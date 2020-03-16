Продам лес недорого на корню

По словам активиста, есть и еще один вариант этой схемы — когда лес оформляется на людей, а они об этом не знают. Такие, например, обнаружилось в деревне Тискино Колпашевского района. Во время прокурорской проверки санитарных рубок поднимались документы, среди них нашлись бумаги на рубку под собственные нужды, оформленные на жителей Тискино.
"Сами жители не знали, что на них оформлены деляны. В этой схеме точно замешан лесничий, кто-то из администрации, так как им нужны были паспортные данные людей", — приводит пример Литвинов.
В Молчаново, по рассказу местного жителя Евгения (имя изменено по просьбе героя), услуги населению оказывает Роман Шаплов. В поселке его все знают. Этот заготовитель и главный лесничий, по словам местного жителя, дружны между собой. По данным открытых источников, на это имя Романа Романовича Шаплова нет зарегистрированных ИП. Единственная доступная информация в интернете — судебные документы по уголовному делу
о причинении телесных повреждений средней степени тяжести женщине.
"У Шаплова есть и "Белорус", и "Урал", и еще один трактор. Для валки, распиловки и вывозки у него вся техника. Он не зарегистрирован как ИП. Часто он сам ищет людей, предлагает потом этот лес пополам поделить. Если я, например, 100 кубов заготавливаю, то 50 мне, 50 — ему за работу. А потом получается, если вам 50 кубов отдают, у вас техники опять нет, а надо вывезти, опять просить его, он опять скажет либо деньги, либо кубатура. После вывоза у вас с 50 кубов, грубо, останется кубов 40. Эти 40 кубов потом опять надо отдать на пилораму. За распиловку снова платить. То есть человеку , который хочет что-то сделать, ему невыгодно этим заниматься. Ему выгодно продать ее сразу всю. То есть тот же Шаплов пришел, ему говорят, вот 150 кубов твои, ты мне отдавай 500 рублей за куб и все. И люди на это соглашаются, а на эту сумму покупают готовый материал сами, где хотят", — объясняет ситуацию местный житель Евгений.
Сам Роман Шаплов в телефонном разговоре с ТВ2 рассказал, что не скупает ни у кого лес, а "просто помогает людям". На вопрос, берет ли за свою помощь деньги, Шаплов ответил, что "всяко бывает, но иногда с ним рассчитываются и мясом, и хлебом".