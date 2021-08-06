Пресса под прессом
«Надо будет в конце года написать что-то, что можно будет назвать «Чёрный 2021-й: как убивали гражданское общество» — написал у себя в телеграм-канале правозащитник и член Московской Хельсинской группы Роман Киселев. В последние годы в России резко усиливается давление на свободу слова и деятельность журналистов и правозащитников. Но даже на общем неблагоприятном фоне 2021-й год кажется особенным. Мы решили собрать всю информацию о закрытых СМИ, «нежелательных и экстремистских организациях» и «иностранных агентах». Этими ярлыками власть сегодня все более щедро маркирует журналистов и медиа, которые ей не по вкусу.
«Иностранные агенты»
Август
5 августа Роскомнадзор заблокировал доступ с территории России к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа», «Правозащита Открытки». Издания уже заявили о своем закрытии, а «Правозащита Открытки» о роспуске. Сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство посчитало их «информационными ресурсами» «Open Russia Civic Movement» и «Open Russia» — организаций, признанных в России нежелательными в 2017 году.
Первыми о том, что они прекращают работать, сообщили «Открытые медиа», за ними «МБХ медиа». В своем аккаунте на Фейсбуке главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло написала, что не готова «ставить под угрозу свободу и жизни других людей».
«4 августа сайт «МБХ медиа» был заблокирован. Я уже не помню, в какой раз за три с половиной года его работы — то ли в четвертый, то ли в пятый. Прежде мы каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям. Мы считали, что очень важно продолжать делать нормальную журналистскую работу: рассказывать, что происходит, объяснять, как с этим жить, иногда даже просто развлекать — это тоже очень важно в нашем все более пасмурном мире. Мне самой казалось, что необходимо напоминать людям, что журналистика — она вот такая: честная, умная, веселая, бесстрашная. Что не надо путать ее с тем, что делают расплодившиеся соловьевы и киселевы.
И наши читатели тоже были честными, умными, веселыми и бесстрашными — они думали над статьями, репостили наши заметки, лайкали наши видео и подкасты, ссылались на наши новости. Очень быстро «МБХ медиа» стал заметным и уважаемым российским интернет-ресурсом, мы вошли в ТОП-30 «Медиалогии» по цитируемости и в СМИ, и в соцсетях. Нам есть чем гордиться.
Но все заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы...
Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается...
Я отдохну и придумаю что-то еще».
Юрист и правозащитник Алексей Прянишников в свою очередь прокомментировал ТВ2 закрытие проекта «Правозащита Открытки».
«Проект закрылся. Дела, в которых я выступаю защитником, буду доводить до конца уже самостоятельно. В том числе дело якутского шамана Александра Габышева. Там у нас впереди апелляция на его направление на принудительное лечение».
Добавим, что под блокировку Роскомнадзора попал и сайт премии «Профессия - журналист», учрежденной Ходорковским в 2016 году.
Июль
23 июля Минюст России включил издание The Insider в список иностранных агентов. Кроме того, в реестр включены пять журналистов: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
Тогда главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил , что издание продолжит работу. Он напомнил, что оно зарегистрировано в Латвии, а не в России. «Что там Минюст [России] хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются», — сказал он. 28 июля к Роману Доброхотову пришли силовики с обыском. Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Как позже рассказала его адвокат Оксана Опаренко, Роман Доброхотов находится в статусе свидетеля, а в самом деле фигурируют «неустановленные лица».
15 июля генпрокуратура России объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания «Проект». «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США)», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, главный редактор «Проекта» Роман Баданин был внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также в реестр попали журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Мария Железнова и Петр Маняхин. В реестр «иностранных агентов» включили и журналистов, неработающих в «Проекте», - Максим Гликин и Юлия Ярош, а также Елизавета Маетная. После этого главред «Проекта» Роман Баданин покинул Россию. Он пообещал эвакуировать из России остальных сотрудников, и что «Проект» продолжит фактическое функционирование в той или иной форме, однако не стал раскрывать подробности.
Май
14 мая VTimes было признано средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. VTimes было создано бывшими сотрудниками «Ведомостей». Как сообщал Минюст в реестр включено юридическое лицо Stichting 2 Oktober, зарегистрированное в Нидерландах - администратор доменного имени интернет-ресурса Vtimes.io. В июне издание прекратило свою работу. В заявлении редакции говорилось, что причиной закрытия и стало внесение СМИ в список «иностранных агентов».
«Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes - 12 июня, в День независимости России», — заявила редакция.
Апрель
23 апреля Минюст России включил издание «Медуза» в список «иностранных агентов». «В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, а также "Первое антикоррупционное СМИ" (ПАСМИ). Решение принято «во исполнение требований действующего законодательства», — говорилось в сообщении министерства.
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко тогда заявила: «Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу. Сказать, что в минюсте сидит группка идиотов, могу». «Медуза» в свою очередь, обжаловала включение в список «иностранных агентов». Но шансов мало, заявили тогда в издании.
30 апреля Минюст внес ООО «Первое антикоррупционное СМИ» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. ПАСМИ попытались опротестовать это решение в суде, но проиграли. 27 июля Замоскворецкий суд Москвы отказал ПАСМИ в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов.
Февраль
В январе этого года, накануне акции в поддержку Алексея Навального 31 января, полицейские активно обходили потенциальных участников. В их списках были журналисты, которые освещали прошедшие протесты 23 января. Так, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на выходе из дома — журналист планировал погулять со своим сыном. Тогда на него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение закона о митингах). Через несколько часов его отпустили. Но уже в феврале судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для административного преследования Сергея Смирнова стал ретвит интернет-мема о внешнем сходстве главного редактора «Медиазоны» с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время акции. В полицейском протоколе сообщалось, что таким образом Сергей Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия»
«Экстремисты»
4 августа первый апелляционный суд утвердил постановление Мосгорсуда, который в июне признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (*признан Минюстом иностранным агентом), его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» (*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России.
Это заседание, как и слушание первой инстанции в Мосгорсуде, проходило в закрытом режиме — Генпрокуратура, которая подавала иск о признании организаций экстремистскими, заявила, что в материалах дела есть гостайна. Перед заседанием от адвокатов потребовали сдать телефоны, а в суде глушилась сотовая связь, сообщается в телеграм-канале адвоката Ивана Павлова, который ведет это дело.
Напомним, что 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* и «Фонд Защиты Прав Граждан» (ФЗПГ)* в рамках дела о признании организаций экстремистскими. Тогда прокуратура попросила запретить соратникам Навального распространять информацию в СМИ, принимать участие в выборах, пользоваться банками, организовывать публичные мероприятия. Также прокуратура Москвы приостановила деятельность и «Штабов Навального».
В свою очередь глава штабов Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов политика Алексея Навального, так как сохранение работы сети штабов Навального «в нынешнем виде невозможно».
«Оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает». По его словам, ребрендинг также не поможет, штабы не смогут «сделать вид», что это теперь какая-то другая организация», — сказал он.
Двум соратницам Алексея Навального — пресс-секретарю Кире Ярмош и журналистке Любови Соболь — предъявили обвинение по так называемому «санитарному делу». Любовь Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы. Кире Ярмош Преображенский районный суд Москвы продлил домашний арест на полгода (до 6 января 2022 года). Брата Алексея Навального Олега приговорили к одному году условно по этому делу.
Добавим, что самого Алексея Навального экстремистом пока не объявили. В феврале этого года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова считает, что в будущем только остается ждать пополнения «реестра иностранных агентов».
«Уничтожение неугодных стало настолько очевидной тенденцией по отношению к независимым СМИ, что оценивать весь ужас происходящего, как действия только в отношении всего нескольких изданий, уже сложно, — рассказала Светлана Кузеванова ТВ2. — И у контролирующих, надзорных органов есть масса механизмов, позволяющих легко и эффективно зачистить информационное пространство от надоедливых журналистов, неудобных расследований. И их применение мы наблюдаем регулярно: иностранные агенты разных видов, нежелательные организации, экстремистские организации, внесудебные блокировки, уголовные дела... На любой размер и вкус, как говорится. Вряд ли у кого-то остаются иллюзии, что сейчас нескольких попугают и успокоятся. Свобода слова нынче имеет очень дорогую цену. Поэтому остаётся только ждать пополнения реестра иностранных агентов, как минимум, ещё большим количеством СМИ и журналистов. И пытаться в этом сохранять себя и свои ценности, помогая тем, кто в этом сейчас очень нуждается.»
*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Добавим, что издание «Холод» запустило в соцсетях флешмоб, посвящённый работе журналистов. По хэштэгу #запрещенная_профессия во ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме журналисты могут рассказать свою историю — о том, как они пришли в профессию и как на них повлияло происходящее в России с медиа сегодня.