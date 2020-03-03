«Представляете, ребенка нет, семи лет... Просто убили»

По мнению Михаила, виноваты в смерти Андрея обе женщины — и та, что била, и та, что позволяла бить. Вину за случившееся с себя отец мальчика тоже не снимает:



«Я же должен был предчувствовать эту ситуацию... Я же его спрашивал: «Андрей, тебя кто-нибудь обижает?» «Нет, папа, нет». С улыбкой говорит мне — «нет». Ни в саду, ни дома. Андрюшка же вежливый был, культурный — «спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи». Я думаю, как она его воспитывает хорошо... У меня глаз радовался, когда смотрел на него — опрятный, чистенький. Я мыл его сам, когда к бабушке приезжали с ночевкой. По-отечески осмотрел, чтобы ссадин не было — переживаешь за ребенка все равно автоматически — ни единой царапинки, все нормально. Как я должен был догадаться? Никак. Вина есть моя, что рос не у меня, конечно...»



Видимо, после того, как Андрей пошел в школу, с отцом они виделись редко: ведь и мать, и ее подруга на допросах говорили, что последние месяцы жизни ребенок ходил в синяках.



Михаил считает, что если только не случится явка с повинной, дело будет «висеть», а потом закроется. Несмотря на общественный резонанс, который вызвала эта трагедия четыре года назад. Пикетировать СК или обращаться за помощью на федеральные каналы Михаил Зильберман не готов.

