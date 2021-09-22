«Просто вы не в том квадрате галку ставите». Итоги выборов глазами политолога и социального антрополога

Официальные цифры объявят в пятницу, но в целом с результатами трехдневных выборов-2021 в Госдуму уже все понятно. Конституционное большинство — у «Единой России». Вместе с одномандатниками ее члены займут, скорее всего, более 320 кресел (всего в Госдуме их 450). Остальные поделят представители еще четырех партий — КПРФ, ЛДПР, Справедливой России и Новых Людей. Об итогах выборов, особенностях избирательной кампании, политических перспективах и отражении текущего момента в фольклоре — мы поговорили с политологом Александром Шмелевым и социальным антропологом Александрой Архиповой (РАНХиГС).

Александр Шмелев: «Их задача — обеспечить статус-кво до 2030 года»

Автор: с личной странички в Facebook Александр Шмелев

Сработало или не сработало «Умное Голосование» и почему? На мой взгляд, скорее сработало, чем нет. Просто многие неправильно оценивали то, на что оно направлено. И думали о том, что это некоторый механизм, благодаря которому можно будет как-то изменить политическую ситуацию в России, повлиять на результаты выборов так, чтобы в Думу прошли какие-то оппозиционные депутаты. Эти люди, конечно, сейчас разочарованы, и им кажется, что ничего не сработало. На мой взгляд, задача «Умного Голосования» фактически сводилась к тому, чтобы, во-первых, продемонстрировать, что Алексей Навальный и его окружение продолжают сохранять какое-то влияние на политическую ситуацию в России. Несмотря на то, что Навальный находится уже почти 250 дней за решеткой, а большинство его сторонников эмигрировало.

Тем не менее, мы видим, что это политическое влияние сохраняется, поскольку именно борьба с «Умным Голосованием» стала одной из главных задач Кремля в преддверии этих выборов. И в рамках этой борьбы совершались какие-то совершенно дикие действия, включая обращения в Google и Apple, блокировку роликов на YouTube, решение суда, согласно которому «Умное Голосование» является товарным знаком каких-то производителей овечьей шерсти, и поэтому Яндекс и Google должны удалить соответствующие результаты из поисковых запросов. И так далее.

То есть, эта цель была продемонстрирована — Навальный продолжает оставаться важным политическим игроком, даже находясь за решеткой, и его окружение продолжает иметь какое-то влияние на происходящее в России. Вторая цель, которая была достигнута — то, что система была вынуждена прибегнуть к массовым и достаточно заметным даже не вооруженным взглядом фальсификациям. Потому что цель Кремля была — показать, что все тихо, гладко, мирно, чисто, просто вот так народ проголосовал. А сейчас, мне кажется, показать такое уже невозможно, в это никто не поверит. По крайней мере, в Москве. Где за ночь, благодаря электронному голосованию изменились результаты практически по всем участкам, и люди не верят в то, что это было честно.

Автор: со странички Константина Сонина в Facebook

Почти все, с кем я успел пообщаться, абсолютно уверены, что это электронное голосование было полностью перерисовано, чтобы протащить кандидатов власти. И вообще звучат голоса, что это чуть ли не самые грязные выборы, начиная с 2011 года, а может даже и превосходящие 2011-й. И насколько я знаю, часть недовольных планирует сегодня (20 сентября 2021 — прим.) выйти на Пушкинскую площадь в Москве — не знаю, что из этого получится. Но в любом случае тема фальсификаций тоже зазвучала. Вот эти две цели были достигнуты.

Также можно считать, что были и другие цели, как то — лишить «Единую Россию» конституционного большинства, или провести в Думу несколько по-настоящему независимых от Кремля депутатов. Но вот эти две цели, похоже, достигнуты не были. Про последнее я не уверен — может, все же, один или два независимых от Кремля депутатов в Думу проскочат — но, скорее, нет. Скорее, цель Кремля в том, чтобы ни одного такого человека в новом составе Думы не оказалось.

То есть, эти выборы реальную картину общественных настроений не отражают? Ну, конечно, не отражают. Мы же видели все социологические опросы — популярность ЕР по стране сейчас порядка 30%. А в Думе при этом она получит порядка ¾ мест. Конечно, это совсем неправильная диспропорция, никак не отражающая реальную популярность власти. Будет ли нынешняя Дума при этом, как прежняя? Лучше, хуже? Я считаю, что, скорее, хуже. Хотя можно считать, что хуже некуда, поэтому — такой же. Но в целом, я вообще не стал бы переоценивать роль Госдумы в том векторе, в котором будет развиваться российская политика. У нас давно, еще в поздне-ельцинские времена, начались эти тенденции. Уже на втором сроке Путина они окончательно оформились. Дума превращена в некий придаток исполнительной власти, Администрации Президента. И что тебе скажут, за то депутаты и голосуют. Никакой отдельной субъектности у Думы нет. И тут, скорее, надо говорить о том, как решит поставить свою политику Администрация Президента.

Если они из каких-то своих соображений захотят закручивать гайки, значит депутаты Госдумы будут радостно голосовать за всевозможные репрессивные законы. Если решат поиграть в небольшую либерализацию — наоборот, депутаты ГД будут имитировать более-менее нормальную законотворческую деятельность. И мы будем думать — о, надо же, состав этой Думы лучше предыдущей. Хотя, повторюсь, от самих депутатов это никак не зависит.

Автор: Госдума РФ

На ваш взгляд, ужесточение режима после выборов продолжится? Или они сейчас выдохнут и… Я думаю, продолжится. Я не верю, что они выдохнут, как изначально не верил, что все ужесточение нацелено на эти выборы. Я думаю, что главные выборы, которые интересуют Кремль, это выборы президента 2024 года, и их задача — всеми правдами и неправдами обеспечить продолжение статуса-кво до 2030-го.

Поэтому вплоть до 2024, на мой взгляд, будут продолжать зачищать все потенциальное протестное поле. Уничтожать всю реальную оппозицию, независимые НКО, независимые медиа, все возможности граждан как-либо протестовать на улицах. Возможно, займутся и блогерами-одиночками — даже скорее всего.

В общем, задача, чтобы к 2024 все общественно-политическое поле в России было абсолютно стерильно. И вне зависимости от того, какая на тот момент будет реальная популярность Путина, можно было спокойно переизбрать его на новый срок, с каким-нибудь колоссальным результатом, еще превосходящим результат 2018 года. Насколько я понимаю, ставятся такие цели, и над их реализацией идет планомерная работа.

Автор: Госдума РФ

Конституционное большинство у ЕР — что означает с точки зрения эволюции режима? И с точки зрения транзита власти? Будет этот транзит, или это слово бессмысленным уже стало? Нет, не будет. Я думаю, что слово «транзит» давно бессмысленно — начиная с 2011 года, когда было объявлено, что Путин возвращается. После этого момента стало понятно, что если он не смог уйти тогда, то совершенно непонятно, с чего бы ему уходить когда-либо еще. Нет, я думаю, он будет оставаться у власти, пока будет физически жив. А, учитывая современные технологии, может, и после. Поэтому никакого транзита, на мой взгляд не ожидается, конституционное большинство тоже ничего особо не меняет. Потому что, повторюсь, все реальные законы и вектор, по которому будет развиваться политическая ситуация, определяются не в Думе, а в Кремле. В крайнем случае — в Белом доме. На самом деле, в Белом Доме определяются, скорее, экономические показатели — какие-то экономические законы пишет правительство, а утверждают депутаты Госдумы. А политические законы определяет Администрация Президента. Депутаты же Госдумы во всех случаях просто утверждают то, что им спущено сверху. Их самостоятельность может выражаться только совсем в деталях. Если есть вектор на то, чтобы пересажать, скажем, всех «протестников», депутаты уже могут предлагать разные законы, нацеленные на то, как лучше и быстрее их пересажать. Но вектор определяют не они.

Автор: Госдума РФ

Появление пятой партии в Госдуме — это хорошо, плохо, никак? Партии, в которой нет известных людей, кроме, пожалуй, Сарданы Авксентьевой... Пока никак. Появление этой партии говорит, скорее, о настроениях избирателей. О том, что в общем они готовы проголосовать хоть за черта лысого, лишь бы были какие-то изменения. И в целом, по результатам Новых Людей мы можем видеть, какие перспективы были бы у реальной оппозиционной партии. Условной «Партии Навального». Если бы дали ее зарегистрировать и выдвинуться на выборы. Думаю, они набрали бы, как минимум, тоже самое, что получили Новые Люди. Плюс результаты Умного Голосования. Процентов 10 у них было бы сходу. При том, что Новые Люди, не сказать, что провели какую-то суперблестящую кампанию, или были особенно заметны. Нет, просто есть очень большой запрос у людей на изменения.

Людям надоело, что 20 с лишним лет в Думе сидят абсолютно одни и те же партии, одни и те же лица. Одна и та же стилистика. Хочется какого-то обновления. А тут — крайне удачный брендинг, слова «новые люди». «О, классно, вот наконец-то какие-то новые!» — так, на мой взгляд, избиратели думали.

Автор: Госдума РФ

Некоторые политологи считают, что нынешняя политическая ситуация с большой долей вероятности может привести к войне. Согласны/не согласны? У Путина и его окружения нет цели воевать с кем-то. Единственная их цель — сохранять всю власть и собственность, которую они контролируют внутри России. Если они понимают, что настроения внутри России становятся слишком протестными, и война поможет с этим протестом справиться, то они могут начать воевать, как в 2014. Когда им действительно удалось за счет войны с Украиной и аннексии Крыма более-менее ликвидировать последние остатки протеста 2011-2012 годов. Если не будет на это внутреннего запроса, то не начнут. Это инструмент для них, а не цель.

Александра Архипова: «Люди демонстрировали, что выбор — воображаемый»

Александра Архипова

«Заходит гражданка в избирательную кабинку. Долго не выходит. Член избиркома вежливо стучится: - У вас проблемы? - Да ручка у вас не пишет. - Ручка-то пишет, просто вы не в том квадратике галку ставите!» (из подборки на страничке социального антрополога Александры Архиповой в ФБ)

Прошедшие выборы отражают реальную картину общественных настроений? Смешно. Отвечу анекдотом. «Социологи проводили экзитпол на избирательном участке. На вопрос — за какую партию вы голосовали? — 83% сказали: «Отстаньте от меня, я уже отправил свой бюллетень начальнику». А 17% сказали: «За другую партию»...» Хороший анекдот. Есть ли в отечественном фольклоре постоянные мотивы и сюжеты относительно выборов? Да. Регулярно появляется вполне определенный набор слухов и анекдотов, которые показывают выборы как процесс ритуальный или сфальсифицированный. Так, например, анекдот-рекордсмен (он возникает перед каждыми выборами последние пять лет): «Старик приходит на избирательный участок и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, моя жена Галина Петрова, 1941 года рождения, квартира 105, дом 3 — уже голосовала?». «Да, дедушка, конечно!». «Как странно, 15 лет как умерла, покойница — и все ходит и голосует. А я все никак застать не могу...».

Есть ли что-то новое, что обнаружилось в эту избирательную кампанию? Если есть, о чем говорят? Если честно, сейчас произошел резкий всплеск трех вещей. Во-первых, снова появилось довольно много язвительных анекдотов о принуждении к выборам и фальсификации голосов («Владимир Владимирович, у меня две новости – хорошая и плохая. – Давайте с хорошей. - «Единая Россия» набрала 50%. – А какая тогда плохая? – За нее никто не голосовал»). Во-вторых, слухов — о том, как будут закрывать участки в 14.00 вместо 20.00, чтобы работающие люди не успели проголосовать против ЕдРа, о том, что на избирательных участках приставы ловят людей с судебными задолженностями и алиментами — такая рассылка прошла от Сибири до Центральной России. И, наконец, третье. Многие люди раздражаются, видя картину «честных выборов» — многие кандидаты не допущены, те которые допущены, окружены кандидатами-спойлерами (после истории с двойниками Бориса Вишневского появился отличный стишок «Сегодня перекрыли Невский // Толпой прошел Борис Вишневский»), плюс трехдневное голосование, исчезновение большого количества наблюдателей, отмена видеотрансляций.

Автор: со странички Бориса Вишневского в Facebook

В результате избиратели пытаются продемонстрировать, что это не выборы, а цирк. Они сознательно делают участие в выборах еще более абсурдистким. В разных городах и в разных регионах избиратели приходили на выборы в костюмах воображаемых персонажей, например Дарта Вейдера. Был и конь в пальто (человек в пальто и в маске коня). Некоторые умельцы приносили с собой ножницы, клей и распечатку, соответствующую строке бюллетеня, чтобы вклеить в строчку бюллетеня нужного персонажа из «Властелина колец» или других фэнтезийных книг. И все эти усилия направлены на то, чтобы продемонстрировать — «наш выбор воображаемый». Поэтому мы можем так же голосовать за персонажей фантастических, как за персонажей реальных.

А типичные персонажи фольклора о выборах — они какие? Как они в общую фольклорную тенденцию вписываются? Сейчас все социальные сети обошел новый замечательный мем про Наташу с котами. И в этом меме коты говорят: «Наташа, вставай. Apple прогнулся. И Google прогнулся. И Дуров прогнулся. Просыпайся уже, тебе пора на фитнес. Гибкость тренировать». Если мы посмотрим на историю анекдотов, то, как правило, в них всегда присутствовали персонажи, которые могли высказываться о ситуации. Это должен быть персонаж, с одной стороны, похожий на нас, а с другой стороны — немножечко не мы, не норма. И он выражал вот это самое подспудное мнение народа или своими репликами высвечивал социально-политическую проблему. Еврей, армянин, чукча … А в новых шутках эти персонажи исчезли, но появились коты. Именно коты сообщают Наташе ту самую скрываемую правду.

В каком-то парадоксальном смысле, эти коты — это новый «Рабинович». Именно они, занимая позицию отстроумного наблюдателя, могут нам сообщить, что все прогнулись, и тебе, Наташа, тоже пора на фитнес. И вот эта идея, что русскому народу пора на фитнес — учиться прогибаться, она очень хорошо выражена в этом анекдоте.

А конспирологические мотивы в выборной тематике проявились как-то? Ручки с исчезающими чернилами, еще что-то? Сюжет про ручки с исчезающими чернилами — это такой старейший сюжет на тему выборов — появился, конечно. Но еще с ручками связана другая интересная история. С реальными ручками. Мои коллеги-антропологи, которые работали наблюдателями в разных местах, говорят про интересную тенденцию — что многие люди, приходя на выборы, постоянно спрашивают ручки в подарок. Буквально требуют эти ручки, и очень обижаются, когда им эти ручки не дают, а в некоторых случаях просто хватали их сами. И таких случаев немало.

Если мы их проанализируем, то за этим увидим очень неприятную для гражданского общества тенденцию воспринимать выборы как дарообмен. Человек приходит на выборы и ждет, что государство принесет ему некоторый дар за участие в ритуале, в выборах.

Выборщики, особенно пожилые, спрашивали про пирожки на участках, чем будут кормить. На моих глазах женщина бросалась на сертификат с розыгрышем призов. Ну а если ничего этого нет, то надо хотя бы символический дар унести. И поэтому многие пожилые избиратели все просят и просят обычные шариковые ручки. То есть, это невозможно объяснить с точки зрения простой пользы, но это объяснимо, если понимать, что люди привыкли воспринимать выборы как символический дарообмен. И пока эта ситуация сохранится, не будет никакого выбора как политического процесса.

Автор: Томское отделение ЕР