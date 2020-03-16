Продам лес недорого на корню

Как получилось так, что ФСБ заинтересовалось их коллегой Алексеем Кулумаевым, бывшие лесничие Голдовский, Машуров и Агеев не знают. Откуда органы узнали о рубках — тоже. Полагают, что доложить мог главный лесничий, также правоохранители могли использовать данные космониторинга. Сам Алексей Кулумаев сейчас под следствием и общаться с журналистами не может.



Лесосека, о которой идет речь в уголовном деле, была отведена Алексеем Кулумаевым под нужды местного населения. Границы лесосеки проверял Виктор Агеев. "Они были нормальные, соответствовали материалам отвода, не проверял только пробные площади, а отвод был сделан правильно", — утверждает Агеев. Он говорит, что отведенную людям деловую древесину заготовили, на деляне должны были остаться только дрова. Приемку после валки леса, по словам коллег, Кулумаев еще не проводил, акта не составлял, поэтому то, что дело завели на него, вызывает недоумение у коллег. "А контролировать каждую лесосеку, когда 18 населенных пунктов обслуживает, один лесничий просто не в состоянии", — объясняет Виктор Агеев.



Также им непонятно, как следователи посчитали 600 кубометров древесины, которые фигурировали в уголовном деле. Лесничие объясняют, что объемы незаконных рубок считаются по пням. По правилам необходимо замерить диаметр каждого пня, по специальной таблице перевести это значение "на высоту груди" и уже исходя их этих показателей прикинуть, какого размера было спиленное дерево и сколько в нем было кубометров. В это время года посчитать пни просто невозможно - они завалены снегом. Все остальные расчеты, по словам лесничих, очень неточные.

