Приемные родители: Как не рвать жизнь на кусочки

Если вы — приемный родитель, и вам нужно пообщаться с единомышленниками и посоветоваться с профессиональными психологами, — есть вариант. Благотворительный фонд «Томск без сирот» ведет набор новой группы поддержки приемных родителей клуба «Свои», первое занятие которой планируется на конец января. Клуб также приглашает родственников, которые воспитывают ребенка без мамы, и людей, которые только задумываются о принятии малыша или подростка из детского дома, но пока не слишком уверены в своих силах.

С кем обсудить проблемы, возникающие во многих приемных семьях? Такую возможность дает программа «Равный равному». Коллега по приемному цеху – такой же родитель не осудит, поймет и поведает о своей ситуации. Каждому человеку психологически важно ощущать, что ты не плохой или беспомощный, как, порой, думают о себе люди, сталкиваясь с тяжелой ситуацией. При ее разборе в кругу таких же приемных родителей решение находится или подсказывается профессионально подготовленными психологами, которые и сами воспитывают детей из детских домов.

— Конечно, нам пришлось адаптировать эту программу под наши российские реалии, - поясняет Ирина Рахимова. – Мы не стали ограничиваться пятнадцатью сессиями, у нас нет жесткого графика, мы «сидим» в теме, пока она требует подробного обсуждения, или кто-то из приемных родителей находится в кризисной ситуации, и ее необходимо разрешить.

У Нильса Рюгаарда программа состоит из пятнадцати сессий и включает в себя широкий спектр вопросов – от правильного выстраивания отношений с работниками опеки до выпуска ребенка, достигшего совершеннолетия, из профессиональной приемной семьи.

Несколько лет назад приемные родители Ирина и Тимур Рахимовы прошли обучение по программе «Fairstart». Ее создал датский ученый Нильс Рюгаард, который занимается вопросами детей с нарушениями привязанности и ищет способы, как минимизировать психологические травмы детей, оставшихся без родителей. Вот уже четыре года Рахимовы применяют полученные знания на практике в группе поддержки клуба «Свои».

Как не рвать жизнь на кусочки





Методы воспитания приемных детей могут кардинально отличаться от общения с детьми кровными. Например, если ребенок падает на пол и плачет, обычно психологи советуют не трогать его и оставить в покое до полного выхода эмоций.





- У нас была такая проблема с младшим приемным сыном, и, обсуждая ее в группе поддержки, услышала совет ни в коем случае не отходить от ребенка: если он разрешит, то поглаживать, в это время создается связь, которой он не имел со своей матерью, - рассказывает Тамара Щербинина. — Подобная информация дорогого стоит, и мне хватало знаний, что это не обычный ребенок, и быть рядом в момент, когда ему плохо.





Тамара и Александр Щербинины – родители пятерых детей, двое из которых приемные. Тамара Викторовна в свое время сама прошла психологические курсы переориентации детского поведения. Будучи председателем клуба многодетных семей Ленинского района Томска, Тамара Щербинина часто слышит их проблемы. И они действительно отличаются. На занятиях в группе для сравнения даже показываются сканы мозга домашнего и брошенного родителями ребенка, на которых видны очаги и неравномерное развитие долей.





— Мы берем ребенка из детского дома и понятия не имеем о подробностях всего его предыдущего опыта, - говорит Тамара Викторовна. — Однажды было дано задание рассказать на листочке о своем детском событии, и я написала, как в семь лет дарила конфеты. И вдруг Ирина Валерьевна, не читая, стала рвать на мелкие кусочки мое детское воспоминание, я с болью увидела, как отрицая модель прошлого, мы будто бы лучше знаем, как ребенку жить в его новой жизни.





Надежда и Анатолий Сысолины уже были приемными родителями Ефима и Снежаны, когда вдруг среди одноклассников дочки оказывается детдомовский мальчик. А у него два брата и младшая сестренка! Решение принять еще четверых детей, причем плохо социализированных, обернулось жестким режимом в семье.





—Я думала, мне придется решать проблему конкуренции между новыми членами семьи и детьми, которые жили с нами с малых лет, - делится Надежда Валерьевна. — Но главная задача была научить любить друг друга Артема, Сашу и Ярика.

Мальчишки постоянно враждовали друг с другом. Младший Ярик, которому было на тот момент всего три года, отчаянно махал палкой, а старший Артем спрашивал, зачем мама укачивает и поет плачущей Маше, когда можно просто положить ее и пусть себе орет.

Помочь в скреплении родственных связей было непросто, но дети меняются, и самое трогательное, по словам мамы, что строят свое будущее, в котором фигурирует вся большая семья Сысолиных.





—В решении многих вопросов нам помогает участие в клубе поддержки «Свои», единственное, занятия в группе проходят по субботам, но у нашей семьи нет возможности посещать каждую неделю, мы выбираемся примерно раз в месяц, - рассказывает приемная мама шестерых детей Надежда Валерьевна. – Однако я активно пользуюсь чатом, в котором также всегда находится ответ на мой вопрос.