«Просто вычеркнули из жизни ребенка маму»

В Советском районном суде Томска сейчас рассматривают его иск к бывшей жене. Там Андрей пишет, что «коллизии, конфликты и ссоры в семье происходили по инициативе супруги» и что развестись решил он сам. Припоминает он Сыровой и поездки в Кахзахстан и Краснодар: «Три года она неоднократно без моего уведомления покидала наш дом, как одна, так и с ребенком, в неизвестном направлении». Упрекает, что сидела дома: «Моя супруга за время совместной жизни никогда не работала». Единственным доходом семьи была зарплата Андрея, подчеркивает он, из которой платили и за сад, и за быт.
Сырова утверждает, что пыталась подрабатывать: в 2014 году менеджером по возвратам, потом три года сидела в декрете, пять месяцев до отъезда в Краснодар работала контент-менеджером в магазине телефонных аксессуаров, получала 18-20 тысяч рублей.
«Когда жена уехала в Краснодар, постоянно меня игнорировала и не сообщала, идут ли деньги на содержание ребенка. А также не говорила о том, находится ли ребенок в надлежащих условиях», - пишет Андрей в иске.
Внезапному отъезду в Томск вместо Анапы в документах суда находится такое объяснение: Андрей забрал дочь, «потому что ему кто-то позвонил и рассказал, что мать пьяна и никто не смотрит за девочкой». «Ребенок сильно привязан ко мне, а также к моей двоюродной сестре и тете, с которой я сам проживал с детства, потому что у меня рано умерли родители»,— пишет в иске Андрей.
В суд он принес благодарности от УМВД и администрации Томской области за работу по противодействию экстремистским организациям. Томский госуниверситет тоже поблагодарил Андрея за проведение мероприятий по противодействию «распространению идеологии терроризма и экстремизма». Таких грамот в приложении к иску 11 штук.