. 4 декабря она поехала по указанному адресу, дверь ей никто не открыл. На лестничной площадке встретилась с мужем. Начался скандал, вспоминает Сырова. Муж стал отбирать телефон Ульяны и ударил ее по лицу. Ульяна написала заявление в полицию, зафиксировала удар через медэкспертизу. С дочкой Ульяна в этот день встретилась на 15 минут, она была в той квартире.

