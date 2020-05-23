Прокисшая еда, известка на полу и плохая связь: почему вахтовиков не выпускают из обсерватора «Зеленый мыс»

Истории

В Томской области скончались два вахтовика, проживавшие в обсерваторе «Зеленый мыс». У одного мужчины врачи диагностировали инфаркт, у другого инсульт. После этого региональная прокуратура начала проверку условий содержания вахтовиков.

Что происходит в «Зеленом мысе» сейчас, почему для некоторых вахтовиков продлили карантин и в каких условиях они проживают, читайте в материале ТВ2.

Вывозили двумя самолетами

Чаяндинское месторождение — одно из крупнейших газовых месторождений на востоке России. Ресурсная база для газопровода «Сила Сибири». На месторождении работают около 10 тысяч человек, по меньшей мере 300 из них проживают в Томской области.

«Многие оставались работать на дополнительные смены, поэтому не уезжали. Зарплату хорошую обещали, подзаработать всем хотелось», — рассказал ТВ2 один из вахтовиков Александр.

О вспышке коронавируса на месторождении стало известно в середине апреля. По данным федерального минздрава, предварительный положительный результат оказался у трети рабочих. Был организован карантин. Но рабочие пожаловались на отсутствие масок, плохие условия содержания. Люди говорили, что в поселке практически нет изоляции, потому риск заражения высок. Начались массовые протесты.

Рабочих начали вывозить в конце апреля. Перед этим они дважды сдавали анализ на коронавирус. В списках на выезд были только те, у кого оба анализы были отрицательными.

«Глава республики запретил выезд с Чаяндинского месторождения. Руководство действовало по его предписанию. Нас не выпускали оттуда, не принимали аэропорты, даже с отрицательными результатами. Выехали в итоге через Мирный, проехали до него 700 километров по бездорожью. Нам давали обещание, что нахождение в обсерваторе будет оплачено в 100 % размере, но сейчас это все уже опровергается», — говорит Александр.

Власти региона отметили, что у всех рабочих по прибытии были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой «клинически здоров».

«Смеялись, что пацаны домой едут»

6 мая вахтовики прибыли в томский аэропорт. На автобусе их привезли в санаторий «Заповедный». Расселяли хаотично: в некоторых комнатах было шесть человек, в других четыре, а в некоторых и три. По словам вахтовиков, в «Заповедном» условия были хорошие: кормили вкуснее, а комнаты были уютнее. Первые анализы взяли 7 мая, результаты поступили 10-го.

«С балкона видели, как ребят забирают, садят в автобусы, ничего не объясняя. Смеялись, что, мол, пацаны домой едут. К нам тоже постучались, сказали собираться. В нашей комнате на тот момент все анализы были отрицательными. Теоретически контактов с плюсом у нас не было», — рассказывает вахтовик Александр.

Рабочих перевезли в другой обсерватор – «Зеленый мыс». Позднее объяснили, что пришло много положительных результатов (власти объявили, что 59 вахтовика заболели коронавирусом), а потому людей с отрицательным диагнозом нужно обезопасить.

«Мы же знаем друг друга, общаемся. Очень быстро выяснилось, что те ребята, которые проживали в комнате, где был положительный анализ, ехали в одном автобусе с нами, чисто отрицательными. То есть нас по халатности или по случайности так посадили. Как-то некрасиво получилось. Хотелось бы, чтобы спецслужбы обратили на это внимание, все-таки люди страдают по этой вине», — говорит вахтовик.

«Детям здесь не место»

Условиями проживания в «Зеленом мысе» вахтовики недовольны.

«Катакомбы какие-то. Если некоторые люди в обсерваторах в гостиницах живут, то здесь просто атас. 80-90. Воздуха не хватает, сырость, влажность, все совдеповское. Жесткие условия», — говорит Николай (имя изменено).

Другой вахтовик добавляет, что не отпустил бы своего сына в такой детский лагерь.

«Детям здесь не место. Ладно мы, мужчины, через многое прошли, на вахте и не такое встречается. Видимо, лагерь ремонтировали, мы зашли, а на полу известка была после побелки», — говорит Олег (имя изменено). При этом он отмечает, что в его комнате духоты нет.

«Не надо быть образованным человеком, но так как у нас изоляция, то и вентиляцию всю закрыли, чтобы мы не дышали тем же воздухом, которым дышат и «плюсики». Поэтому отдушины и заклеены. Но окна открываются, запрета на это нет. У нас в комнатах очень сильный сквозняк. Можно остаться в шубах, но с открытыми окнами, и будет свежо. Хотя, может быть, и есть комнаты, которые плохо проветриваются», —говорит Олег.

Телевизора в комнатах нет, но некоторые вахтовики поставили свои. Со связью до недавнего времени тоже были проблемы: ближайшая к лагерю вышка относилась к Кемеровской области, а томскую поставили на днях. Есть и душ в комнатах.

«Питание... Никого выгораживать не собираюсь. Меню слабенькое. Детские порции. Суп — вода, три картошины. Если говорить грубо, то баланда. Последние дни стали салаты строгать. Были единичные случаи, что приносили прокисшую еду, даже сотруднику медперсонала как-то раз приносили. В целом на троечку. Сейчас вечером приносят десертики — яблоко, молоко. Изначально даже этого не было», — рассказывает Олег.

О случившихся смертях вахтовики знают. Говорят, что, видимо, проживание в обсерваторе усугубило течение хронических заболеваний. Впрочем, после двух смертей в «Зеленом мысе» начала дежурить скорая помощь.

Третья проба