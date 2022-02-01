«Произошедшее со мной - реализация чьего-то заказа»: мэр Томска Иван Кляйн ответил на вопросы ТВ2

В конце декабря 2021 года мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья Николай Хабаров, оглашая обвинение, сменил статью на «Злоупотребление должностными полномочиями».

Изначально мэра Томска обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Первый эпизод дела связан с санитарно-защитной зоной земельного участка на улице Мокрушина, смежного с участком «Томского пива». Второй — с продажей земельного участка дочери Ивана Кляйна — Светлане. Третий касался незаконного предпринимательства. По версии следствия, Иван Кляйн, являясь мэром, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении «Томским пивом». Следствие утверждало, что мэр оказывал покровительство компании, создавая благоприятные условия для ее деятельности.

В основу обвинительного приговора легли показания бывших подчиненных Кляйна — Анны Подгорной (Касперович) и Евгения Сурикова. Адвокаты мэра отмечали, что и Анна Подгорная, и Евгений Суриков были фигурантами других уголовных дел и могли дать компрометирующие показания, чтобы смягчить свое наказание. Однако судья Николай Хабаров эти доводы стороны защиты не принял. При этом, доводы обвинения о причинении материального ущерба как Ринату Аминову (11 млн) , так и городской казне (180 тыс.) были признаны судом недоказанными. Тем не менее, суд усмотрел ущерб в виде «подрыва авторитета органов местного самоуправления».

После оглашения вердикта мэра Томска отправили в СИЗО. Сейчас данный приговор обжалуют и адвокаты осужденного мэра, и прокуратура.