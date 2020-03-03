«Представляете, ребенка нет, семи лет... Просто убили»

О том, что в этот же день Дарья Мальцева от признательных показаний отказалась, стало известно позже. Как и о том, что на месте преступления вечером 7 февраля были и другие люди.
Через несколько дней после трагедии в редакцию ТВ2 позвонили
жильцы дома по ул. Крылова, 14. Попросили о встрече и выразили сомнение в официальной версии произошедшего. Они рассказали, что Дарья Мальцева с ребенком проживала не одна, а вместе с подругой Светланой и ее малолетней дочерью. К ним регулярно приезжал гражданский муж Светланы — Андрей Н. (связаться с ним до сих пор не получилось).
Компания часто меняла места жительства. И везде возникали конфликты с соседями. По вине Крыловой, говорят жильцы. Так, на Крылова, 14, где Светлана купила квартиру весной 2014 года, на ее агрессивное поведение жаловались Лидия Дворецкая («набросилась на меня сзади и начала пинать»), Татьяна Чухно («стукнула бутылкой... и я лечила эту руку») и Марина Шикалина (последняя после «наезда на машине» с Крыловой судилась, но по встречным искам суд оправдал обеих).