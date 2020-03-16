Добрые новости
16 марта,
2020
ТВ2
Продам лес недорого на корню
Как за одним пресс-релизом о борьбе с незаконными рубками в районном лесничестве обнаружился целый набор проблем, из-за которых мы теряем леса.
В конце февраля 2020 года все томские СМИ опубликовали пресс-релиз ФСБ о том, что сотрудник Молчановского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес») подозревается в незаконном выделении участка под вырубку леса ценных пород на 10 млн рублей. Фамилия лесничего и детали преступления в сообщении не уточняли. В телефонном разговоре один из работников местного лесничества рассказал ТВ2, что в деле не все однозначно, а Алексей Кулумаев (так зовут лесничего, на которого завели дело) не виноват в преступлении. В Молчановском лесничестве, по его словам, творится беспорядок из-за действий главного лесничего района, а у подчиненных с ним затяжной конфликт. Чтобы разобраться в ситуации, мы поехали в Молчаново и поговорили с местными жителями и лесничими.
Когда снег сойдет
На встречу в небольшом кафе у местного автовокзала пришли несколько человек — почти все бывшие лесничие. Сергей Голдовский вместе с коллегой Виктором Агеевым хотел уволиться из Молчановского лесничества, где проработал девять лет, еще в декабре. Но тогда обстоятельства не позволили, заявление написал сейчас. Говорит, как и у остальных, причина увольнения одна — начальник, Олег Безручкин.

«Нет сил терпеть такое отношение к работникам, заставляли меня неоднократно нарушать законы, подписывать бумажки о том, где мы в лесу вообще не были. Он (Безручкин - прим. ред.) приносит их мне, на стол ставит, говорит: «На, делай бумаги». Я говорю ему, что не был там, как могу? Он говорит, нет, делай. А бумаги касаются материально-денежной оценки лесосеки», — объясняет причину своего увольнения Сергей Голдовский.
На фото: Сергей Голдовский
Бывшие молчановский лесничие Сергей Голдовский, Василий Машуров и Виктор Агеев не верят, что их коллега Алексей Кулумаев действительно незаконно выделил участок под вырубку, который ему вменяют в уголовном деле. Считают, что дело на Кулумаева завели с подачи начальника, который, по их словам, не раз пользовался служебным положением и самовольно распоряжался лесными участками, давал указания, которые вынуждали нарушать закон и их. Несколько раз лесничие жаловались на начальника областному руководству и в прокуратуру. После проверки последней на Олега Безручкина завели уголовное деле.

Как вспоминают местные, Олег Безручкин приехал в Молчанового из Алтайского края, в 2009 году пришел работать в лесничество, был инженером. Начальником стал в 2015 году. Через некоторое время, по словам лесничих, они столкнулись с проблемами в отношениях с новым начальником.
Большая часть древесины, с которой работают лесничие в районах, выделяется местному населению. По 165 областному закону, каждый житель Томской области может получить для собственных нужд (строительство, ремонт или дрова) лесной участок для заготовки с определенной кубатуры деревьев. Чтобы получить его, жители пишут заявление в местную администрацию и подтверждают наличие нужды в древесине документами (право собственности на землю, разрешение на строительство). Администрация определяет необходимый человеку объем древесины, затем люди идут в лесничество. Лесничие формируют под нужды населения участки и разбивают их на куски по заявленным объемам кубатуры. Каждый такой участок перемеряет инженер лесничества, чтобы избежать ошибок. Заготавливать древесину население должно само, но после валки лесничий обязан проверить участок: нужное ли количество деревьев срубили и тех ли пород. Все эти действия отражаются в документах и при несовпадении отпущенного количества древесины и принятого после валки, ответственность понесет лесничий, чья подпись стоит в акте.
Выделение участка под рубку в Молчановском лесу
"Мы делаем материально-денежные отводы, лесосека оценивается. Несколько лет назад мы в очередной раз отбивали деловую древесину под нужды местного населения, всего нам надо было 50 кубов, — рассказывает Сергей Голдовский. — Васька (Василий Машуров — прим. ред.) у главного лесничего Безручкина спросил, а зачем мы все такой толпой едем туда 50 кубов отвести — он сам и мы втроем? Обычно 1000 кубов едем отводим вдвоем, а тут пять человек на 50 кубов. Он ответил: «Какие 50, когда 250». Мы удивились, может пошутил. Когда в деляну приехали, Васька говорит, я не пойду, чего толпой идти на 50 кубов. Он говорит еще раз: «Какие 50, когда 250». Пошли отбивать, Михалыч (Василий) перечетную ведомость вел, я с линейкой ходил. Я спрашиваю, Михалыч, все, мы наверное 50 кубов-то набрали. А Безручкин говорит: «Какие 50, идем дальше». Мы возражать не стали, идем да идем. В общей сложности набили мы 230 кубов. То есть человек 50 кубов выписал, а остальные так никто и не выписал. Я когда этого человека встретил, спросил, он говорит, эти вопросы все к Безручкину".
На фото слева: Василий Машуров
После этого случая лесничие написали письмо с жалобой на Олега Безручкина главе "Томсклеса" Юрию Валуеву. В Молчаново приехала проверка из области. По ее итогам выговоры получили авторы жалобы Сергей Голдовский и Василий Машуров. Но они решили не останавливаться и в поисках справедливости пожаловались в прокуратуру. После ее проверки возбудили уголовное дело о незаконной рубке на Олега Безручкина. 180 кубов спиленной древесины арестовали. Год шло следствие, два последних года идут суды. На суде, по словам Сергея Голдовского, нужду в лишней древесине Олег Безручкин объяснил необходимостью построить хозпомещение для районного лесничества.
"Меня судья спросил, какой сарай можно построить из 180 кубов? Я говорю, что это дом трехэтажный можно построить. Судья даже заулыбался тогда. Уже два года суд идет и год следствие. Безручкин на суде ничего не отвечает, «51 статья» и все, просто молчит. Два судьи поменялось уже, сейчас уже третий. Ни у кого так долго дело не тянется. Даже Лехе (Кулумаеву — прим. ред.) в ФСБ сказали, что в течение двух месяцев его дело закончат. А тут три года и никому вообще ничего не надо", — говорит Сергей Голдовский.
Территории Молчановского лесничества, где готовят древесину на нужды населения
"Сашка Родин ему (Валуеву, руководителю областного "Томсклеса" - прим. ред.) задал вопрос, почему вы не отстраняете человека, дело заведено, суд идет? Он повернулся к Берзручкину, говорит: «Олег Сергеевич, там на тебя дело заведено?». Тот отвечает, что нет, на неопределенное лицо. Суд выложил в интернет информацию, на кого дело, по какой статье. <...> А как работал человек, так и работает", — разводит руками Голдовский.
Виктор Агеев, который долгое был работал помощником участкового лесничего, рассказывает еще одну историю, после которого в Молчановском лесничестве возбуждали дело, в этот раз в отношении неустановленного лица. Однако, по словам Агеева участок, где была произведена рубка никто из участковых лесничих не проверял, а акты приема подписал сам Олег Безручкин.

Во время очередной проверки прокуратуры на этом участке, по словам Виктора Агеева, обнаружилась незадекларированная рубка. "Должностное нарушение было допущено со стороны главного лесничего. Он заведомо скрыл нарушение — была вырублена незаконная лесосека порядка 300 кубов древесины. Соответственно, составили документы, их передали в правоохранительные органы. Это было в феврале 2019 года", — говорит бывший лесничий.

Как получилось так, что ФСБ заинтересовалось их коллегой Алексеем Кулумаевым, бывшие лесничие Голдовский, Машуров и Агеев не знают. Откуда органы узнали о рубках — тоже. Полагают, что доложить мог главный лесничий, также правоохранители могли использовать данные космониторинга. Сам Алексей Кулумаев сейчас под следствием и общаться с журналистами не может.

Лесосека, о которой идет речь в уголовном деле, была отведена Алексеем Кулумаевым под нужды местного населения. Границы лесосеки проверял Виктор Агеев. "Они были нормальные, соответствовали материалам отвода, не проверял только пробные площади, а отвод был сделан правильно", — утверждает Агеев. Он говорит, что отведенную людям деловую древесину заготовили, на деляне должны были остаться только дрова. Приемку после валки леса, по словам коллег, Кулумаев еще не проводил, акта не составлял, поэтому то, что дело завели на него, вызывает недоумение у коллег. "А контролировать каждую лесосеку, когда 18 населенных пунктов обслуживает, один лесничий просто не в состоянии", — объясняет Виктор Агеев.

Также им непонятно, как следователи посчитали 600 кубометров древесины, которые фигурировали в уголовном деле. Лесничие объясняют, что объемы незаконных рубок считаются по пням. По правилам необходимо замерить диаметр каждого пня, по специальной таблице перевести это значение "на высоту груди" и уже исходя их этих показателей прикинуть, какого размера было спиленное дерево и сколько в нем было кубометров. В это время года посчитать пни просто невозможно - они завалены снегом. Все остальные расчеты, по словам лесничих, очень неточные.
"Теперь, поскольку дело возбуждено, остается ждать, когда сойдет снег. После этого можно будет установить границы лесосеки и пересчитать все пни", — говорят лесничие.
Сам главный лесничий Олег Безручкин отрицает, что каким-то образом повлиял на возбуждение уголовного дела в отношении подчиненного Кулумаева. Говорит, что это стало для него неожиданностью.

"Я никого не подставлял. Когда шла заготовка леса на том участке, я был на больничном, меня три месяца не было на работе. Кулумаев отводил лесосеку, а Агеев принимал. Я даже на этой лесосеке и не был, и даже лес не видел", — сказал ТВ2 Олег Безручкин.

По его словам, он не знаком с материалами уголовного дело, знает лишь то, что по документам Алексей Кулумаев должен был выделить 2200 кубометров, а по факту выделил 2800 кубов. Случаи незаконных рубок на его территории, говорит главный лесничий, уже были, но в меньшем объеме. В 2019 году при помощи космониторинга фиксировалось два таких случая.
Олег Безручкин
***
О том, что нарушения в Молчановском лесничестве были и раньше, говорит и активист движения "Защитим томскую тайгу" Денис Литвинов. Он с другими волонтерами часто ездит по районным лесничествам с народным контролем, опрашивает население, осматривает места рубок, фиксирует нарушения на фото и видео, а после пишет жалобы в надзорные ведомства и пытается бороться с нарушениями.

"Мы ездили в Молчаново, нас один местный депутат приглашал. Там проходные рубки с нарушениями. Потом нас возили в Золотушку, мёртвая уже деревня, там только егерь и лесозаготовители сейчас живут. "Томсклесхоз" санитарку (санитарная рубка — прим. ред.) проводил, якобы сожранного шелкопрядом леса, а по сути выкашивал здоровые деревья - там по веткам было видно, что в хвое все. Больных деревьев было мало", — говорит Денис.

По словам лесозащитника, ситуация внутреннего конфликта внутри лесничества характерна не только для Молчановского лесничества, это общая проблема области. При этом Литвинов считает, что понять со стороны, кто на самом деле прав, а кто виноват, зачастую очень сложно.

"Мы недавно были в Каргаске. Там похожая ситуация. Часто используются одни и те же способы махинаций, участковые лесничие под давлением начальства бумаги подписывают, а потом скулят. Хотя прекрасно знают, что подписывают и для чего это", — объясняет Денис Литвинов.
Куплю/продам лесобилет
Областной закон 165, который позволяет населению получать лес на корню под собственные нужды (аналогичные законы действуют в других "лесных" регионах России), кроме блага, несет и проблемы. И местные жители, и лесничие, и активисты-лесозащитники говорят о том, что чаще всего люди не имеют возможности самостоятельно заготавливать выделенную им древесину — нужны техника, навыки и время. Часто выгоднее заплатить профессиональному заготовителю за работу, либо вовсе продать право заготовки, а на вырученные деньги купить готовые дресину или дрова.
На фото: лесозащитник Денис Литвинов
"Жители сел редко имеют возможность вырубить лес сами. К тому же деляна под вырубки часто отводится вдали от населенного пункта, в труднодоступных местах. После рубок, к тому же, по закону, нужно навести порядок на деляне. <...> Лесозаготовитель у них покупает документы, либо деньгами платят, либо древесиной, но отдают процентов 30 от указанного в документах, а то и меньше. А пилят столько, сколько смогут, всё равно вероятность, что тебя проверят практически нулевая, да и лесничие в большинстве своём в курсе всего и часто в доле. Есть честные, но их меньшинство и когда касается заготовки дров для местного населения, особенно которые априори его заготовить не могут, лесничие закрывают глаза на это», — объясняет Денис.
Ситуация выходит двоякая, считает лесозащитник. С одной стороны, такая система может наносить вред лесу, потому что заготовитель вместо 25 кубов деревьев на дрова может вырубить 1000 кубометров, с другой — население в отдаленных сибирских селах имеет возможность отапливаться только дровами, нельзя отнимать возможность бесплатно получить их.

В Томской области практика продажи лесных билетов распространена повсеместно. По запросу "лесобилет" только на "Авито" находится несколько десятков объявлений. Лесные билеты на рубку для собственных нужд и продают и покупают. Если наугад открыть профиль покупателя лесного билета, по завершенным объявлениям не сложно догадаться, что человек связан с лесозаготовкой.
"Документы заготовителю нужны, чтобы, если его остановят с лесом, он мог его обосновать. Он может по этим документам хоть год возить нелегальный лес. Тот же инспектор ДПС не сможет определить по бревнам это всё ещё законно вырубленный лес или уже сверх положенного. Многие из них сосну то кедра не отличат, это и не их специфика работы. Документы в порядке, задержать не могут, а то, что по этим документам уже сотню лесовозов вывезли, он может и не знать. Потом этот, в чёрную добытый лес, реализуется скупщикам, которые его легализуют. Такой лес дешевле обходится, чем легально вырубленный, при больших объемах заготовители хорошо навариваются. Это довольно распространенная схема по всей стране", — объясняет лесозащитник.
По словам активиста, есть и еще один вариант этой схемы — когда лес оформляется на людей, а они об этом не знают. Такие, например, обнаружилось в деревне Тискино Колпашевского района. Во время прокурорской проверки санитарных рубок поднимались документы, среди них нашлись бумаги на рубку под собственные нужды, оформленные на жителей Тискино.

"Сами жители не знали, что на них оформлены деляны. В этой схеме точно замешан лесничий, кто-то из администрации, так как им нужны были паспортные данные людей", — приводит пример Литвинов.

В Молчаново, по рассказу местного жителя Евгения (имя изменено по просьбе героя), услуги населению оказывает Роман Шаплов. В поселке его все знают. Этот заготовитель и главный лесничий, по словам местного жителя, дружны между собой. По данным открытых источников, на это имя Романа Романовича Шаплова нет зарегистрированных ИП. Единственная доступная информация в интернете — судебные документы по уголовному делу о причинении телесных повреждений средней степени тяжести женщине.

"У Шаплова есть и "Белорус", и "Урал", и еще один трактор. Для валки, распиловки и вывозки у него вся техника. Он не зарегистрирован как ИП. Часто он сам ищет людей, предлагает потом этот лес пополам поделить. Если я, например, 100 кубов заготавливаю, то 50 мне, 50 — ему за работу. А потом получается, если вам 50 кубов отдают, у вас техники опять нет, а надо вывезти, опять просить его, он опять скажет либо деньги, либо кубатура. После вывоза у вас с 50 кубов, грубо, останется кубов 40. Эти 40 кубов потом опять надо отдать на пилораму. За распиловку снова платить. То есть человеку , который хочет что-то сделать, ему невыгодно этим заниматься. Ему выгодно продать ее сразу всю. То есть тот же Шаплов пришел, ему говорят, вот 150 кубов твои, ты мне отдавай 500 рублей за куб и все. И люди на это соглашаются, а на эту сумму покупают готовый материал сами, где хотят", — объясняет ситуацию местный житель Евгений.

Сам Роман Шаплов в телефонном разговоре с ТВ2 рассказал, что не скупает ни у кого лес, а "просто помогает людям". На вопрос, берет ли за свою помощь деньги, Шаплов ответил, что "всяко бывает, но иногда с ним рассчитываются и мясом, и хлебом".
Житель Молчанова отмечает деревья под вырубку
Предпринимателей, которые на законных основаниях занимаются заготовкой древесины, в Молчановском районе, по словам бывшего лесничего Сергея Голдовского, всего двое. Они арендуют лес в больших объемах кварталами и имеют собственные лесоперерабатывающие производства. Больше в поселке пилорам, где просто принимают древесину. Одна из крупных принадлежит китайцам.

По закону, целевое использование древесины, которую выделяют населению для строительства, ремонта или отопления, должно контролироваться. Этими полномочиями наделены администрации сельских поселений, однако, на практике отследить, по назначению ли использовали древесину, сложно. В отделе ЖКХ Молчановского сельского поселения ТВ2 затруднились четко ответить, кто именно в селе занимается контролем.
Проблема актуальна и для других сибирских регионов. Министр лесного хозяйства Иркутской области Дмитрий Петренев, который ранее долгое время работал природоохранным прокурором, считает, что решить проблему с перепродажей леса среди населения можно только радикально, запретив жителям самостоятельно заготавливать лес.

"У нас уже предложение озвучено на рабочей группе Совета Федерации по совершенствованию законодательства. Мы вообще предлагаем исключить у граждан право на заготовку древесины самостоятельно. Просто за счет лесхозов обеспечить потребность людей и выделять им древесину, а не на корню предоставлять для заготовки. <...> Контроль целевого использования есть, но насколько он реальный, сказать сложно. Мы у себя совершенствуем и областное законодательство в этом плане, проверяем наличие всех необходимых документов, особенно на строительство. Лесничествам прийти проверить, построен дом или нет, истопил человек дрова или нет — очень сложно", — рассказал ТВ2 министр лесного хозяйства Иркутской области Дмитрий Петренев.

Редакция ТВ2 обращалась с подобным вопросом и к главе Департамента лесного хозяйства Томской области Артему Коневу, однако, он отказался ответить. Пресс-служба Департамента попросила направить официальный запрос, ждать ответа на который по закону пришлось бы месяц. Также в Департаменте лесного хозяйства отказались комментировать и ситуации, по которым возбуждены уголовные дела в Молчановском районе.
Текст: Елена Бронникова, Виктория Мучник

Фото: Александр Сакалов

Март, 2020 год

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