Добрые новости
26 марта,
2020
Юлия Фаллер
«Просто вычеркнули из жизни ребенка маму»
Как быть, если бывший муж увез ребенка в неизвестном направлении
Как в России делят детей после развода? История Ульяны, у которой бывший муж — сотрудник отдела по противодействию экстремизму — забрал дочь и не позволяет с ней видеться.
Ульяна
Я хочу поговорить с Катей, услышать ее голос, удостовериться, что она жива и здорова. Во сколько мне позвонить? - отправляет 19 января 2020 года 31-летняя Ульяна Сырова СМС бывшему мужу. Катя — ее четырехлетняя дочь. Ее имя мы изменили.
Андрей
Мы в зоопарке, она не хочет, я ее не могу заставлять, попробую позже уговорить. Мы на отдыхе, и я забочусь о дочке. Я перезвоню позже, — отвечает ее экс-супруг, 38-летний Андрей (имя героя мы изменили, он отказался от упоминания в публикации своего имени и фамилии, угрожая подать на ТВ2 в суд) .
Ульяна
Я хочу поговорить с Катей, где она? — 20 января снова пишет сообщение Ульяна.
Андрей
Мы сейчас играем, перезвоню позже, у нас много дел, это тебе заняться нечем видно, то в ночь названиваешь, то когда мы спим, устраиваешь истерики, прекрати, пожалуйста, бесчинствовать, — отвечает Андрей.
Ульяна
Нужно поговорить, это не может уже продолжаться, - пишет Ульяна 22 января.
Андрей
Ульяна
Как Катя? Напишите, когда вы приезжаете в Томск? Я хочу увидеться с Катей, давай обсудим и договоримся? — пишет Ульяна 24 января.
Андрей
Ульяна
Напиши, как Катя? Пришли фото или видео, что она жива и здорова. Где вы сейчас находитесь? Назначь любое время, я хочу увидеться с дочерью, - пишет Ульяна 25 января.
Андрей
Ульяна
Андрей, где вы находитесь, какое точное местонахождение, я вас ищу. Возьми трубку, я хочу услышать голос дочери, — пишет Ульяна 10 февраля.
Андрей
Ни на одно из этих сообщений ее бывший муж не ответил.
История Ульяны
Уже четвертый месяц Ульяна в Томске ходит возле дома на Киевской. В одной из квартир якобы должна жить ее дочь, но дверь там никто не открывает. Прилетевшая за ребенком из Краснодара Ульяна продолжает поиски и вспоминает свою прошлую жизнь.
Сырова родом из Казахстана. В Томск она приехала в 2006 году поступать в педагогический университет на учителя труда. С мужем познакомилась на сайте знакомств, когда была на втором курсе университета. Образование в Томске Ульяна получила, но по профессии никогда не работала. В 2013 году они с Андреем расписались.

Однако семейная жизнь счастья не принесла, вспоминает Ульяна. Уже во время свадебного путешествия в Таиланде они поссорились и Андрей поднял на жену руку. «Вдарил так, что я влетела в стенку», — говорит она.
Ульяна Сырова
Когда я вышла замуж, он начал ограничивать меня в общении с подругами. Говорил, что они плохо на меня влияют. Он меня часто ревновал. Друзей мужчин в принципе у меня не должно было быть, — рассказывает Ульяна Сырова. — Когда мы с ним встретились, я ночью работала кассиром в кафе, а днем училась. После свадьбы спустя два года у нас родилась дочь. Во время декрета он стал попрекать меня деньгами. Я сидела с ребенком дома, занималась домашними делами. Работу по дому он за труд не считал. Когда мы с ним ругались, выгонял меня жить в подъезд. Ведь он платил за съемную квартиру в Томске.
По ее словам, ссоры участились, несколько раз супруги расходились, в итоге стали жить, «как соседи».

— Семья жила напротив три года. Мы были соседями, — рассказала ТВ2 соседка Сыровой Людмила Стриженкова. — Я не слышала, чтобы они ругались. Они ничего не выставляли напоказ. Мы с ними хорошо жили, они были спокойные. У них девочка — одногодка моей внучки. Мы дружили, ходили друг к другу в гости. Ульяна проводила время с дочкой, муж был на работе. Я редко видела, чтобы дочка оставалась с отцом. Обычно они вместе куда-нибудь уезжали или ходили гулять. Ульяна с дочкой была в близких отношениях.
Когда Ульяна ругалась с мужем, она уезжала с дочкой к родителям в Казахстан. Даже получила штраф за нарушение режима пребывания в стране. В итоге помирилась с мужем: «Ради ребенка». Он забрал их в Томск. Но ссоры не заканчивались.

На седьмом году замужества после очередного скандала в апреле 2019 года Ульяна собрала дочь и уехала в Краснодар, куда переехали из Казахстана ее старшая сестра и родители. Муж о решении Ульяны уехать в Краснодар знал, даже проводил жену с ребенком на самолет. После отъезда Ульяна с мужем общалась по телефону. Супруг спрашивал о дочке, отправлял им по 9-10 тысяч рублей в месяц.

В Краснодаре Ульяна занималась ребенком и переучивалась дистанционно на воспитателя. Помогали деньгами родители и сестра. Дочь прописала в четырехкомнатной квартире той же сестры и устроила в детский сад. 13 сентября 2019 года подала на развод в мировой суд Прикубанского городского округа Краснодара.

Если супруги разводятся, проживая в разных городах, мировой суд не рассматривает спор о месте жительства ребенка, говорит адвокат томской коллегии Людмила Савченкова. Сейчас она защищает интересы Ульяны Сыровой в суде. По ее словам, иск об определении места жительства ребенка и алиментах рассматривает районный суд. Это самостоятельный процесс. Ошибкой матери, по мнению адвоката, стало, что она сразу не подала иск о совместном проживании с дочерью.

В начале октября Андрей приехал в Краснодар в отпуск, чтобы встретиться с дочкой. Они вместе ходили по детским развлекательным центрам, гуляли на площадках и парках. Ульяна предупредила мужа, что подала на развод. Спросила, приедет ли он на заседание. По словам Ульяны, он сказал, что в суд не придет. Решил взять дочь на несколько дней в Анапу на море, Ульяна не возражала: собрала вещи, отдала свидетельство о рождении и проводила их до поезда. «Мы созванивались, я писала. Потом связь оборвалась. У меня началась паника», — вспоминает Ульяна. Больше Катю она не видела. Спустя пару дней он написал СМС Ульяне, что они улетели в Томск.
Бусы с ангелочком
Поначалу бывший супруг успокаивал Ульяну, что вернет девочку в ноябре. Потом заблокировал Ульяну в мессенджерах. Оказалось, что перед полетом в Краснодар Андрей готовил иск в Томске на определение места жительства ребенка, говорит Сырова. В нем он даже указал старый номер ее телефона, чтобы суду было сложнее найти мать, считает Ульяна. Потом Андрей сделал повторное свидетельство о рождении и браке, записал ребенка в томский сад: место в саду дали вне очереди как ребенку сотрудника правоохранительных органов. Когда все было готово, приехал за ребенком.

Ульяна заявила в краснодарскую полицию о том, что дочь забрал бывший муж и ей не известно, где она находится. Там ей никто не ответил. 31 октября 2019 года судья расторг брак Сыровой. Мужа на заседании не было. Ульяна подала иск на определение места жительства ребенка в Краснодаре. За месяц она взяла справки от нарколога и психиатра, документы на квартиру, характеристику от участкового и справку из детсада в Краснодаре. Органы опеки в Краснодаре проверили условия проживания в квартире, где была прописана девочка.

О дочке бывший муж Ульяне ничего не сообщал. Она написала жалобу в УМВД по Томской области. В конце концов в декабре 2019 года женщина собралась и прилетела в Томск.

Поселилась у знакомых. Узнать о Кате ей помогло заявление в полицию. В квартире, которую раньше снимал муж, никого не было. В полиции ей сообщили, что девочка живет у родственников мужа. 4 декабря она поехала по указанному адресу, дверь ей никто не открыл. На лестничной площадке встретилась с мужем. Начался скандал, вспоминает Сырова. Муж стал отбирать телефон Ульяны и ударил ее по лицу. Ульяна написала заявление в полицию, зафиксировала удар через медэкспертизу. С дочкой Ульяна в этот день встретилась на 15 минут, она была в той квартире.
Ульяна после встречи с мужем
— Катя выбежала и бросилась ко мне на руки, просила, чтобы я осталась, — рассказывает Сырова. - Муж пытался ее забрать, перебивал и не давал поговорить с дочерью. Все происходило быстро, я ей вернула любимые бусы с ангелочком, чтобы они напоминали обо мне. Дочь говорила, что меня любит и скучает, хочет, чтобы я жила с ней.

Вскоре вместо встреч с дочерью муж организовал ей допрос в СК, написав жалобу, что в Краснодаре его четырехлетняя дочь подвергается сексуальному насилию со стороны неизвестных лиц. На допросе женщину спрашивали, где она жила, как общалась с дочерью, посещала ли дочь детский сад. Уголовное дело на Ульяну не завели, но пригласили в СК на доследственную проверку.
«Психологическое давление на супругу»
После заявления Сыровой в полицию бывший муж разрешил Ульяне встретиться с дочкой в детском развлекательном парке. Ульяна пригласила подругу, чтобы та снимала на телефон, как они общаются с ребенком в общественном месте. По словам Ульяны, муж мешал общаться с дочерью, выхватывал ее из рук Ульяны, когда они играли в лабиринте.

Всего с октября с дочкой Ульяна виделась пять раз: один раз —15 минут, остальные — по полтора-два часа. Со слов Ульяны, это были «короткие встречи по вечерам под жестким контролем мужа, в то время, когда ему будет удобно».

«Если бывший муж запрещает видеться с ребенком, это однозначно психологическое давление на супругу, — считает адвокат Савченкова, — и психологическая обработка ребенка».

«Я как мать не могу ничего сделать. Я боюсь, — говорит Ульяна Сырова. — Я бессильна. Я стучусь в двери всех госструктур. Пытаюсь добиться правды. Я ужасно скучаю по своему ребенку. У меня разрывается сердце. Мне стыдно перед своей дочерью, что я не могу с ней быть. Я хочу добиться, чтобы во время судебных разбирательств ребенок находился со мной. Девочке четыре года, она привязана ко мне».
«Почему я забрал дочь»
Андрей обещал встретиться с журналистом ТВ2 после отдыха с дочерью в санатории. Но в итоге сказал, что боится огласки в СМИ, которая может принести «психологическую травму девочке», и «беспокоится о ее здоровье». Сотрудник МВД добавил, что дочь не виделась с матерью, потому что они «уезжали в отпуск». От дальнейших комментариев отказался. В ответ на вопрос, зачем он ударил жену в подъезде, Андрей сослался на отказ в возбуждении уголовного дела.
— В моих действиях не нашли состава преступления. Я бы уже понес наказание, у нас правоохранители работают достаточно четко.
— Вы же сами работаете в этой системе...
— Я не буду комментировать свое место работы.
Контакты своего адвоката Андрей давать отказался. Сослался на то, что у матери адвоката проблемы со здоровьем и он не хотел бы, чтобы тот переживал лишний раз.
В Советском районном суде Томска сейчас рассматривают его иск к бывшей жене. Там Андрей пишет, что «коллизии, конфликты и ссоры в семье происходили по инициативе супруги» и что развестись решил он сам. Припоминает он Сыровой и поездки в Кахзахстан и Краснодар: «Три года она неоднократно без моего уведомления покидала наш дом, как одна, так и с ребенком, в неизвестном направлении». Упрекает, что сидела дома: «Моя супруга за время совместной жизни никогда не работала». Единственным доходом семьи была зарплата Андрея, подчеркивает он, из которой платили и за сад, и за быт.

Сырова утверждает, что пыталась подрабатывать: в 2014 году менеджером по возвратам, потом три года сидела в декрете, пять месяцев до отъезда в Краснодар работала контент-менеджером в магазине телефонных аксессуаров, получала 18-20 тысяч рублей.

«Когда жена уехала в Краснодар, постоянно меня игнорировала и не сообщала, идут ли деньги на содержание ребенка. А также не говорила о том, находится ли ребенок в надлежащих условиях», - пишет Андрей в иске.

Внезапному отъезду в Томск вместо Анапы в документах суда находится такое объяснение: Андрей забрал дочь, «потому что ему кто-то позвонил и рассказал, что мать пьяна и никто не смотрит за девочкой». «Ребенок сильно привязан ко мне, а также к моей двоюродной сестре и тете, с которой я сам проживал с детства, потому что у меня рано умерли родители»,— пишет в иске Андрей.

В суд он принес благодарности от УМВД и администрации Томской области за работу по противодействию экстремистским организациям. Томский госуниверситет тоже поблагодарил Андрея за проведение мероприятий по противодействию «распространению идеологии терроризма и экстремизма». Таких грамот в приложении к иску 11 штук.

«отец просто физически исключает контакты дочери с матерью»
По закону, если родитель подает иск на развод, алименты и определение места жительства ребенка, он должен отправить заявление в суд по месту жительства того родителя, с кем находится ребенок. В сентябре 2019 года девочка жила с матерью в Краснодаре и ходила в детский сад. Советский районный суд Томска пробовал передать дело в Краснодар. Но Андрей это решение обжаловал. И сейчас в Томске идет судебный процесс.

Адвокат Савченкова говорит, что такая экстремальная ситуация в ее практике встречается впервые. У родителей Кати равные права, суд не выносил никаких решений, с кем должна жить девочка.

Людмила Савченкова
Коллегия адвокатов Томской области
«Ульяна бьется, пытается доказать, что она хорошая мать, пишет жалобы, и все безрезультатно, — говорит адвокат Людмила Савченкова. — Отец обманом увез ребенка от матери. Что он обращается в правоохранительные органы с заявлением о развратных действиях в отношении ребенка, которых формально не было, он ведет себя в рамках закона. Защищаться в такой ситуации сложно. Он пытается сформировать негативный образ матери».

Сотруднику УМВД легко провести регистрацию ребенка в Томске, добавляет адвокат.
«Везде чувствуется его профессиональная хватка, он работает в органах, психологически давит на бывшую жену. Сотрудник по борьбе с экстремизмом и терроризмом выглядит в глазах людей солидно. Сложно предположить, что человек с таким положением, сотрудник правоохранительных органов, способен совершать противоправные действия, — вздыхает юрист. — Но противостоять ему, например, также обманом увезти ребенка, очень трудно, даже невозможно. Нам остается ждать решения суда. Но закон для сторон – это судебное решение о том, с кем будет проживать дочь. До этого решения отец просто физически исключает контакты дочери с матерью. Мы будем просить суд до вынесения решения по существу спора о месте жительства ребенка решить вопрос о проживании маленькой девочки с матерью, а не с отцом и неизвестно какой «бабушкой» или «тетушкой» отца.
— Я обессилена, - плачет на интервью Сырова. - У меня связаны руки, я стучусь в закрытые двери. Мне не открывают, мне не отвечают. Просто вычеркнули из жизни ребенка маму. Но я никогда ее не оставляла. Доченька, я тебя очень люблю и скучаю.
Текст и фото: Юлия Фаллер
Редактор: Олеся Герасименко
Март, 2020


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