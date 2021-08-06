Пресса под прессом

«Надо будет в конце года написать что-то, что можно будет назвать «Чёрный 2021-й: как убивали гражданское общество» — написал у себя в телеграм-канале правозащитник и член Московской Хельсинской группы Роман Киселев. В последние годы в России резко усиливается давление на свободу слова и деятельность журналистов и правозащитников. Но даже на общем неблагоприятном фоне 2021-й год кажется особенным. Мы решили собрать всю информацию о закрытых СМИ, «нежелательных и экстремистских организациях» и «иностранных агентах». Этими ярлыками власть сегодня все более щедро маркирует журналистов и медиа, которые ей не по вкусу.

«Иностранные агенты»

Август

5 августа Роскомнадзор заблокировал доступ с территории России к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа», «Правозащита Открытки». Издания уже заявили о своем закрытии, а «Правозащита Открытки» о роспуске. Сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство посчитало их «информационными ресурсами» «Open Russia Civic Movement» и «Open Russia» — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 году.

Первыми о том, что они прекращают работать, сообщили «Открытые медиа», за ними «МБХ медиа». В своем аккаунте на Фейсбуке главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло написала, что не готова «ставить под угрозу свободу и жизни других людей». «4 августа сайт «МБХ медиа» был заблокирован. Я уже не помню, в какой раз за три с половиной года его работы — то ли в четвертый, то ли в пятый. Прежде мы каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям. Мы считали, что очень важно продолжать делать нормальную журналистскую работу: рассказывать, что происходит, объяснять, как с этим жить, иногда даже просто развлекать — это тоже очень важно в нашем все более пасмурном мире. Мне самой казалось, что необходимо напоминать людям, что журналистика — она вот такая: честная, умная, веселая, бесстрашная. Что не надо путать ее с тем, что делают расплодившиеся соловьевы и киселевы. И наши читатели тоже были честными, умными, веселыми и бесстрашными — они думали над статьями, репостили наши заметки, лайкали наши видео и подкасты, ссылались на наши новости. Очень быстро «МБХ медиа» стал заметным и уважаемым российским интернет-ресурсом, мы вошли в ТОП-30 «Медиалогии» по цитируемости и в СМИ, и в соцсетях. Нам есть чем гордиться. Но все заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы... Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается... Я отдохну и придумаю что-то еще». Юрист и правозащитник Алексей Прянишников в свою очередь прокомментировал ТВ2 закрытие проекта «Правозащита Открытки».

«Проект закрылся. Дела, в которых я выступаю защитником, буду доводить до конца уже самостоятельно. В том числе дело якутского шамана Александра Габышева. Там у нас впереди апелляция на его направление на принудительное лечение». Добавим, что под блокировку Роскомнадзора попал и сайт премии «Профессия - журналист», учрежденной Ходорковским в 2016 году.

Юрист и правозащитник Алексей Прянишников

Июль

23 июля Минюст России включил издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Тогда главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил , что издание продолжит работу. Он напомнил, что оно зарегистрировано в Латвии, а не в России. «Что там Минюст [России] хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются», — сказал он. 28 июля к Роману Доброхотову пришли силовики с обыском. Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Как позже рассказала его адвокат Оксана Опаренко, Роман Доброхотов находится в статусе свидетеля, а в самом деле фигурируют «неустановленные лица».

Автор: : Взято из личного аккаунта Романа Доброхотова в Фейсбуке Роман Доброхотов

15 июля генпрокуратура России объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания «Проект». «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США)», — рассказали в прокуратуре. Кроме того, главный редактор «Проекта» Роман Баданин был внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также в реестр попали журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Мария Железнова и Петр Маняхин. В реестр «иностранных агентов» включили и журналистов, неработающих в «Проекте», - Максим Гликин и Юлия Ярош, а также Елизавета Маетная. После этого главред «Проекта» Роман Баданин покинул Россию. Он пообещал эвакуировать из России остальных сотрудников, и что «Проект» продолжит фактическое функционирование в той или иной форме, однако не стал раскрывать подробности.

Автор: Взято из личного аккаунта Романа Баданина в Фейсбуке журналисты "Проекта"

Май

14 мая VTimes было признано средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. VTimes было создано бывшими сотрудниками «Ведомостей». Как сообщал Минюст в реестр включено юридическое лицо Stichting 2 Oktober, зарегистрированное в Нидерландах - администратор доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io. В июне издание прекратило свою работу. В заявлении редакции говорилось, что причиной закрытия и стало внесение СМИ в список «иностранных агентов». «Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes - 12 июня, в День независимости России», — заявила редакция.

Автор: bbc.com

Апрель

23 апреля Минюст России включил издание «Медуза» в список «иностранных агентов». «В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, а также "Первое антикоррупционное СМИ" (ПАСМИ). Решение принято «во исполнение требований действующего законодательства», — говорилось в сообщении министерства. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко тогда заявила: «Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу. Сказать, что в минюсте сидит группка идиотов, могу». «Медуза» в свою очередь, обжаловала включение в список «иностранных агентов». Но шансов мало, заявили тогда в издании.

Автор: dw.com На фото Галина Тимченко

30 апреля Минюст внес ООО «Первое антикоррупционное СМИ» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. ПАСМИ попытались опротестовать это решение в суде, но проиграли. 27 июля Замоскворецкий суд Москвы отказал ПАСМИ в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов.

Февраль

В январе этого года, накануне акции в поддержку Алексея Навального 31 января, полицейские активно обходили потенциальных участников. В их списках были журналисты, которые освещали прошедшие протесты 23 января. Так, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на выходе из дома — журналист планировал погулять со своим сыном. Тогда на него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение закона о митингах). Через несколько часов его отпустили. Но уже в феврале судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом Сергей Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия»

«Экстремисты»

4 августа первый апелляционный суд утвердил постановление Мосгорсуда, который в июне признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (*признан Минюстом иностранным агентом), его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» (*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России. Это заседание, как и слушание первой инстанции в Мосгорсуде, проходило в закрытом режиме — Генпрокуратура, которая подавала иск о признании организаций экстремистскими, заявила, что в материалах дела есть гостайна. Перед заседанием от адвокатов потребовали сдать телефоны, а в суде глушилась сотовая связь, сообщается в телеграм-канале адвоката Ивана Павлова, который ведет это дело.



Напомним, что 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* и «Фонд Защиты Прав Граждан» (ФЗПГ)* в рамках дела о признании организаций экстремистскими. Тогда прокуратура попросила запретить соратникам Навального распространять информацию в СМИ, принимать участие в выборах, пользоваться банками, организовывать публичные мероприятия. Также прокуратура Москвы приостановила деятельность и «Штабов Навального». В свою очередь глава штабов Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов политика Алексея Навального, так как сохранение работы сети штабов Навального «в нынешнем виде невозможно».

«Оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает». По его словам, ребрендинг также не поможет, штабы не смогут «сделать вид», что это теперь какая-то другая организация», — сказал он. Двум соратницам Алексея Навального — пресс-секретарю Кире Ярмош и журналистке Любови Соболь — предъявили обвинение по так называемому «санитарному делу». Любовь Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы. Кире Ярмош Преображенский районный суд Москвы продлил домашний арест на полгода (до 6 января 2022 года). Брата Алексея Навального Олега приговорили к одному году условно по этому делу. Добавим, что самого Алексея Навального экстремистом пока не объявили. В феврале этого года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Автор: bbc.com На фото Любовь Соболь у Преображенского районного суда после оглашения приговора

Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова считает, что в будущем только остается ждать пополнения «реестра иностранных агентов».

«Уничтожение неугодных стало настолько очевидной тенденцией по отношению к независимым СМИ, что оценивать весь ужас происходящего, как действия только в отношении всего нескольких изданий, уже сложно, — рассказала Светлана Кузеванова ТВ2. — И у контролирующих, надзорных органов есть масса механизмов, позволяющих легко и эффективно зачистить информационное пространство от надоедливых журналистов, неудобных расследований. И их применение мы наблюдаем регулярно: иностранные агенты разных видов, нежелательные организации, экстремистские организации, внесудебные блокировки, уголовные дела... На любой размер и вкус, как говорится. Вряд ли у кого-то остаются иллюзии, что сейчас нескольких попугают и успокоятся. Свобода слова нынче имеет очень дорогую цену. Поэтому остаётся только ждать пополнения реестра иностранных агентов, как минимум, ещё большим количеством СМИ и журналистов. И пытаться в этом сохранять себя и свои ценности, помогая тем, кто в этом сейчас очень нуждается.»

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.