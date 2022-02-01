«Произошедшее со мной - реализация чьего-то заказа»: мэр Томска Иван Кляйн ответил на вопросы ТВ2

В конце декабря 2021 года мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья Николай Хабаров, оглашая обвинение, сменил статью на «Злоупотребление должностными полномочиями».
Изначально мэра Томска обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Первый эпизод дела связан с санитарно-защитной зоной земельного участка на улице Мокрушина, смежного с участком «Томского пива». Второй — с продажей земельного участка дочери Ивана Кляйна — Светлане. Третий касался незаконного предпринимательства. По версии следствия, Иван Кляйн, являясь мэром, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении «Томским пивом». Следствие утверждало, что мэр оказывал покровительство компании, создавая благоприятные условия для ее деятельности.
В основу обвинительного приговора легли показания бывших подчиненных Кляйна — Анны Подгорной (Касперович) и Евгения Сурикова. Адвокаты мэра отмечали, что и Анна Подгорная, и Евгений Суриков были фигурантами других уголовных дел и могли дать компрометирующие показания, чтобы смягчить свое наказание. Однако судья Николай Хабаров эти доводы стороны защиты не принял. При этом, доводы обвинения о причинении материального ущерба как Ринату Аминову (11 млн) , так и городской казне (180 тыс.) были признаны судом недоказанными. Тем не менее, суд усмотрел ущерб в виде «подрыва авторитета органов местного самоуправления».
После оглашения вердикта мэра Томска отправили в СИЗО. Сейчас данный приговор обжалуют и адвокаты осужденного мэра, и прокуратура.
Иван Кляйн через адвокатов ответил на вопросы журналиста ТВ2
— Иван Григорьевич, выдвигались разные версии насчет причин произошедшего с вами. Первая: у Кляйна хотят отжать «Томское пиво». Вторая: Кляйн зашел на чужое поле – девелоперство – что напрягло строительное лобби, имеющее связи с силовиками. Третья: это просто очередной показательный процесс против российского мэра, силовики привыкли зарабатывать на мэрах лычки, а работа мэра всегда уязвима. Четвертая: корни проблем надо искать в «белом доме», Кляйн имел губернаторские амбиции. Какая из этих версий, на ваш взгляд, близка к правде? Или у вас есть какая-то иная?
— Гадать о версиях — дело неблагодарное. Время покажет. Явно одно, все произошедшее со мной — реализация чьего то заказа.
— Но на пост мэра вас, можно сказать, привел губернатор Сергей Жвачкин. Поддержал и когда вы выдвигались на второй срок. Но сразу же после задержания, комментируя его, холодно сказал: мол, пусть силовики разбираются. Вас удивила такая позиция губернатора? Задела?
— По-человечески, меня это задело, но не удивило.
— В ходе следствия и судебного процесса вы категорически настаивали на своей невиновности. Это мнение разделяют многие в Томске. Суд, однако, встал на сторону обвинения. Считаете ли вы произошедшее с вами случайностью?
— Я и сегодня вместе с защитой настаиваю на своей невиновности, не могу согласиться с вынесенным приговором. Надеюсь, что мои доводы все же будут услышаны.
— Если представить себе маловероятное в российских реалиях: вас абсолютно оправдывают в следующих судебных инстанциях – хотели бы вернуться в мэрское кресло?
— После оправдания я готов доработать свой срок на благо томичей.
— Что бы вы посоветовали человеку, который займет мэрское кресло после вас с учетом вашего опыта?
— Подобрать надежную команду профессиональных и порядочных людей.
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