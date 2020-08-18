Прокуратура подтвердила данные ТВ2 о незаконности рубок в Карегодском заказнике
После публикаций ТВ2 и «Новой газеты» Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность проведения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике. Проверка подтвердила, что рубки ведутся с нарушением закона, а лесному фонду причинен ущерб в размере 9,6 млн рублей.
«Установлено, что при организации сплошных санитарных рубок в границах заказника в акты лесопатологических обследований внесены недостоверные сведения о запасах древесины. Фактический объем вырубленных сосен в три раза превысил данные, указанные в актах...
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Кроме того, природоохранный прокурор возбудил в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Фаворит» и «ИнтелСтрой» дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и внес в их адрес представления об устранении нарушений лесного законодательстваº, — говорится в заявлении.
Ранее мы писали о том, что под видом санитарных рубок в Карегодском заказнике ведется заготовка деловой древесины с нарушением природоохранного законодательства ( о возможной незаконности сплошных санитарных рубок в заказнике первыми заявили егеря; а затем сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов. сообщил нам, что из заказника массово вывозят здоровые деревья).
Мы особо отмечали, что одним из учредителей ООО «Интелстрой», осуществляющего рубки в заказнике, наряду с Валентином Широковым ранее являлся Артем Конев , ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в белом доме. Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», а о законности их проведения ранее заявлял директор томского филиала Рослесзащиты Александр Чемоданов.
В конце июля к расследованию происходящего в Карегодском заказнике подключились наши коллеги из «Новой газеты» и Гринпис. Вышедшие по результатам поездок журналистов в Карегодский заказник публикации побудили сотрудников прокуратуры, которые ранее не заметили в заказнике серьезных нарушений, отнестись к происходящему там с большим вниманием.
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