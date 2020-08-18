Прокуратура подтвердила данные ТВ2 о незаконности рубок в Карегодском заказнике

После публикаций ТВ2 и «Новой газеты» Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность проведения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике. Проверка подтвердила, что рубки ведутся с нарушением закона, а лесному фонду причинен ущерб в размере 9,6 млн рублей.





«Установлено, что при организации сплошных санитарных рубок в границах заказника в акты лесопатологических обследований внесены недостоверные сведения о запасах древесины. Фактический объем вырубленных сосен в три раза превысил данные, указанные в актах...





Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).





Кроме того, природоохранный прокурор возбудил в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Фаворит» и «ИнтелСтрой» дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и внес в их адрес представления об устранении нарушений лесного законодательстваº, — говорится в заявлении.