«Продала автомобиль, чтобы заплатить аренду»: что происходит в спортивной сфере Томской области после четырех месяцев самоизоляции

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В Томской области разрешили работу физкультурно-спортивных организаций, которые из-за пандемии коронавируса были вынуждены закрыться в конце марта. Правда, глава региона Сергей Жвачкин работу разрешил с оговорками. Помимо соблюдения санитарных требований, спортом в помещениях не могут заниматься дети до 14 лет и люди старше 65. Запрещены занятия и контактными видами спорта.

Как спортивная сфера пережила четырехмесячный карантин? И что происходит в ней сейчас? Об этом в материале ТВ2.

Больше площадок

Тренер по кроссфиту Артем Мацак рассказывает, что в период самоизоляции спортсменам повезло с погодой. Инструкторы смогли рано начать проводить занятия на свежем воздухе.

«За весь двухмесячный период пришлось отменить всего одну тренировку. Надо сказать спасибо и владельцу зала, который давал возможность брать любое оборудование», — говорит Артем.

К коронавирусу в зале отнеслись серьезно. Артем лично обрабатывал инвентарь, разрабатывал план занятий так, чтобы участники соблюдали социальную дистанцию.

«Насчет запрета тренировок в контактных видах спорта… Сейчас ведь рекомендуют держать дистанцию в полтора метра. А при борьбе все-таки идет полный контакт, люди сближаются. Так что людям, которые составляют регламенты, виднее. Опасность передачи вируса действительно высокая», — считает Артем.

В целом опыт тренировок на самоизоляции Артем Мацак называет успешным. Однако в Томске не так много спортивных площадок, а тех, которые находятся в хорошем состоянии, еще меньше.

«У нас очень понимающие люди. Тренеры, у которых сложилась группа, которые смогли быстро переключиться на уличные тренировки, в принципе неплохо зарабатывали, на жизнь им хватало. Про всех, правда, сказать не могу. Непросто пришлось залам, которые были закрыты. У них остались большие долги, некоторые залы уже закрылись. Некоторые остались в большом минусе. Сколько придется отрабатывать долг, никому не известно. Сейчас ведь не активный сезон. Возможно, что и открывшись, залы продолжат работу в минус», — говорит Артем.

«Знакомые тренеры работали в такси»

Сеть спортивных клубов PowerClubArena возобновила работу одной из первых. Тренер Павел Нетаев рассказывает, что посетители после вынужденного 112-дневного простоя были рады вернуться в зал. Но особого ажиотажа нет.

«Клиенты соскучились по спорту, после перерыва мы увидели старые лица. Желание тренироваться было большое у людей. Они ждали и хотели вернуться в зал. Но посещаемость обычная для лета. Какого-то бума нет. У нас большой зал на полторы тысячи квадратных метров. По установленным нормам (1 человек на 15 квадратных метров) мы можем принять 100 человек. Чтобы набралось 100 человек, нужен сезон: осень-весна. А летом всегда людей меньше: кто-то в отпусках, кто-то тренируется на улице», — говорит Павел.

До возвращения в зал Павел также проводил тренировки онлайн и на улице.

«Лично я большую часть клиентов сохранил, а многие знакомые сменили профиль деятельности, работали в такси. Но у меня нет кредитов и нет детей. То есть нет больших обязательств, поэтому я просто урезал расходы. Однако период был очень сложный, у некоторых людей заработок упал в три-пять раз. Финансово все очень сильно просели. Оборвался наш сезон — в апреле и мае мы зарабатываем самые большие деньги в фитнес-индустрии за весь год. Индустрия очень сильно пострадала, мы сейчас делаем все, чтобы вернуться, но это займет время. На это уйдут месяцы, возможно, даже год».

По мнению Павла, открыться залы могли гораздо раньше. И даже сейчас власти региона могли разработать дополнительные меры, которые позволили бы тренироваться и при контактных видах спорта.

«Это можно было сделать даже в мае. Конечно, с соблюдением определенных норм. Тот уровень заболеваемости, который был в регионе, вполне позволял большим клубам, у которых есть вытяжка, людям, которые проводят дезинфекцию, работать. Так что вина власти в сложившейся ситуации присутствует», — считает он.

Спорт без детей

В спортивной школе «Планета Олимпия» занимаются дети от 6 до 18 лет. Сейчас те, кому нет 14, вынуждены тренироваться на свежем воздухе. Руководитель школы и президент эстетической гимнастики в Томской области Анна Кудрина говорит, что это ненадолго. Скоро начнутся дожди, похолодает, и что произойдет с тренировками дальше — неясно.

«Проблема в том, что много профессиональных спортсменов остались за бортом. Мне не совсем понятна логика, чем дети отличаются от тех, кому 14 и старше. У нас много детей, которые без пяти минут кандидаты спорта. Им нужно выполнять разряды, сейчас не совсем понятно, что будет с ними дальше».

Фото: https://www.instagram.com/planetaolimpiya

«Проблема в том, что новостей нет. Полный игнор, если говорить конкретно. Хотя бы сказали конкретные цифры, что детский спорт, например, выходит при коэффициенте в 0,5. И у нас были бы какие-то ориентиры. Новостей нет вообще. Кто-то говорит про сентябрь, а кто-то про январь», — отмечает Анна Кудрина.

К областным властям она за помощью обращалась неоднократно. И помощь даже получила: власти предоставили льготу по оплате коммунальных услуг, выплатили две субсидии.

«Помощь была, но эта капля в море. Стоимость арендной платы, выплата зарплаты… Абонемент для тренировок на свежем воздухе или онлайн в два раза дешевле. Перекрывать аренду не получается. Многие собственники спортивных центров продают личные вещи. Я продала машину, чтобы заплатить вперед аренду, чтобы сохранить помещение. Но у меня остались ресурсы только на август, и если нас не выпускают к сентябрю, то я не знаю, что делать дальше», — рассказывает Анна.